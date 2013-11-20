Никогда не ела вкуснее этого торта из моркови и ароматных специй! Писать ничего не буду, пеките и радуйте себя и своих близких!
- 20 ноября 2013, 21:41
- 118818
Ароматный морковный торт
Ингредиенты для «Ароматный морковный торт»:
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Сахарная пудра (150+100) — 250 г
- Сода — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Орех мускатный (молотый) — 1/4 ч. л.
- Корица (молотая) — 1/2 ч. л.
- Гвоздика (молотая) — 1/4 ч. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Перец душистый (молотый) — 1/4 ч. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Масло оливковое — 120 г
- Морковь (натереть на терке) — 220 г
- Ананас (консервированный кусочками) — 120 г
- Орехи грецкие (молотые) — 150 г
- Сыр сливочный (типа Филадельфия или Альменте) — 300 г
- Сметана (густая) — 200 г
- Ваниль — 1 г
- Ликер (апельсиновый) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5626.2 ккал
|
белки
86.2 г
|
жиры
378.5 г
|
углеводы
477.4 г
|Порции
|ккал
468.9 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
31.5 г
|углеводы
39.8 г
|100 г блюда
|ккал
309.1 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
20.8 г
|углеводы
26.2 г
Рецепт «Ароматный морковный торт»:
Бисквит:
Смешать муку, сахарную пудру 150 г, корицу, перец, мускат, гвоздику, соль, разрыхлитель и соду.
Яйца взбить на большой скорости миксера до увеличения объема в два раза, не переставая взбивать, ввести масло, затем снизить скорость и постепенно ввести муку.
Поместить тесто в форму 23 см в диаметре, дно которой застелить пекарской бумагой.
Выпекать в прогретой до 180*С духовке 40 минут до сухой лучины. Ориентируйтесь на вашу духовку!
Готовый бисквит освободить от формы, подрезав бока, и остудить на решетке. Дать бисквиту созреть 5-6 часов.
Сборка:
Поместить корж на блюдо и пропитать, смазать половиной крема и накрыть вторым коржом, который тоже пропитать.
Нанести оставшийся крем на бока и верх торта.
Украсить чипсами, орехами и слегка посыпать корицей.
Рецепт морковных чипсов можно найти по этой ссылке http://www.povarenok .ru/recipes/show/710 32/
Комментарии и отзывы
позавчера Любовь Раменская #
2 июля nomo2 #
2 июля natapit # (автор рецепта)
9 февраля lila piskaridze #
22 апреля 2019 года Ююся #
10 января 2019 года Уралочка2 #
Наверное, я так привыкла к специям (я люблю индийскую кухню, острости всякие), что в этом тесте не сильно ощущала специи, я бы даже еще добавила побольше для аромата.
Конечно, у меня были изменения в рецепте: морковки после того, как почистила, было всего 140 гр, масло использовала п/с сыродавленное (100 гр), добавила еще остатки персиков консервированных, немного кешью.
Можно было чуть-чуть цедры апельсиновой добавить. В общем, изменения можно вносить по своему вкусу, главное соблюсти баланс жидкости и твердых продуктов.
по консистенции корж был слегка влажный, пористый, очень хороший корж, не было времени ждать "созревания", резала слегка теплый кондитерской струной. Пропитывала сиропом от ананаса+песиков+сок апельсинки выдавила. без алкоголя делала. крем из мягкого сыра хохланд президент (на вес продают у нас).
хочу выразить свою благодарность - очень вкусно! раньше в ресторанах пробовала такой тортик, теперь испекла похожий.
благодарю автора
10 января 2019 года natapit # (автор рецепта)
24 января 2017 года Людмила052016 #
26 октября 2016 года Sosisochka #
Буду печь всегда и везде и всем Мое лишь отступление, крема буду побольше делать. У меня корж тааак сильно поднялся, что хоть на три слоя резать можно было бы и промазывать. СПАСИБО просто преогромное за этот рецепт!
6 июля 2016 года charly angel 2 #
7 марта 2017 года o roma #
27 мая 2018 года charly angel 2 #
14 апреля 2016 года alfia71 #
Спасибо за рецепт!!!!!
15 апреля 2016 года natapit # (автор рецепта)
21 марта 2016 года mafiya812 #
14 февраля 2016 года Zlatovika #
14 февраля 2016 года natapit # (автор рецепта)
7 февраля 2016 года Анна Огнева #
7 февраля 2016 года natapit # (автор рецепта)
6 февраля 2016 года ольга настя #
6 февраля 2016 года natapit # (автор рецепта)
3 февраля 2016 года charly angel 2 #
4 февраля 2016 года natapit # (автор рецепта)
4 февраля 2016 года charly angel 2 #
4 февраля 2016 года natapit # (автор рецепта)
4 февраля 2016 года charly angel 2 #
4 февраля 2016 года natapit # (автор рецепта)
6 марта 2016 года charly angel 2 #
7 марта 2016 года natapit # (автор рецепта)
22 января 2016 года lasikf #
Крем-хорош!
Испеку ещё раз, но без специй! Тогда мне должно быть вкусно))))
Кстати,а как достигнуть уровня, чтобы фото вставлять?
19 января 2016 года Shelevaja Anna #
20 января 2016 года natapit # (автор рецепта)
19 декабря 2015 года niceasice #
19 декабря 2015 года natapit # (автор рецепта)
13 декабря 2015 года парижелька #
21 июля 2015 года Zlatovika #
22 июля 2015 года natapit # (автор рецепта)
10 апреля 2015 года ИраМ-2 #
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