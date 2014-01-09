Простая, но очень вкусная выпечка к чаю или кофе - пирог с кусочками бананов и нежным сметанным кремом.
- 9 января 2014, 19:10
- 592519
Банановый пирог со сметанным кремом
Ингредиенты для «Банановый пирог со сметанным кремом»:
- Банан (в тесто - 2 шт., в крем - 1 шт.) — 3 шт
- Яйцо куриное (в тесто) — 3 шт
- Сметана (в тесто - 80 гр., в крем - 60 гр.) — 140 г
- Сахар (в тесто - 100 гр., в крем - 50 гр.) — 150 г
- Масло сливочное (в тесто) — 100 г
- Мука пшеничная / Мука (в тесто) — 250 г
- Разрыхлитель теста (в тесто) — 1 ч. л.
- Ванилин (в крем) — 1 г
- Шоколад молочный / Шоколад — 3 дол.
Рецепт «Банановый пирог со сметанным кремом»:
Тесто выложить в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой (у меня прямоугольная форма - 15 на 20 см, в высоту - 6 см).
Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке в течение 30 минут.
По желанию сверху пирог можно посыпать тертым шоколадом.
Дать пирогу настояться один час и нарезать порционно.
Комментарии и отзывы
11 декабря os bls #
28 ноября ewial #
26 ноября Мыфуня #
21 сентября zyf22 #
13 июля lakshmi-777 #
13 июля Аллочка-уралочка #
14 июля lakshmi-777 #
14 июля Аллочка-уралочка #
15 июля lakshmi-777 #
24 мая Akira Shinrei #
25 мая wise1288 #
25 мая Akira Shinrei #
29 мая lakshmi-777 #
29 мая Akira Shinrei #
4 февраля Юлия Печ-нкина #
6 января Mozer #
Но я сделала огромную ошибку(((( пекла пирог ночью и попробовала кусочек. И??? Схомячила треть пирога
Теперь это будет одним из моих любимых рецептов.
15 августа 2018 года sacharok1992 #
12 июня 2018 года london paris #
6 января Mozer #
27 мая 2018 года medoksa #
26 мая 2018 года 19754 2 #
Отзыв племянницы:"Ещё хочу!!!"
20 мая 2018 года zaitceva #
15 мая 2018 года rimmazija23 #
13 июня 2018 года kapitonchick #
12 апреля 2018 года Нежная ночь #
Рекомендую!!!
10 марта 2018 года Родком #
Да, кстати! Сестра, прожившая на Кубе много лет, тоже заценила! А уж она в бананах понимает
Автору респект и спасибо! Рецепт всем рекомендую!
На мой вкус, крема можно делать больше или намного больше: будет сочнее
21 февраля 2018 года sheih0007 #
25 января 2018 года ms olya1226 #
24 декабря 2017 года Татьяна Куранова #
5 декабря 2017 года svetochka0132 #
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