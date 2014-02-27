Очень вкусный и нежный кокосовый крем, он может быть как для намазывания булочек к чаю, так и для намазывания коржей для торта. В любом случае, пальчики облизать можно :-)
- 27 февраля 2014, 22:01
- 79431
Крем "Рафаэлло"
Ингредиенты для «Крем "Рафаэлло"»:
- Масло сливочное — 200 г
- Молоко сгущенное — 1 бан.
- Шоколад белый — 200 г
- Стружка кокосовая — 75 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4388 ккал
|
белки
43.9 г
|
жиры
311.4 г
|
углеводы
369.2 г
|100 г блюда
|ккал
498.6 ккал
|белки
5 г
|жиры
35.4 г
|углеводы
42 г
Комментарии и отзывы
10 апреля petrishina 2407 #
11 марта 2021 года nattela v #
19 сентября 2020 года penguin lucky3 #
2 ноября 2017 года kiselevasweta #
31 июля 2017 года Новая Ирина #
23 июня 2017 года leone02 #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/117638/ еще добавила между коржами консервированный персик ииии)).. достойное завершение праздничного застолья, как в моем случае - вам обеспечено thumbsup:... Рекомендую, особенно тем, кто как и я - любитель кокоса и его производных)))... Автору рецепта Светлане:
19 марта 2016 года gjptvrf gjptvrf #
По мотивам Вашего рецепта, получились чУдные конфетки! Темный, даже горький шоколад, масло, сгущенка. Кокосовую стружку тоже дала, но она в таком варианте была откровенно лишней. Думаю в следущий раз попробую ореховую крошку, или целый орешек закатать в конфетку . Да, еще подумала, неплохо бы добавить коньяк... Но его, к сожалению, не было. Не поверите, что пошло в дело - самогон (правда, хорошего качества). Понимаю, звучит дико,но пару капель сделали вкус, реально неповторимым, чем-то напоминает пролине.
Собственно, сделала крем, но как всегда, пытливый ум и чёс в руках не давал мне покоя . у меня были остатки кукурузных палочек, кои я и перетерла в крошку. Брала чайной ложкой крем, и обваливала в этой крошке, формировала шарик. Конфетки получились, просто бомба! Я теперь полна идей, попробовать разный шоколад, и разные наполнители!
Так что спасибо за идею и вдохновение
4 февраля 2016 года gjptvrf gjptvrf #
Спасибо, все получилось ОЧЕНЬ вкусно! Единственное(но это касается не крема - он прекрасен) все-таки за ночь вафли перестали быть такими уж сухими. Думаю идеально было бы намазать и есть сразу
17 января 2016 года Z-a #
3 декабря 2015 года eleshanikolaevna #
27 сентября 2015 года Любовь Кобякова #
19 июля 2015 года elizaatheros #
85 месяцев назад nenb ahenb #
У меня вопрос: а в микроволновке можно растопить шоколад с маслом или принципиально именно на водяной бане?
10 мая 2015 года Marise # (автор рецепта)
30 апреля 2015 года elena soloxa #
30 апреля 2015 года Кристина Куртлацкова #
30 апреля 2015 года elena soloxa #
30 апреля 2015 года elena soloxa #
28 марта 2015 года lina cactus #
пы. сы. шоколад брала белый пористый, Рошеновский. за неимением другого, сгущенка только лучшая, Рогачевская.
22 апреля 2015 года Marise # (автор рецепта)
2 февраля 2015 года Шураева Ната #
21 ноября 2014 года sashecica #
21 ноября 2014 года Marise # (автор рецепта)
10 ноября 2014 года putenko66 #
13 ноября 2014 года Marise # (автор рецепта)
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