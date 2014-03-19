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Версия для печати Рецепты Соусы Домашний майонез
  • 19 марта 2014, 13:37
  • 20319

Постный майонезный соус "Ореховка"

Рецепт: Постный майонезный соус Ореховка

Очень вкусный соус, ореховый, ореховый! Абсолютно постный. Замечательно использовать в пост, но и в остальное время исключительно вкусен в салатах, на гренках, с вареными и свежими овощами, холодными мясными закусками. При наличии современной кухонной техники готовится легко, просто и быстро.

Категория: Соусы Домашний майонез

Ингредиенты для «Постный майонезный соус "Ореховка"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1874.3 ккал 		белки
20.6 г 		жиры
181.3 г 		углеводы
43.9 г
100 г блюда
ккал
323.2 ккал		 белки
3.6 г		 жиры
31.3 г		 углеводы
7.6 г


Рецепт «Постный майонезный соус "Ореховка"»:

Главные ингредиенты это орехи и растительное масло.
Количество остальных варьируется по вкусу.
Если не любите сладковатые соусы, сахар можно не добавлять, а если любите поострее, положите горчицы побольше.
Но самое главное - достаточно мощный блендер с острыми ножами.

Всыпаем орехи в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку.
Добавляем соль, сахар, горчицу и 2-3 столовых ложки холодной воды.
Включаем блендер и взбиваем-измельчаем, постепенно, в 3-4 приема добавляем, не переставая взбивать, растительное масло до получения массы, похожей на эмульсию. По времени около 1 минуты.

Выключаем блендер, добавляем пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок и снова включаем блендер, постепенно доливаем воду, не переставая взбивать. Эмульсия белеет и немного разжижается. Взбиваем около 30 секунд. Получаем соус консистенции густого майонеза, хорошо держит форму. Для получения более жидкого соуса количество воды следует увеличить.
Выключаем блендер и пробуем соус. По вкусу добавляем, соль или кислоту.

Выкладываем "Ореховку" в соусник.
ВКУСНО!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На праздничный стол На ужин Специальное питание : Постное питание

Теги: соус майонез постный

Вкусы: ореховый соленый Кисло сладко маслянистый

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Постный майонезный соус "Ореховка"
Рецепт: Постный майонезный соус Ореховка

Очень вкусный соус, ореховый, ореховый! Абсолютно постный. Замечательно использовать в пост, но и в остальное время исключительно вкусен в салатах, на гренках, с вареными и свежими овощами, холодными мясными закусками. При наличии современной кухонной техники готовится легко, просто и быстро.

Ингредиенты для «Постный майонезный соус "Ореховка"»:

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Фотографии «Постный майонезный соус "Ореховка"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Очень интересный соус получился. И с хлебушком и с макаронами хорош.
Очень интересный соус получился. И с хлебушком и с макаронами хорош.
Ксюша, большое спасибо! На здоровье!
очень вкусный соус! Съели со спагетти. То что надо! Спасибо!
очень вкусный соус! Съели со спагетти. То что надо! Спасибо!
Огромное спасибо! На здоровье! Жду фотоотчета.
Ой, как вкусно, как красиво, просто слюнки ... ммммм, побежала покупать орехи, некогда мне... )))
Спасибо большое!
Сижу, намазала соус на хлеб из цельнозерновой муки (испекла в мультиварке), пробую. Очень вкусно, просто бомба. Соус просто супер. СПАСИБО!
Сижу, намазала соус на хлеб из цельнозерновой муки (испекла в мультиварке), пробую. Очень вкусно, просто бомба. Соус просто супер. СПАСИБО!
Приятного аппетита! Рада, что Вам понравился соус. Спасибо!
Здравствуйте,специально зарегистрировалась,чтобы сказать за этот замечательный соус-майонез,просто чудо,я неплохо готовлю,есть много своих рецептов,но за соус еще раз спасибо,завтра у мужа день рождения,долго искала в инете постный соус,нашла,как-нибудь попробую с вареным рисом,так держать
Здравствуйте,специально зарегистрировалась,чтобы сказать за этот замечательный соус-майонез,просто чудо,я неплохо готовлю,есть много своих рецептов,но за соус еще раз спасибо,завтра у мужа день рождения,долго искала в инете постный соус,нашла,как-нибудь попробую с вареным рисом,так держать
Огромное Вам спасибо! Вы не представляете, как мне радостно, что соус нашел ещё одного поклонника.
Этот соус по определению не может быть невкусным)))
Этот соус по определению не может быть невкусным)))
Спасибо!
Очень вкусно! Обожаю блюда из измельченных грецких орехов!
Очень вкусно! Обожаю блюда из измельченных грецких орехов!
Спасибо, Леночка! За доверие и добрые слова!
Очень понравился мне Ваш чудесный соус, Верочка!
Спасибо большое!
Я гаварю, что ето не маянэс, только пахож, нэмного!
Вкусный кавказский соус САвсЭм нЭ пАхоЖ на маЯЭз...чесслоВ...
Я тоже подумала, что похож на сациви...
Очень хорошая идея! Мне как- то подумалось про шашлык, думаю будет неплохо( со свежими овощами, да с зеленью ммм)
Спасибо!
Вера,вкусно как. Утащила.
Спасибо, Лариса, вдвойне!
Вера,вкусно как. Утащила.
Какой интересный и полезный соус
Спасибо!
Слышала, что в день нужно обязательно съедать горстку орехов, но ведь их не всегда хочется... А такой обалденный соус можно применять с чем угодно, хоть на хлеб мажь (особенно с чесночком)! Объедение!!! Спасибо за рецепт! +++
Спасибо за отзыв! Конечно, соус калорийный, сегодня я уже перевыполнила норму, съела аж 2 куска хлеба с этим соусом... Но ведь так вкусно!
Обожаю ореховый Соус 100% - мой рецепт!
Хороший соус!
Интересный соус
Прекрасный соус! Спасибо за рецепт.
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