Картофель содержит уникальный набор органических и неорганических соединений, жизненно важных для человеческого организма. А также является основным источником калия для нас. Поэтому люди, пристально следящие за фигурой, абсолютно несправедливо обходят стороной "короля" наших овощей. Дабы не нажить себе лишних сантиметров в талии, кушать его нужно в печеном виде и с кожурой. Выношу на Ваш суд свой (наверняка 1001) вариант картофеля по-деревенски. И ещё, на 100 гр. блюдо содержит всего 109 ккал.
- 15 ноября 2013, 20:11
- 87811
Картофель по-деревенски запеченный
Ингредиенты для «Картофель по-деревенски запеченный»:
- Соль — 1 ч. л.
- Масло оливковое — 50 мл
- Картофель (среднего размера) — 10 шт
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Чеснок (по желанию) — 3 зуб.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1782.9 ккал
|
белки
30.6 г
|
жиры
61.6 г
|
углеводы
277 г
|Порции
|ккал
297.2 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
10.3 г
|углеводы
46.2 г
|100 г блюда
|ккал
123.8 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
19.2 г
Рецепт «Картофель по-деревенски запеченный»:
Тщательно перемешиваем. Нужно чтобы масло со специями равномерно распределилось. Выкладываем на противень (предварительно застеленный пергаментом) кожурой вниз.
Ставим в разогретую до 180 °С духовку на 35-45 мин. Время зависит от размера клубней. Минимум волокиты и чудесный гарнир готов. У нас такая картошечка даже за праздничным столом разлетается на ура!!!
Комментарии и отзывы
1 мая dlatehktopishet #
2 мая tomas 72 #
1 мая alenanat #
20 января 2021 года helena1961 #
11 ноября 2020 года Хлоркина #
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6 ноября 2018 года virgola71 #
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21 мая 2018 года inulia68 #
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21 мая 2018 года Глушец #
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21 мая 2018 года Бархатные ручки #
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21 мая 2018 года Покусаева Ольга #
22 мая 2018 года jannasimf #
22 мая 2018 года felix032 #
22 мая 2018 года jannasimf #
24 мая 2018 года terry-68 #
24 мая 2018 года jannasimf #
15 мая 2018 года Л-лька2805 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
Просто, удобно, очень ароматно! Картошечка-супер!
Очень понравилась!
20 апреля 2018 года inulia68 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
20 апреля 2018 года inulia68 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
20 апреля 2018 года inulia68 #
20 апреля 2018 года Светланка g980 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
20 апреля 2018 года Гали-28 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
20 апреля 2018 года ирпенчанка #
20 апреля 2018 года terry-68 #
20 апреля 2018 года jannasimf #
20 апреля 2018 года terry-68 #
Очень удачный рецепт!
20 апреля 2018 года lina0710 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
такая вкусная и ароматная!
20 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
20 апреля 2018 года terry-68 #
20 апреля 2018 года mazziadri #
20 апреля 2018 года terry-68 #
Очень довольна этим рецептом!
20 апреля 2018 года Лилек3011 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
21 мая 2018 года Любашка 77777 #
24 мая 2018 года terry-68 #
21 мая 2018 года Лиса Петровна #
24 мая 2018 года terry-68 #
19 апреля 2018 года nkova09 #
20 апреля 2018 года Любашка 77777 #
20 апреля 2018 года nkova09 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
20 апреля 2018 года nkova09 #
20 апреля 2018 года terry-68 #
Рада, что попала на Ваш отчет!
20 апреля 2018 года nkova09 #
2 марта 2018 года fialkaXY #
20 апреля 2018 года Любашка 77777 #
27 февраля 2018 года Ксюша Евтушенко #
20 апреля 2018 года Любашка 77777 #
18 декабря 2016 года varenie555 #
18 декабря 2016 года Sava2 # (автор рецепта)
20 апреля 2018 года Любашка 77777 #
8 августа 2016 года katrin firs #
12 марта 2016 года korolina #
8 февраля 2016 года Сурик #
13 апреля 2016 года акчуч #
14 апреля 2016 года Сурик #
20 апреля 2018 года Любашка 77777 #
20 апреля 2018 года Сурик #
5 февраля 2016 года alexilova85 #
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