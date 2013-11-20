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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Бисквитный торт
  • 20 ноября 2013, 21:41
  • 118818

Ароматный морковный торт

Рецепт: Ароматный морковный торт

Никогда не ела вкуснее этого торта из моркови и ароматных специй! Писать ничего не буду, пеките и радуйте себя и своих близких!

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Ароматный морковный торт»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5626.2 ккал 		белки
86.2 г 		жиры
378.5 г 		углеводы
477.4 г
Порции
ккал
468.9 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
31.5 г		 углеводы
39.8 г
100 г блюда
ккал
309.1 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
20.8 г		 углеводы
26.2 г


Рецепт «Ароматный морковный торт»:

Бисквит:
Смешать муку, сахарную пудру 150 г, корицу, перец, мускат, гвоздику, соль, разрыхлитель и соду.

Яйца взбить на большой скорости миксера до увеличения объема в два раза, не переставая взбивать, ввести масло, затем снизить скорость и постепенно ввести муку.

Добавить морковь и ананас, перемешать лопаткой.

Добавить орехи и перемешать лопаткой.

Поместить тесто в форму 23 см в диаметре, дно которой застелить пекарской бумагой.
Выпекать в прогретой до 180*С духовке 40 минут до сухой лучины. Ориентируйтесь на вашу духовку!

Готовый бисквит освободить от формы, подрезав бока, и остудить на решетке. Дать бисквиту созреть 5-6 часов.

Разрезать созревший бисквит на 2 части по горизонтали.

Пропитка: Смешать 50 мл воды и 2 ст. л. апельсинового ликера, можно заменить ликер соком.

Крем:
Взбить сливочный сыр с пудрой 100 г, добавить сметану и ваниль и опять взбить.

Сборка:
Поместить корж на блюдо и пропитать, смазать половиной крема и накрыть вторым коржом, который тоже пропитать.
Нанести оставшийся крем на бока и верх торта.

Украсить чипсами, орехами и слегка посыпать корицей.
Рецепт морковных чипсов можно найти по этой ссылке http://www.povarenok .ru/recipes/show/710 32/

Угощайтесь!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол

Теги: десерт торт

Вкусы: насыщенный ароматный

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Ароматный морковный торт
Описание: Никогда не ела вкуснее этого торта из моркови и ароматных специй! Писать ничего не буду, пеките и радуйте себя и своих близких!
Тэги: десерт, торт.


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Ароматный морковный торт» от приготовивших (9)

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Комментарии и отзывы

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😊👏💥
За время карантина увлекся кулинарией. Морковные торты очень люблю. Но такого не пробовал и он самый вкусный! Вместо ананасов добавил изюм.
спасибо большое, что поделились!
Ну, ананасы и пряности очень естественно вписываются в морковный пирог...
Очень просто, очень вкусно!!!! Первый раз пекла с морковкой - чудесно!!!! Буду повторять и не раз!
Потрясающий торт!

Наверное, я так привыкла к специям (я люблю индийскую кухню, острости всякие), что в этом тесте не сильно ощущала специи, я бы даже еще добавила побольше для аромата.
Конечно, у меня были изменения в рецепте: морковки после того, как почистила, было всего 140 гр, масло использовала п/с сыродавленное (100 гр), добавила еще остатки персиков консервированных, немного кешью.
Можно было чуть-чуть цедры апельсиновой добавить. В общем, изменения можно вносить по своему вкусу, главное соблюсти баланс жидкости и твердых продуктов.
по консистенции корж был слегка влажный, пористый, очень хороший корж, не было времени ждать "созревания", резала слегка теплый кондитерской струной. Пропитывала сиропом от ананаса+песиков+сок апельсинки выдавила. без алкоголя делала. крем из мягкого сыра хохланд президент (на вес продают у нас).

хочу выразить свою благодарность - очень вкусно! раньше в ресторанах пробовала такой тортик, теперь испекла похожий.
благодарю автора
Спасибо за такой подробный отчет! Рада, что торт понравился!
Тортик мне понравился,у него получается очень пряный вкус за счет специй.Спасибо за рецепт.Буду еще не раз печь этот тортик.
Это ШЕДЕВР! Это блаженство, это нежность, это пряность, это прелесть..это ммммммм вкуснятина!!!
Буду печь всегда и везде и всем Мое лишь отступление, крема буду побольше делать. У меня корж тааак сильно поднялся, что хоть на три слоя резать можно было бы и промазывать. СПАСИБО просто преогромное за этот рецепт!
Потрясающий ароматный пикантный пирог ! И вообще , у этого поваренка очень -поучительные ,познавательные ,интереснейшие рецепты! Наташенька, спасибо большое ! Очень много почерпываю у тебя ! Так здОрово , что такие карефеи есть на этом сайте !
Великолепный комментарий, Катя!
Случайно увидела... ,спасибо ! Приятно !
Очень вкусный торт!!!!!
Спасибо за рецепт!!!!!
Спасибо большое за потрясающий рецепт!Вся семья в восторге!!!
Нет, я искренне не понимаю, как такому рецепту можно поставить оценку ниже 5????? Ведь это же такая изумительная вкуснота, перед которой просто невозможно устоять! У меня в кулинарной книге каких только тортов нет, и мне хочется приготовить их все, но редко доходят руки, потому что мешает вот этот рецепт. Мне хочется вновь и вновь его повторять, потому что это - шедевр! Блаженство! Пишу отзыв, а рядом на столе стоит свежеиспеченный морковный бисквит и сводит меня с ума своим запахом. Не знаю, как дождаться завтрашнего дня, чтобы намазать его кремом и наслаждаться....Я теперь, чтобы хватило на дольше, делаю 1,5 порции в форме 26 см. И знаете, это на меня совершенно непохоже, но я абсолютно не хочу ни с кем делиться этим тортом! Хотя всегда потчую гостей домашней выпечкой, да еще и с собой в дорожку кладу, но только не морковный торт! И за этот рецепт я еще раз говорю Natapit огромное спасибо!!!
и вам . спасибо!!! это так приятно!!!!
Спасибо за рецепт. Первый раз готовила морковный торт. После прочтения отзывов добавила в полтора раза больше сметаны и джем абрикосовый. Пропитала апельсиновым соком с коньяком. Украсила кусочками ананасов. Масло заменила на обычное подсолнечное. Ночь в холодильнике и успех гарантирован!
спасибо, что поделились!
Очень вкусный тортик,слопали его с большим удовольствием,только орехов многовато для меня, в следующий раз положу поменьше,спасибо за отличный рецепт!
большое спасибо за вкусный и красивый фото отчет!
скажите , пожалуйста, а масло рафинированное ,да?
да, без запаха!
И еще, пожалуйста, ответьте как можно быстрее(готовлю сейчас.. ..,морковь натереть на мелкой или крупной терке , не будет ли крупно на крупной терке????? спасибо! жду ответа!!!
на крупной!
))спасибо большое! поздно )),уже испекла ,1.5 часа назад .На мелкой ...Ну может не страшно...
нет. не страшно!
спасибо большое за рецепт,за отзывчивость!!! не было все времени написать!!!
и вам, большое спасибо!
Испекла мужу на день рождения) Ему понравился, мне-нет( Воздушный тульский пряник на вкус)))
Крем-хорош!
Испеку ещё раз, но без специй! Тогда мне должно быть вкусно))))
Кстати,а как достигнуть уровня, чтобы фото вставлять?
Приятный пирог. Все были довольны)
спасибо, но это торт!
Спасибо!!! Очень хороший рецепт! Гости восхищались тортиком!
на здоровье!
Вкуснейший торт, один из самых любимейших! Спасибо автору!
Это невероятно вкусный торт!!! я безмерно благодарна автору за рецепт! раньше такой торт мне приходилось покупать в кондитерской, а теперь буду с удовольствием печь сама. Бисквит делала вечером перед сном, когда достала из духовки, аромат стоял такой, что и не знаю, как удержалась и не слопала прямо без крема. Единственно, но это уже мое субъективное мнение, мне показалось, что крема нужно чуть больше, в следующий раз попробую увеличить количество на 1/3, но и строго по рецепту торт этот - сумасшедшее наслаждение, даже слов не хватает, чтоб выразить мою признательность автору!
спасибо вам большое!!!
Спасибо огромное за рецепт! Торт получился очень вкусный!!! Прост в приготовлении. Только я коржи пропитывала сиропом от ананасов, а так все строго по рецепту.
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