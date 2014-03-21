Замечательный, румяный пирожок получился! Нежное творожно-сметанное тесто, сытная и ароматная начинка - все удачно. И мультиварка меня очень порадовала, выпечка в ней получается очень достойная! Готовит мультиварка Vitek VT-4215 BW.
- 21 марта 2014, 13:12
- 84791
Творожный пирог с капустой в мультиварке
Ингредиенты для «Творожный пирог с капустой в мультиварке»:
- Творог (у меня обезжиренный) — 100 г
- Сметана (у меня 20%) — 100 г
- Масло сливочное — 80 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Соль (+ по вкусу в начинку) — 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сода — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (+ 1-2 ст.ложки) — 320 г
- Фарш мясной (у меня свинина с говядиной 50:50, начинка) — 250 г
- Капуста белокочанная / Капустa (начинка) — 250 г
- Лук репчатый (начинка) — 1 шт
- Порошок чесночный (начинка) — 0,5 ч. л.
- Базилик (сушеный, начинка) — 0,5 ч. л.
- Перец черный (начинка) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2569 ккал
|
белки
70.3 г
|
жиры
103.9 г
|
углеводы
269.8 г
|Порции
|ккал
321.1 ккал
|белки
8.8 г
|жиры
13 г
|углеводы
33.7 г
|100 г блюда
|ккал
196.1 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
20.6 г
Параметры приготовления в мультиварке:
Мощность: 860 Ватт
Основная программа: Выпечка (40 минут)
Дополнительная программа: Поджаривание (15 минут)
Рецепт «Творожный пирог с капустой в мультиварке»:
-
Включить режим мультиварки «Поджаривание» на 15 минут.
Фарш обжарить без добавления масла 2-3 минуты, посолить, поперчить, добавить базилик и чеснок, перемешать.
-
Капусту нашинковать.
Лук мелко нарезать.
Добавить капусту с луком к фаршу, посолить и продолжать обжаривать 12-13 минут, периодически перемешивая.
Все, начинка готова. Теперь ее необходимо остудить.
-
Смешать в миске просеянную муку вместе с разрыхлителем, содой, солью.
-
В отдельной миске взбить яйца, добавить творог, сметану, размягченное при комнатной температуре сливочное масло и перемешать все вместе тщательно, чтобы не было комочков.
-
Теперь смешать вместе сухие и жидкие ингредиенты и замесить тесто. Оно должно получиться не слишком густым, чуть липким. Выложить тесто на стол и обвалять его в муке.
-
Затем аккуратно разделить тесто на 2 части: 1/3 и 2/3 части теста. Большую часть выложить в смазанную растительным маслом чашу мультиварки и, придавливая пальчиками, сформировать бортики, высотой 1,5-2 см.
-
Сверху разложить начинку и накрыть второй частью теста.
Тут я обнаружила, что забыла сфотографировать начинку;)
Ножом или лопаткой для теста наметить будущие кусочки пирога.
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После того, как 25 минут пирог испечется с одной стороны, необходимо открыть мультиварку, вставить в нее лоток для приготовления на пару, перевернуть чашу. В результате пирог окажется на лотке.
-
Выложить пирог обратно в чашу, но обратной стороной. Закрыть крышку мультиварки и продолжать выпекать оставшиеся 15 минут. Вынуть пирог с помощью лотка.
-
Затем даем пирогу остыть, перекладываем на тарелку, режем на порционные кусочки и наслаждаемся вкусом!
Комментарии и отзывы
4 августа 2019 года hristalla #
23 января 2018 года Валенька 86 #
25 октября 2017 года Дракошка76 #
ели с удовольствием (эх, калорийность бы поменьше - цены б ему не было, но почти все вкусное - калорийное, жизнь - сложная штука )!
однозначно буду еще готовить, надо бы попробовать с другими начинками
29 ноября 2019 года Дракошка76 #
23 февраля 2017 года Nerolli1 #
23 февраля 2017 года cook_with_smile #
4 февраля 2017 года listika #
4 февраля 2017 года listika #
3 февраля 2017 года listika #
а муки 320 г в тесто или часть только?
14 декабря 2016 года allesia000 #
4 февраля 2017 года listika #
23 апреля 2016 года ленушка87 #
30 января 2016 года Драгунова Ирина #
31 января 2016 года Olena731 # (автор рецепта)
31 января 2016 года Драгунова Ирина #
31 января 2016 года Olena731 # (автор рецепта)
31 января 2016 года Драгунова Ирина #
2 февраля 2016 года Olena731 # (автор рецепта)
13 ноября 2015 года lana-lena #
31 января 2016 года Olena731 # (автор рецепта)
16 октября 2015 года Федоренко Оксана #
24 октября 2015 года Olena731 # (автор рецепта)
10 мая 2015 года Iriska_Z #
17 мая 2015 года Olena731 # (автор рецепта)
26 апреля 2015 года ElWizard #
Фото пока не могу добавлять, но оно есть у меня в фотографиях
28 апреля 2015 года Olena731 # (автор рецепта)
19 марта 2015 года TKitt #
1 апреля 2015 года Olena731 # (автор рецепта)
2 апреля 2015 года TKitt #
3 апреля 2015 года Olena731 # (автор рецепта)
15 декабря 2014 года cvet44 #
24 декабря 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
3 ноября 2014 года DiL #
4 ноября 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
14 октября 2014 года DiL #
16 октября 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
17 сентября 2014 года Анка пулеметчица #
18 сентября 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
20 июля 2014 года gena #
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