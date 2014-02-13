Миндальное полено из слоеного теста

Оставшееся молоко ставим на плиту, аккуратно вливаем в нее смесь, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. И мешаем крем, не отходя от него ни на минуту, до его загустения. Крем нужно "почти" довести до кипения, но не кипятить. Крем снять с огня, охладить до комнатной температуры (я ставлю кастрюлю в миску с холодной водой), добавить сливочное масло комнатной температуры и тщательно сбить миксером. Добавить цедру (лимона или апельсина), ванильный сахар и сгущенное молоко. Я люблю в креме привкус сгущенного молока, хотя оно там совсем не обязательно. Так что при желании можете его не добавлять. Крем готов.