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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из овощей
  • 19 марта 2014, 0:05
  • 32694

Закусочные рулетики из фило

Рецепт: Закусочные рулетики из фило

Продолжаю свои эксперименты с этим замечательным тестом. Сладкий вариант был вчера. Сегодня - универсальные закусочные рулеты, которые можно собирать, точно мозаику, по своему вкусу. У меня сегодня - творожный сыр, черри, оливки и чоризо. А вы можете добавить соленую рыбу, шампиньоны, креветки, овощи, курицу... В общем, заходите. Все покажу))

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Закусочные рулетики из фило»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5053.2 ккал 		белки
129.4 г 		жиры
193.4 г 		углеводы
697.8 г
100 г блюда
ккал
280.7 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
10.7 г		 углеводы
38.8 г


Рецепт «Закусочные рулетики из фило»:

Начинку продумайте и подготовьте заранее. Я решила взять за основу творожный сливочный сыр и разнообразить его оливками, колбасками чоризо и черри. Поскольку мои оливки были с косточками, я их удалила - просто прижимала нож плоской стороной к оливке, косточка выпрыгивала сама.

Черри разрезала на половинки, мельчить не стала. Люблю помидоры) Натереть сыр, нарезать тонкие колбаски ломтиками.

Растопить сливочное масло. Можно заменить оливковым. Листы фило из упаковки лучше доставать по одному и класть их на слегка влажное, но не мокрое полотенце, чтобы они не пересыхали.

Лист промазать маслом

Присыпать сыром, сложить вдвое.

Снова посыпать сыром и сложить по длинной стороне к центру обе стороны теста

Свернуть рулетом, шов оставьте внизу. Вы можете сформировать рулеты любым удобным способом, любой длины.

Острым ножом, а лучше ножницами надрезать рулеты по длине, не прорезая до дна и не доходя до края пару сантиметров, должна получиться лодочка из теста

Положите внутрь творожный сыр, а на него черри, ломтики колбасы или оливки. Поперчите, сбрызните оливковым маслом по желанию, посыпьте травами. Кстати, внутрь можно вбить и парочку сырых перепелиных яиц, сделав в сыре ямки, чтобы они не "убежали", но это уже скорее вариант быстрого праздничного завтрака)))

Если масло осталось, смажьте им рулеты сверху.
Выпекать до зарумянивания при Т180С, примерно 15 минут.

Эта закуска хороша как в теплом, так и холодном виде.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Волшебство кулинарных фантазий" На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: нежный сливочный пикантный хрустящий

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Закусочные рулетики из фило
Рецепт: Закусочные рулетики из фило

Продолжаю свои эксперименты с этим замечательным тестом. Сладкий вариант был вчера. Сегодня - универсальные закусочные рулеты, которые можно собирать, точно мозаику, по своему вкусу. У меня сегодня - творожный сыр, черри, оливки и чоризо. А вы можете добавить соленую рыбу, шампиньоны, креветки, овощи, курицу... В общем, заходите. Все покажу))

Ингредиенты для «Закусочные рулетики из фило»:

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Фотографии «Закусочные рулетики из фило» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
рецепт замечательный, но теста нет, даже слоеное пропало
Очень уважаю это тесто -спасибо.
Прекрасная идея! !! Спасибо, что поделились! С праздником Вас! Христос Воскресе! )
С праздником!
Какая красота - нет слов! Тесто размораживается, а я думаю - какую начинку сделать. Замечательный рецепт, и идея внешнего вида мне очень понравилась! спасибо!!!
Вкусно, очень! Отличная идея для закуски. Мои, правда, вширь раздались) Спасибо за отличный рецепт!
Ларочка, вот еще один отчетик с великолепным тестом фило, очень вкусные рулетики получились, я в восторге!
Надюша, все 3 рецепта ты из одной пачки сделала? Какое оно экономичное, это тесто! Спасибо, дорогая. Пойду тебе отзыв накатаю))
Лар, экономичное, это не то слово, я все делаю-делаю, а оно все не кончается и не кончается, на пачке вроде написано что 16-18 листов, вот еще наверно 3-или 4 листа осталось, наверно опять завтра пирожков твоих накручу, быстро и красиво получается.
И у меня еще пара листов осталась, но я еще одну пачку прикупила. Такая красота, никакой возни с приготовлением теста)))
это точно, кстати, а как ты его хранишь? я имею ввиду начатую пачку, я купила две (хапнула называется ), одну сразу в морозилку, вторую положила просто в холодильник, в надежде сделать что то на следующий день, в итоге оно у меня пролежало в холодильнике дней 5, пока я до него добралась, и вот открытая пачка уже тоже пятый день лежит, вроде бы ничего не случилось, не высохло, а как правильно делать?
Я бумажным скотчем пакет заклеиваю, чтобы не пересыхало и снова в морозилку отправляю
понятно
Шикарно!!!! Люблю тесто фило.Спасибо за идею.Забираю на заметочку.
Очень понравилась формовка теста. Спасибо за идею.
Как красиво! Умеешь завлечь и очаровать. Точно, ты уже бренд сайта.
Ооо, какой комплимент! Спасибо, Танюша
Какая красота, Лорик!
Как вкусно и фото какое красивое!
Лар ну какая прелесть, и новые фото и закуска!!!!! Молодец! Не устаешь нас удивлять!
Лар, прям мастер-класс ! Классные фото! На авто снимаешь?
ты имеешь автоматический режим или задержку спуска? С задержкой. Что-то я заскучала, разнообразия захотелось)))
Я имею ввиду, что классно в любом формате!
Давай мастер-класс ... чтобы нескучно было. Неужели ни один проф.сайт тебе ещё не предложил это????
Это коммерческая тайна)))
красота! жаль так и не нашла это тесто у нас
Эх ма! К пивку бы их! Отличная идея с рулетиками!
Пы.сы. Нравятся мне твои новые поэтапные фото!
развлекаюсь, ага)))
А мне лениво
а мне скучно просто так фотографировать))
Мммм, это что то, ну как мимо такой красоты пройти! Спасибо за рецепт!
Ой, беда-беда. Где же взять это тесто фило? В магазинах только слоеное - можно подумать, что о существовании другого теста они и не подозревают. Ладно, поиски продолжаются... Заберу-ка я Ваш рецептик на будущее.
На сайте есть рецепты фило, но я так и не рискнула приготовить
Вот и я не рискую, хотя рецепты теста забрала в копилку (может когда-нибудь?). Намазывать тонкий слой на сковороду, да еще на паровой бане - морока. А то, что раскатывать нужно - тоже морока. Сколько сил нужно потратить, чтоб растянуть лист до промокашки.
Отличные рулетики! Фото, как всегда, чудесно!
Ну вот! Наконец-то сырик! А то все яблоки... яблоки)
Надеюсь, в выходные получится изобразить)
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