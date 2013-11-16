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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Торт с безе
  • 16 ноября 2013, 21:49
  • 42209

Торт "Полет шмеля"

Рецепт: Торт Полет шмеля

За основу был взят необыкновенно вкусный, но уже ставший привычным торт "Медовик". К нему добавлен не менее вкусный, но страдающий отсутствием теста, и потому слишком бесплотный, торт "Полет". То, что получилось при их соединении, оказалось достойно выделения в самостоятельный торт. За рецепт и подробное описание спасибо Карпатке.

Категория: Десерты Торты Торт с безе

Ингредиенты для «Торт "Полет шмеля"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8761.8 ккал 		белки
111.7 г 		жиры
442.4 г 		углеводы
1076.5 г
Порции
ккал
1095.2 ккал		 белки
14 г		 жиры
55.3 г		 углеводы
134.6 г
100 г блюда
ккал
346.3 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
17.5 г		 углеводы
42.5 г

Рецепт «Торт "Полет шмеля"»:

Для приготовления коржей из безе белки необходимо взбить сначала на низкой скорости миксера, затем, постоянно увеличивая скорость до максимальной, довести до состояния мягких пиков. Продолжая взбивать, добавляем по ложечке сахарную пудру. Масса должна получиться пышной и блестящей. Затем выкладываем ее на противень (обязательно покрытый либо бумагой для выпечки, либо антипригарным листом) – двумя коржами диаметром 30 см (можно использовать крышку от сковородки), остальное выкладываем мелкими, одинаковыми по размеру безешками. Это можно делать ложкой или при помощи кондитерского мешка (пакета из-под молока или замороженных ягод, ровно отрезав уголок). Круглый корж оптимально начинать формировать по внешнему контуру и сходиться к середине, для гладкости поверхности - можно провести спатулой.

Безе лучше всего выпекать в диапазоне 100-130 градусов до полного высыхания, это может занять от полутора до 3 часов (ориентируйтесь по возможностям духовки!). Безе должны именно сушиться! Периодически можно приоткрывать крышку духовки!

Для приготовления крема нужно слегка подогреть сливки на небольшом огне. Желтки размешиваем венчиком с сахаром и крахмалом до однородной консистенции.

Взять часть подогретых сливок и смешать с желтковой смесью, при этом важно помешивать венчиком, чтобы избежать комков. Затем вливаем эту смесь тоненькой струйкой к подогревающимся сливкам, добавляем ваниль и, при постоянном помешивании, варим до загустения сливок. Остужаем смесь до комнатной температуры.

Сливочное масло мягкой консистенции взбиваем до побеления, добавляя при этом по столовой ложке заварную основу крема; все состаляющие должны быть одной комнатной температуры. Готовый крем отправляем в прохладное место.

Для приготовления сметанного крема размешайте сметану с сахаром до однородности ручным венчиком. (Если любите более сладкий крем, то количество сахара можно увеличить!)

Для приготовления медовых коржей используем водяную баню. В кастрюльку кладем следующие ингредиенты: мед, сахар и сливочное масло, помешиваем до полного растворения.

В отдельной миске нужно взбить яйца с солью, добавить их к подготовленной медовой смеси, прогреть несколько минут (3-4), постоянно помешивая. Затем вливаем спиртное - прогреваем пару минут, всыпаем соду - прогреваем 3-4 минуты (масса увеличится в объеме), мешаем все венчиком. Я приспособилась делать этот шаг без водяной бани на минимальном огне в толстостенной посуде, сократив при этом время прогревания, потом смесь обязательно процеживаю через сито. Выбирайте способ приготовления сами.

К медово-масляной смеси добавляем просеянную муку (количество приведено ориентировочно, может потребоваться как больше, так и меньше), замешиваем тесто, оно должно получиться такое, чтобы из него можно было сформировать шарики из теста.

Следует помнить, что после остывания тесто становится более крутым! Не добавлять лишней муки! Подготовленное тесто накрыть салфеткой и оставить на 30 минут до остывания и вызревания. Нужно разделить тесто на 7 равных частей (примерно по 100 г).

Включить духовку для прогревания на температуру 180-200 С (ориентируйтесь по своей духовке!).

Раскатать тонко в пласт чуть больше формы вашего размера (у меня диаметр 30 см) прямо на пергаменте, посыпанном мукой, либо на силиконовом коврике, само тесто немного припылить мукой, перенести на бумаге или скалке на противень.

Время выпечки коржей составляет 3-4 минуты, прямо горячими их нужно обрезать ножом по размеру выпеченных безе (крышка от сковородки). Коржи быстро остывают и становятся сухими и хрупкими!

Сначала берем два медовых коржа, щедро промазываем каждый сметанным кремом, кладем один сверху другого.

Третий медовый корж кладем на два коржа, смазанных сметанным кремом, смазываем тонким слоем масляного крема, сверху аккуратно помещаем корж безе, который смазываем масляным кремом, сверху кладем четвертый медовый корж, смазываем масляным кремом и осторожно кладем на него безешный корж, смазываем масляным кремом.

Выкладываем остальные медовые коржи, промазываем сметанным кремом, кроме самого последнего, который будет верхним. Его и бока промазываем масляным кремом.

Обрезки от медовых коржей смолоть в блендере в мелкую крошку. Обсыпать бока крошкой. На середину торта я выложила кольцо, в него засыпала грецкие орехи, остальное пространство засыпала крошкой.

Орехи полила жидким медом, по краю выложила мелкими безе (непосредственно перед подачей!). Вы можете украсить по своему вкусу. Украшенный торт надо оставить часа на 3-4, можно чуть больше, непременно в ХОЛОДИЛЬНИКЕ. Этот "Медовик" может пропитываться при комнатной температуре, а безе при комнатной температуре размокнет.

Приятного аппетита!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : День рождения На ужин : На десерт

Теги: выпечка торт

Вкусы: сливочный ванильный медовый

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Торт "Полет шмеля"
Рецепт: Торт Полет шмеля

За основу был взят необыкновенно вкусный, но уже ставший привычным торт "Медовик". К нему добавлен не менее вкусный, но страдающий отсутствием теста, и потому слишком бесплотный, торт "Полет". То, что получилось при их соединении, оказалось достойно выделения в самостоятельный торт. За рецепт и подробное описание спасибо Карпатке.

Ингредиенты для «Торт "Полет шмеля"»:

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Фотографии «Торт "Полет шмеля"» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

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ненавязчивый сливочный вкус, с лёгкой нотой коньяка и мёда. Но! весь секрет отличного вкуса в охлаждённом торте))
Оля, спасибо огромное за добрые слова и замечательный фото отчет! Очень рада, что тортик понравился!
Делала этот торт. Я бы не сказала, что он из удивительно вкусных, на разрезе реально получился таким. торт получается очень огромным, меда не чувствуется, крем не ахти какой. Так что давиться им нам пришлось неделю. Причем все делала по рецепту. Сама очень хорошо делаю торты. Работаю на заказ. Но такой ни когда не буду предлагать своим заказчикам.
На вкус и цвет ...
можно ли в этом рецепте использовать вместо кукурузного крахмала картофельный?
Кукурузный крахмал предпочтительнее! С картофельным не пробовала!
использовала загуститель сливок в пакетиках, в составе есть картофельный крахмал. получилось! вкусно! спасибо за рецепт
Спасибо!
Пришла по ссылочке, забрала рецепт! Спасибо большое!
Буду рада, если понравится!
Татьяна, огромное спасибо за прекрасный отчет ! очень меня порадовала!
Приносит муж домой торт и спрашивает жену:
- Дорогая, тебе на сколько частей разрезать, на восемь или на четыре?
- Конечно на четыре, восемь мне не съесть.
Этот тортик мною уже был испробован, но по нему еще не отчитывалась. Ну вот я и повторила этот торт. А это говорит о том, что торт наивкуснейший, и им хочется полакомиться еще и еще. В этот раз брала сметану немного гуще (ну совсем). Спасибо автору огромнейшее!!! Тортик в разрезе https://www.povarenok.ru/blog/show/42519/
Данный торт мною был выбран на 23 февраля на праздничный стол. Хотелось именно торт с разными видами теста. Понимая, что придется повозиться, заготовила продукты согласно указанных ингредиентов. Отдельное спасибо за подробное описание с пожеланиями-замечаниями. Медовик замесила на полпорции, а безе половинить не стала. Тесто для медовика очень приятное в работе, легко раскатывается, не рвется, муки строго по рецепту. Когда проверила, все ли я ингредиенты использовала, обнаружила, что лимонный сок остался не у дел. Не стала расстраиваться, решила что отсутствие 1 ч.л. сока не сыграет роли. Обращаться к другим источникам времени не было. Диаметр торта - 23 см. Медовых коржей 7 штук по 90 гр., очень тонкие и хрупкие, жестковатые. Когда собирала, даже расстроилась: сметана (20% магазинная) жидкая, растекалась по коржам. В тот момент понимала, что торт у меня не удался, пропитается слабо и следовательно будет сухим. Даже подумала замесить другой какой-нибудь торт по проверенному рецепту. Но дело было вечером...Извините за столь долгое описание. Торт был съеден весь и сразу. Сначала после застолья отрезали по маленькому кусочку. Не вставать же из-за стола без десерта. Потом попросили отрезать уже по большему кусочку. В один голос было сказано, что тортик отправляется в "любимые". Пропитался очень хорошо, вкус бесподобен. Спасибо за рецепт.
Спасибо за подробный комментарий! Рада, что рецепт в итоге не разочаровал!
отличное сочетание - 2 любимых торта. Сегодня ушел на ура
Спасибо!!!
Очень вкусный и просто в приготовлении торт. Сегодня буду готовить второй раз маме на юбилей. Первый торт уплетали даже те, кто вечно сидит на диетах Спасибо за рецепт
Спасибо за отзыв ! Рада, что рецепт понравился!
Ох, блин, какой тортик!! Прям чувствую вкус, читая и глядя на картинки. Но торты готовить не умею.Не удаются они мне. Кто бы из подруг приготовил бы, что ли, для детей или там на праздник...
сказочная идея и торт, соответственно, спасибо, обязательно испеку
Мариночка, снова вижу Ваши шедевры! Красота - ,
а во вкусе - и ваще, сомнений нет!
Спасибо, за превосходные рецепты!
приготовила торт на ДР сына. ВКУСНО! даже не смотря на мою халтуру в приготовлении: из-за нехватки времени делала не два коржа из безе, а "плюшки"-пироженки среднего размера, так что слой безе был только один. Верх торта покрыла шоколадной глазурью. вкусно, нежно. Спасибо
Спасибо за доверие к рецепту и добрые слова!
P.S. и ещё общий вопрос по высоким тортам... как обсыпать крошками бока?... страаашно, что разъедется)
очень понравилось описание рецепта, идея - супер! всё очень подробно.
только один момент - ванили в списке ингридиентов нет, а по ходу она добавляется... ну ладно, заменила на щепотку ванильного сахара, пошла дальше...
в результате процессом готовки была разочарована до слез. КАК??? как снимать эти безешные коржи с бумаги? они приклеились намертво! получилась безешная крошка не знаю, как она поведет себя в торте, попробовала сформировать просто 2 слоя крошек вместо двух коржей...
хотя заварной крем по рецепту ооочень понравился! (но, видимо, вследствие неопытности, передержала его в холодильнике, пока возилась с медовыми коржами, отвлеклась надолго, и намазывать его было весьма проблематично, пришлось ждать, пока он размякнет, так как был твердый....) и очень хотелось бы придумать, что делать с безе, чтобы тортик всё-таки в следующий раз удался...
Уважаемый кулинар, видимо, вам нужно попробовать еще раз, либо найти рецепт попроще! В описание рецепта этого торта от Карпатки мне добавить нечего, все описано подробно и проверено не один раз и не одним человеком, при соблюдении технологии - все получится, а если нет, то нужно провести работу над ошибками! Не видя фото подсказать очень трудно!
эм.... у меня получилось всё, кроме отклеивания безе от бумаги. интересовалась как раз нету ли какой хитрости... просто качество бумаги влияет? и кстати, сколько по времени сушить? (в рецепте нет вроде указания)

а фотографию вставить не могу пока, уровень не позволяет. вроде куда-то к себе можно добавить, завтра порежем - постараюсь добавить разрез.
..."Противни с безе отправляются в духовку в максимально щадящий температурный режим, на который она способна – 90-100 градусов оптимально до полного высыхания" - время может занять от 2 до 3 часов, зависит от температуры вашей духовки, безе должно как бы высушиться, но не сгореть! Если используете бумагу для выпечки хорошего качества - снимется без проблем, можно выложить на силиконовый коврик, тоже снимется отлично! Тут важно приноровиться к духовке! Удачной выпечки!
спасибо большое!
вроде простояли достаточно, но, видимо, бумага была плохая. коврик - это хорошая идея, в снятие с него верится как-то больше, чем в любую бумагу.
P.S. крем масляный, кстати, отлично перешел в нормальное состояние при комнатной температуре. наверно, это нормально для него становиться почти твердым в холодильнике?) (по крайней мере вроде благодаря этому его свойству его предлагают под мастику....)
Ответ для Aranta
Исходя из собственного опыта, посоветую вам именно белую бумагу покупать, от нее все хорошо отстает, а от желтой иногда приходится отдирать...
Не стала ждать Новогодних праздников:сделала торт вчера,попробовала.Ну что я могу сказать...Бравооо.
Спасибо огромное! Рада, что рецепт понравился!
Уже то,что торт сплошная комбинация коржей и кремов стоит моего внимания.Очень люблю сложные рецепты и ,как приложение доступные и недорогие ингридиенты к ним-это мое.Буду печь на Новый Год однозначно.
Спасибо!
Очень, очень вкусный торт! Я его могу бесконечно кушать
У меня возникло несколько вопросов:
Белковой массы на безе хватило на две формы по 22 см, не говоря уже про маленькие безешки. Почему такое может быть?
То же самое с тестом. Еле еле смогла раскатать кусочки теста до 22 см, и то получились полупрозрачные... Автор, подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка, потому что торт этот теперь постоянно делать буду
Спасибо за отзыв! Попробуйте взвешивать все ингредиенты на весах, рецепт придуман не мной и опробован многими, проблем не было!
Спасибо за рецепт!!!!!!!!!!!! Через неделю ДР- попробую испечь!
Спасибо за отзыв!
сто пудов.. не буду такое готовить.. замучаешься разбираться с деталями..
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