Яблочно-винный торт

Яблоки очистить от кожицы, порезать на мелкие кубики или натереть на крупной терке. Я люблю, чтобы яблочки хрустели немного, поэтому порезала на кубики. Кто любит более мягкую начинку, лучше натереть на крупной терке. Яблоки брызгаем лимонным соком, чтобы не потемнели.