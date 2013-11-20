Ароматный морковный торт

Опрос

Носите ли Вы маску?

Да, конечно, она хоть как-то на защитит.

Ношу, потому что требуют.

Да, но надеваю только в магазине.

Нет, толку от маски нет, ношение этой гадости - нарушение прав человека.

Достали уже со своими масками!

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