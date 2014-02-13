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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Слоеный торт
  • 13 февраля 2014, 11:26
  • 178278

Миндальное полено из слоеного теста

Рецепт: Миндальное полено из слоеного теста

Вы хотите домашний тортик и не желаете долго возиться с ним? Тогда этот рецепт для Вас. Быстрый, мало затратный, но очень вкусный тортик. Настоящий домашний вкус. Быстро готовится - на кухне вы пробудете не более 30 минут, останется только набраться терпения и дать торту настояться.

Категория: Десерты Торты Слоеный торт

Ингредиенты для «Миндальное полено из слоеного теста»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
6223.9 ккал 		белки
131.2 г 		жиры
368.9 г 		углеводы
711.1 г
100 г блюда
ккал
241.2 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
14.3 г		 углеводы
27.6 г


Рецепт «Миндальное полено из слоеного теста»:

Слоеное бездрожжевое тесто раскатываем и нарезаем полосочки толщиной примерно 1,5-2 см. Выкладываем на противень, смазанный маслом (у меня силиконовый коврик). Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12 минут. "Поленья" должны хорошо зазолотиться.

Тем временем делаем заварной крем. Вы можете сделать по своему любимому рецепту или приготовить совсем простой крем - смешать сгущенное молоко с маслом. Или вареное сгущенное молоко с маслом - тоже очень вкусно.
Для заварного крема я сначала в миску насыпаю муку и потом тонкой струйкой, постоянно размешивая, вливаю молоко (взяла часть из общего объема 1 литра). Я делаю так, чтобы не образовались комочки. Масса стала похожа на густую сметану, добавляю в нее желтки яиц, тщательно перемешиваю.

И добавляю сахар 0.75 стакана - 130 грамм. Кто любит совсем сладкий крем, добавьте полный стакан сахара.

Оставшееся молоко ставим на плиту, аккуратно вливаем в нее смесь, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. И мешаем крем, не отходя от него ни на минуту, до его загустения. Крем нужно "почти" довести до кипения, но не кипятить. Крем снять с огня, охладить до комнатной температуры (я ставлю кастрюлю в миску с холодной водой), добавить сливочное масло комнатной температуры и тщательно сбить миксером. Добавить цедру (лимона или апельсина), ванильный сахар и сгущенное молоко. Я люблю в креме привкус сгущенного молока, хотя оно там совсем не обязательно. Так что при желании можете его не добавлять. Крем готов.

Достали готовые поленья из духовки.
При раскатке теста я очень спешила и недостаточно раскатала тесто - видите, они у меня немного высоковаты получились. На вкус это никак не влияет, просто пропитываться торт будет чуть дольше.
Так что раскатывайте тесто потоньше - примерно до 3 мм.

Берем пищевую пленку, выкладываем на нее ряд поленьев, сверху очень обильно поливаем кремом (крема не жалейте, он должен уйти весь)
и щедрой рукой посыпаем миндальными лепестками.
Миндаль тут играет одну из основных ролей, так что на нем не советую экономить.

На первый ряд выкладываем второй, так же смазываем кремом и посыпаем миндалем. Пусть вас не пугает, что крем "выливается", он потом полностью впитается в тесто.

Торт собрали, закрутили получившееся полено туго пленкой (плотно). Придайте руками торту форму полена и оставляем настаиваться.
Первый час я держу его при комнатной температуре, потом убираю в холодильник. Лучше всего на ночь.

Настоявшийся торт достали, посыпали сверху миндалем
и зовем всех к столу.

Нежный, влажный, в меру сладкий торт.
Миндаль, напитанный кремом, вносит свою нотку и слегка похрустывает.
Вкусно. И не хлопотно. Угощайтесь!
Рецепт подсмотрен на сайте ХП у пользователя Lerele и не раз мной опробован в различных вариациях крема и на различных гостях.
Всегда вызывает бурю положительных эмоций.
Так что и Вам всем советую приготовить!











Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6330
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Сладкий хит-парад". Выпечка из слоеного теста На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: ужин обед десерт

Вкусы: сладкий

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Миндальное полено из слоеного теста
Рецепт: Миндальное полено из слоеного теста

Вы хотите домашний тортик и не желаете долго возиться с ним? Тогда этот рецепт для Вас. Быстрый, мало затратный, но очень вкусный тортик. Настоящий домашний вкус. Быстро готовится - на кухне вы пробудете не более 30 минут, останется только набраться терпения и дать торту настояться.

Ингредиенты для «Миндальное полено из слоеного теста»:

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Фотографии «Миндальное полено из слоеного теста» от приготовивших (13)

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Комментарии и отзывы

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Я думаю, коржи нужно вдоль разрезать, чтобы потоньше были. Пропитаются лучше. Спасибо за рецепт.
Забрала в ее. Обязательно попробую, спасибо!
Испекла во второй раз, несу благодарность за такой скоростной и очень вкусный торт. Делала с заварным кремом и арахисом, украшала шоколадом. Не добавляла в крем ни масла, ни сгущенки, так как торт и так очень сытный, а масло еще утяжелит его. От меня и моих гостей Вам 5 балло из 5, также и за рецепт соленой рыбки, теперь тоже всегда держу ее в морозилке а отзыв так и не написала. Торт заказан теперь на праздник по поводу защиты диплома дочери через 2 недели.
Чудесный торт, Леночка !
Спасибо за идею, очень понравился!
Испекла торт....крема получилось очень много и жидковат немного....кое как собрала . Отправила в холодильник, надеюсь, что застынет . А за рецепт огромное спасибо!!!! Классный экспресс-Наполеон
Приготовила я полено! Единственное, что сделала не так - положила много крема . Вышло очень вкусно, съели за 2 дня . Спасибо Вам за такой простой и очень вкусный рецепт!!!
На выходных приготовила "Полено". За 2 дня муж все съел
Интересный вариант подачи.
Спасибо за рецепт
Лена, большое спасибо за рецепт!
Марианна, как же приятно, что рецепт пригодился вам! Очень аппетитно получилось!
Лена, большое спасибо за рецепт! Готовить просто, а получилось очень вкусно! У меня был крем из сгущенки с маслом, т.к. времени было мало, а это самый простой крем.
На здоровье! Рада, что пригодился такой простой рецептик!
Леночка,держи отчет!Готовлю такой тортик очень часто.Выручает,когда гости на пороге!Спаисбо дорогая!
Оля, спасибо за фото!!! такое все красивое и "старинное" - сначала атрибуты рассмотрела, а потом уже и торт . ТОже люблю этот рецепт именно за быстроту и простоту
Кусочек некрасивый,но это все ,что осталось и так всегда!
Готовила тортик с заварным кремом + свежая клубника! Вкусно, но... не совсем то, что я ожидала + тяжело отрезать аккуратный кусочек, может не до конца пропитался, а может нож очень острый нужен! Все равно спасибо за идею!
Спасибо за рецептик! Тортик очень понравился и мне и мужу. Делала из 475 гр. Теста-это 1 упаковка-торт вышел идеального размера для 2-3 человек. Быстро и просто. Впервые делала заворной крем-все получилось. Сгушенку не добавляла. У меня крем и-так по вкусу на сгушенку получился похожим.
Заглянула в рецепт из отчета Mary Stone, узнав в нем полюбившийся торт. Я стала готовить его именно по вашему рецепту. Очень вкусный и интересный в оформлении торт, нехлопотен в приготовлении, но очень украшает чайный стол А Маше спасибо за напоминание!
Спасибо Машуле (Mary Stone) за наводку. Забрала с благодарностью рецепт.
Очень красивый торт!Пришла по наводке Машеньки.(Mary Stone) Обязательно попробую приготовить! Спасибо за рецепт ,Леночка
Спасибо огромное!Это невероятная вкуснятина!А как прост в приготовлении!Просто сказочный десерт!!!
Машенька, по твоей наводке пришла!!!! Отличный тортик вышел!!! Тоже хочу такой!!!!
Спасибо,Мариша! Готовь,не пожалеешь!Бесподобно вкусно!!!
Так вот, уже в магазин собираюсь!!!! Хотя думала ведь другое готовить!!!!
Выглядит потрясающе!!! На вкус, думаю, просто восхитительно. Обязательно попробую, после поста. Спасибо!
крем потрясающий. но, у меня полешко развалилось при разрезании. и как у вас получается но вкусно. в следующий раз надо будет по-другому попробовать сложить.
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