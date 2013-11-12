Дорогие поварята! Предлагаю Вам нежный и удивительно вкусный яблочный торт. Рецепт найден на просторах инета. Мега-яблочно! Попробуйте!
- 12 ноября 2013, 19:08
- 9947
Яблочно-винный торт
Ингредиенты для «Яблочно-винный торт»:
- Масло сливочное (размягченное) — 125 г
- Сахар (125 г в тесто и 250 г в пудинг) — 375 г
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Яблоко (кислых сортов) — 1 кг
- Вино белое полусладкое ( или яблочный сок) — 750 мл
- Ванильный сахар (2 пачки ) — 16 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Пудинг ванильный (2 пачки по 40 гр) — 2 пач.
- Сливки — 250 мл
- Сок лимонный ( для яблок) — 0.5 шт
- Сахарная пудра (или по вкусу добавить в сливки) — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5702.6 ккал
|
белки
45.3 г
|
жиры
207.2 г
|
углеводы
786.5 г
|Порции
|ккал
475.2 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
17.3 г
|углеводы
65.5 г
|100 г блюда
|ккал
192.7 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
7 г
|углеводы
26.6 г
Рецепт «Яблочно-винный торт»:
-
125 грамм сахара растереть с 125 граммами сливочного масла.
-
Добавляем яйцо.
-
Затем добавляем муку с разрыхлителем, ванильным сахаром и щепоткой соли.
-
Вымешиваем гладкое тесто. Готовое тесто завернуть в плёнку и положить на полчаса в холодильник.
-
Смешиваем 2 пачки пудинга с 250 гр. сахара и 12 ст. ложек вина или яблочного сока.
-
Тщательно перемешиваем.
-
Ставим вино на плиту и даем закипеть. Вино можно заменить на яблочный сок. Кто как любит!
-
Вливаем в горячее вино тонкой струйкой пудинг.
Даем пудингу снова закипеть 1 минуту. Все время помешиваем.
-
Яблоки очистить от кожицы, порезать на мелкие кубики или натереть на крупной терке. Я люблю, чтобы яблочки хрустели немного, поэтому порезала на кубики. Кто любит более мягкую начинку, лучше натереть на крупной терке. Яблоки брызгаем лимонным соком, чтобы не потемнели.
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Яблоки смешиваем с пудингом.
-
Дно разъёмной формы (26 см) смазать маслом. 2/3 теста раскатать по дну, проколоть в нескольких местах вилкой. Остальное тесто скатать в ролик, уложить по краю формы и, прижимая к стенкам формы, поднять бортики 3-4 см высотой.
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Выкладываем на тесто начинку. Торт выпекаем в предварительно раскаленной духовке, при 170 градусах 60 минут.
Пирог оставить в приоткрытой выключенной духовке ещё на 1 час. Затем дать полностью остыть в форме, лучше всего на ночь. И только потом снять ободок.
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Взбить сливки с сахарной пудрой.
-
Украшаем наш торт.
Комментарии и отзывы
11 октября 2020 года блю перл #
11 июня 2015 года Aster2404 #
12 июня 2015 года avani # (автор рецепта)
20 декабря 2014 года Удача56 #
20 декабря 2014 года avani # (автор рецепта)
8 февраля 2014 года Talive #
10 февраля 2014 года avani # (автор рецепта)
13 февраля 2014 года Talive #
16 января 2014 года YOKA #
16 января 2014 года avani # (автор рецепта)
18 декабря 2013 года Татушка77 #
18 декабря 2013 года Тома Медова #
18 декабря 2013 года avani # (автор рецепта)
18 декабря 2013 года Тома Медова #
18 декабря 2013 года avani # (автор рецепта)
26 декабря 2013 года Наталья Ковальская #
27 декабря 2013 года Тома Медова #
18 декабря 2013 года Изобелла #
18 декабря 2013 года avani # (автор рецепта)
7 декабря 2013 года Ирушенька #
7 декабря 2013 года avani # (автор рецепта)
Ириша! Я безумно рада, что тебе понравился торт. Спасибо за шикарный отчет Целую!
8 декабря 2013 года Ирушенька #
8 декабря 2013 года avani # (автор рецепта)
8 декабря 2013 года lubashka55 #
8 декабря 2013 года Ирушенька #
18 декабря 2013 года Rencha1 #
18 декабря 2013 года Ирушенька #
21 ноября 2013 года swett Apple #
20 ноября 2013 года Бэбита #
20 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
17 ноября 2013 года YOKA #
20 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
17 ноября 2013 года Zhanna58 #
17 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
17 ноября 2013 года Pusselka #
17 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
15 ноября 2013 года moor #
15 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
15 ноября 2013 года moor #
15 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
15 ноября 2013 года moor #
15 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
17 ноября 2013 года Pingvin72 #
26 ноября 2013 года Светлана Владимировн #
26 ноября 2013 года moor #
26 ноября 2013 года Светлана Владимировн #
15 ноября 2013 года Бэбита #
15 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
14 ноября 2013 года кисаВасилиса #
14 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
14 ноября 2013 года terry-68 #
14 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
13 ноября 2013 года tomi_tn #
14 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
13 ноября 2013 года Гурмандия #
13 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
13 ноября 2013 года Гурмандия #
13 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
14 ноября 2013 года Гурмандия #
14 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
14 ноября 2013 года Гурмандия #
14 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
15 ноября 2013 года Гурмандия #
15 ноября 2013 года avani # (автор рецепта)
17 ноября 2013 года semsvet #
Сама собираюсь попробовать именно так, т.к. пудинг тоже ни разу не видела в продаже.
17 ноября 2013 года Гурмандия #
26 декабря 2013 года Наталья Ковальская #
26 декабря 2013 года Гурмандия #
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