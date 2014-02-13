Вы хотите домашний тортик и не желаете долго возиться с ним? Тогда этот рецепт для Вас. Быстрый, мало затратный, но очень вкусный тортик. Настоящий домашний вкус. Быстро готовится - на кухне вы пробудете не более 30 минут, останется только набраться терпения и дать торту настояться.
- 13 февраля 2014, 11:26
- 178278
Миндальное полено из слоеного теста
Ингредиенты для «Миндальное полено из слоеного теста»:
- Тесто слоеное (бездрожжевое) — 750 г
- Миндаль (примерно) — 100 г
- Молоко (для крема) — 1 л
- Мука пшеничная / Мука (для крема) — 4 ст. л.
- Желток яичный (для крема) — 4 шт
- Сахар (для крема) — 0.75 стак.
- Ванильный сахар (для крема) — 1 пач.
- Масло сливочное (для крема) — 150 г
- Молоко сгущенное (для крема) — 4 ст. л.
- Цедра лимона (или апельсина - по желанию) — 1 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
6223.9 ккал
|
белки
131.2 г
|
жиры
368.9 г
|
углеводы
711.1 г
|100 г блюда
|ккал
241.2 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
14.3 г
|углеводы
27.6 г
Рецепт «Миндальное полено из слоеного теста»:
Слоеное бездрожжевое тесто раскатываем и нарезаем полосочки толщиной примерно 1,5-2 см. Выкладываем на противень, смазанный маслом (у меня силиконовый коврик). Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12 минут. "Поленья" должны хорошо зазолотиться.
Тем временем делаем заварной крем. Вы можете сделать по своему любимому рецепту или приготовить совсем простой крем - смешать сгущенное молоко с маслом. Или вареное сгущенное молоко с маслом - тоже очень вкусно.
Для заварного крема я сначала в миску насыпаю муку и потом тонкой струйкой, постоянно размешивая, вливаю молоко (взяла часть из общего объема 1 литра). Я делаю так, чтобы не образовались комочки. Масса стала похожа на густую сметану, добавляю в нее желтки яиц, тщательно перемешиваю.
И добавляю сахар 0.75 стакана - 130 грамм. Кто любит совсем сладкий крем, добавьте полный стакан сахара.
Оставшееся молоко ставим на плиту, аккуратно вливаем в нее смесь, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. И мешаем крем, не отходя от него ни на минуту, до его загустения. Крем нужно "почти" довести до кипения, но не кипятить. Крем снять с огня, охладить до комнатной температуры (я ставлю кастрюлю в миску с холодной водой), добавить сливочное масло комнатной температуры и тщательно сбить миксером. Добавить цедру (лимона или апельсина), ванильный сахар и сгущенное молоко. Я люблю в креме привкус сгущенного молока, хотя оно там совсем не обязательно. Так что при желании можете его не добавлять. Крем готов.
Достали готовые поленья из духовки.
При раскатке теста я очень спешила и недостаточно раскатала тесто - видите, они у меня немного высоковаты получились. На вкус это никак не влияет, просто пропитываться торт будет чуть дольше.
Так что раскатывайте тесто потоньше - примерно до 3 мм.
Берем пищевую пленку, выкладываем на нее ряд поленьев, сверху очень обильно поливаем кремом (крема не жалейте, он должен уйти весь)
и щедрой рукой посыпаем миндальными лепестками.
Миндаль тут играет одну из основных ролей, так что на нем не советую экономить.
На первый ряд выкладываем второй, так же смазываем кремом и посыпаем миндалем. Пусть вас не пугает, что крем "выливается", он потом полностью впитается в тесто.
Торт собрали, закрутили получившееся полено туго пленкой (плотно). Придайте руками торту форму полена и оставляем настаиваться.
Первый час я держу его при комнатной температуре, потом убираю в холодильник. Лучше всего на ночь.
Настоявшийся торт достали, посыпали сверху миндалем
и зовем всех к столу.
Нежный, влажный, в меру сладкий торт.
Миндаль, напитанный кремом, вносит свою нотку и слегка похрустывает.
Вкусно. И не хлопотно. Угощайтесь!
Рецепт подсмотрен на сайте ХП у пользователя Lerele и не раз мной опробован в различных вариациях крема и на различных гостях.
Всегда вызывает бурю положительных эмоций.
Так что и Вам всем советую приготовить!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6330
Комментарии и отзывы
16 мая Алина Осень #
48 месяцев назад Marta #
17 сентября 2017 года Nik Amuna #
15 января 2017 года Аллочка-уралочка #
15 января 2017 года chesna-olga #
6 января 2017 года Moksya #
13 ноября 2016 года virgola71 #
27 июня 2016 года Ya-Kristina #
Интересный вариант подачи.
Спасибо за рецепт
1 июня 2016 года mariana82 #
2 июня 2016 года в744нт # (автор рецепта)
18 февраля 2016 года Сооолнышко #
27 января 2016 года kotenochkin #
28 января 2016 года в744нт # (автор рецепта)
11 января 2016 года Ольга Бабич #
12 января 2016 года в744нт # (автор рецепта)
12 января 2016 года Ольга Бабич #
14 ноября 2015 года inna lisunova #
9 сентября 2015 года Kimchi-r #
19 августа 2015 года Pavelia #
14 августа 2015 года JeSeKi # (модератор)
14 августа 2015 года Т-пушка #
24 июля 2015 года Mary Stone #
15 августа 2015 года Маришка-2015 #
15 августа 2015 года Mary Stone #
15 августа 2015 года Маришка-2015 #
15 августа 2015 года Mary Stone #
28 февраля 2015 года лапуня #
26 сентября 2014 года Ульяна2725 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: