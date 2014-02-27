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  • 27 февраля 2014, 22:01
  • 79431

Крем "Рафаэлло"

Рецепт: Крем Рафаэлло

Очень вкусный и нежный кокосовый крем, он может быть как для намазывания булочек к чаю, так и для намазывания коржей для торта. В любом случае, пальчики облизать можно :-)

Категория: Десерты Другие десерты Десертные крема

Ингредиенты для «Крем "Рафаэлло"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4388 ккал 		белки
43.9 г 		жиры
311.4 г 		углеводы
369.2 г
100 г блюда
ккал
498.6 ккал		 белки
5 г		 жиры
35.4 г		 углеводы
42 г


Рецепт «Крем "Рафаэлло"»:

Начнем с того, что возьмем кастрюльку и нальем туда воду, поставим на огонь и, взяв кастрюльку поменьше, ставим эту кастрюльку на водяную баню, так, что бы донышко не касалось кипящей воды. Теперь в эту кастрюльку крошим плитку шоколада, режем сливочное масло и помешиваем все это до полного растворения. Теперь берем миску или кастрюльку, вливаем туда сгущенное молоко и всыпаем кокосовую стружку, постепенно вливаем шоколадно-масляную смесь в сгущенку и взбиваем все миксером. Разливаем в контейнеры, если это вот как у меня, для печенья к чаю, а если на торт, то дать ему остыть 30 мин. И намазываем коржи. У меня он застыл до такой консистенции за 4 часа в холодильнике. На вкус обалденно нежный, кокосовый крем Всем приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт обед ужин десертный

Вкусы: нежный сладкий кокосовый

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Крем "Рафаэлло"
Рецепт: Крем Рафаэлло

Очень вкусный и нежный кокосовый крем, он может быть как для намазывания булочек к чаю, так и для намазывания коржей для торта. В любом случае, пальчики облизать можно :-)

Ингредиенты для «Крем "Рафаэлло"»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Крем "Рафаэлло"» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Очень вкусный крем !!! Промазала бисквит - оставшийся доели ложками. Спасибо за рецепт !!!
Рецепт классный! Действительно, вкууусно! Спасибо!
Здравствуйте!будьте добры,подскажите,этот крем к медовым коржам подойдет?хочу делать торт в виде цифр,там крем отсаживается кондитерским шприцом.будет крем держать форму?заранее спасибо!
Собираюсь приготовить крем сейчас. Очень уж отзывы хороши
Готовила на свой день рождения в качестве дополнительного десерта. Все делала по рецепту, от себя я в массу добавила кроме стружки растолченые вафельные коржи и проварила эту смесь на водяной бане, чтоб размякла кокосовая стружка. Застыло превосходно. Делала конфеты, закатывая внутрь фундук и обваливая в кокосовой крошке. Получилось очень вкусно.
... Оченьььь очень понравился крем, использовала его в качестве пропитки тортика по этому рецепту бисквита "Пирог фанта"
https://www.povarenok.ru/recipes/show/117638/ еще добавила между коржами консервированный персик ииии)).. достойное завершение праздничного застолья, как в моем случае - вам обеспечено thumbsup:... Рекомендую, особенно тем, кто как и я - любитель кокоса и его производных)))... Автору рецепта Светлане:
Вернулась к Вам, со своими пятью копейками.
По мотивам Вашего рецепта, получились чУдные конфетки! Темный, даже горький шоколад, масло, сгущенка. Кокосовую стружку тоже дала, но она в таком варианте была откровенно лишней. Думаю в следущий раз попробую ореховую крошку, или целый орешек закатать в конфетку . Да, еще подумала, неплохо бы добавить коньяк... Но его, к сожалению, не было. Не поверите, что пошло в дело - самогон (правда, хорошего качества). Понимаю, звучит дико,но пару капель сделали вкус, реально неповторимым, чем-то напоминает пролине.
Собственно, сделала крем, но как всегда, пытливый ум и чёс в руках не давал мне покоя . у меня были остатки кукурузных палочек, кои я и перетерла в крошку. Брала чайной ложкой крем, и обваливала в этой крошке, формировала шарик. Конфетки получились, просто бомба! Я теперь полна идей, попробовать разный шоколад, и разные наполнители!
Так что спасибо за идею и вдохновение
Я вот уже две недели собиралась с духом и собирала продукты, чтобы затеяться с Вашим рецептом. Решила сделать крем и промазать покупные вафельные коржи. Очень боялась что коржи промокнут и будет каша. Но крем получился не жидкий, не водянистый(хотя с чего бы ему таким быть)как рекомендовали, дала постоять с полчаса в холодильнике. С баней я тоже не морочилась. На электрической плите, на маломощном режиме все без проблем растопилось и не пригорело.
Спасибо, все получилось ОЧЕНЬ вкусно! Единственное(но это касается не крема - он прекрасен) все-таки за ночь вафли перестали быть такими уж сухими. Думаю идеально было бы намазать и есть сразу
Сделала. Вкусно. Вернее сказать ОЧЕНЬ вкусно!!! НО это не крем Рафаэлло! Уж простите! Не то…!!! А как сделать именно этот крем?
Замечательный крем, спасибо!
Крем - просто "БОМБА"!!! Делала с белым шоколадом - очень вкусно. А последний раз не нашла белый и сделала с молочным шоколадом - получилось не менее вкусно. По вкусу напоминает баунти! Ммм, просто райское наслаждение!!! Спасибо автору за этот рецепт!!!
Класс!!! Все получилось))) Использовала копейки Луи Бланк - супер!!!
Отличный рецепт, очень хочу попробовать приготовить с таким кремом торт, только кокосовой стружки положу поменьше. Уже слюнки текут, представляя, что этот крем чем-то похож на начинку конфет Рафаэлло.
У меня вопрос: а в микроволновке можно растопить шоколад с маслом или принципиально именно на водяной бане?
Думаю можно , я не пробовала если у Вас опыт есть , то дерзайте
Кстати,я тоже пористую шоколадку брала,другой в магазинах не нашла без орехов на вкусе никак не отразилось
а если нет миксера, то можно обычным венчиком взбить, уж очень хочется попробовать?
Я не автор)но думаю, что можно) сама хотела так сделать сначала,там ведь и взбивать по сути нечего) в другой раз попробую смешать просто
Ох,приготовила я эту вкусноту,готовила в половину ингредиентов,получилось все равно много делала как доп.крем для торта,но ещё тёплый налила на запеканку... МММ...это райское наслаждение я ещё стружку в кофемолке измельчила)))
Долго собиралась готовить. Приготовила половину предложенной порции. Крем очень вкусный, нежный. Хоть я и сладкоежка но просто есть ложкой довольно сложно Насчет перемазывания коржей для торта также возникли сомнения, может плохо пропитать. Но вот к блинам, собственно с ними и подавала, просто идеально! Особенно с вкуснючими заварными
пы. сы. шоколад брала белый пористый, Рошеновский. за неимением другого, сгущенка только лучшая, Рогачевская.
Рада что Вам понравилось , такого же мнения о сгущенке
У меня был белый шоколад Алпен Голд с миндалем и кокосом , стружку не использовала.
Спасибо большое за рецептик!!!!!!!!!!!!! Крем офигенный...мммм...Такая вкусняшка!!!!!! Жалко,что не могу фотку выложить.Искала вкусненький крем для моих эклеров и нашла ваш рецептик.Десерт получился на 10+ Спасибочки!!!!!!!!!!!
Пожалуйста рада что понравился
Спасибо за прекрасный крем! Использовала его для торта с одноимённым названием ( по рецепту крем : сгущённое молоко , взбитое с маскарпоне )Я бы сказала, что ваш крем подходит больше.
Спасибо за хороший отзыв
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