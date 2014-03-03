По мотивам "Ленинградского батончика". Один из моих любимых видов мороженого - сливочный батончик с наполнителем из черной смородины, покрытый шоколадной глазурью. Сейчас он встречается у нескольких производителей под названием "Филевское" или "Ленинградский батончик". Лет 10 назад это мороженое было очень вкусное (или мне так казалось), но сегодняшнее мороженое напичкано разными ароматизаторами и консервантами, и вкус уже откровенно не тот. Поэтому для фанатов мороженого предлагаю попробовать приготовить ленинградский батончик самим - из настоящего пломбира и качественного черносмородинового джема! А заодно я расскажу вам, как по манере есть мороженое можно определить характер человека ;)
- 3 марта 2014, 11:41
- 6601
Мороженое с черносмородиновым джемом
Ингредиенты для «Мороженое с черносмородиновым джемом»:
- Шоколад молочный / Шоколад — 100 г
- Джем (Махеев "Черная смородина") — 300 г
- Ванильный сахар — 1 ст. л.
- Сливки (35%) — 250 г
- Желток яичный — 5 шт
- Сахар — 150 г
- Молоко — 400 г
- Масло сливочное — 100 г
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3826.9 ккал
|
белки
50.9 г
|
жиры
245.8 г
|
углеводы
466.9 г
|Порции
|ккал
382.7 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
24.6 г
|углеводы
46.7 г
|100 г блюда
|ккал
258.6 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
16.6 г
|углеводы
31.5 г
Рецепт «Мороженое с черносмородиновым джемом»:
Ставим молочную смесь на средний огонь и при постоянном помешивании доводим до легкого загустения. При правильно приготовленной смеси, если провести пальцем по лопаточке, след не затягивается. Главное, смесь не переварить, а то желтки свернутся.
Молочную смесь полностью охлаждаем.
А можно выложить пломбир в форму, чередуя слоями с джемом.
В любом случае формочки с мороженым ставим в морозилку до полного замораживания.
Если готовили в формочках для эскимо, то дальше поступаем таким образом. Опускаем на несколько секунд формочки в кипяток и достаем мороженое. На каждое кладем небольшое количество черносмородинового джема и сразу ставим в морозилку на 30 минут. Тем временем готовим глазурь: растапливаем на водяной бане шоколад и сливочное масло и перемешиваем до однородности. Даем немного остыть.
Поливаем глазурью мороженое сначала со стороны джема, а затем, когда шоколад схватится, с другой стороны.
Отправляем в морозилку до подачи на стол.
Можно каждое эскимо завернуть в фольгу, чтобы не впитывало посторонние запахи.
Мороженое, которое застывало в большой форме, я переложила на блюдо и перед подачей полила шоколадной глазурью.
1) Вы кусаете мороженое зубами: на первый взгляд могло бы показаться, что вы человек агрессивный и жесткий. В действительности за видимой решительностью кроется неуверенность в жизни и недостаточное знание людей. Ваша кажущаяся агрессивность - это всего-навсего форма самозащиты.
2) Вы едите мороженое, слизывая его с пальца: про вас решительно можно сказать, что вы человек открытый и веселый, но не слишком склонный к ответственности и исполнению обязанностей. В то же время вы стремитесь взять лучшее от жизни, не очень себя утруждая.
3) Вы едите мороженое, полуоткрыв рот: вы довольно замкнуты и скрытны, редко позволяете себе расслабиться. Вы предпочитаете не идти навстречу человеку, а ждать от него первого шага. Но если кому-то удается войти к вам в доверие, то для него вы становитесь задушевным, отзывчивым, преданным другом.
4) Вы медленно и аккуратно "вылизываете" мороженое: вас можно считать специалистом по поеданию мороженого, а также человеком, проявляющим интерес к миру и его обитателям. Вы не то чтобы нетерпеливы, но настойчивы и довольно упрямы.
5) Вы едите мороженое ложечкой или поддеваете его кусочком вафли: вы, без всякого сомнения, человек осторожный. Вы доверяетесь другому, только изучив его досконально со всех сторон и подвергнув всевозможным и тщательным проверкам.
6) Вы вытягиваете язычок к мороженому: вы человек довольно ранимый и осторожный в чувствах и в отношениях с окружающими тебя людьми. Вы, несомненно, очень романтичны и нежны, но вам недостает практичности в жизни.
Комментарии и отзывы
26 июля 2018 года shkolnikR #
Напоминает эскимо из детства
Большое СПАСИБО !!!
18 июня 2017 года Анна Медведь #
13 июля 2016 года Аллочка-уралочка #
2 июня 2016 года mariana82 #
Очень вкусно!! Потрясающий рецепт!
4 июня 2016 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
14 мая 2015 года Natashe4ka #
17 мая 2015 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
11 июля 2014 года ms323 #
18 июня 2014 года ЦВЕТУЩАЯ ЯБЛОНЬКА #
Подскажите пожалуйста s-v-e-t-l-i-k,а сколько времени должно происходить действие:"Главное, смесь не переварить, а то желтки свернутся. Молочную смесь полностью охлаждаем".Пару раз вообще (не по вашему) рецепту пыталась изготовить мороженое,но переваривала смесь...В итоге всё сворачиволось.
Хоть потом и отцеживала- не то!Так что если можно поподробнее объясните,я вижу у вас практика большая насчёт мороженого.
18 июня 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
18 июня 2014 года ЦВЕТУЩАЯ ЯБЛОНЬКА #
18 июня 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
18 июня 2014 года ЦВЕТУЩАЯ ЯБЛОНЬКА #
А ваша мороженица полуавтоматического типа?Т.е. нужно предварительно чашу с жидким хладогентом заморозить в течении 12 часов в морозилке только потом использовать?
19 июня 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
19 июня 2014 года ЦВЕТУЩАЯ ЯБЛОНЬКА #
2 июня 2014 года ms323 #
3 июня 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
3 июня 2014 года ms323 #
2 июня 2014 года mamuliaz #
9 апреля 2014 года veronika1910 #
9 апреля 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
14 марта 2014 года golubga #
14 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
11 марта 2014 года barska #
11 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
5 марта 2014 года klad1202 #
5 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
4 марта 2014 года pupsik27 #
5 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
4 марта 2014 года Sugar #
4 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
3 марта 2014 года Zhanna58 #
4 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
3 марта 2014 года Джульета #
3 марта 2014 года Джульета #
4 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
3 марта 2014 года лялич #
4 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
3 марта 2014 года tomi_tn #
4 марта 2014 года s-v-e-t-l-i-k # (автор рецепта)
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