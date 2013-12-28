Ну очень творожный пирог. Хорош в будний день, а добавив в выпечку шоколад, получите вкуснейший праздничный вариант!
- 28 декабря 2013, 19:59
- 40648
Творожный пирог "Новогодняя ночь"
Ингредиенты для «Творожный пирог "Новогодняя ночь"»:
- Сметана (1/2 стакана)
- Пудинг ( 40г) — 1 пач.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Творог (500-600 г домашнего творога) — 600 г
- Кофе натуральный ( 5 ст.л сваренного кофе)
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сахар (в тесто 4 ст.л коричневого сахара, в творог 3/4 стакана)
- Масло сливочное — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 160 г
- Шоколад молочный / Шоколад (батончик Марс 2 шт. черный шоколад - 10г)
- Молоко (1-2 ст.л)
Рецепт «Творожный пирог "Новогодняя ночь"»:
Блендером смешать творог и яично-сметанную смесь. Достать из холодильника форму и выложить на тесто творожную массу.
Поставить выпекать в разогретую до 180 градусов духовку на 50-55 минут.
В чашке нагреть молоко/сливки, положить наломаный шоколад, постоянно помешивая, растопить его. Я брала батончики "Марс", добавив 10 г черного шоколада (это было чисто моё желание).
Пирог залить шоколадом, дать немного шоколаду схватиться и украсить.
Я использовала кокосовую стружку и кондитерские бусинки.
Убрать на ночь в холодильник.
Комментарии и отзывы
1 июля 2018 года lesechkamoja #
1 июля 2018 года Людмила НК # (автор рецепта)
31 декабря 2015 года Машенька Зенкова #
31 декабря 2015 года Людмила НК # (автор рецепта)
16 декабря 2015 года Katia_5885 #
16 декабря 2015 года Людмила НК # (автор рецепта)
10 декабря 2015 года Т-пушка #
10 декабря 2015 года Людмила НК # (автор рецепта)
20 апреля 2015 года Anuta ChernovaMaleva #
20 апреля 2015 года Людмила НК # (автор рецепта)
16 декабря 2014 года verookko #
16 декабря 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
15 октября 2014 года olgusha31 #
15 октября 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
12 сентября 2014 года Ксения Засорина #
13 сентября 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
21 августа 2014 года rikawa #
21 августа 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
29 июня 2014 года verookko #
29 июня 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
22 марта 2014 года veronika1910 #
22 марта 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
4 марта 2014 года Balaca #
4 марта 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
4 марта 2014 года Balaca #
13 января 2014 года Balaca #
14 января 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
13 января 2014 года mtata #
13 января 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
13 января 2014 года mtata #
7 января 2014 года Ольга Бабич #
7 января 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
7 января 2014 года Ялорис #
С Рождеством, дорогая! Счастья!
http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=5&t=5295&start=195
7 января 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
6 января 2014 года Ялорис #
6 января 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
6 января 2014 года Ялорис #
7 января 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
2 января 2014 года ludabela #
2 января 2014 года Людмила НК # (автор рецепта)
30 декабря 2013 года Pro100Alena #
30 декабря 2013 года Людмила НК # (автор рецепта)
29 декабря 2013 года barska #
С наступающим!!!
30 декабря 2013 года Людмила НК # (автор рецепта)
30 декабря 2013 года barska #
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