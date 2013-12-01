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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/81521/]Необычный форшмак[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/81521/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2013nov/30/15/576839_99426-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из рыбы и морепродуктов Привычные составляющие в оригинальной подаче. Такую закуску я пробовала в ресторане "Люсьен". И должна сказать, что за 4 часа, проведённые в нём, наша компания из 4 человек заказывала её 3 раза. Ну очень вкусно и оригинально! Обычно форшмак — это холодная закуска из рубленой сельди, яиц, яблока и хлеба. Здесь практически то же самое, но очень красивая подача: не просто хлеб, а земля из бородинского хлеба, да и рубленые ингредиенты собраны обратно практически в целую рыбу. Конечно, как у повара в ресторане, у меня не получится, но уж, как смогу. Блюдо, без сомнения, украсит любой праздничный стол, особенно Новогодний, ведь закуски из сельди очень любимы всеми. Ингредиенты: Сельдь, Яйцо куриное, Морковь, Лук репчатый, Сыр плавленый, Масло сливочное, Хлеб, Масло оливковое, Яблоко, Горчица. Тэги: закуска.