Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 9 января 2014, 19:10
  • 592519

Банановый пирог со сметанным кремом

Рецепт: Банановый пирог со сметанным кремом

Простая, но очень вкусная выпечка к чаю или кофе - пирог с кусочками бананов и нежным сметанным кремом.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Банановый пирог со сметанным кремом»:


Рецепт «Банановый пирог со сметанным кремом»:

В глубокой емкости соединить яйца, сахар и сметану.
Взбить до однородной массы.

Влить растопленное сливочное масло, перемешать.

Добавить просеянную муку и разрыхлитель теста, перемешать до образования однородной массы.

Бананы нарезать небольшими кубиками, ввести в тесто и аккуратно перемешать.

Тесто выложить в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой (у меня прямоугольная форма - 15 на 20 см, в высоту - 6 см).
Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.

Готовый пирог вынуть из формы и остудить.

Для крема: банан, сметану, ванилин и сахар взбить до однородной массы.

Пирог равномерно залить кремом.

По желанию сверху пирог можно посыпать тертым шоколадом.
Дать пирогу настояться один час и нарезать порционно.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: завтрак десерт обед ужин полдник

Вкусы: банановый нежный сладкий

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Банановый пирог со сметанным кремом
Описание: Простая, но очень вкусная выпечка к чаю или кофе - пирог с кусочками бананов и нежным сметанным кремом.


Другие варианты рецепта

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Банановый пирог со сметанным кремом» от приготовивших (33)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ничего не получилось Совсем не поднялся. Тесто внутри как сырое. Пекла 30 минут. В чем может быть проблема?
пирог класс. Крем сделать не успела, так как растаскивают ещё горячим) в следующий раз надеюсь успею покрыть кремом. А кроме бананов, что ещё можно туда положить?
бананы в готовом пироге стали розовыми.... я его боюсь
Пекла 30мин при температуре 200гр,потом еще 10 мин держала в закрытой духовке. Пирог вообще не пропекся,весь сырой от низа до верха. Хотя по палочке я не поняла. Очень расстроилась
Вкусный пирог, очень ароматный! Испекла для разнообразия, большое спасибо за рецепт!
Анжелочка, как много фото вкусных блюд ты выложила! К тебе приехали гости или просто хорошее кулинарное настроение ?
Аллочка, огромное спасибо за внимание, дорогая! У меня просто по времени не получается сразу по приготовлению выложить отчёт и собирается несколько блюд. Вот так сложилось, что сразу несколько отчётов и добавила
Теперь всё ясно и понятно, Анжелочка !
Очень вкусный, ароматный и большой пирог получается. Пирог для компании. Спасибо за рецепт.
Оксана! Какая прелесть
Спасибо!!!
Ответ для Akira Shinrei
Очень аппетитный пирог получился!
Спасибо
У меня тесто поднялось, после доставания опало и в разрезе как будто не пропекся. Хотя лучина сухая.. что не так?
Большое спасибо автору за прекрасный рецепт простого и вкусного пирога!!!
Но я сделала огромную ошибку(((( пекла пирог ночью и попробовала кусочек. И??? Схомячила треть пирога

Теперь это будет одним из моих любимых рецептов.
Вкусный получился, только не очень высокий поднялся!
Несу отзыв. Испекла ночью и оставила остывать на утро. Ушла на работу, пришла пирога нет. Сын все съел )))
Как я понимаю Вашего сына, сама чуть всё не съела))) вовремя взяла себя в руки))))
Пошли с ребенком в магазин, накупили бананов и как оказалось супург их тоже накупил)) в срочном порядке начали думать: что же приготовить, чтобы фрукты не пропали. Нашала этот рецепт. Все ингредиенты были в холодильнике. Тесто легко и быстро замешивается, крем тоже легок в приготовлении. Шоколадом не стала посыпать, т.к. крем был очень сладким. Мои родным очень понравилось, спасибо за рецепт
Здравствуйте) хотим поделиться нашим результатом. Племянница собиралась на школьное чаепитие. Решили испечь Ваш замечательный пирог. И получилось!!!! Мммм, что получилось))) Все в восторге! Пышный, красивый и совершенно не сухой. Пропитывался ночью) Класс!!! Спасибо)))

Отзыв племянницы:"Ещё хочу!!!"
Спасибо за этот пирог, очень простой и ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ. Готовлю в мульте. А еще разрезаю на два коржа и промазываю всё это кремом, получается как тортик 👍👍👍💋💋💋
Делаю второй раз-великолепно. Только почему-то в духовке он высокий, поднявшийся, как достаю из духовки-оседает, получается тонкий, как лепеха. Как придать пышность? Разрыхлитель добавляю, еще и мука спмоподнимающаяся (т.е.тоже с разрыхлителем уже)
Наверное, подольше печь нужно.
Очень вкусно и просто!!!
Рекомендую!!!
Если в следующий раз успею снять, выложу фото Давно не видела такого улета! Потрясающий пирожок!
Да, кстати! Сестра, прожившая на Кубе много лет, тоже заценила! А уж она в бананах понимает
Автору респект и спасибо! Рецепт всем рекомендую!
На мой вкус, крема можно делать больше или намного больше: будет сочнее
Мои мальчики дружно решили , что это оообалденный пирог!
Нежный десертный пирог
вчера вечером испекла согласно рецепта, ночь простоял в холодильнике, еле сдержалась не попробовать так как запах стоял обалденный, сегодня позавтракала и скажу что-вкусненько
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Верите ли вы в народные приметы?


Уже 2661 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки