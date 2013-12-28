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  • 28 декабря 2013, 19:59
  • 40648

Творожный пирог "Новогодняя ночь"

Рецепт: Творожный пирог Новогодняя ночь

Ну очень творожный пирог. Хорош в будний день, а добавив в выпечку шоколад, получите вкуснейший праздничный вариант!

Категория: Десерты Торты Творожный торт

Ингредиенты для «Творожный пирог "Новогодняя ночь"»:



Рецепт «Творожный пирог "Новогодняя ночь"»:

Просеять муку с 1 ч. л. разрыхлителя.

Сварить кофе, остудить.
Смешать мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, кофе.

Замесить мягкое эластичное тесто.

В форме диаметром 20 см распределить тесто, сделать высокие бортики и убрать в холодильник.

Творог пропустить через мясорубку.

В творог добавить сухой пудинг, размешать.

Взбить яйца с сахаром, добавить сметану.

Блендером смешать творог и яично-сметанную смесь. Достать из холодильника форму и выложить на тесто творожную массу.
Поставить выпекать в разогретую до 180 градусов духовку на 50-55 минут.

Пирог остудить, освободить от формы.

В чашке нагреть молоко/сливки, положить наломаный шоколад, постоянно помешивая, растопить его. Я брала батончики "Марс", добавив 10 г черного шоколада (это было чисто моё желание).

Пирог залить шоколадом, дать немного шоколаду схватиться и украсить.
Я использовала кокосовую стружку и кондитерские бусинки.
Убрать на ночь в холодильник.

Пирог готов! Подаем к столу.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодние фантазии с Röndell" На обед : На десерт На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: шоколадный творожный

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Творожный пирог Новогодняя ночь
Описание: Ну очень творожный пирог. Хорош в будний день, а добавив в выпечку шоколад, получите вкуснейший праздничный вариант!
Тэги: десерт.


Комментарии и отзывы

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Скажите пожалуйста, а можно обычный молочный плиточный шоколад или именно Марс нужно?
Можно.
Хотела бы сегодня приготовить этот торт (к Новому Году). На ночь уже, разумеется, поставить не могу. Сколько часов нужно для схватывания? И для чего его вообще убирать в холодильник?
Сколько часов нужно для схватывания? И для чего его вообще убирать в холодильник?
Для "схватывания" нужно 5-10 минут, ну а для чего продукты убирают в холодильник, надеюсь вы знаете.
А какой диаметр Вашей формы?
20 см
Прекрасный торт! Спасибо за рецепт,Людмилочка!
Готовьте на здоровье!
Добрый день! Скажите , а можно в начинку добавить вишню? Не будет ли она лишней в этом рецепте?
Добрый день! Думаю, что для любителей вишни, есть много других рецептов, а как будет в этом рецепте, не знаю, не пробовала
Спасибо з пирог!!!!Испекла дней десять тому назад,всем очень понравился.Сегодня буду печь еще.В среду у нас праздник.Спасибо.
У меня вопрос к автору рецепта - если заменять пудинг крахмалом, то сколько надо крахмала класть
затрудняюсь ответить
Скажите, а какой пудинг нужен для приготовления?)
Я пудинг покупала в магазине, подойдет любой, классический, ванильный, сливочный.....
Спасибо! Очень вкусно, очень красиво!
А чем можно пудинг заменить???Не вижу его в магазине!!!
крахмалом
Вкусно,попробую!
Уже в который раз готовлю и наконец-то могу добавить фото))) Бесподобный тортик, легкий в приготовлении и ну, очень вкусный. Спасибо за рецепт
Ах, какой красавчик получился! Спасибо огромное за фотоотчет!
Вам спасибо за такой замечательный рецептик
Получилось!!!! Урррряяяя!!! Добавила дольки апельсина в начинку. Тоже вкусно
спасибо большое,сегодня пекла ,использовала форму размером 28,подумала будет низким,но прекрасно поднялся,размер замечательный,пробовать будем на встрече старого нового года ,счастья и удачи вам
Спасибо огромное за доверие к рецепту!
только что попробовали,нет слов одни восторги ,спасибо огромнейшее
Людочка,я пропустила твой шикарный рецепт!Случайно увидела в спасибках.Удачи тебе дорогая!
Спасибо, подруга!
Очень вкусно и не хлопотно! То, что надо в новогодне-рождественские дни! Обязательно повторю на Старый Новый год!
С Рождеством, дорогая! Счастья!

http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=5&t=5295&start=195
Лорик, спасибо, дорогая! Я даже волновалась, ожидая твоё резюме и так приятно, что ты оценила пирог!
Уже-уже, печется это чудо в мультиварке! Ароматно очень! Бум Рождество встречать с твоим пирогом-тортиком! Попытаюсь сделать фото!
Ох, ты! Ждемс...
Ой, солнце, все пошло не так, как планировалось. Едва вынула пирог из мульти - на пороге нежданные гости. Остудить толком не успела, заливала глазурью прям по горячему и украшала на лету.НО! Съедено все до последнего кусочка, хотя пирог и был на десерт, и до него еще добраться надо было Могу только представить, если бы постоял в холоде, какой вкус пломбира мы бы получили. Фото делала, тоже на бегу, сил сбрасывать уже нет. Хочется успеть в храм, хотя у нас дождь со снегом и +2.Вот такое вот Рождество. Но от всей души с праздником и до скорой встречи в эфире!
Лорик, спасибо за такой подарок к Рождеству! Несмотря на ,,экстримальную,, ситуацию с пирогом рада, что всё съели. А у нас настоящие Рождественские морозы и на Крещение тоже обещают мороз.
я по вашему рецепту сделала на новый год ,очень вкусный получился спасибочки вам,фото не успела сделать ,но муж попросил еше такой же мало показалось,следующий торт обязательно сделаю фото похвастаться
Приятно, что понравилось!
Очень красиво
Спасибо, Ленок!
Здорово! А какие хорошенькие ослики с лошадками презентуют...лапоньки
С наступающим!!!
С наступающим, дорогая! Весёлого праздника!!!
иго-го, поехали!
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