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Версия для печати Рецепты Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке
  • 21 марта 2014, 13:12
  • 84791

Творожный пирог с капустой в мультиварке

Рецепт: Творожный пирог с капустой в мультиварке

Замечательный, румяный пирожок получился! Нежное творожно-сметанное тесто, сытная и ароматная начинка - все удачно. И мультиварка меня очень порадовала, выпечка в ней получается очень достойная! Готовит мультиварка Vitek VT-4215 BW.

Категория: Готовим в мультиварке Блюда из теста в мультиварке Пирог в мультиварке

Ингредиенты для «Творожный пирог с капустой в мультиварке»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2569 ккал 		белки
70.3 г 		жиры
103.9 г 		углеводы
269.8 г
Порции
ккал
321.1 ккал		 белки
8.8 г		 жиры
13 г		 углеводы
33.7 г
100 г блюда
ккал
196.1 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
20.6 г


Параметры приготовления в мультиварке:

Мощность: 860 Ватт

Основная программа: Выпечка (40 минут)

Дополнительная программа: Поджаривание (15 минут)


Рецепт «Творожный пирог с капустой в мультиварке»:

  • Включить режим мультиварки «Поджаривание» на 15 минут.
    Фарш обжарить без добавления масла 2-3 минуты, посолить, поперчить, добавить базилик и чеснок, перемешать.

  • Капусту нашинковать.
    Лук мелко нарезать.
    Добавить капусту с луком к фаршу, посолить и продолжать обжаривать 12-13 минут, периодически перемешивая.
    Все, начинка готова. Теперь ее необходимо остудить.

  • Смешать в миске просеянную муку вместе с разрыхлителем, содой, солью.

  • В отдельной миске взбить яйца, добавить творог, сметану, размягченное при комнатной температуре сливочное масло и перемешать все вместе тщательно, чтобы не было комочков.

  • Теперь смешать вместе сухие и жидкие ингредиенты и замесить тесто. Оно должно получиться не слишком густым, чуть липким. Выложить тесто на стол и обвалять его в муке.

  • Затем аккуратно разделить тесто на 2 части: 1/3 и 2/3 части теста. Большую часть выложить в смазанную растительным маслом чашу мультиварки и, придавливая пальчиками, сформировать бортики, высотой 1,5-2 см.

  • Сверху разложить начинку и накрыть второй частью теста.
    Тут я обнаружила, что забыла сфотографировать начинку;)
    Ножом или лопаткой для теста наметить будущие кусочки пирога.

  • После того, как 25 минут пирог испечется с одной стороны, необходимо открыть мультиварку, вставить в нее лоток для приготовления на пару, перевернуть чашу. В результате пирог окажется на лотке.

  • Выложить пирог обратно в чашу, но обратной стороной. Закрыть крышку мультиварки и продолжать выпекать оставшиеся 15 минут. Вынуть пирог с помощью лотка.

  • Затем даем пирогу остыть, перекладываем на тарелку, режем на порционные кусочки и наслаждаемся вкусом!

Приятного аппетита вам и вашим близким!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник Конкурсные рецепты : Спецпроект Vitek. Блюда из фарша в мультиварке На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На полдник На ужин : На горячее

Теги: выпечка обед завтрак полдник

Вкусы: творожный капустный мясной

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Творожный пирог с капустой в мультиварке
Рецепт: Творожный пирог с капустой в мультиварке

Замечательный, румяный пирожок получился! Нежное творожно-сметанное тесто, сытная и ароматная начинка - все удачно. И мультиварка меня очень порадовала, выпечка в ней получается очень достойная! Готовит мультиварка Vitek VT-4215 BW.

Ингредиенты для «Творожный пирог с капустой в мультиварке»:

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Фотографии «Творожный пирог с капустой в мультиварке» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Спасибо, получилось вкусно. Единственное, у меня вышло маловато начинки по сравнению с тестом.
Спасибо Вам огромное! По-моему, тесто с творогом- это просто волшебство! Оно совершенно особенно пахнет и на ощуп как пух...Пирог вышел найвкуснейший, сфотографиоовать не успела... Рецепт приживется у нас!
автору - горячая благодарность от меня с детьми - невероятная вкуснятинка!!! тесто - восторг, начинка тоже вкусная
ели с удовольствием (эх, калорийность бы поменьше - цены б ему не было, но почти все вкусное - калорийное, жизнь - сложная штука )!
однозначно буду еще готовить, надо бы попробовать с другими начинками
попробовала с другой начинкой - яйца + рыбные консервы, мммм... сказочно! какое тесто! ела бы и ела! творога было больше - бухнула весь и добавила яйцо и муки - все равно вкусно
Первый мой пирог в мультиварке, начинка вкусная, но тесто суховато получилось. На вид очень красивенький получился!
на вид красавец
сколько по времени замешивать тесто?
Мой первый пирог в мультиварке не стал комом благодаря этому рецепту! Спасибо за него! Немного пережарила верх и низ, боялась не пропечется, и начинку взяла другую. Готовится быстро и легко, буду пользоваться еще не один раз. Для себя отметила, что получаются толстые корки, если использовать весь объем теста, попробую в следующий раз по-тоньше раскатать тесто. Само тесто немного суховато, но вкус мне в целом очень понравился.
а вы верх и низ никак не защипывали друг с другом?

а муки 320 г в тесто или часть только?
Вот что получилось. Быстро и просто! Очень хороший гарнир ( готовила с начинкой из капусты и яйца). Большое спасибо!
а не поделетесь рецептом вашей начинки?
Давно смотрела на этот рецепт и вот решилась приготовить. Получилось неплохо , но вот только тесто суховатое и начинка постоянно высыпалась с отрезанного кусочка . Муж забрал почти весь пирог на работу, от его мужского коллектива отдельная благодарность ! Схомячили за минуту.
У меня почему-то тесто получилось темное, но в целом на вкус пирога не повлияло, вкусно и не хлопотно! Спасибо
На счет темного теста могу только предполагать... Ну а если вкусно, то это здорово! Спасибо!
А Вы творог сухой или кремообразный используете?
Точно не кремообразный, скорее средней консистенции, в пачках, не сильно сухой.
Я взяла мягкий. Следующий раз попробую в брикете
Надеюсь, что все получится!
Сегодня снова готовила Ваш замечательный пирог, обращаюсь к этому рецепту каждый раз, когда в холодильнике застаивается тушёная капуста. И вот с удивлением обнаружила, что до сих пор не поблагодарила за такой чудесный рецепт. Спасибо Вам огроменное, тесто нежнейшее, хоть к обеду, хоть к ужину, всегда съедается в один присест, спасибо Вам от всей нашей семьи.
Это просто чудесно, что рецептик прижился у вас и радует снова и снова!!! Спасибо вам большое!
Готовила,очень понравился.
Спасибо!
к сожалению, у меня тесто осталось сыроватым , так как тут начинка мокрая Нам не понравилось, хотя редко выпечка в мультиварке не получалась у меня ....А здесь и время намного дольше добавляла, и всё-равно что-то не то
Вы знаете, тут очень много нюансов. Может быть творог был более влажный, а может мука другого сорта (а это играет очень большую роль!). Ну что же, отрицательный опыт - тоже опыт. Конечно очень жаль, что пирог не получился и доставил вам огорчения!
Очень вкусный пирог получился. Моя первая выпечка в мульте. До этого делала либо в духовке, либо в пароварке И...Ура! Получилось! Мужу понравилось и мне тоже. Тесто-супер! А уж с начинкой можно фантазировать, как хочешь.
Фото пока не могу добавлять, но оно есть у меня в фотографиях
Очень рада, что первая выпечка в мульте вас порадовала и пришлась по вкусу! Спасибо вам большое за комментарий, мне так приятно!!!
Ну вот, поставила пирог в духовку (эх нет у меня мультиварки) - ждемс))
ну как там, пирог? Получился?
Получился)) Хороший пирог, только я не с капустой, а картошкой делала, тесто замечательное, спасибо вам!
Вам спасибо за добрые слова!
Очень понравилось тесто у Вашего пирога,готовила несколько раз всегда удачно.Спасибо за рецепт.
Вам спасибо за доверие к рецепту и теплые слова!!!
Хочу добавить для Вас фотоулику)) пирог по Вашему рецепту теперь частое угощение на нашем столе!) На этот раз с добавлением куриного фарша и приготовлен в духовке. Очень вкусно!
Обалденная "улика"!!! Браво! Все отлично у вас получилось: и пирог, и фото!!!
Очень вкусный пирог! только я в виду отсутствия фарша и наличия отварной говядины сделала пирог с последней, думаю получилось из за этого не менее вкусно, чем в "оригинале"
Я даже представила вкус говядинки в этом пироге! Здорово, однозначно!!! Спасибо вам большое, что воспользовались рецептом! Я рада, что пирог пришелся по-вкусу!
Сегодня приготовила этот замечательный пирог. Ну,о-о-очень понравился. Правда,у меня как у вас красиво не получилось.По бокам не такой румяный,но все равно очень вкусно!Не знала,что в мульте можно так приготовить
Это просто замечательно!!! Я очень рада, что пирог вам понравился!!! Спасибо вам за доверие к рецепту и добрые слова!!!
а можно в духовке испечь?
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