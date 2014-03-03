Мороженое с черносмородиновым джемом

По мотивам "Ленинградского батончика". Один из моих любимых видов мороженого - сливочный батончик с наполнителем из черной смородины, покрытый шоколадной глазурью. Сейчас он встречается у нескольких производителей под названием "Филевское" или "Ленинградский батончик". Лет 10 назад это мороженое было очень вкусное (или мне так казалось), но сегодняшнее мороженое напичкано разными ароматизаторами и консервантами, и вкус уже откровенно не тот. Поэтому для фанатов мороженого предлагаю попробовать приготовить ленинградский батончик самим - из настоящего пломбира и качественного черносмородинового джема! А заодно я расскажу вам, как по манере есть мороженое можно определить характер человека ;)

Существует теория, согласно которой характер человека можно определить по его манере есть мороженое.1) Вы кусаете мороженое зубами: на первый взгляд могло бы показаться, что вы человек агрессивный и жесткий. В действительности за видимой решительностью кроется неуверенность в жизни и недостаточное знание людей. Ваша кажущаяся агрессивность - это всего-навсего форма самозащиты.2) Вы едите мороженое, слизывая его с пальца: про вас решительно можно сказать, что вы человек открытый и веселый, но не слишком склонный к ответственности и исполнению обязанностей. В то же время вы стремитесь взять лучшее от жизни, не очень себя утруждая.3) Вы едите мороженое, полуоткрыв рот: вы довольно замкнуты и скрытны, редко позволяете себе расслабиться. Вы предпочитаете не идти навстречу человеку, а ждать от него первого шага. Но если кому-то удается войти к вам в доверие, то для него вы становитесь задушевным, отзывчивым, преданным другом.4) Вы медленно и аккуратно "вылизываете" мороженое: вас можно считать специалистом по поеданию мороженого, а также человеком, проявляющим интерес к миру и его обитателям. Вы не то чтобы нетерпеливы, но настойчивы и довольно упрямы.5) Вы едите мороженое ложечкой или поддеваете его кусочком вафли: вы, без всякого сомнения, человек осторожный. Вы доверяетесь другому, только изучив его досконально со всех сторон и подвергнув всевозможным и тщательным проверкам.6) Вы вытягиваете язычок к мороженому: вы человек довольно ранимый и осторожный в чувствах и в отношениях с окружающими тебя людьми. Вы, несомненно, очень романтичны и нежны, но вам недостает практичности в жизни.