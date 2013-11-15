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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 15 ноября 2013, 20:11
  • 87811

Картофель по-деревенски запеченный

Рецепт: Картофель по-деревенски запеченный

Картофель содержит уникальный набор органических и неорганических соединений, жизненно важных для человеческого организма. А также является основным источником калия для нас. Поэтому люди, пристально следящие за фигурой, абсолютно несправедливо обходят стороной "короля" наших овощей. Дабы не нажить себе лишних сантиметров в талии, кушать его нужно в печеном виде и с кожурой. Выношу на Ваш суд свой (наверняка 1001) вариант картофеля по-деревенски. И ещё, на 100 гр. блюдо содержит всего 109 ккал.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Картофель по-деревенски запеченный»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1782.9 ккал 		белки
30.6 г 		жиры
61.6 г 		углеводы
277 г
Порции
ккал
297.2 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
10.3 г		 углеводы
46.2 г
100 г блюда
ккал
123.8 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
19.2 г


Рецепт «Картофель по-деревенски запеченный»:

Берем 10 картофелин среднего размера. Тщательно моем и просушиваем полотенцем.

Режем на четвертинки. Складываем в миску.

Добавляем соль, молотую паприку, чеснок (кто любит) и растительное масло.

Тщательно перемешиваем. Нужно чтобы масло со специями равномерно распределилось. Выкладываем на противень (предварительно застеленный пергаментом) кожурой вниз.

Ставим в разогретую до 180 °С духовку на 35-45 мин. Время зависит от размера клубней. Минимум волокиты и чудесный гарнир готов. У нас такая картошечка даже за праздничным столом разлетается на ура!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На праздничный стол На ужин Неожиданные гости Специальное питание

Теги: гарнир

Вкусы: мягкий нейтральный

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Картофель по-деревенски запеченный
Рецепт: Картофель по-деревенски запеченный

Картофель содержит уникальный набор органических и неорганических соединений, жизненно важных для человеческого организма. А также является основным источником калия для нас. Поэтому люди, пристально следящие за фигурой, абсолютно несправедливо обходят стороной "короля" наших овощей. Дабы не нажить себе лишних сантиметров в талии, кушать его нужно в печеном виде и с кожурой. Выношу на Ваш суд свой (наверняка 1001) вариант картофеля по-деревенски. И ещё, на 100 гр. блюдо содержит всего 109 ккал.

Ингредиенты для «Картофель по-деревенски запеченный»:

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Фотографии «Картофель по-деревенски запеченный» от приготовивших (13)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Отличный рецепт!! Обязательно карри!!! Спасибо))))
Ну,кари тут на вкус и цвет,как говорится. Кари каре врознь. Кари вообще интересная приправа. Сегодня купишь у индусов курицу кари,а завтра она у них другого вкуса. Тут уж от шэфа зависит.
мои внучки любят такую картошку, вместо паприки добавляю кари, делаю уже давно
Помимо того, что картошка сама по себе хорошо запеклась в духовке, добавление паприки придало ей особой нарядности. Вкусно, конечно! Хотела почистить, но потом всё сделала по рецепту и не пожалела.Спасибо!
Очень вкусная картошка! Добавила куркуму, чесночный порошок и прованские травы. Спасибо за рецепт, Вера!
Тоже так готовлю. Это очень вкусно.
Просто и вкусно.Спасибо за рецепт!
Спасибо за рецепт! Люблю когда просто, но вкусно!
Сегодня мы ужинали вашей картошкой - очень вкусно и интересно получилось! Большое спасибо, рецепт приживется - уверена!
Отличная картошечка получилась! Румяная, ароматная, очень вкусная! Спасибо вам огромное за рецепт!
Линочка, какая солнечная картошечка! очень аппетитно!
Олюшка, спасибо, милая, за поддержку и похвалу!
Ответ для lina0710
Линочка! Какая золотистая, аппетитная картошечка!
Юленька, спасибо огромное! Благодарю за теплые слова и поддержку!
Ответ для lina0710
Линочка, вкусная и ароматная картошечка!!!
Жанночка, спасибо, солнышко! Мне очень приятно!
Ответ для lina0710
Золотистая и румяная, очень аппетитная у тебя картошечка, Линочка ! Такие соблазнительные дольки ! Замечательное исполнение рецепта !
Ларочка, спасибо, солнышко! Мне очень приятна твоя похвала!
Ответ для lina0710
Румяная и аппетитная картошечка, Линочка!
Маришенька, спасибочки тебе за внимание и поддержку!
Ответ для lina0710
Очень красиво и аппетитно, Линуся! Замечательная кортошечка!!!
Натусик, спасибо, дорогая, за теплый комментарий!
Классная картошечка, вкусная и ароматная. Спасибо большое за рецепт.
Чудесная картошечка и аппетитное фото!
Наташенька, спасибо большое!
Ответ для jannasimf
Жанночка, очень аппетитная картошечка!
Танечка, спасибо большое!
Ответ для jannasimf
Очень аппетитная картошечка!
Спасибо большое!
Ответ для jannasimf
Жанночка!Классная картоха!
Алечка, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Жанночка, какая аппетитная картошечка!
Светочка, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Какая аппетитнаяяяяяяяяяяяяяяяяя!!!!!!!
Инночка, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Жанночка, шикарная картошка!!!
Танечка, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Жанночка, очень аппетитная картошечка у тебя получилась!
Леночка, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Жанночка, ну очень аппетитная и красивая картошечка!
Танюша, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Жанночка, очень аппетитная картошечка!
Олечка, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Жанночка, вот это вкуснятина , .. картошечка !!!
Галечка, спасибо большое!!!
Ответ для jannasimf
Жанночка,отличная картошечка получилась!
Ирочка, спасибо большое!!!
Спасибо, хорошая картошка получилась! Я ещё в конце запекания поспала тёртым сыром!
Верочка, спасибо большое за отличный рецепт!
Просто, удобно, очень ароматно! Картошечка-супер!
Очень понравилась!
Да мяско ещё и стаким смачным гарниром!!!!!Не, точно не устою!!!!!!!!!
Так и не мучай себя, угощайся, а двери у меня всегда открыты!
Спасибо ,солнце ,вот с тобой я точно не умру!Люблю тебя!
Конечно, не умрешь-ты еще курицу не принесла!
Господи, ну обещала же,блин, а слово я держу!!!Жди!!!!
Ответ для terry-68
Красивая, очень вкусная картошка, Ирочка!
Спасибо, Светуль, очень вкусная картошечка получилась!
Ответ для terry-68
Ирочка, очень шикарный картофель, аж слюнки потекли. Браво дорогая
Галочка, спасибо тебе огромное!
Ответ для terry-68
Натуль, спасибо большое!
Ответ для terry-68
Ирочка, классная картошечка!!!
Жанночка, спасибо большое!
Очень удачный рецепт!
Ответ для terry-68
Ирочка, мегааппетитная картошечка! Очень красивое фото!
Линуся, спасибо большое! Я в восторге от нее,
такая вкусная и ароматная!
Ответ для terry-68
Обалденная картошечка! Ирочка, прекрасное исполнение рецепта!
Ой, Оленька, она и на вкус обалденная! Я в восторге от этого рецепта! Спасибо большое, Оленька!
Ответ для terry-68
Ах, какая красота ! Вот такое дело я люблю, даже и без мяса ! Великолепное исполнение, Ирочка ! Рецепт утащила в КК (которая скоро треснет )
Спасибо огромное, Ларочка! Картошечка-супер!
Очень довольна этим рецептом!
Ответ для terry-68
Ирочка, прекрасная картошечка!!! Такая яркая!!!
Лилечка, спасибо большое за похвалу, мне так приятно!
Ответ для terry-68
Супер- картошечка!
Спасибо!
Ответ для terry-68
Ирочка!Отличные ломтики картошки Скорее всего была скушенна быстренько
Алечка,спасибо большое! Скушана быстро- не то слово,я уже духовку замучила! Хороший рецепт!
Очень вкусно получилось!Нежная,ароматная,перед подачей посыпала укропчиком!Всем понравилась такая вкусняшка!
Отличная картошечка!
Любочка,спасибо большое!!!Удалась на славу!
Ответ для nkova09
Ниночка, такая аппетитная картошечка!
Спасибочки!Буду повторять и не раз!!!
Ниночка, спасибо за наводку, я уже тоже приготовила! Очень вкусно!
Рада, что попала на Ваш отчет!
?рочка,очень рада!!!Я тоже частенько экспромтом готовлю такие вкусняшки,спасибо рубрике и авторам!
Очень вкусно! Спасибо!
Очень вкусно!!! Очень супер!!! Большое спасибо!!!
Золотистая какая получилась!
Спасибо огромное за рецепт! ОООоочень вкусная картошка. Готовила первый раз. Только перец чёрный. Также вкусно как жареная, только намного легче готовить.(всмысле следить не надо, и чисто)
Всегда пожалуйста!!!
Ответ для varenie555
Получилось довольно вкусно, я через 20 минут достала и сказала еще смесью паприки перца черного соли сливочного масла и растительного масла, получилось больше корочки, как мне кажеися
Красивая картошечка!
Вкусный и быстрый картофель! А какой аромат!!! И очень красивый получился! Спасибо большое за рецепт!
Мммм, хочу, хочу,хочу!!!
Бегом на кухню!!!
Ответ для Сурик
Отличная картошечка!
Спасибо большое!
Господи.....Это ж ум отъешь)))))Спасибо за рецептик.
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