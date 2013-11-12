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Версия для печати Рецепты Десерты Торты
  • 12 ноября 2013, 19:08
  • 9947

Яблочно-винный торт

Рецепт: Яблочно-винный торт

Дорогие поварята! Предлагаю Вам нежный и удивительно вкусный яблочный торт. Рецепт найден на просторах инета. Мега-яблочно! Попробуйте!

Категория: Десерты Торты

Ингредиенты для «Яблочно-винный торт»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5702.6 ккал 		белки
45.3 г 		жиры
207.2 г 		углеводы
786.5 г
Порции
ккал
475.2 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
17.3 г		 углеводы
65.5 г
100 г блюда
ккал
192.7 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
7 г		 углеводы
26.6 г


Рецепт «Яблочно-винный торт»:

  • 125 грамм сахара растереть с 125 граммами сливочного масла.

  • Добавляем яйцо.

  • Затем добавляем муку с разрыхлителем, ванильным сахаром и щепоткой соли.

  • Вымешиваем гладкое тесто. Готовое тесто завернуть в плёнку и положить на полчаса в холодильник.

  • Смешиваем 2 пачки пудинга с 250 гр. сахара и 12 ст. ложек вина или яблочного сока.

  • Тщательно перемешиваем.

  • Ставим вино на плиту и даем закипеть. Вино можно заменить на яблочный сок. Кто как любит!

  • Вливаем в горячее вино тонкой струйкой пудинг.
    Даем пудингу снова закипеть 1 минуту. Все время помешиваем.

  • Яблоки очистить от кожицы, порезать на мелкие кубики или натереть на крупной терке. Я люблю, чтобы яблочки хрустели немного, поэтому порезала на кубики. Кто любит более мягкую начинку, лучше натереть на крупной терке. Яблоки брызгаем лимонным соком, чтобы не потемнели.

  • Яблоки смешиваем с пудингом.

  • Дно разъёмной формы (26 см) смазать маслом. 2/3 теста раскатать по дну, проколоть в нескольких местах вилкой. Остальное тесто скатать в ролик, уложить по краю формы и, прижимая к стенкам формы, поднять бортики 3-4 см высотой.

  • Выкладываем на тесто начинку. Торт выпекаем в предварительно раскаленной духовке, при 170 градусах 60 минут.
    Пирог оставить в приоткрытой выключенной духовке ещё на 1 час. Затем дать полностью остыть в форме, лучше всего на ночь. И только потом снять ободок.

  • Взбить сливки с сахарной пудрой.

  • Украшаем наш торт.

ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: завтрак обед ужин десерт

Вкусы: винный яблочный

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Яблочно-винный торт
Рецепт: Яблочно-винный торт

Дорогие поварята! Предлагаю Вам нежный и удивительно вкусный яблочный торт. Рецепт найден на просторах инета. Мега-яблочно! Попробуйте!

Категория: Десерты Торты

Ингредиенты для «Яблочно-винный торт»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Яблочно-винный торт» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Светлана, торт просто класс! Начинку делала с вином. Не оказалось у меня в закромах пудинга и я по совету из комментариев использовала кукурузный крахмал. Так вот - 4 чайных ложки крахмала точно не соответствуют пакету пудинга! Я готовила поздно вечером и с головой уже плоховато было, поэтому не включила мозги и не подумала что соотношение с жидкостью маловато. Соответственно, начинка у меня жидкая получилась - обидно. Пришлось готовить ещё пирог, другой. Но этот всё же доделала и продегустировали. Начинка жидковато, но оооочень вкусная😋 тесто тоже вкусное. Начинку ложками лопали 😁 в следующий раз буду делать с пудингом 😉
Очень классно и оригинально Света, я не перестаю удивляться твоей фантазией и мастерством Огромное спасибо за рецепт!
Спасибо моя хорошая
Обязательно испеку в ближайшее время, как только куплю пудинг. Мы все очень любим выпечку с яблоками. Я даже почти физически чувствую, как это вкусно!
Готовьте на здоровье
У нас в семье разделилось мнение об этом торте (готовила на соке) - мужу понравилась начинка, а мне само тесто Но торт вкусный и готовится несложно. Спасибо
Танюшенька, какой прекрасный торт у Вас- Заглядение . Я очень рада , что Вам понравился торт.
Репродукция красивого торта Спасибо
Светочка, вот мой вариант,(правда лень было сливками украшать) яблоки натерла на терке, взяла апельсиновый сок (с яблочным вкуснее) и в сок добавила 6 ст.л. сахара, так как сок и так сладкий.
Олечка, красиво и без сливок получилось. Эксперемент удался! Браво!
Светочка,вот так тортик:красота и вкуснота!
Можно ли чем-то заменить ванильный пудинг? Просто не уверена, что найду что-то подходящее.
Пошла специально посмотрела состав пудинга. Там Кукурузный крахмал и сливки. А вот какое соотношение не написано.
Спасибо, разберёмся.
Ответ для Тома Медова
40г пудинга = 4 ч.л. крахмала без горки (кукурузный или картофельный). Все остальное в пудинге - добавки, типа ваниль, корица, еще может быть краситель.
Спасибо!
Красиво!
Спасибо моя хорошая
Светочка!Ох,какой БЕСПОДОБНЫЙ торт получился!Вкусный,нежный,очень изысканный и ароматный!Я делала на яблочном соке!Это такой ВОСТОРГ!Тонкий слой теста в сочетании с нежнейшей и ароматнейшей начинкой,хрустящими кубиками яблок и воздушными сливками!НАСЛАЖДЕНИЕ!Готовится торт очень быстро и совсем не сложно!Светуля!Огромное тебе спасибо за прекрасный рецепт!И за ложечки тебе огромное спасибо!Их нежность подчеркивает легкость тортика!Буду готовить еще и еще!
О,,,,,. Как приятно видеть торт и ложечку
Ириша! Я безумно рада, что тебе понравился торт. Спасибо за шикарный отчет Целую!
Спасибо тебе огромное,Светуля,за одобрение!Правда,фотография не очень!Попробую завтра при дневном свете перефотографировать,тогда поменяю...А ложечка - чудо!С ней еще большее удовольствие наслаждаться тортиком!
Я балдею
Ответ для Ирушенька
Ириша! Какой красивый тортик у тебя получился
Любашенька!Огромное тебе спасибо за одобрение!А какой нежный и вкусный он получился!И,главное,что готовится достаточно быстро,тесто очень удобное в работе.
Ответ для Ирушенька
Ирочка, как красиво у тебя тортик получился!!!! Видно, что нежный и лёгкий!!! И, конечно, Светочке +, она просто кудесница!
Ренатушка!Огромное тебе спасибо за внимание и такие приятные слова одобрения!По Светулиным рецептам обожаю готовить!
Каак я могла упустить такой чудесный рецепт?
Светочка, это-же просто мега яблочный торт!Готовила с яблочным соком, но уже в процессе готовки жалела, что не с вином - до того изысканный вкус у него!Вот, придется повторять!Спасибо огромное за такой замечательный рецепт!На фото видно, как меня подвели сливки, но совершенно не вкус этого празднично-яблочного чудесного торта!!!(готовила доче на день студента)
Танюша! Золотце, какой красавчик получился. Просто прелесть. Я очень рада, что тебе понравился торт. Спасибо за прекрасный отчет
Это один из любимых тортов. Только яблоки я тру на терке и вместо вина беру яблочный сок.
Светик, торт чудо, как хорош!!!
Жанночка, спасибо моя хорошая. Рада , что тебе пронравился тортик
Светулька, какой же пирог у тебя вкусный и красивый, да еще с любимыми яблочками, забираю
Гулечка! Спасибо, готовь на здоровье
Светочка,большое спасибо за рецепт! очень удачный получился торт
Иришенька! Какой красавчик у тебя Спасибо огромное за прекрасный отчет. Рада , что ттортик понравился. Ты делала с соком или с вином?
Светочка,у меня ж тут граждане малолетние)) поэтому на соке яблочном
На соке тоже вкусно
очень вкусно,судя по тому как сынуля два куска съел)
Пупсику привет от тети Светы
Ответ для moor
Ирина, очень красиво у Вас получилось
Ответ для moor
Супер! Хоть понюхала?
да он вообще без запаха остался)))я все вынюхала))))
Везет тебе!
Светочка, какой прекрасный яблочно-воздушный торт! а можно яблоки не кислых сортов
Спасибо огромное Я думаю можно
Очередная крррасота! Яблоки в снегу...
Спасибо моя хорошая, за добрые слова
Светочка,очень красивый ,нежный торт!
Спасибо солнышко
Света, очень хорош твой тортик, и похоже его новогодний пушистый снежок замел слегка.
Танюша! Спасибо огромное
Ого! Свет, а вместо пудинга что-то можно другое использовать?
Даже не подскажу
ну например квиттин -(пектин)! Желирующим средством можно заменить?
Нет. Пудинг везде продается
Не поверишь, сегодня обошла все крупные супер- маркеты в округе, нигде пидинга нет! По маленьким магазинчикам прошвырнулась-тоже ноль! А одна продавщица меня спросила- "а что это такое????" Я вообще прифигела и с пустыми руками пришла домой
Офигеть. А где ты живешь?
Судя по тому, что не нашла пудинга-на кудыкиной горе! А вообще в Питере! Но я не пойму почему так совпало, что в районе не оказалось пудинга! По этому завтра буду твой мусс печеночный готовить вместо торта, слава богу печенку купила!
Хоть бери и голубиную почту посылай с пудингом
А еще лучше сразу готовый торт!
Ответ для Гурмандия
Лена, в состав пудинга обычно входит крахмал и ванилин (иногда ещё красители и консерванты). Так что, мне кажется, без риска в данном случае можно использовать 80 г крахмала и пакетик ванилина.
Сама собираюсь попробовать именно так, т.к. пудинг тоже ни разу не видела в продаже.
Ого! Спасибки! Я об этом и не подумала! Как испробуешь-свисни! Буду рада услышать результат!
Ответ для Гурмандия
40г пудинга = 4 ч.л. крахмала без горки (картофельный или кукурузный). Можно по желанию добавить ваниль, корицу или, что душе угодно
Спасибо!
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