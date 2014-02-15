Сметанник с яблоками

Делюсь с вами несложным в приготовлении пирогом, с которым справятся и начинающие поварята! Он получается очень вкусный и нежный. Сметана дает свой аромат и вкус... Я часто делаю этот пирог дома. Попробуйте, думаю, вы не пожалеете :)

Муку просеиваем в миску. Яйца разбить в другую миску, добавить туда сахар и хорошенько взбить эту смесь. Яблоки очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками и переложить в отдельную миску, сбрызнув небольшим количеством лимонного сока. В миску с яйцами и сахаром добавить сметану, соду и все перемешать с помощью венчика до однородности. Затем небольшими порциями вводим муку, перемешивая до однородности. Тесто должно напоминать густую сметану. Теперь в это тесто выкладываем яблоки и хорошенько перемешиваем. Форму застилаем пекарской бумагой и равномерно распределяем по ней наше тесто. Помещаем форму в разогретую духовку до температуры 180 С. Выпекать пирог примерно 30 мин. После того, как пирог приготовится, выключаем духовку, открываем дверцу и оставляем пирог остывать в духовке. Пирог можно украсить сахарной пудройПриятного аппетита!