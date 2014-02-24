Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб
  • 24 февраля 2014, 22:39
  • 59219

Хлеб без замеса "Лентяй"

Рецепт: Хлеб без замеса Лентяй

Хлеб для работающих домохозяек, который не требует специальных хлебопекарных навыков, хлебопечек, времени, и всегда под рукой. Автор рецепта обещает, что тесто может стоять в холодильнике до двух недель. По мере надобности и при наличии времени вы просто отрезаете нужный кусочек от теста и выпекаете.

Категория: Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб

Ингредиенты для «Хлеб без замеса "Лентяй"»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3593.9 ккал 		белки
93.2 г 		жиры
42.1 г 		углеводы
723 г
100 г блюда
ккал
205.4 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
2.4 г		 углеводы
41.3 г


Рецепт «Хлеб без замеса "Лентяй"»:

Теплую воду примерно 30 градусов налить в большую миску. Всыпать дрожжи и перемешать. Добавить растительное масло. Всыпать муку с солью и хорошо перемешать лопаткой до однородного состояния. Миску накрыть крышкой или пленкой и оставить при комнатной температуре на 2 часа.

Через два часа тесто очень сильно вырастет. Будет видно, что в нем идет активный процесс. Значит тесто подошло.

Не снимая пленку, ставим на ночь тесто в холодильник, где оно осядет и приобретет нужную консистенцию.

Утром достаем тесто из холодильника. Если тесто не осело, слегка обмять и посыпать мукой. Тесто получается довольно вязкое и липкое.
Отрезаем кусочек нужного размера, кладём на доску, хорошо присыпанную мукой. Я делала мини-батоны для воскресного завтрака. Кусочек теста обвалять в муке, раскатать, сложить пополам, снова слегка раскатать и еще раз пополам. Шов хорошо защипать.

Обмазать верх яйцом или молоком, поставить в духовку на 20-30 минут при 50*С для расстойки, затем выпечь до готовности при 180*С.
Если хлебные изделия мелкие, вниз духовки ставим миску с горячей водой, чтобы они выпекались при наличии пара.

Булочки получились очень нежные, вкусные, с пористым мякишем и хрустящей корочкой. Сейчас провожу эксперимент, сколько времени тесто сможет простоять в холодильнике без ущерба для вкусовых качеств. Потом собираюсь опробовать с ржаной мукой.




Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6174
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На природу На ужин

Теги: хлеб выпечка

Вкусы: хлебный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Хлеб без замеса Лентяй
Описание: Хлеб для работающих домохозяек, который не требует специальных хлебопекарных навыков, хлебопечек, времени, и всегда под рукой. Автор рецепта обещает, что тесто может стоять в холодильнике до двух недель. По мере надобности и при наличии времени вы просто отрезаете нужный кусочек от теста и выпекаете.


Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (10)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Хлеб без замеса "Лентяй"» от приготовивших (32)

Показать все фото

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6
Прекрасный хлебушек. Рецепт супер.
Я с отчетом. Получился замечательный хлебушек. Т.к обожаем ржаной хлеб, то заменила 2 ст. муки на ржаную. После расстойки при 50°С (на время нагрева духовки до 180°С) хлебушек достала, верх схватился корочкой и я с перепугу сделала два надреза. Зато потом при запекании тесто поднялось почти в два раза. В комментариях писали, что очень жёсткая корочка, но я все изделия из теста после духовки накрываю влажным полотенцем (смоченное в воде и хорошо выкрученное) на 20-30 мин. После этого изделия дольше остаются мягкими и корочка получилась как в магазином хлебе.
И два лайфхака для тех, кто как и я думал, что не создан для приготовления дрожжевого теста (нашла эти советы на нашем сайте):
1. Сначала активирую любые дрожжи, чтобы исключить некачественные. В пиалку кладу сухие или крошу живые дрожжи, добавляю по щепотке сахара и муки, несколько ст.л. теплой (не горячей) воды и через 3-4мин. дрожжи поднимаются шапочкой.
2. Для подъёма теста ставлю его (прикрыв полотенцем) в духовку, в которой включают свет. Уже через полчаса тесто поднимается.
Обожаю такие рецепты как этот, простые в приготовлении. Перемешал, подождал, на следующий день поставил в духовку, испек. Спасибо за рецепт.
А вам спасибо за такие нужные советы!
Впервые пекла хлеб и проучилось восхитительно! Правда за ночь в холодильнике тесто лишь поднялось ещё больше свернула тоже не очень аккуратно и стоило позволить подрумяниться чуть больше. Пекла при 180 градусах целый час. Может стоило повысить до 200
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
Пока писала отзыв, половина первой булки уже была съедена членами семьи с неприлично чавкающими звуками
Какие симпатяжки! Рада, что семья осталась довольна!
У меня получился жидкий первоначальный замес, поэтому добавила ржаной муки, но хлебушек хорошо поднялся и пропёкся. Кроме сухих трав посыпала в тесто семена льна. Чтобы уж совсем оправдать название "Лентяй", всю работу доверила хлебопечке, всё вышло очень хорошо. Спасибо автору!
Замечательный "лентяй"!
Спасибо, Танечка, за похвалу, хотя это скорее к автору, т.к. я только засыпала продукты в хлебопечку. Вот я настоящий лентяй
Я беззамесный тоже уже не один пекла-и простой, и с отрубями-все очень вкусно!
Ответ для helena1961
Лена, замечательный хлебушек! Очень удачный!
Что да, то да
Ответ для helena1961
Леночка,какой замечательный хлебушек получился!
Хлебопечка постаралась
Ответ для helena1961
Какой красавчик! Браво!!!
Пользуюсь этим рецептом уже не один год и с большим удовольствием. Добавляла в тесто и ржаную, и цельнозерновую муку, и отруби. Всегда отличный результат. Спасибо большое Вам.
Великолепно! Снимаю шляпу!
А у меня почему-то не пропекся Решила подольше подержать, корочка твердой стала, а внутри все равно сыровато. Температура правильная была, батончики небольшие. Что я могла не так сделать?
Шаг 5: "Если хлебные изделия мелкие, вниз духовки ставим миску с горячей водой, чтобы они выпекались при наличии пара." Пар не дает корочке затвердеть. Вместо пара, можно периодически опрыскивать стенки духовки водой из пульверизатора.
Шаг 5: "Если хлебные изделия мелкие, вниз духовки ставим миску с горячей водой, чтобы они выпекались при наличии пара." Пар не дает корочке затвердеть. Вместо пара, можно периодически опрыскивать стенки духовки водой из пульверизатора.
Да я не мелкие делала, как обычные батоны. Пришлось выпекать около часа потому, что внутри сыро было.
Испекла, понравилось очень. Заменила 1 стакан муки ржаной-цельнозерновой и 1 стакан пшеничной цельнозерновой мукой (не люблю белый хлеб) . Добавила 2 ч.л. соли вместо одной . Хлеб получился воздушный и очень вкусный. Спасибо за рецепт
А вам большое спасибо за интересный ответ, надо и мне так попробовать!
Женечка, лови отчет! Первый хлебушек пекла сегодня, очень понравился. Заходила подруга, попробовала и рецепт попросила. Завтра должны приехать дети, буду вторую буханку печь. Спасибо большое за рецепт!
Аллочка, славный хлебушек!!! Сало, а сало-то какое!!!!! У меня слюнки текут!
Ответ для Alefniunia
Великолепный результат! Очень рада, что рецепт пришелся ко двору!
Ответ для Alefniunia
Аллуся, какой воздушный хлебушек! Очень красивый, стильный натюрморт!
Ириш, спасибки! Да, салко из морозилки , еле Сережа отрезал, я сказала, что только оно подойдет .
Ответ для Alefniunia
Светочка, прошу прщения, имя написала не твое.
Ответ для Alefniunia
СВеточка, извини, только заметила, что не тем именем тебя назвала.
Женечка, а если выпекать хлеб , то не нужно раскатывать и складывать, как на булочки или нужно что то делать?
Обычная формовка, без затей!
А как долго выпекается хлеб? Конечно понимаю, что зависит от размера, но всё-же. Я пекла хлеб (рецепт с поваренка) 50 минут, хотя мне кажется, что хлебу значительно меньше нужно, хотя я на эксперт
Если вы печете булочки, то хватит и 20-25 минут, для батона 300-400 гр примерно 35 минут, для черного хлеба 400-600 гр 50-55 минут при 180 ° У меня так обычно.
Добрый день!Вы пишете, тесто липкое. Удобно ли месить и формовать?надо ли дрбавлять масла-муки,чтобы не липло к рукам?
В процессе формовки доску обильно посыпаем мукой , и оно добирает свое.
А в миске можно месить-формировать или не получится?
Очень вкусный , нежный .Все по рецепту , без добавлений трав и семечек. Спасибо автору рецепта большое .
А вам большое спасибо за фото, настоящее украшение рецепта! Очень рада, что пришлось по вкусу!
Спасибо большое ,Светочка. Мне очень приятно, а ещё приятнее готовить по вашим рецептам, необычным.
Вот и фото!!!Спасибо за рецепт!!!
Красавчики!
Отличный хлебушек, очень просто, никаких заморочек, сделала два батона, один с чесночной солью другоц м семечками. Не вытерпели и отрезали горячий. Мммм, вкусно!!!
Бкду делать еще.
С чесночной солью -божественно!
Возник такой вопрос - можно использовать молоко вместо воды?
Почему бы и нет...
Попробовала с молоком - получилось вкусно и так же просто
Спасибо, буду иметь в виду!
Подскажите, а зачем тесто складывать несколько раз? Нельзя просто отразить кусочек и сформировать батон?
Испекла хлебушек на половину нормы, все получилось! Только вместо багета получилась лепешка =) но все равно вкусно. В следующий раз попробую с живыми дрожжами (чувствуется запах от сухих) и добавить побольше соли. Спасибо!
А вы считаете, что свежие дрожжи не пахнут? Они на то и сырые, что запах у них более ярко выражен, нежели у сухих. Не забывайте о том, что дрожжи - это грибы. Все грибы имеют свой характерный запах. К тому же, свежая выпечка с дрожжевые ароматом - это знак хорошего качества (особенно, главным образом это касается хлеба). Вот, к примеру, ежели идёте вы в магазин и берёте там хлеб, который ничем не пахнет совсем, то это хлеб "пластмассовый", как я его называю. А коли упругий он, тяжёлый да ещё и пахнет дрожжами, значит настоящий, сделанный на совесть, а не с помощью химии. У нас только в одном месте такой хлеб продаётся - в хлебном ларьке. Ходим за хлебом лишь туда, и никакие Ашаны и Грозди с Пятёрочками со своими "воздушными" булками рядом не стоят)
Скажите, пожалуйста, дрожжи подойдут сухие быстродействующие или надо именно активные? Разница есть?
Быстродействующие тоже подойдут.
Ответ для mv27
Быстродействующие тоже подойдут.
Ответ для mv27
Если сухие дрожжи качественные, то поднимаются они даже лучше свежих. И быстрее. Я на Пасху пекла творожные куличи на сухих дрожжах и всё боялась, что тесто хуже получится. А всё из-за того, что с ближайших магазинов все свежие дрожжи за 2 недели растащили. Так ничего подобного! Мало того, что опара из большой чашки вылезла на стол за 15 минут (я, правда, 3 ч.л. с горкой кинула), так и куличи потом в духовке из форм вылезли вдобавок - получились со "шляпками", как маффины)) а запах какой так что очень даже хорошо могут заменить иногда сухие дрожжи свежие.
Обрашаюсь к автору рецепта с вопросом. Какого объёма стакан Вы исползуете для измерения муки? Я просмотрела все комментарии к рецепту. 25 февраля 2014 года на вопрос кулинара "мироновы" Вы указываете объём стакана равный 200 мл., а 14 мая 2017 года на вопрос кулинара "цыпля" объём стакана указан в 250 мл. Очень хочу испечь хлеб по Вашему рецепту, но закрались сомнения по объёму муки, не хочется испортить хлеб. Возможно я что-то не поняла. Рецепт очень привлекательный. Благодарю за ответ.
На самом деле вопрос не принципиальный, поскольку и жидкость, и мука измеряются стаканами. Соотношение мука-жидкость остается неизменным. Написала девочке, которая печет этот хлеб постоянно, она пользуется стаканом 220 мл, у меня дома мерный стакан 250. Дрожжи отработают и с тем, и с другим объемом.
Забираю ваш рецептик. Хлебопечка в доме есть. Но мне в ней не нравится, что после выпекания приходится выдерать мешалки. В итоге хлеб с дырками. Ваш вариант прям понравился. опробую, отпишусь что получилось.
Можно сделать так: после последнего замеса вынимаете тесто из ХП, удаляете мешалку и снова отправляете тесто в ХП. И будет вам благо. На качество выпечки этот финт не влияет.
Этот рецепт не для ХП, а для обыкновенной духовки.
Страницы: 1 2 3 4 5 6
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Носите ли Вы маску?


Уже 1821 ответ Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки