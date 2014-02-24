Хлеб для работающих домохозяек, который не требует специальных хлебопекарных навыков, хлебопечек, времени, и всегда под рукой. Автор рецепта обещает, что тесто может стоять в холодильнике до двух недель. По мере надобности и при наличии времени вы просто отрезаете нужный кусочек от теста и выпекаете.
- 24 февраля 2014, 22:39
- 59219
Хлеб без замеса "Лентяй"
Ингредиенты для «Хлеб без замеса "Лентяй"»:
- Мука пшеничная / Мука — 6,5 стак.
- Вода — 3 стак.
- Дрожжи (сухие АКТИВНЫЕ) — 2 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Специи (по желанию: сухая зелень, тмин, кориандр и т.д.) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3593.9 ккал
|
белки
93.2 г
|
жиры
42.1 г
|
углеводы
723 г
|100 г блюда
|ккал
205.4 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
2.4 г
|углеводы
41.3 г
Рецепт «Хлеб без замеса "Лентяй"»:
Теплую воду примерно 30 градусов налить в большую миску. Всыпать дрожжи и перемешать. Добавить растительное масло. Всыпать муку с солью и хорошо перемешать лопаткой до однородного состояния. Миску накрыть крышкой или пленкой и оставить при комнатной температуре на 2 часа.
Через два часа тесто очень сильно вырастет. Будет видно, что в нем идет активный процесс. Значит тесто подошло.
Не снимая пленку, ставим на ночь тесто в холодильник, где оно осядет и приобретет нужную консистенцию.
Утром достаем тесто из холодильника. Если тесто не осело, слегка обмять и посыпать мукой. Тесто получается довольно вязкое и липкое.
Отрезаем кусочек нужного размера, кладём на доску, хорошо присыпанную мукой. Я делала мини-батоны для воскресного завтрака. Кусочек теста обвалять в муке, раскатать, сложить пополам, снова слегка раскатать и еще раз пополам. Шов хорошо защипать.
Обмазать верх яйцом или молоком, поставить в духовку на 20-30 минут при 50*С для расстойки, затем выпечь до готовности при 180*С.
Если хлебные изделия мелкие, вниз духовки ставим миску с горячей водой, чтобы они выпекались при наличии пара.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6174
Комментарии и отзывы
8 мая Akira Shinrei #
12 мая Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
8 апреля Светловна #
И два лайфхака для тех, кто как и я думал, что не создан для приготовления дрожжевого теста (нашла эти советы на нашем сайте):
1. Сначала активирую любые дрожжи, чтобы исключить некачественные. В пиалку кладу сухие или крошу живые дрожжи, добавляю по щепотке сахара и муки, несколько ст.л. теплой (не горячей) воды и через 3-4мин. дрожжи поднимаются шапочкой.
2. Для подъёма теста ставлю его (прикрыв полотенцем) в духовку, в которой включают свет. Уже через полчаса тесто поднимается.
Обожаю такие рецепты как этот, простые в приготовлении. Перемешал, подождал, на следующий день поставил в духовку, испек. Спасибо за рецепт.
21 апреля Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
13 октября 2019 года Echelo #
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО
Пока писала отзыв, половина первой булки уже была съедена членами семьи с неприлично чавкающими звуками
13 октября 2019 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
7 октября 2018 года helena1961 #
7 октября 2018 года korztat #
7 октября 2018 года helena1961 #
7 октября 2018 года korztat #
7 октября 2018 года nnutty #
8 октября 2018 года helena1961 #
7 октября 2018 года terry-68 #
8 октября 2018 года helena1961 #
8 октября 2018 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
9 мая 2018 года miss Marple75 #
9 мая 2018 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
24 апреля 2018 года hmura #
24 апреля 2018 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
24 апреля 2018 года hmura #
6 декабря 2017 года merkury024 #
7 декабря 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
16 ноября 2017 года Alefniunia #
17 ноября 2017 года Наталья Щучкина #
17 ноября 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
27 ноября 2017 года Ирушенька #
27 ноября 2017 года Alefniunia #
30 ноября 2017 года Alefniunia #
4 мая 2018 года Alefniunia #
15 ноября 2017 года Alefniunia #
16 ноября 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
7 ноября 2017 года merkury024 #
8 ноября 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
4 июня 2017 года Flug #
5 июня 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
7 июня 2017 года Flug #
27 мая 2017 года tatabilga-2015 #
27 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
27 мая 2017 года tatabilga-2015 #
23 мая 2017 года vi va 2008 #
23 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
23 мая 2017 года vi va 2008 #
Бкду делать еще.
23 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
18 мая 2017 года Darker #
18 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
28 мая 2017 года Darker #
29 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
17 мая 2017 года olgaaks #
17 мая 2017 года Darker #
22 мая 2017 года La Vierge #
16 мая 2017 года mv27 #
17 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
17 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
22 мая 2017 года La Vierge #
16 мая 2017 года Амурочка #
16 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
15 мая 2017 года Алмушка #
15 мая 2017 года Жен Жен # (автор рецепта) (модератор)
Этот рецепт не для ХП, а для обыкновенной духовки.
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