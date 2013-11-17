Солёно-варёная свиная рулька. Собственно, это та самая ветчина, которую мы покупаем в супермаркете, но только приготовленная своими руками.
- 17 ноября 2013, 23:58
- 104800
Ветчинный рулет из рульки
Ингредиенты для «Ветчинный рулет из рульки»:
- Рулька (около 1,4 кг) — 1 шт
- Соль (посолочная смесь) — 4 ст. л.
- Перец черный (в зёрнах) — 1 ч. л.
- Кориандр (в зёрнах) — 1 ч. л.
- Лист лавровый — 5 шт
- Чеснок (крупные) — 2 зуб.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2075.5 ккал
|
белки
99.3 г
|
жиры
180.3 г
|
углеводы
15 г
|100 г блюда
|ккал
149.3 ккал
|белки
7.1 г
|жиры
13 г
|углеводы
1.1 г
Рецепт «Ветчинный рулет из рульки»:
Засолить любым способом свиную рульку. Я для засолки уложил рульку на достаточно большой кусок плотной полотняной ткани и хорошенько натёр её солью. Затем укутал-запеленал мясо в ткань, положил свёрток в полиэтиленовый пакет и убрал в холодильник (в самый низ) на две недели. Ежедневно переворачивал свёрток с боку на бок. Мне удобно солить именно так. Но есть и масса других способов засола мяса.
Засоленную рульку помыть и положить в холодную воду для удаления избытка соли. Держать в воде часов 8 - 10. Сменить воду несколько раз. Обсушить. Уложить на разделочную доску. С помощью ножа извлечь кость, стараясь оставить целой шкуру. Это может оказаться не так уж и легко. У меня была задняя рулька, но с передней работать намного легче.
В результате получаем кость (на фото слева) и мясо на шкуре. Кость пригодится как-нибудь потом, её убираем в холодильник.
Специи смолоть в кофемолке и посыпать ими мясо. Чеснок нарезать мелко и слегка раздавить. Посыпать мясо рульки чесноком. В этот момент ещё не поздно добавить немного сала (рулет выйдет пожирнее) или куриной грудки (выйдет попостнее).
Упаковать рулет в пищевую пленку и перевязать бечёвкой. Убрать в холодильник на сутки - двое. Пусть помаринуется. Затем извлечь рулет из холодильника и положить в достаточно большую кастрюльку. Залить рульку кипятком и далее варить при 80*С около 90 мин.
Достать рулет из воды и охладить его в плёнке. Извлечь из плёнки. Рулет готов. Вкус у продукта натуральный, мясной. Мясо ароматное, душистое, благодаря свежесмолотым специям и чесноку. Мясо довольно плотное (это не варёная колбаса), примерно как у сыро-копчёных колбас.
p.s. Нужно отметить особо, что красноватый цвет готовой рульки обеспечивается использованием посолочной смеси: к поваренной соли добавлена 1% калийная селитра. Без селитры цвет на срезе будет сероватый.
Комментарии и отзывы
6 сентября 2018 года rybalkin igor #
Но вот фотки явно не блюда из вашего рецепта. В рецепте у вас нет нитритной соли и это хорошо, зачем добровольно себя травить, ведь это самый настоящий яд. Но вот без нитритной соли мясо не будет иметь такого цвета. Будет обычного серого цвета. Но к вкусовым качествам это никакого отношения не имеет.
Просто зачем обманывать народ? Я вот этого никак понять не могу.
11 сентября 2018 года mike_sv # (автор рецепта)
А потом, вы прочитайте рецепт до конца-то. Там написано прямым текстом, что такое посолочная смесь. Наверное, станет ясно, что я вовсе не "обманываю" народ, как Вы изволили высказаться
17 июня 2018 года grigoriewa nata #
18 июня 2018 года mike_sv # (автор рецепта)
17 июня 2018 года grigoriewa nata #
16 января 2018 года DIALux #
А вот я с вами посоветуюсь ...
Перед варкой я закрутила рульку в рукав для запекания, ну как закрутила,
рукав для запекания это ж "труба" с двумя отверстиями. Рульку я положила внутрь этой "трубы" не разрезая ее и т.к. рукав был широковат, пришлось прокрутить ее, чтоб весь рукав прожался к рульке. Затем ,как у конфетки, с двух сторон туго закрутила хвостики и перевязала.
Поставила варить, и в процессе варки рукав у меня раздулся, не вода там была, а воздух.
Как вы считаете, могло ли это повлиять на то , что рулька слегка недоварилась?
Может проткнуть нужно было рукав?
13 января 2018 года DIALux #
Но я все равно довольна что сделала рулет по Вашему рецепту. Спасибо.
14 января 2018 года mike_sv # (автор рецепта)
15 января 2018 года DIALux #
А вот я с вами посоветуюсь ...
Перед варкой я закрутила рульку в рукав для запекания, ну как закрутила,
рукав для запекания это ж "труба" с двумя отверстиями. Рульку я положила внутрь этой "трубы" не разрезая ее и т.к. рукав был широковат, пришлось прокрутить ее, чтоб весь рукав прожался к рульке. Затем ,как у конфетки, с двух сторон туго закрутила хвостики и перевязала.
Поставила варить, и в процессе варки рукав у меня раздулся, не вода там была, а воздух.
Как вы считаете, могло ли это повлиять на то , что рулька слегка недоварилась?
Может проткнуть нужно было рукав?
17 января 2018 года mike_sv # (автор рецепта)
17 января 2018 года DIALux #
Есть стимул еще раз приготовить
За пожелание удачи спасибо, а от вас - рецептов новеньких!
18 января 2018 года mike_sv # (автор рецепта)
19 января 2018 года DIALux #
19 января 2018 года mike_sv # (автор рецепта)
20 января 2018 года DIALux #
19 декабря 2016 года sigma sp #
20 декабря 2016 года mike_sv # (автор рецепта)
20 декабря 2016 года sigma sp #
1 марта 2016 года Есения Анваровна #
1 марта 2016 года mike_sv # (автор рецепта)
11 марта 2016 года Есения Анваровна #
12 марта 2016 года mike_sv # (автор рецепта)
29 января 2016 года 3karasica #
30 января 2016 года mike_sv # (автор рецепта)
6 декабря 2015 года EugenyT #
Варил 3 часа при 80гр до 71гр внутри. Охладил, разрезал - резина.
Завернул обратно в пленку, варил еще 4-5 часов при 80 гр. Резина стала чуть мягче
Забил на это дело и сварил в кипящей воде, часа 2 наверное. Стало жеваться
А так хотелось ветчины....
6 декабря 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
20 октября 2015 года eleshanikolaevna #
22 октября 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
3 октября 2015 года Кошобака #
Но вопрос вот в чем. Не было ещё опыта приготовления рульки таким способом, НО, изучив рецепт появились некоторые предложения к рассмотрению.
1. На первом этапе извлекаем кость, и засаливаем 1,8%-2% посолочной смесью (соли будет достаточно и необходимости мыть и сушить рульку не будет необходимости) и тут же добавляем специи. И отправляем на две недели на созревание. То есть логистически исключаем несколько шагов. И через две недели валяния в холодильнике, прогреваем до комнатной температуры и так же термически обрабатываем.
Как вам кажется сей, упрощенный по количеству дейсвий, вариант будет более простым и даст аналогичный результат?
P.S. А пока порулю-ка я за рулькой.
3 октября 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
21 декабря 2015 года Алёна и Никита #
22 августа 2015 года nataliavon2015 #
22 августа 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
Посолочную смесь сейчас с успехом заменяют нитритной солью. Её легко можно приобрести в интернет-магазинах, специализирующихся на домашней колбасе. В других местах, увы, этой соли не встречал. Сам я сейчас пользуюсь именно нитритной солью из интернет-магазина.
На моей персональной страничке можно найти и "быстрые" рецепты ветчины - пяти дней хватит, можно использовать обычную соль (но цвет ветчины будет в этом случае серый). Удачи вам
30 августа 2015 года nataliavon2015 #
30 августа 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
30 августа 2015 года nataliavon2015 #
3 октября 2015 года Кошобака #
3 октября 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
21 декабря 2015 года Алёна и Никита #
3 сентября 2015 года sweeza #
4 сентября 2015 года nataliavon2015 #
3 октября 2015 года Кошобака #
9 октября 2015 года sweeza #
31 октября 2015 года Кошобака #
17 августа 2015 года ninanina2015 #
17 августа 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
17 августа 2015 года mausiko #
17 августа 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
Хотя статья писалась и не так давно, на сегодняшний день гораздо удобнее использовать нитритную соль вместо "посолочной смеси" с калийной селитрой. Нитритную соль можно купить в интернет магазине, она разрешена к использованию, и нет вопросов к химической чистоте этой соли.
Сейчас я пользуюсь исключительно нитритной солью. А на момент написания статьи - приходилось использовать калийную селитру. Это нормально, люди веками пользуются селитрой при изготовлении ветчины. Вопрос в том, где взять химически чистую селитру ?! Вот чистая селитра у меня кончилась - пришлось перейти на соль нитритную, тем более, что она удобнее в использовании (действует быстрее).
Нитритную соль использовать просто: сколько написано в рецепте соли (посолочной смеси) - столько и положить нитритной соли. В ней содержание нитрита натрия (натрия азотнокислого) именно такое, какое принято законом в пищевой промышленности. Правда, есть западный стандарт, есть российский. Но это уже слишком заумно ...
Удачи вам
27 июля 2015 года Mefistofa #
29 июля 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
30 июля 2015 года Mefistofa #
30 июля 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
30 июля 2015 года Mefistofa #
21 июля 2015 года RaIena #
29 июля 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
3 октября 2015 года Кошобака #
21 декабря 2015 года Алёна и Никита #
21 декабря 2015 года RaIena #
21 декабря 2015 года Алёна и Никита #
21 декабря 2015 года RaIena #
21 декабря 2015 года Алёна и Никита #
28 июня 2015 года galy69 #
28 июня 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
23 июня 2015 года Елена новошахтинск #
24 июня 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
21 апреля 2015 года vladlon #
21 апреля 2015 года vladlon #
7 апреля 2015 года элюся1 #
8 апреля 2015 года mike_sv # (автор рецепта)
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