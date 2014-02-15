Делюсь с вами несложным в приготовлении пирогом, с которым справятся и начинающие поварята! Он получается очень вкусный и нежный. Сметана дает свой аромат и вкус... Я часто делаю этот пирог дома. Попробуйте, думаю, вы не пожалеете :)
- 15 февраля 2014, 1:19
- 79507
Сметанник с яблоками
Ингредиенты для «Сметанник с яблоками»:
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Сметана — 250 г
- Сахар — 250 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Яблоко — 4 шт
- Сода — 0,5 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2838.5 ккал
|
белки
46.6 г
|
жиры
67.6 г
|
углеводы
508.1 г
|Порции
|ккал
567.7 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
13.5 г
|углеводы
101.6 г
|100 г блюда
|ккал
189.2 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
4.5 г
|углеводы
33.9 г
Комментарии и отзывы
26 декабря 2019 года Vicentina #
10 сентября 2019 года fialkaXY #
7 сентября 2019 года den2410 #
Дети уплетали за обе щеки
5 ноября 2017 года Mary1301 #
26 октября 2017 года magenta #
Не хочется загубить продукты, уточните пожалуйста
3 апреля 2016 года Олькиш #
30 апреля 2016 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
14 декабря 2015 года lopatina #
17 декабря 2015 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
28 июня 2015 года Надечечка #
17 июля 2015 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
7 февраля 2015 года Галина Проданець #
26 марта 2015 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
20 декабря 2014 года gorelgena #
26 марта 2015 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
19 декабря 2014 года Макс Иванов #
26 марта 2015 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
27 октября 2014 года sannap #
26 марта 2015 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
4 октября 2014 года ЯМаринэ #
(https://www.povarenok.ru/recipes/show/65921/) получилось волшебно.решила яблочно много не бывает,тем более яблоки свои,есть уже устали,в общем все пошло в дело. Спасибо за рецепт,100% в кк.и без крема он бесподобен!
5 октября 2014 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
21 сентября 2014 года Irinaf1987 #
2 октября 2014 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
21 сентября 2014 года Марина герасимова #
2 октября 2014 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
9 июля 2014 года Gabenka #
29 марта 2014 года veronika1910 #
16 марта 2014 года Покусаева Ольга #
17 марта 2014 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
4 марта 2014 года Виктория46 #
4 марта 2014 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
25 февраля 2014 года 1_Александра_1 #
25 февраля 2014 года Ленчик 21 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: