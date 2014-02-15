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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 15 февраля 2014, 1:19
  • 79507

Сметанник с яблоками

Рецепт: Сметанник с яблоками

Делюсь с вами несложным в приготовлении пирогом, с которым справятся и начинающие поварята! Он получается очень вкусный и нежный. Сметана дает свой аромат и вкус... Я часто делаю этот пирог дома. Попробуйте, думаю, вы не пожалеете :)

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Сметанник с яблоками»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2838.5 ккал 		белки
46.6 г 		жиры
67.6 г 		углеводы
508.1 г
Порции
ккал
567.7 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
13.5 г		 углеводы
101.6 г
100 г блюда
ккал
189.2 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
4.5 г		 углеводы
33.9 г


Рецепт «Сметанник с яблоками»:

Муку просеиваем в миску. Яйца разбить в другую миску, добавить туда сахар и хорошенько взбить эту смесь. Яблоки очистить от кожуры, нарезать небольшими кусочками и переложить в отдельную миску, сбрызнув небольшим количеством лимонного сока. В миску с яйцами и сахаром добавить сметану, соду и все перемешать с помощью венчика до однородности. Затем небольшими порциями вводим муку, перемешивая до однородности. Тесто должно напоминать густую сметану. Теперь в это тесто выкладываем яблоки и хорошенько перемешиваем. Форму застилаем пекарской бумагой и равномерно распределяем по ней наше тесто. Помещаем форму в разогретую духовку до температуры 180 С. Выпекать пирог примерно 30 мин. После того, как пирог приготовится, выключаем духовку, открываем дверцу и оставляем пирог остывать в духовке. Пирог можно украсить сахарной пудрой Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : День влюбленных На ужин : На десерт

Теги: завтрак десерт обед ужин полдник

Вкусы: сладкий

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Сметанник с яблоками
Описание: Делюсь с вами несложным в приготовлении пирогом, с которым справятся и начинающие поварята! Он получается очень вкусный и нежный. Сметана дает свой аромат и вкус... Я часто делаю этот пирог дома. Попробуйте, думаю, вы не пожалеете :)


Другие варианты рецепта

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Фотографии «Сметанник с яблоками» от приготовивших (6)

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Комментарии и отзывы

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Замечательный яблочный пирог! Всё просто и очень вкусно!
Очень вкусный пирог! Спасибо за рецепт!
Все получилось, спасибо
Дети уплетали за обе щеки
Сметанник,получился очень вкусный!Из нюансов-соду гасила уксусом,делала без яблок,и пекла в мультиварке один час.Добавила 40гр жидкого мёда,ничего не испортилось,получилось очень вкусно!!!👍🏻
Мука 250 гр - это именно по весу 250 гр или стакан всё таки?
Не хочется загубить продукты, уточните пожалуйста
Очень вкусный сметанник получился! Внутри слегка мокроват, в следующий раз подержу в духовке дольше. Спасибо за рецепт, всем понравился!!
Очень рада, спасибо
фото нет. только что испекла. вкусно и просто. яблоки поленилась чистить и резать. поэтому добавила абрикосы мороженные поломанные .все равно отлично!
Думаю с абрикосами не менее вкусно
Здравствуйте! Испекла ваш пирожок. Плотный такой внутри получился. Я соду не гасила уксусом. Может надо было?
Здравствуйте! Да,я думаю нужно было. Он не должен быть плотным..
Ну очень легко и вкусно. И мама уже два раза пекла и невестка сегодя попросила рецепт. Теперь знаю как вкусно утилизовать яблока.
Да пирог получается вкусный и простой в приготовлении, готовьте на здоровье
Пекла в мультиварке, вкусно, спасибо за рецепт!
Пожалуйста, готовьте на здоровье
делал первый раз все получилось просто супер прям как на фото все поднялось и пропеклось на 5 с плюсом расташили и сьели не дожидаясь пока все толком остынет
безумно рада, спасибо
Пирог получился достаточно мокрый. Вроде и вкусный, но ели мы его почему-то долго. Даже не знаю, почему.
Вообще он не должен быть особо мокрым, может не допекли
Отличный пирог,много начинки,хорошо пропекся,оччччень вкусно! Уж очень хотелось торта,а времени не было,поэтому добавила яблочный заварной крем,тут на сайте нашла у natapit
(https://www.povarenok.ru/recipes/show/65921/) получилось волшебно.решила яблочно много не бывает,тем более яблоки свои,есть уже устали,в общем все пошло в дело. Спасибо за рецепт,100% в кк.и без крема он бесподобен!
Ооочень приятно было прочитать ваш комментарий, спасибо большое рада,что вы оценили
А у меня не поднялся. В середине получилось, как будто не пропекся пирог. В чем может быть причина? Пекла 45 минут.
Возможно вы открывали духовку когда не прошло десяти минут после начала запекания, из-за этого он опускается. А если сырой внутри, значит действительно не пропекся, духовки разные бывают, значит ваша печет дольше ((
Сама на диете, а вот муж в восторге. Спасибо.
Очень рада, на здоровье!
Буду готовить завтра! Отпишусь!
Сегодня приготовила. Вкусненько, а главное, просто. Спасибо!
Очень рада, спасибо что написали
Очень хороший рецепт! Ничего не добавляла, ничего не изменяла, полностью сделала всё по рецепту. Получилось просто великолепно! Спасибо!
Как я рада Спасибо, готовьте на здоровье
Очень хороший рецепт!) и приготовление занимает не так много времени) а главное - всё, что нужно для него под рукой)) Спасибо вам большое за рецепт
Готовьте на здоровье! А вам спасибо за приятный отзыв
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