Продолжаю свои эксперименты с этим замечательным тестом. Сладкий вариант был вчера. Сегодня - универсальные закусочные рулеты, которые можно собирать, точно мозаику, по своему вкусу. У меня сегодня - творожный сыр, черри, оливки и чоризо. А вы можете добавить соленую рыбу, шампиньоны, креветки, овощи, курицу... В общем, заходите. Все покажу))
- 19 марта 2014, 0:05
- 32694
Закусочные рулетики из фило
Ингредиенты для «Закусочные рулетики из фило»:
- Тесто фило — 3 шт
- Сыр творожный — 100 г
- Масло сливочное (или оливковое) — 60 г
- Оливки зеленые
- Колбаса
- Помидоры черри
- Сыр твердый — 100 г
- Специи (черный молотый перец, итальянские травы)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5053.2 ккал
|
белки
129.4 г
|
жиры
193.4 г
|
углеводы
697.8 г
|100 г блюда
|ккал
280.7 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
10.7 г
|углеводы
38.8 г
Рецепт «Закусочные рулетики из фило»:
Начинку продумайте и подготовьте заранее. Я решила взять за основу творожный сливочный сыр и разнообразить его оливками, колбасками чоризо и черри. Поскольку мои оливки были с косточками, я их удалила - просто прижимала нож плоской стороной к оливке, косточка выпрыгивала сама.
Черри разрезала на половинки, мельчить не стала. Люблю помидоры) Натереть сыр, нарезать тонкие колбаски ломтиками.
Растопить сливочное масло. Можно заменить оливковым. Листы фило из упаковки лучше доставать по одному и класть их на слегка влажное, но не мокрое полотенце, чтобы они не пересыхали.
Свернуть рулетом, шов оставьте внизу. Вы можете сформировать рулеты любым удобным способом, любой длины.
Острым ножом, а лучше ножницами надрезать рулеты по длине, не прорезая до дна и не доходя до края пару сантиметров, должна получиться лодочка из теста
Положите внутрь творожный сыр, а на него черри, ломтики колбасы или оливки. Поперчите, сбрызните оливковым маслом по желанию, посыпьте травами. Кстати, внутрь можно вбить и парочку сырых перепелиных яиц, сделав в сыре ямки, чтобы они не "убежали", но это уже скорее вариант быстрого праздничного завтрака)))
Если масло осталось, смажьте им рулеты сверху.
Выпекать до зарумянивания при Т180С, примерно 15 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 9:53 alenanat #
2 апреля 2021 года vergan vera #
16 апреля 2017 года Gray she-wolf #
16 апреля 2017 года Seagull_L # (автор рецепта)
20 июня 2016 года junlar #
11 апреля 2016 года pretttyfly #
18 октября 2014 года Navely #
18 октября 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
18 октября 2014 года Navely #
18 октября 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
18 октября 2014 года Navely #
18 октября 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
18 октября 2014 года Navely #
17 июля 2014 года Kcuxen #
7 июля 2014 года Alfa4ka #
8 июля 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
24 марта 2014 года tomi_tn #
24 марта 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
20 марта 2014 года Kleine Hase #
20 марта 2014 года veronika1910 #
19 марта 2014 года Kipariss #
19 марта 2014 года barska #
20 марта 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
20 марта 2014 года barska #
Давай мастер-класс ... чтобы нескучно было. Неужели ни один проф.сайт тебе ещё не предложил это????
20 марта 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
20 марта 2014 года barska #
19 марта 2014 года mariana82 #
19 марта 2014 года Tamara Shepeleva #
19 марта 2014 года Sugar #
Пы.сы. Нравятся мне твои новые поэтапные фото!
19 марта 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
19 марта 2014 года Sugar #
19 марта 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
19 марта 2014 года pupsik27 #
19 марта 2014 года ВЕЛЕН4ИК #
19 марта 2014 года Seagull_L # (автор рецепта)
19 марта 2014 года ВЕЛЕН4ИК #
19 марта 2014 года Olena731 #
19 марта 2014 года Osya #
Надеюсь, в выходные получится изобразить)
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