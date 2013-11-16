Торт "Полет шмеля"

Для приготовления коржей из безе белки необходимо взбить сначала на низкой скорости миксера, затем, постоянно увеличивая скорость до максимальной, довести до состояния мягких пиков. Продолжая взбивать, добавляем по ложечке сахарную пудру. Масса должна получиться пышной и блестящей. Затем выкладываем ее на противень (обязательно покрытый либо бумагой для выпечки, либо антипригарным листом) – двумя коржами диаметром 30 см (можно использовать крышку от сковородки), остальное выкладываем мелкими, одинаковыми по размеру безешками. Это можно делать ложкой или при помощи кондитерского мешка (пакета из-под молока или замороженных ягод, ровно отрезав уголок). Круглый корж оптимально начинать формировать по внешнему контуру и сходиться к середине, для гладкости поверхности - можно провести спатулой.



Безе лучше всего выпекать в диапазоне 100-130 градусов до полного высыхания, это может занять от полутора до 3 часов (ориентируйтесь по возможностям духовки!). Безе должны именно сушиться! Периодически можно приоткрывать крышку духовки!