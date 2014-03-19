Очень вкусный соус, ореховый, ореховый! Абсолютно постный. Замечательно использовать в пост, но и в остальное время исключительно вкусен в салатах, на гренках, с вареными и свежими овощами, холодными мясными закусками. При наличии современной кухонной техники готовится легко, просто и быстро.
- 19 марта 2014, 13:37
- 20319
Постный майонезный соус "Ореховка"
Ингредиенты для «Постный майонезный соус "Ореховка"»:
- Орехи грецкие — 1 стак.
- Масло растительное — 125 мл
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 3 ст. л.
- Вода — 1/2 стак.
- Чеснок — 1 зуб.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1874.3 ккал
|
белки
20.6 г
|
жиры
181.3 г
|
углеводы
43.9 г
|100 г блюда
|ккал
323.2 ккал
|белки
3.6 г
|жиры
31.3 г
|углеводы
7.6 г
Рецепт «Постный майонезный соус "Ореховка"»:
Главные ингредиенты это орехи и растительное масло.
Количество остальных варьируется по вкусу.
Если не любите сладковатые соусы, сахар можно не добавлять, а если любите поострее, положите горчицы побольше.
Но самое главное - достаточно мощный блендер с острыми ножами.
Всыпаем орехи в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку.
Добавляем соль, сахар, горчицу и 2-3 столовых ложки холодной воды.
Включаем блендер и взбиваем-измельчаем, постепенно, в 3-4 приема добавляем, не переставая взбивать, растительное масло до получения массы, похожей на эмульсию. По времени около 1 минуты.
Выключаем блендер, добавляем пропущенный через пресс чеснок, лимонный сок и снова включаем блендер, постепенно доливаем воду, не переставая взбивать. Эмульсия белеет и немного разжижается. Взбиваем около 30 секунд. Получаем соус консистенции густого майонеза, хорошо держит форму. Для получения более жидкого соуса количество воды следует увеличить.
Выключаем блендер и пробуем соус. По вкусу добавляем, соль или кислоту.
Комментарии и отзывы
10 апреля 2017 года ksen ksenia2017 #
10 апреля 2017 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
27 августа 2016 года Svetik-konffetik #
15 сентября 2016 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
31 марта 2016 года Lackowaya #
31 марта 2016 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
28 марта 2016 года 07 09 1959 #
28 марта 2016 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
24 марта 2016 года n samsonova #
24 марта 2016 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
15 марта 2016 года Zubastka #
16 марта 2016 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
28 декабря 2015 года Первушина Елена #
29 декабря 2015 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
20 марта 2014 года Selin01 #
20 марта 2014 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
20 марта 2014 года veronika1910 #
20 марта 2014 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
20 марта 2014 года barska #
31 марта 2014 года Нина Владимировна #
1 апреля 2014 года barska #
19 марта 2014 года Leto29 #
20 марта 2014 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
19 марта 2014 года лялич #
19 марта 2014 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
19 марта 2014 года лялич #
19 марта 2014 года Violl #
19 марта 2014 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
19 марта 2014 года nerolis #
19 марта 2014 года VeVeTa Tuk # (автор рецепта)
19 марта 2014 года elyusha #
19 марта 2014 года IrikF #
19 марта 2014 года Tanya-O-511 #
19 марта 2014 года JeSeKi # (модератор)
19 марта 2014 года Тамуся #
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