Постный майонезный соус "Ореховка"

Очень вкусный соус, ореховый, ореховый! Абсолютно постный. Замечательно использовать в пост, но и в остальное время исключительно вкусен в салатах, на гренках, с вареными и свежими овощами, холодными мясными закусками. При наличии современной кухонной техники готовится легко, просто и быстро.