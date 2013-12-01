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  • 1 декабря 2013, 0:24
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Необычный форшмак

Рецепт: Необычный форшмак

Привычные составляющие в оригинальной подаче. Такую закуску я пробовала в ресторане "Люсьен". И должна сказать, что за 4 часа, проведённые в нём, наша компания из 4 человек заказывала её 3 раза. Ну очень вкусно и оригинально! Обычно форшмак — это холодная закуска из рубленой сельди, яиц, яблока и хлеба. Здесь практически то же самое, но очень красивая подача: не просто хлеб, а земля из бородинского хлеба, да и рубленые ингредиенты собраны обратно практически в целую рыбу. Конечно, как у повара в ресторане, у меня не получится, но уж, как смогу. Блюдо, без сомнения, украсит любой праздничный стол, особенно Новогодний, ведь закуски из сельди очень любимы всеми.

Категория: Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов

Кухня: Еврейская

Ингредиенты для «Необычный форшмак»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1462 ккал 		белки
114.2 г 		жиры
105.2 г 		углеводы
16.5 г
Порции
ккал
243.7 ккал		 белки
19 г		 жиры
17.5 г		 углеводы
2.8 г
100 г блюда
ккал
194.9 ккал		 белки
15.2 г		 жиры
14 г		 углеводы
2.2 г

Рецепт «Необычный форшмак»:

Сельдь разделать, чтобы получилось 2 филе. Хвост и небольшой кусочек селёдки надо оставить для оформления. С каждого филе срезаем тонкими пластами сельдь. До тех пор, пока нижний слой не станет толщиной всего 3-4 мм.

Срезанную сельдь нарезаем мелкими кубиками.

Белок яйца рубим мелкими кубиками.

Морковь тоже нарезаем мелкими кубиками.

И лук нарезаем мелкими кубиками.

Соединяем порубленные селедку, яйцо, лук и морковь в отдельной тарелке и заправляем растопленным сливочным маслом.

Добавляем плавленый сыр

Перемешиваем.

Рабочую доску покрываем пищевой пленкой, слегка смазываем ее оливковым маслом.

Выкладываем на нее тонкое филе сельди, которое мы подготовили ранее. На сельдь выкладываем слой только что приготовленного форшмака, делая небольшие отступы по краям.

Теперь закрываем второй тонкой половиной сельди — буквально оборачиваем, чтобы она облегала нашу начинку. Затем смазываем поверхность сельди растопленным сливочным маслом.

И туго заворачиваем в полиэтиленовую пленку. Убираем заготовку в холодильник на 30-40 минут (в таком виде она может храниться около 4-5 дней).

Перед подачей достаем заготовку из холодильника и удаляем с нее пленку и нарезаем форшмак в виде рулетиков. Можно следующие шаги пропустить и подать на стол. Я же попытаюсь воспроизвести оформление блюда.

Кусочек бородинского хлеба помазать оливковым маслом и подсушить. Затем измельчить в крошку блендером.

От оставшегося кусочка сельди отрезаем тонкую полоску, сворачиваем ее в трубочку и ставим в нее, как в вазочку, веточку любой зелени. Рядом украшаем блюдо хвостом сельди.

Далее идёт измельчённый хлеб - это земля из бородинского хлеба. И капля горчицы.

Сверху посыпаем нарезанным мелкими кубиками яблоком.

А можно просто разложить кусочки по кругу, а в центре - хлебные крошки!

Подаём наше праздничное блюдо к столу!

Приятного аппетита! И С Наступающим Новым годом!









Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6809
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодние фантазии с Röndell" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: соленый селедочный рыбный

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Необычный форшмак
Рецепт: Необычный форшмак

Привычные составляющие в оригинальной подаче. Такую закуску я пробовала в ресторане "Люсьен". И должна сказать, что за 4 часа, проведённые в нём, наша компания из 4 человек заказывала её 3 раза. Ну очень вкусно и оригинально! Обычно форшмак — это холодная закуска из рубленой сельди, яиц, яблока и хлеба. Здесь практически то же самое, но очень красивая подача: не просто хлеб, а земля из бородинского хлеба, да и рубленые ингредиенты собраны обратно практически в целую рыбу. Конечно, как у повара в ресторане, у меня не получится, но уж, как смогу. Блюдо, без сомнения, украсит любой праздничный стол, особенно Новогодний, ведь закуски из сельди очень любимы всеми.

Ингредиенты для «Необычный форшмак»:

Комментарии и отзывы

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приготовлю на новый год
Описание точное, способ приготовления простой. У меня всё получилось! Вкусно ! Спасибо большое
Действительно довольно таки оригинальная подача!
Большое спасибо!
Масло в "начинку" нужно растопить (на плите, в свч и т.д.) , или просто размягчённое при комнатной t° добавлять? Хлеб для "земли" подсушить: прям до сухариков, или снаружи подсушить - а внутри он должен оставаться мягким - как на чесночные гренки ?
Масло комнатной температуры. Хлеб по желанию.
шикарная закуска!
Наташа, замечательная закуска!!! Это очень вкусно и эффектно! Мне ещё нужно поработать над сворачиванием рыбки. В следующий раз добавлю побольше сыра, он очень вкусно вписался в форшмак. С Новым годом!!!
Лиличка! Какая вкусняшка у тебя!
Очень вкусно!!! Особенно, когда на зубок попадается рыбка с сырком
Ответ для Лилек3011
Лилечка! Как же аппетитно и красиво у тебя!
Юленька, спасибо!!! Очень рекомендую. Получается очень нежная селедочка!!!
Ответ для Лилек3011
Ответ для Лилек3011
Лилечка, очень аппетитно!!!
Жанночка, спасибо моя хорошая!!!
Ответ для Лилек3011
Невероятно аппетитно и соблазнительно, Лиленька ! Вкуснейшее блюдо ! Суперская подача !
Лариса, спасибо огромное!!! Очень вкусно!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка! Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Светочка, спасибо!!! Очень вкусно, рекомендую приготовить
Наташа, принимайте мой скромный отчёт... Вкусно, прикольно, необычно...!!! Мне понравилось, вот только чуть-чуть мне не хватает сливочного масла, в следующий раз порцию масла увеличу вдвое... Рецепт отличный, смотрится на столе оригинально даже без ресторанной подачи, на НГ обязательно приготовлю!!! Спасибо большое за рецепт!!! С Наступающими праздниками!!!
Роберт! Как красиво и аппетитно приготовлено У меня в КК, но руки еще не дошли
Спасибо!!! Вкусно, но мне не хватает в начинке масла..., обязательно буду добавлять больше...
Ответ для Robert1
Роб, прекрасное исполнение!!! Тоже в планах на Новый год приготовить. У тебя репетиция прошла удачно!!!
Лилечка, спасибо!!! Отрепетепетировал отлично... Самое главное - селёдка должна быть слабосолёная, иначе всё будет испорчено , соль враг этому блюду...
Ответ для Robert1
И правда, необычно как оформлен обычный форшмак! Очень нарядно смотрится!
Таня, спасибо!!! Смотрится на столе классно, я уже убедился!!!
Ответ для Robert1
Интересный рецепт, спасибо за наводку. А исполнение просто шикарное!!!
Спасибо большое!!! На праздничном столе это блюдо заинтересует абсолютно всех, пора распечатывать копии рецепта...
У меня была селедка какая-то мелкая, поэтому получились небольшие кусочки. А как вкусно!!! Нарезать удобнее, когда рыбка ещё в пленке (мне именно так показалось), а потом она легко снимается. Очень понравилась эта замечательная закуска! Спасибо большое за рецепт!
Людочка как же красиво и аппетитно
Спасибо большое, Танечка, за внимание и похвалу!!!
Ответ для Сурик
Людочка, шикарное исполнение рецепта! А я все никак не дойду до него!
Надо дойти, Олечка! Готовить быстро (у меня была уже купленная филе селедочки) и очень вкусно!
Буду стараться!
Ответ для Сурик
Людмила! Великолепный результат вложенных стараний
Спасибо большое, Светлана!
Ответ для Сурик
Людочка, замечательно красивая закуска!!!
Лилечка, спасибо большое за похвалу!!!
Ответ для Сурик
Людочка, сколько наготовила! Как аппетитно!!!!
Спасибо, Олечка! Вкусно!
спасибо большое за рецепт замечательной закуски.У меня будничный вариант,т.к. здешняя сельдь не позволит завернуть начинку,очень короткая и узкая.Готовлю в зимний период постоянно.
Танечка, и в таком варианте очень вкусно! Я тоже планирую приготовить!
Оленька спасибо огромное за поддержку ,я однажды пыталась завернуть и у меня ничего не вышло,т.к. сельдь уже готовая в масле у нас
Танечка, тут уж ничего не поделаешь. В любом случае у тебя и вкусно и соблазнительно!
Ответ для mtata
Татьяна! Прекрасный результат
Светочка благодарю за внимание
Ответ для mtata
Танечка, и будничный вариант отлично смотрится! Главное, что вкусно!!!
Людочка спасибо огромное за внимание ,внук угостил собственной горчицей,как же она отлично вписалась в салатик
Ответ для mtata
Танечка! Как вкусно и ароматно!
Юленька благодарю за внимание
Ответ для mtata
Танюша! Даже твой будничный вариант форшмака смотрится очень празднично!
Людочка спасибо огромное за добрые слова поддержки и высокую оценку
Ответ для mtata
Танечка, красивый разноцветный форшмак Тоже балую себя частенько без всяких заворачиваний - на хлебушек или с картошечкой
Иришечка благодарю за комментарий ,вот и мы любим на хлебушек,да побольше
Ответ для mtata
Танюша, отличный результат. Такое светлое, я бы даже сказала прозрачное фото!!!
Оленька спасибо огромное за комментарий ,я сыра взяла больше
Ответ для mtata
Соблазнительно проготовила форшмак Таня!
Инна благодарю за комментарий,мы такое очень любим
Ответ для mtata
Танечка, очень вкусно и аппетитно!!!
Жанночка спасибо большое за внимание
Ответ для mtata
Ой, Танюша, какой же вкусный твой будничный вариант ! Замечательное блюдо !
Ларисочка благодарю за высокую оценку и комментарий
Спасибо за рецепт! Очень оригинально блюдо смотрится на праздничном столе! Готовить совсем несложно, даже для начинающих поварят.
Благодарю за отчёт и доверие к рецепту!
Очень нежно, вкусно и оригинально с обёртыванием в саму рыбку. Немного не поняла - а зачем крошить хлеб? Просто для украшения или как-то с этими крошками есть? Мы просто на тоненький кусочек хлебушка клали )))
Большое спасибо за доверие к рецепту! Хлебные крошки для декора, ассоциируется с землей. Конечно можно и на кусочек хлеба.
очень вкусно и очень просто, начинку можно подкорректировать на свой вкус, у меня это получилось случайно, в самый ответственный момент отключили интернет... принцип я конечно запомнила, а вот что в начинку кроме яйца, сыра и масла не запомнила, пришлось импровизировать: в начинку яйцо, половинка плавленого сыра кубиком, горчица, масло сливочное размягченное т.е. без моркови и лука, но с горчицей! получилось очень и очень вкусно!!! спасибо за рецепт и идею!
Огромное спасибо за доверие к рецепту и подробный отчёт! Очень приятно, что блюдо Вам понравилось!
Красота
Огромное спасибо!
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Хотела сделать рыбную закуску на праздничный стол и удивить гостей. Когда увидела ваш рецепт, не колебалась ни минуты и сразу решила, что буду готовить его. Форшмак делала и попробовала первый раз, получилось ну оооочень вкусно. Отдельное спасибо за оригинальную подачу!!!
Спасибо, очень вкусно получилось приготовить по Вашему рецепту!!!
Как же аппетитно это выглядит , жаль нельзя отщипнуть хоть кусочек !
Рыбу очень все мы любим,но форшмак не делала!!!И когда его сделала ,то удивилась-всем понравилось!!!Теперь буду всегда делать!!!Спасибо за оригинальный рецепт!!
подскажите, того, что фаршмак так полежит в пленке, хватит для сцепления?)))
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