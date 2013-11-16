За основу был взят необыкновенно вкусный, но уже ставший привычным торт "Медовик". К нему добавлен не менее вкусный, но страдающий отсутствием теста, и потому слишком бесплотный, торт "Полет". То, что получилось при их соединении, оказалось достойно выделения в самостоятельный торт. За рецепт и подробное описание спасибо Карпатке.
- 16 ноября 2013, 21:49
- 42209
Торт "Полет шмеля"
Ингредиенты для «Торт "Полет шмеля"»:
- Сок лимонный — 1 ч. л.
- Крахмал кукурузный (с верхом) — 1 ч. л.
- Сливки (10% или молоко) — 200 мл
- Сметана (не густая 15-20% жирность) — 400 г
- Соль — 1/4 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (в тесто) — 3 стак.
- Мед (в тесто) — 2 ст. л.
- Коньяк (в тесто) — 2 ст. л.
- Сахарная пудра (или мелкий сахар) — 180 г
- Масло сливочное (100 г - в тесто, 200 г - в крем) — 300 г
- Сахар (1 стакан - в тесто, 1/2 стакана - в сметанный крем, 1/2 стакана - в масляный крем) — 2 стак.
- Яйцо куриное (в тесто - 3 штуки, в безе - 4 белка, в крем - 4 желтка) — 7 шт
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8761.8 ккал
|
белки
111.7 г
|
жиры
442.4 г
|
углеводы
1076.5 г
|Порции
|ккал
1095.2 ккал
|белки
14 г
|жиры
55.3 г
|углеводы
134.6 г
|100 г блюда
|ккал
346.3 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
17.5 г
|углеводы
42.5 г
Рецепт «Торт "Полет шмеля"»:
Для приготовления коржей из безе белки необходимо взбить сначала на низкой скорости миксера, затем, постоянно увеличивая скорость до максимальной, довести до состояния мягких пиков. Продолжая взбивать, добавляем по ложечке сахарную пудру. Масса должна получиться пышной и блестящей. Затем выкладываем ее на противень (обязательно покрытый либо бумагой для выпечки, либо антипригарным листом) – двумя коржами диаметром 30 см (можно использовать крышку от сковородки), остальное выкладываем мелкими, одинаковыми по размеру безешками. Это можно делать ложкой или при помощи кондитерского мешка (пакета из-под молока или замороженных ягод, ровно отрезав уголок). Круглый корж оптимально начинать формировать по внешнему контуру и сходиться к середине, для гладкости поверхности - можно провести спатулой.
Безе лучше всего выпекать в диапазоне 100-130 градусов до полного высыхания, это может занять от полутора до 3 часов (ориентируйтесь по возможностям духовки!). Безе должны именно сушиться! Периодически можно приоткрывать крышку духовки!
Для приготовления крема нужно слегка подогреть сливки на небольшом огне. Желтки размешиваем венчиком с сахаром и крахмалом до однородной консистенции.
Взять часть подогретых сливок и смешать с желтковой смесью, при этом важно помешивать венчиком, чтобы избежать комков. Затем вливаем эту смесь тоненькой струйкой к подогревающимся сливкам, добавляем ваниль и, при постоянном помешивании, варим до загустения сливок. Остужаем смесь до комнатной температуры.
Сливочное масло мягкой консистенции взбиваем до побеления, добавляя при этом по столовой ложке заварную основу крема; все состаляющие должны быть одной комнатной температуры. Готовый крем отправляем в прохладное место.
Для приготовления сметанного крема размешайте сметану с сахаром до однородности ручным венчиком. (Если любите более сладкий крем, то количество сахара можно увеличить!)
Для приготовления медовых коржей используем водяную баню. В кастрюльку кладем следующие ингредиенты: мед, сахар и сливочное масло, помешиваем до полного растворения.
В отдельной миске нужно взбить яйца с солью, добавить их к подготовленной медовой смеси, прогреть несколько минут (3-4), постоянно помешивая. Затем вливаем спиртное - прогреваем пару минут, всыпаем соду - прогреваем 3-4 минуты (масса увеличится в объеме), мешаем все венчиком. Я приспособилась делать этот шаг без водяной бани на минимальном огне в толстостенной посуде, сократив при этом время прогревания, потом смесь обязательно процеживаю через сито. Выбирайте способ приготовления сами.
К медово-масляной смеси добавляем просеянную муку (количество приведено ориентировочно, может потребоваться как больше, так и меньше), замешиваем тесто, оно должно получиться такое, чтобы из него можно было сформировать шарики из теста.
Следует помнить, что после остывания тесто становится более крутым! Не добавлять лишней муки! Подготовленное тесто накрыть салфеткой и оставить на 30 минут до остывания и вызревания. Нужно разделить тесто на 7 равных частей (примерно по 100 г).
Включить духовку для прогревания на температуру 180-200 С (ориентируйтесь по своей духовке!).
Раскатать тонко в пласт чуть больше формы вашего размера (у меня диаметр 30 см) прямо на пергаменте, посыпанном мукой, либо на силиконовом коврике, само тесто немного припылить мукой, перенести на бумаге или скалке на противень.
Время выпечки коржей составляет 3-4 минуты, прямо горячими их нужно обрезать ножом по размеру выпеченных безе (крышка от сковородки). Коржи быстро остывают и становятся сухими и хрупкими!
Сначала берем два медовых коржа, щедро промазываем каждый сметанным кремом, кладем один сверху другого.
Третий медовый корж кладем на два коржа, смазанных сметанным кремом, смазываем тонким слоем масляного крема, сверху аккуратно помещаем корж безе, который смазываем масляным кремом, сверху кладем четвертый медовый корж, смазываем масляным кремом и осторожно кладем на него безешный корж, смазываем масляным кремом.
Выкладываем остальные медовые коржи, промазываем сметанным кремом, кроме самого последнего, который будет верхним. Его и бока промазываем масляным кремом.
Обрезки от медовых коржей смолоть в блендере в мелкую крошку. Обсыпать бока крошкой. На середину торта я выложила кольцо, в него засыпала грецкие орехи, остальное пространство засыпала крошкой.
Орехи полила жидким медом, по краю выложила мелкими безе (непосредственно перед подачей!). Вы можете украсить по своему вкусу. Украшенный торт надо оставить часа на 3-4, можно чуть больше, непременно в ХОЛОДИЛЬНИКЕ. Этот "Медовик" может пропитываться при комнатной температуре, а безе при комнатной температуре размокнет.
Комментарии и отзывы
5 мая 2017 года Sandy3 #
6 мая 2017 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
5 февраля 2017 года Аврора Вактунайде #
5 февраля 2017 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
10 июня 2016 года irina abuova #
10 июня 2016 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
13 июня 2016 года irina abuova #
13 июня 2016 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
22 апреля 2015 года дуэт #
23 апреля 2015 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
22 апреля 2015 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
22 апреля 2015 года миллион алых роз #
- Дорогая, тебе на сколько частей разрезать, на восемь или на четыре?
- Конечно на четыре, восемь мне не съесть.
Этот тортик мною уже был испробован, но по нему еще не отчитывалась. Ну вот я и повторила этот торт. А это говорит о том, что торт наивкуснейший, и им хочется полакомиться еще и еще. В этот раз брала сметану немного гуще (ну совсем). Спасибо автору огромнейшее!!! Тортик в разрезе https://www.povarenok.ru/blog/show/42519/
25 февраля 2015 года миллион алых роз #
26 февраля 2015 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
23 января 2015 года Kvikza #
24 января 2015 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
29 октября 2014 года Olga_Fedotova #
29 октября 2014 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
26 февраля 2014 года Павлова Наталия #
26 февраля 2014 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
26 февраля 2014 года Татрум #
26 февраля 2014 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
25 февраля 2014 года ната-62 #
а во вкусе - и ваще, сомнений нет!
Спасибо, за превосходные рецепты!
26 февраля 2014 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
14 января 2014 года Valya_OD #
14 января 2014 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
30 декабря 2013 года Aranta #
30 декабря 2013 года Aranta #
только один момент - ванили в списке ингридиентов нет, а по ходу она добавляется... ну ладно, заменила на щепотку ванильного сахара, пошла дальше...
в результате процессом готовки была разочарована до слез. КАК??? как снимать эти безешные коржи с бумаги? они приклеились намертво! получилась безешная крошка не знаю, как она поведет себя в торте, попробовала сформировать просто 2 слоя крошек вместо двух коржей...
хотя заварной крем по рецепту ооочень понравился! (но, видимо, вследствие неопытности, передержала его в холодильнике, пока возилась с медовыми коржами, отвлеклась надолго, и намазывать его было весьма проблематично, пришлось ждать, пока он размякнет, так как был твердый....) и очень хотелось бы придумать, что делать с безе, чтобы тортик всё-таки в следующий раз удался...
30 декабря 2013 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
30 декабря 2013 года Aranta #
а фотографию вставить не могу пока, уровень не позволяет. вроде куда-то к себе можно добавить, завтра порежем - постараюсь добавить разрез.
30 декабря 2013 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
30 декабря 2013 года Aranta #
вроде простояли достаточно, но, видимо, бумага была плохая. коврик - это хорошая идея, в снятие с него верится как-то больше, чем в любую бумагу.
P.S. крем масляный, кстати, отлично перешел в нормальное состояние при комнатной температуре. наверно, это нормально для него становиться почти твердым в холодильнике?) (по крайней мере вроде благодаря этому его свойству его предлагают под мастику....)
31 декабря 2013 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
4 января 2015 года irinka-veselaja #
18 декабря 2013 года Дорогина #
18 декабря 2013 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
14 декабря 2013 года Дорогина #
14 декабря 2013 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
13 декабря 2013 года latina_d #
У меня возникло несколько вопросов:
Белковой массы на безе хватило на две формы по 22 см, не говоря уже про маленькие безешки. Почему такое может быть?
То же самое с тестом. Еле еле смогла раскатать кусочки теста до 22 см, и то получились полупрозрачные... Автор, подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка, потому что торт этот теперь постоянно делать буду
13 декабря 2013 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
12 декабря 2013 года Ekaterina2212 #
12 декабря 2013 года Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
10 декабря 2013 года uncas17 #
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