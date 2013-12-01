Привычные составляющие в оригинальной подаче. Такую закуску я пробовала в ресторане "Люсьен". И должна сказать, что за 4 часа, проведённые в нём, наша компания из 4 человек заказывала её 3 раза. Ну очень вкусно и оригинально! Обычно форшмак — это холодная закуска из рубленой сельди, яиц, яблока и хлеба. Здесь практически то же самое, но очень красивая подача: не просто хлеб, а земля из бородинского хлеба, да и рубленые ингредиенты собраны обратно практически в целую рыбу. Конечно, как у повара в ресторане, у меня не получится, но уж, как смогу. Блюдо, без сомнения, украсит любой праздничный стол, особенно Новогодний, ведь закуски из сельди очень любимы всеми.
- 1 декабря 2013, 0:24
- 269469
Необычный форшмак
Ингредиенты для «Необычный форшмак»:
- Сельдь — 1 шт
- Яйцо куриное (варёное) — 1 шт
- Морковь (маленькая варёная) — 1 шт
- Лук репчатый (маленькая) — 1 шт
- Сыр плавленый (я брала сыр Виола) — 20 г
- Масло сливочное — 10 г
- Хлеб (Бородинский, 1 кусок) — 1
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Яблоко (зелёное, 1 долька для украшения) — 1
- Горчица (дижонская) — 5 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1462 ккал
|
белки
114.2 г
|
жиры
105.2 г
|
углеводы
16.5 г
|Порции
|ккал
243.7 ккал
|белки
19 г
|жиры
17.5 г
|углеводы
2.8 г
|100 г блюда
|ккал
194.9 ккал
|белки
15.2 г
|жиры
14 г
|углеводы
2.2 г
Рецепт «Необычный форшмак»:
Сельдь разделать, чтобы получилось 2 филе. Хвост и небольшой кусочек селёдки надо оставить для оформления. С каждого филе срезаем тонкими пластами сельдь. До тех пор, пока нижний слой не станет толщиной всего 3-4 мм.
Соединяем порубленные селедку, яйцо, лук и морковь в отдельной тарелке и заправляем растопленным сливочным маслом.
Выкладываем на нее тонкое филе сельди, которое мы подготовили ранее. На сельдь выкладываем слой только что приготовленного форшмака, делая небольшие отступы по краям.
Теперь закрываем второй тонкой половиной сельди — буквально оборачиваем, чтобы она облегала нашу начинку. Затем смазываем поверхность сельди растопленным сливочным маслом.
И туго заворачиваем в полиэтиленовую пленку. Убираем заготовку в холодильник на 30-40 минут (в таком виде она может храниться около 4-5 дней).
Перед подачей достаем заготовку из холодильника и удаляем с нее пленку и нарезаем форшмак в виде рулетиков. Можно следующие шаги пропустить и подать на стол. Я же попытаюсь воспроизвести оформление блюда.
Кусочек бородинского хлеба помазать оливковым маслом и подсушить. Затем измельчить в крошку блендером.
От оставшегося кусочка сельди отрезаем тонкую полоску, сворачиваем ее в трубочку и ставим в нее, как в вазочку, веточку любой зелени. Рядом украшаем блюдо хвостом сельди.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6809
Комментарии и отзывы
13 декабря 2020 года Vasska #
17 ноября 2020 года Лито #
17 ноября 2019 года Stillet #
17 ноября 2019 года mizuko # (автор рецепта)
27 октября 2019 года cypuna #
27 октября 2019 года mizuko # (автор рецепта)
10 февраля 2019 года ААСК #
2 января 2019 года Лилек3011 #
2 января 2019 года Natkati #
3 января 2019 года Лилек3011 #
2 января 2019 года virgola71 #
3 января 2019 года Лилек3011 #
2 января 2019 года Михеева76 #
3 января 2019 года Лилек3011 #
2 января 2019 года jannasimf #
3 января 2019 года Лилек3011 #
3 января 2019 года mazziadri #
3 января 2019 года Лилек3011 #
18 января 2019 года wise1288 #
18 января 2019 года Лилек3011 #
19 декабря 2018 года Robert1 #
19 декабря 2018 года wise1288 #
19 декабря 2018 года Robert1 #
19 декабря 2018 года Лилек3011 #
19 декабря 2018 года Robert1 #
19 декабря 2018 года korztat #
19 декабря 2018 года Robert1 #
20 декабря 2018 года PYMA-2016 #
20 декабря 2018 года Robert1 #
16 декабря 2018 года Сурик #
16 декабря 2018 года mtata #
16 декабря 2018 года Сурик #
16 декабря 2018 года Покусаева Ольга #
18 декабря 2018 года Сурик #
19 декабря 2018 года Покусаева Ольга #
16 декабря 2018 года wise1288 #
18 декабря 2018 года Сурик #
16 декабря 2018 года Лилек3011 #
18 декабря 2018 года Сурик #
16 декабря 2018 года акчуч #
18 декабря 2018 года Сурик #
8 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года Покусаева Ольга #
8 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года Покусаева Ольга #
8 декабря 2018 года wise1288 #
8 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года Сурик #
8 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года virgola71 #
8 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года beautiful woman #
9 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года Zirkap #
9 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года акчуч #
9 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года inna_2107 #
9 декабря 2018 года mtata #
8 декабря 2018 года jannasimf #
9 декабря 2018 года mtata #
10 декабря 2018 года mazziadri #
10 декабря 2018 года mtata #
29 октября 2017 года s_ksusha #
5 ноября 2017 года mizuko # (автор рецепта)
15 мая 2017 года marijushka-I #
15 мая 2017 года mizuko # (автор рецепта)
10 января 2017 года pankratova ira #
12 января 2017 года mizuko # (автор рецепта)
6 января 2017 года Чудося #
7 января 2017 года mizuko # (автор рецепта)
2 мая 2016 года Николай2405 #
29 февраля 2016 года Маргарошка #
9 февраля 2016 года Анчичка #
24 января 2016 года ЭфФеКтНаЯ #
1 декабря 2015 года о-л-я-1 #
1 декабря 2015 года Гарин #
17 ноября 2015 года crazykent #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: