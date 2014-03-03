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Версия для печати Рецепты Десерты Мороженое
  • 3 марта 2014, 11:41
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Мороженое с черносмородиновым джемом

Рецепт: Мороженое с черносмородиновым джемом

По мотивам "Ленинградского батончика". Один из моих любимых видов мороженого - сливочный батончик с наполнителем из черной смородины, покрытый шоколадной глазурью. Сейчас он встречается у нескольких производителей под названием "Филевское" или "Ленинградский батончик". Лет 10 назад это мороженое было очень вкусное (или мне так казалось), но сегодняшнее мороженое напичкано разными ароматизаторами и консервантами, и вкус уже откровенно не тот. Поэтому для фанатов мороженого предлагаю попробовать приготовить ленинградский батончик самим - из настоящего пломбира и качественного черносмородинового джема! А заодно я расскажу вам, как по манере есть мороженое можно определить характер человека ;)

Категория: Десерты Мороженое

Ингредиенты для «Мороженое с черносмородиновым джемом»:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3826.9 ккал 		белки
50.9 г 		жиры
245.8 г 		углеводы
466.9 г
Порции
ккал
382.7 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
24.6 г		 углеводы
46.7 г
100 г блюда
ккал
258.6 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
16.6 г		 углеводы
31.5 г


Рецепт «Мороженое с черносмородиновым джемом»:

Сначала приготовим пломбир. Для этого желтки растираем с сахаром и ванильным сахаром.

При помешивании вливаем к желткам подогретое почти до кипения молоко.

Ставим молочную смесь на средний огонь и при постоянном помешивании доводим до легкого загустения. При правильно приготовленной смеси, если провести пальцем по лопаточке, след не затягивается. Главное, смесь не переварить, а то желтки свернутся.
Молочную смесь полностью охлаждаем.

Охлажденные сливки взбиваем до воздушности (не до крема!).

Смешиваем сливки с молочной смесью и замораживаем в мороженице 35 минут.

Дальше на ваше усмотрение - можно приготовить мороженое в виде эскимо,

А можно выложить пломбир в форму, чередуя слоями с джемом.
В любом случае формочки с мороженым ставим в морозилку до полного замораживания.

Если готовили в формочках для эскимо, то дальше поступаем таким образом. Опускаем на несколько секунд формочки в кипяток и достаем мороженое. На каждое кладем небольшое количество черносмородинового джема и сразу ставим в морозилку на 30 минут. Тем временем готовим глазурь: растапливаем на водяной бане шоколад и сливочное масло и перемешиваем до однородности. Даем немного остыть.

Поливаем глазурью мороженое сначала со стороны джема, а затем, когда шоколад схватится, с другой стороны.

Отправляем в морозилку до подачи на стол.
Можно каждое эскимо завернуть в фольгу, чтобы не впитывало посторонние запахи.

Мороженое, которое застывало в большой форме, я переложила на блюдо и перед подачей полила шоколадной глазурью.

Существует теория, согласно которой характер человека можно определить по его манере есть мороженое.

1) Вы кусаете мороженое зубами: на первый взгляд могло бы показаться, что вы человек агрессивный и жесткий. В действительности за видимой решительностью кроется неуверенность в жизни и недостаточное знание людей. Ваша кажущаяся агрессивность - это всего-навсего форма самозащиты.


2) Вы едите мороженое, слизывая его с пальца: про вас решительно можно сказать, что вы человек открытый и веселый, но не слишком склонный к ответственности и исполнению обязанностей. В то же время вы стремитесь взять лучшее от жизни, не очень себя утруждая.


3) Вы едите мороженое, полуоткрыв рот: вы довольно замкнуты и скрытны, редко позволяете себе расслабиться. Вы предпочитаете не идти навстречу человеку, а ждать от него первого шага. Но если кому-то удается войти к вам в доверие, то для него вы становитесь задушевным, отзывчивым, преданным другом.


4) Вы медленно и аккуратно "вылизываете" мороженое: вас можно считать специалистом по поеданию мороженого, а также человеком, проявляющим интерес к миру и его обитателям. Вы не то чтобы нетерпеливы, но настойчивы и довольно упрямы.


5) Вы едите мороженое ложечкой или поддеваете его кусочком вафли: вы, без всякого сомнения, человек осторожный. Вы доверяетесь другому, только изучив его досконально со всех сторон и подвергнув всевозможным и тщательным проверкам.


6) Вы вытягиваете язычок к мороженому: вы человек довольно ранимый и осторожный в чувствах и в отношениях с окружающими тебя людьми. Вы, несомненно, очень романтичны и нежны, но вам недостает практичности в жизни.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Ягодные истории" На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт мороженица мороженое

Вкусы: смородиновый холодный

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Мороженое с черносмородиновым джемом
Описание: По мотивам "Ленинградского батончика". Один из моих любимых видов мороженого - сливочный батончик с наполнителем из черной смородины, покрытый шоколадной глазурью. Сейчас он встречается у нескольких производителей под названием "Филевское" или "Ленинградский батончик". Лет 10 назад это мороженое было очень вкусное (или мне так казалось), но сегодняшнее мороженое напичкано разными ароматизаторами и консервантами, и вкус уже откровенно не тот. Поэтому для фанатов мороженого предлагаю попробовать приготовить ленинградский батончик самим - из настоящего пломбира и качественного черносмородинового джема! А заодно я расскажу вам, как по манере есть мороженое можно определить характер человека ;)
Рецепты: Десерты -> Мороженое


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Фотографии «Мороженое с черносмородиновым джемом» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Отличное мороженое !
Напоминает эскимо из детства
Большое СПАСИБО !!!
Какое оригинальное мороженое!
https://www.povarenok.ru/photo/75501/

Очень вкусно!! Потрясающий рецепт!
Спасибо за фото!
Светлана, подскажите, Вы не пробовали делать пломбир с перепелиными желтками? Хочу давать мороженое ребенку, но очень боюсь сальмонелл...
нет, а в перепелиных не бывает сальмонелл? здесь желтки завариваются, смесь прогревается практически до кипения, никакая сальмонелла не выживет, они вроде как при 70-80С погибают.
Я делала по вашему рецепту кофейное мороженное с кусочками шоколада. Очень вкусно!!! Спасибо огромное!
Спасибо Вам Светланка огромное очень вкусно и аппетитно!А какие ребятки чудесные!
Подскажите пожалуйста s-v-e-t-l-i-k,а сколько времени должно происходить действие:"Главное, смесь не переварить, а то желтки свернутся. Молочную смесь полностью охлаждаем".Пару раз вообще (не по вашему) рецепту пыталась изготовить мороженое,но переваривала смесь...В итоге всё сворачиволось.
Хоть потом и отцеживала- не то!Так что если можно поподробнее объясните,я вижу у вас практика большая насчёт мороженого.
Спасибо! Если вы волнуетесь, что переварите, то лучше на водяной бане варите. На огне при помешивании (при условии, что вы уже заварили желтки почти кипящим молоком) на это уходит около 1 минуты. Главное всё время мешать, вы увидите, как консистенция станет более "тягучей". Кипеть смесь точно не должна!
Спасибо поняла! Я тоже люблю именно этот сорт мороженого.Ещё вопрос,что значит это действие:"Охлажденные сливки взбиваем до воздушности (не до крема!)." Это сколько времени чуть чуть взбить -2-3 минуты,чтобы не пиками стояли а ещё жидкими были,я правильно поняла?Тогда зачем их взбивать?А как Вы топили шоколад(он ведь у вас был в плитке верно?)Научите,пожалуйста топить правильно,а то у меня как-то сгорел в микро даже на мин мощности.Я имею в виду не разбавляя сливками,Вы же чистым без разбавления топили?И последний вопрос скажите пожалуйста какая у Вас мороженица (марка,модель) давно задумываюсь над её приобретением,но боюсь промахнуться...Спасибо заранее за терпение к моим многочисленным вопросам!
Сливки нужно взбить так, чтобы они не держали форму, а просто стали воздушными, насытились пузырьками воздуха. При этом они еще довольно жидкие, вытекают из ложки. С подвзбитыми сливками мороженное получается мягче по консистенции. Если у вас нет мороженницы, то можно даже и посильнее взбить - почти в крем. Просто в процессе замораживания в мороженнице масса еще немного взбивается и может чувствоваться масло, если сливки были сильно взбиты. Шоколад я топлю на водяной бане в металлической миске (ставлю её на ковшик с кипящей водой). Когда шоколад начинает растапливаться, баню выключаю и оставляю еще на 5 минут примерно, за это время он растапливается до конца. В этом рецепте шоколад топится сразу вместе с маслом. В микроволновке я не топлю, не всякий шоколад топится в микро, если не очень хорошего качества, то может пойти кусками. Мороженица у меня clatronic icm 3225, одна из самых простых. Меня полностью устраивает, не вижу разницы с более дорогими.
Спасибо огромное! Очень помогли!Да,правда шоколад который я тогда топила был не суперского качества,даже сгорел как-то коварно:сверху был нетронутым на вид,а внутри сгоревшая труха и уголья
А ваша мороженица полуавтоматического типа?Т.е. нужно предварительно чашу с жидким хладогентом заморозить в течении 12 часов в морозилке только потом использовать?
Да, именно такая. У меня чаша постоянно в морозилке стоит - в боевой готовности.
ВСЁ ПОНЯТНО, СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Очень привлёк Ваш рецепт. А если у меня нет мороженицы, можно ли его приготовить в морозилке?
Можно, только смесь нужно периодически (каждый час) перемешивать при заморозке, чтобы не образовывались кристаллы.
Спасибо.
Какая вкуснота!!!
Красивое мороженое и тест интересный
спасибо!
Супер апетитнооо! Хочется сразу же лизнуть вслед за твоими сынишками...
Как вкусно!А фото-оформление прям профи!Класс
Спасибо за добрые слова!!!
Ого, как вкусненько! Потрясающий рецепт!
Спасибо, Люба!
Вкусноо! А я в четвертую группу вхожу...
Светочка, отличное мороженое!
Жанна, спасибо!
У Вас вкусно и тест интересный.
У Вас вкусно и тест интересный.
Ответ для Джульета
Спасибо!
Такое мороженное! сколько задумчивого удовольствия на лицах, прелесть.
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