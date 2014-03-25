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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины
  • 25 марта 2014, 12:45
  • 114530

Блины на сыворотке заварные

Рецепт: Блины на сыворотке заварные

А также блины с яблочным припеком. Самый любимый рецепт блинчиков в нашей семье. Вкусные, нежные, тоненькие, бархатисто-шелковистые, одновременно с этим эластичные за счет заваривания. На их основе можно готовить замечательные фаршированные блинчики. С тех пор, как я впервые познакомилась с этим рецептом, прошло уже несколько лет. И с того момента он практически вытеснил все остальные. "Изменяю" ему, только если срочно нужны блинчики, а сыворотки в доме нет. На сайте есть несколько рецептов блинов на сыворотке. Но поскольку они все же отличаются и ингредиентами, и пропорциями, и способом приготовления теста, то хочу предложить вам попробовать свой вариант. Возможно, эти блинчики тоже станут самыми любимыми и у вас. ( И в дополнение к рецепту маленькое, но вкусное разнообразие - блинчики с яблочным припеком )

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Блины на сыворотке заварные»:



Рецепт «Блины на сыворотке заварные»:

Просеиваем муку, слегка подогреваем сыворотку (до парного молока). (Неплохо, если сыворотка будет немного "постоявшая". Это, если вы сами готовите дома творожок, или творожный сыр из замороженных кефира или ряженки)
Добавляем в теплую сыворотку соль, сахар, соду. Перемешиваем. Добавляем яйца, масло растительное.
Все тщательно перемешиваем, слегка взбиваем венчиком.

Подсыпаем муку. Вымешиваем тесто без комочков. Оно получается достаточно густое, почти как на оладьи.

Наливаем в ковшик (кастрюльку) молоко для кипячения. Если у вас молоко жирное - 3%, то разводим его водой, в пропорции 1:1. То есть 200 мл молока плюс 200 мл воды. В общем объеме должно быть 400 мл нежирного молока.
Доводим до кипения. Тоненькой струйкой, постоянно перемешивая венчиком, подливаем вскипевшее молоко в тесто. Тем самым мы его завариваем.

Размешиваем до однородного состояния. У нас получается вот такое, достаточно жидкое тесто. Даем ему постоять 20-30 минут.

Через отведенное время смазываем блинную сковороду растительным маслом, хорошо ее нагреваем, еще раз хорошо перемешиваем тесто и начинаем печь блинчики. Приноравливаемся наливать теста немного и тоненько его распределять. (Если вам вдруг, по какой-то причине, хочется блинчиков потолще, то просто вмешайте еще немного муки. Тесто заварено и небольшое добавление муки не повлияет на его качество). Блинчики получаются умеренно сладкие. Я их еще немного смазываю сливочным маслом и чуть присыпаю сахаром. Но это все по вкусу!

Блинчики из такого теста получаются одновременно и нежными (благодаря разрыхлению содой), и эластичными, благодаря завариванию. И очень вкусными!

В конце выпечки можно побаловать себя и приготовить немного блинчиков с припеком. (Этот способ приготовления я использую давно, еще с советских времен. Вычитан был в каком-то журнале.) Меленько и очень тоненько режем очищенное яблочко. Сейчас я пользуюсь корейской теркой. (Только не делайте длинных полосок. Нам нужны просто тоненькие.)

На сухую! сковороду реденько насыпаем немного тертого яблочка и даем ему схватиться, чуть подсохнуть и прилипнуть к сковороде.. Сыпать надо редко, чтобы тесто само могло хорошо распределиться по сковородке, и блин не порвался при переворачивании.

Наливаем тесто, распределяем, печем с одной стороны.

Потом более аккуратно, чем мы это делали просто с блинчиками, переворачиваем и печем с другой стороны. У нас получается интересный рисунок на блинчике. А сами блинчики приобретают дополнительный приятный вкус и легкую пикантную кислинку. Их хорошо подавать, разрезав пополам (или на четыре части) и присыпав сахарной пудрой.

Приглашаем близких к столу. И балуемся блинчиками со сметаной, вареньем, медом... А можно и просто так. Блинчики и сами очень вкусны! И не забываем про блинчики с припеком.
Приятного аппетита!
P.S. Хочу отметить нюансы выпечки, которые возможно помогут хозяйкам. При переворачивании эти блинчики требуют более деликатного подхода, чем обычные. Я пеку на толстой, тяжелой блинной сковороде. Для первого блинчика маслом растительным не просто слегка смазываю сковороду, а можно сказать, что чуть-чуть наливаю. Первый блинчик получается конечно жирноватый, но это облегчает дальнейшую выпечку. Теста наливаю мало, блинчики тонкие пеку. Перед переворачиванием слегка лопаткой ( пользуюсь металлической) прохожу по окружности блинчика, отделяя его от сковороды. И только потом завожу лопатку под блинчик и аккуратно переворачиваю. Если у вас нет подходящей блинной сковороды, возможно стоит печь блины по другому рецепту, во избежание разочарования.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5978
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На полдник На ужин

Теги: ужин обед завтрак

Вкусы: сладкий

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Блины на сыворотке заварные
Описание: А также блины с яблочным припеком. Самый любимый рецепт блинчиков в нашей семье. Вкусные, нежные, тоненькие, бархатисто-шелковистые, одновременно с этим эластичные за счет заваривания. На их основе можно готовить замечательные фаршированные блинчики. С тех пор, как я впервые познакомилась с этим рецептом, прошло уже несколько лет. И с того момента он практически вытеснил все остальные. "Изменяю" ему, только если срочно нужны блинчики, а сыворотки в доме нет. На сайте есть несколько рецептов блинов на сыворотке. Но поскольку они все же отличаются и ингредиентами, и пропорциями, и способом приготовления теста, то хочу предложить вам попробовать свой вариант. Возможно, эти блинчики тоже станут самыми любимыми и у вас. ( И в дополнение к рецепту маленькое, но вкусное разнообразие - блинчики с яблочным припеком )


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Фотографии «Блины на сыворотке заварные» от приготовивших (60)

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Комментарии и отзывы

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Не солнечного ,а соленого
"Солнечного" - звучит красиво!
Только что приготовила ваши блины ,вкусно быстро незаморочно......Сахара добавила всего ложку ,и вместо молока влила просто 400млкипятка.с первого блина не один не прилип без проблем снимались со сковороды ,тоненькие и сплошные дырочки.Я чтобы не бояться прилипания блинов ,просто смазываю сковороду кусочком сала ,любого ,свежего ,солнечного не важно ,просто чуть помазала по сковороде ,без фанатизма ,и переворачиваются без проблем. Масла всегда добавляю по минимуму или не добавляю вообще.В общем спасибо за классный рецепт ,при наличии сыворотки буду готовить по нему
Спасибо большое за отзыв к рецепту, за рекомендации! Очень рада, что процесс приготовления не вызвал никаких проблем!
Здравствуйте)Спасибо за рецепт,все получилось с первого блинчика!))Ничего не добавляла, ничего не убавляла))Очень вкусные)
Я очень рада, что рецепт наших любимых блинчиков вам тоже понравился!
Собралась готовить по вашему рецепту и у меня возник вопрос - так сколько всё-таки нужно молока нужно добавлять? В списке ингредиентов указано 200 мл, а в описании - 400 мл или молока,или воды с молоком? Спасибо за ответ
Требуется 200 мл молока плюс 200 мл воды. В общей сложности получается 400 мл.
Собралась готовить по вашему рецепту и у меня возник вопрос - так сколько всё-таки нужно молока нужно добавлять? В списке ингредиентов указано 200 мл, а в описании - 400 мл или молока,или воды с молоком? Спасибо за ответ
Спасибо за рецепт с применением сыворотки . Постоянно делаю творог и поэтому ищу рецепты для использования сыворотки.
Блины получились тоненькие, нежные и очень эластичные. У меня не порвался ни один блин . Делала на пробу пол порции и нафаршировала их мясом
До чего получилось ? вкусно !
Лена, благодарю за вкусный рецепт!
Спасибо большое, Рита, за замечательный и убедительный фото-отчет! Я очень рада, что рецепт пришелся ко двору! Готовьте на здоровье!
С некоторых пор полюбила заварные блины. И этот рецепт с применением сыворотки мне тоже понравился. Блины получаются тоненькие, нежные и очень эластичные. Я напекла целую стопку и нафаршировала их творогом. До чего вкусно получилось! С припеком еще не делала, но планирую))
Лена, благодарю за вкусный рецепт!
Леночка! А тебе моя благодарность за красивое фото, передающее нежность этих блинчиков! Очень приятно, что самые любимые блинчики нашей семьи нравятся не только нам!
Очень вкусные блины получились. Спасибо.
Очень рада, что блины понравились! Мы их тоже любим!
Очень вкусные блины получились. Спасибо.
Ничего примечательного, кроме способа готовки, в этих блинах нет.
Да блины и блинчики в принципе все похожи и отличаются на вкус только нюансами.))) Этот рецепт изначально рассчитан на использование сыворотки с максимальной пользой для дела и не претендует на уникальность. Однако... Однако находит и своих почитателей. ) По крайней мере, у нас эти блинчики в фаворе. Иногда пеку и по другим рецептам, но неизменно возвращаюсь к любимому. Но это дело вкуса, а о вкусах не спорят.
Ответ для statmag
Хочу вам написать ,не расчитывая на ответ...пишу уже давно очень редко здесь на прварёнке. Но, т.к. это мой любимый рецеп, подумала, напишу, да может и другим пригодиться... На основании этого рецепта разработала свой. Я живу в центре Европы и сыворотки у меня нет... но мои домашнии едят много моцарелы, любим мы её. Я собираю в бутылку 0,5л сыворотку с моцарелы, которая только в сыворотке продаётся. Так я её собираю в течении недели или быстрей. Потом начинаю производить блинчики. Сыворотка должна быть комнатной температуры. Всё делаю по рецепту, кроме сахара и соли, чуть меньше. И вы можете, т.к. я всё проделывала уже и пополам с серой мукой и пополам с мукой из геркулесовых хлопьев,и с отрубями. Как раз там 300 муки нормальной муки и 50 гр. отрубей овсяных. Но мне нравится, когда пополам с мукой из овсяных хлопьев. И главное. Ещё я не заморачиваюсь на молоке с водой. Просто вливаю молоко 400 мл. И главное, я поняла уже, соды чуть побольше и в самом конце, уже после вмешанной муки. Вот эти блины и есть на всегда мой приоритет. Спасибо автору. Очень мне нравиться, что я готовлю с клетчаткой и удовлетворяю рецепторы своих домашних. Да ещё и сывортку с моцареллы использую.
Спасибо автор...
Да,я пеку без яблочек, но может позже когда-нибудь сделаю
Обалденно вкусные блинчики. Даже и не знаю, как еще описать впечатления. Пока жарила, думала сама все съем. Однозначно рецепт в Золотую коллекцию!!!
Олечка, прекрасное исполнение рецепта !!!
Галочка, спасибо на добром слове!
Ответ для акчуч
Олюшка, как сама??? Я тоже хочу угоститься такими вкуснющими блинчиками!
Да их уже и нету. Буду печь еще. Спасибо, что не прошла мимо!
Ну, не надо слез, держись!!!!
А сколько держаться???
Поняла! Пошла печь
Ответ для акчуч
Оленька , бесподобные блинчики !
Спасибо, Алсунчик! Блинчики супер, стоит приготовить!
Ответ для акчуч
Оленька, очень вкусные блинчики!
Ларисочка, спасибо. Блинчики стоит испечь, они такие вкусные!!!!
Ответ для акчуч
Как приятно читать, что блинчики понравились! Вдвойне приятно, потому что наши вкусы совпадают! Спасибо за шикарный фото-отчет! Готовьте на здоровье!
Ответ для акчуч
Оленька какие нежные и аппетитные блинчики
Танюша, спасибо. Я просто в восторге от результата.
Ответ для акчуч
Ах, какие блинчики! Шикарные!!! Очень красивые и аппетитные!!!
А какие они вкусные!!!!! Очень хочу повторить, но пока нет времени. Спасибо, что оценила!
Я готовила по этому рецепту! Знаю!
Очень-очень вкусные блинчики! Тоненькие, нежные - все как мы любим! Большое спасибо за прекрасный рецепт!
Виолетточка, чудесные блинчики! Фото такое красивое и аппетитное!
Ирочка, спасибо огромное!
Ответ для виолетта соболева
Веточка!Чудесные блинки Нежная красота на фото
Спасибо большое, солнышко!
Как же мне приятно!
Ответ для виолетта соболева
Какие чудесные блинчики получились! Спасибо большое за такой замечательный фото-отчет! Очень рада, что рецепт понравился!
Еще как понравился!
И мои гурманы оценили на "отлично"
Рецепт, однозначно, будет в любимчиках
Отличные блины! Легко снимаются с блинницы.Спасибо!
Очень рада, что блинчики понравились! Спасибо большое за такое соблазнительное фото!
Блины классные! Тоненькие, нежные! Отлично сочетаются с разными добавками! Спасибо большое за вкусный рецепт!
Настя!Ух сколько красивых блинков,с кружевными тоненькими краешками
Спасибо большое!!
Ответ для Анастасия АГ
Спасибо, Настя, за такой замечательный фото-отчет! Блинчики очень нежные, такие соблазнительные!
Потрясающе вкусные заварные блины!Тоненькие,мягенькие,превосходные.Ни один не порвался,со сковороды снимались все шустро и бодро.Из полной нормы получилось 37 блинов (+1 "язычок") с 16 см в диаметре блинницы.Спасибо большое Вам за вкусный рецепт любимых блинов!!!
Алечка, очень аппетитная тарелочка!!!
Спасибо большое,Жанночка!
Ответ для Лиса Петровна
Аля, ну мега-шикарные блинчики Думаю, на чай чтоли напроситься
Спасибо большое,Лена! чайку то легко
приятного нам чаепития!
Ответ для Лиса Петровна
Аля! Красивые блинчики получились!!! Да с ряженковым кремоммм....
Наташа,спасибо большое Вкусно получилось
Ответ для Лиса Петровна
Какие аппетитные... какие красивые блинчики... Спасибо большое за чудесный фото-отчет! Мне очень приятно, что блинчики понравились, что не возникло никаких проблем с их приготовлением. Буду рада, если этот рецепт и в вашей семье станет одним из любимых.
Спасибо
Ответ для Лиса Петровна
С удовольствием бы съела такой блинчик с кремом и морсиком бы запила . Очень аппетитные блинки
Спасибо,Галечка Угощайся на здоровье
Ответ для Лиса Петровна
Ну, вот правильная блинная сковорода 16 см , а то моя блинная 23 Замечательные блинчики, Алечка, на правильной сковородке.
Света!Спасибо За то на твоей большие получаются ,что ж такого
Что да, то да.., только их меньше.. Просто с маленьким диаметром легче печь .
Ответ для Лиса Петровна
Алечка, нежнейшие блинчики напекла! Вкусно-то как!
Светик,спасибо ! Рецепт отличный ,очень вкусные блины
Ответ для Лиса Петровна
Щикарные блины у щикарной хозяйки(так говорят в Одессе)!
Спасибо,Танечка! Помню,историю рассказывала Хозяйка Елена
Ответ для Лиса Петровна
Алечка, какая очаровательная стопочка! Я очень люблю заварные блины! Нежные, тонюсенькие. Представляю, как тебе было вкусно...
Олечка,спасибо ,Милая! Да,да вот такие они и есть вернее уже были
А угощать меня теперь чем ???
А мы в гости сходим к Светику,у неё скорее всего уже вкусненькое готово Прям чую что кулич печёт Ты как на счёт куличика сдобного?
Ооо..., кто ходит в гости ... в любое время суток. тот поступает мудро. Бежим к Светику Я буду кулич и компот.
Ответ для Лиса Петровна
Аля, какие чудесные блины у тебя! Видно, какие нежные и бархатные! и цвет - прямо как я люблю!!!
Наташа,спасибо Румяные блины вкусны)))
Ответ для Лиса Петровна
Алечка! Вот это я понимаю стопочка! Супер!
Наташа, спасибо!Чтобы всем хватило покушать
Ответ для Лиса Петровна
Ах, какие блинчики, Аленька ! Такая аппетитная горочка румяных блинов ! Шикарное исполнение !
Большое спасибо,Ларочка спасибо,Душа моя, за постоянную поддержку и позитив))
Ответ для Лиса Петровна
Восхитительные тоненькие блинчики!!!
Лилечка,спасибо огромное Угощайся
С удовольствием!
Ответ для Лиса Петровна
Алечка,изумительные блинчики
Олечка,спасибо огромное!
Ответ для Лиса Петровна
Алечка, очень аппетитные блинчики!!!
Танечка,спасибо большое!
Ответ для Лиса Петровна
Великолепные блинчики
Благодарю,Света
Ответ для Лиса Петровна
Алечка, Ты Умница
спасибо
Лена, спасибо за рецепт вкусных блинов! Готовила на пробу из половины нормы продуктов, блины понравились ! Буду печь еще.
Инна, спасибо большое за такое шикарное фото! Очень красивый фото-отчет! Готовь на здоровье эти блинчики, как только появится желание и лишняя сыворотка!
Рецепт обязательно пригодится! Большое спасибо , а сыворотку можно и купить
Ответ для inna_2107
Очень красивые, солнечные блинчики
Спасибо Кристина! они и вкусные получились!
Не сомневаюсь
Ответ для inna_2107
отличные аппетитные блинчики,Инна
Спасибо большое , Оля!
Ответ для inna_2107
Инна,спасибо большое за аппетитную фото улику к рецепту вкусных блинов! Пройти мимо и не попробовать оказалось невозможным
Их нужно попробовать
Так я и сделала Приготовила и попробовала Потому и благодарю
Отличные блинчики, готовлю по этому рецепту постоянно. Часто делаю творог, остается сыворотка и это прекрасный рецепт для ее применения. Блинчики получаются очень вкусными, ажурными, прекрасно снимаются. Большое Вам спасибо.
Спасибо большое за прекрасный фото-отчет! Мы тоже любим эти блинчики, вот и вчера, и сегодня они у нас на столе. С Масленицей!
Спасибо за рецепт! Классные блинчики: легко переворачиваются, вкусные, мягкие, в меру сладкие. У меня тостов немного густое получилось. Но, несмотря на то, что я разбавила его водой, снимались так же хорошо.
Спасибо Вам за отзыв! Очень рада, что с блинчиками не возникло проблем и они понравились!
Спасибо, нам было вкусно!
Очень рада, что блинчики понравились!
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