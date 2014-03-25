А также блины с яблочным припеком. Самый любимый рецепт блинчиков в нашей семье. Вкусные, нежные, тоненькие, бархатисто-шелковистые, одновременно с этим эластичные за счет заваривания. На их основе можно готовить замечательные фаршированные блинчики. С тех пор, как я впервые познакомилась с этим рецептом, прошло уже несколько лет. И с того момента он практически вытеснил все остальные. "Изменяю" ему, только если срочно нужны блинчики, а сыворотки в доме нет. На сайте есть несколько рецептов блинов на сыворотке. Но поскольку они все же отличаются и ингредиентами, и пропорциями, и способом приготовления теста, то хочу предложить вам попробовать свой вариант. Возможно, эти блинчики тоже станут самыми любимыми и у вас. ( И в дополнение к рецепту маленькое, но вкусное разнообразие - блинчики с яблочным припеком )
- 25 марта 2014, 12:45
- 114530
Блины на сыворотке заварные
Ингредиенты для «Блины на сыворотке заварные»:
- Яблоко (по желанию) — 1 шт
- Масло подсолнечное — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — 2/3 ч. л.
- Сахар — 5 ст. л.
- Вода — 200 мл
- Молоко — 200 мл
- Сыворотка — 500 мл
- Мука пшеничная / Мука — 350 г
Рецепт «Блины на сыворотке заварные»:
Просеиваем муку, слегка подогреваем сыворотку (до парного молока). (Неплохо, если сыворотка будет немного "постоявшая". Это, если вы сами готовите дома творожок, или творожный сыр из замороженных кефира или ряженки)
Добавляем в теплую сыворотку соль, сахар, соду. Перемешиваем. Добавляем яйца, масло растительное.
Все тщательно перемешиваем, слегка взбиваем венчиком.
Подсыпаем муку. Вымешиваем тесто без комочков. Оно получается достаточно густое, почти как на оладьи.
Наливаем в ковшик (кастрюльку) молоко для кипячения. Если у вас молоко жирное - 3%, то разводим его водой, в пропорции 1:1. То есть 200 мл молока плюс 200 мл воды. В общем объеме должно быть 400 мл нежирного молока.
Доводим до кипения. Тоненькой струйкой, постоянно перемешивая венчиком, подливаем вскипевшее молоко в тесто. Тем самым мы его завариваем.
Размешиваем до однородного состояния. У нас получается вот такое, достаточно жидкое тесто. Даем ему постоять 20-30 минут.
Через отведенное время смазываем блинную сковороду растительным маслом, хорошо ее нагреваем, еще раз хорошо перемешиваем тесто и начинаем печь блинчики. Приноравливаемся наливать теста немного и тоненько его распределять. (Если вам вдруг, по какой-то причине, хочется блинчиков потолще, то просто вмешайте еще немного муки. Тесто заварено и небольшое добавление муки не повлияет на его качество). Блинчики получаются умеренно сладкие. Я их еще немного смазываю сливочным маслом и чуть присыпаю сахаром. Но это все по вкусу!
Блинчики из такого теста получаются одновременно и нежными (благодаря разрыхлению содой), и эластичными, благодаря завариванию. И очень вкусными!
В конце выпечки можно побаловать себя и приготовить немного блинчиков с припеком. (Этот способ приготовления я использую давно, еще с советских времен. Вычитан был в каком-то журнале.) Меленько и очень тоненько режем очищенное яблочко. Сейчас я пользуюсь корейской теркой. (Только не делайте длинных полосок. Нам нужны просто тоненькие.)
На сухую! сковороду реденько насыпаем немного тертого яблочка и даем ему схватиться, чуть подсохнуть и прилипнуть к сковороде.. Сыпать надо редко, чтобы тесто само могло хорошо распределиться по сковородке, и блин не порвался при переворачивании.
Потом более аккуратно, чем мы это делали просто с блинчиками, переворачиваем и печем с другой стороны. У нас получается интересный рисунок на блинчике. А сами блинчики приобретают дополнительный приятный вкус и легкую пикантную кислинку. Их хорошо подавать, разрезав пополам (или на четыре части) и присыпав сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
P.S. Хочу отметить нюансы выпечки, которые возможно помогут хозяйкам. При переворачивании эти блинчики требуют более деликатного подхода, чем обычные. Я пеку на толстой, тяжелой блинной сковороде. Для первого блинчика маслом растительным не просто слегка смазываю сковороду, а можно сказать, что чуть-чуть наливаю. Первый блинчик получается конечно жирноватый, но это облегчает дальнейшую выпечку. Теста наливаю мало, блинчики тонкие пеку. Перед переворачиванием слегка лопаткой ( пользуюсь металлической) прохожу по окружности блинчика, отделяя его от сковороды. И только потом завожу лопатку под блинчик и аккуратно переворачиваю. Если у вас нет подходящей блинной сковороды, возможно стоит печь блины по другому рецепту, во избежание разочарования.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5978
Комментарии и отзывы
13 часов назад Андрей Силантьев #
13 часов назад Пани Лена # (автор рецепта)
11 часов назад Андрей Силантьев #
30 ноября марина рэзванц #
30 ноября Пани Лена # (автор рецепта)
30 ноября марина рэзванц #
30 ноября Пани Лена # (автор рецепта)
2 июня Настя Поттер #
2 июня Пани Лена # (автор рецепта)
4 марта Anette Ovetsky #
4 марта Пани Лена # (автор рецепта)
4 марта Anette Ovetsky #
16 февраля shkolnikR #
Блины получились тоненькие, нежные и очень эластичные. У меня не порвался ни один блин . Делала на пробу пол порции и нафаршировала их мясом
До чего получилось ? вкусно !
Лена, благодарю за вкусный рецепт!
16 февраля Пани Лена # (автор рецепта)
16 февраля shkolnikR #
5 февраля Леночка 53 #
Лена, благодарю за вкусный рецепт!
5 февраля Пани Лена # (автор рецепта)
6 ноября 2018 года margusha ru 88 #
6 ноября 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
6 ноября 2018 года margusha ru 88 #
29 июля 2018 года statmag #
29 июля 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
25 августа 2018 года lina los #
Спасибо автор...
25 августа 2018 года lina los #
14 июня 2018 года акчуч #
14 июня 2018 года felix032 #
14 июня 2018 года акчуч #
14 июня 2018 года Покусаева Ольга #
14 июня 2018 года акчуч #
14 июня 2018 года Покусаева Ольга #
14 июня 2018 года акчуч #
14 июня 2018 года Покусаева Ольга #
14 июня 2018 года акчуч #
15 июня 2018 года Покусаева Ольга #
14 июня 2018 года alsunchik #
14 июня 2018 года акчуч #
14 июня 2018 года Dama-Lorik #
14 июня 2018 года акчуч #
15 июня 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
15 июня 2018 года mtata #
16 июня 2018 года акчуч #
18 июня 2018 года Сурик #
19 июня 2018 года акчуч #
19 июня 2018 года Сурик #
9 июня 2018 года виолетта соболева #
9 июня 2018 года terry-68 #
9 июня 2018 года виолетта соболева #
9 июня 2018 года Лиса Петровна #
9 июня 2018 года виолетта соболева #
Как же мне приятно!
9 июня 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
9 июня 2018 года виолетта соболева #
И мои гурманы оценили на "отлично"
Рецепт, однозначно, будет в любимчиках
10 июня 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
10 июня 2018 года виолетта соболева #
14 мая 2018 года GEETA #
14 мая 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
14 мая 2018 года Анастасия АГ #
14 мая 2018 года Лиса Петровна #
14 мая 2018 года Анастасия АГ #
14 мая 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года jannasimf #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года мудрая тетушка-Сова #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года мудрая тетушка-Сова #
4 апреля 2018 года Natkati #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года Galiniya #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года weta-k #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года weta-k #
4 апреля 2018 года Светланка g980 #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года korztat #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года Покусаева Ольга #
4 апреля 2018 года nnutty #
4 апреля 2018 года Лиса Петровна #
4 апреля 2018 года ирпенчанка #
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4 апреля 2018 года tata1108 #
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5 апреля 2018 года svetik5552 #
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5 апреля 2018 года Кристина Андреева #
5 апреля 2018 года Лиса Петровна #
1 апреля 2018 года inna_2107 #
1 апреля 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
1 апреля 2018 года inna_2107 #
1 апреля 2018 года Кристина Андреева #
1 апреля 2018 года inna_2107 #
1 апреля 2018 года Кристина Андреева #
1 апреля 2018 года inna_2107 #
1 апреля 2018 года ms olya1226 #
1 апреля 2018 года inna_2107 #
5 апреля 2018 года Лиса Петровна #
5 апреля 2018 года inna_2107 #
5 апреля 2018 года Лиса Петровна #
6 апреля 2018 года inna_2107 #
18 февраля 2018 года Lantera #
18 февраля 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
17 февраля 2018 года anna260481 #
17 февраля 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
15 февраля 2018 года pupsik27 #
15 февраля 2018 года Пани Лена # (автор рецепта)
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