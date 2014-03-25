Блины на сыворотке заварные

А также блины с яблочным припеком. Самый любимый рецепт блинчиков в нашей семье. Вкусные, нежные, тоненькие, бархатисто-шелковистые, одновременно с этим эластичные за счет заваривания. На их основе можно готовить замечательные фаршированные блинчики. С тех пор, как я впервые познакомилась с этим рецептом, прошло уже несколько лет. И с того момента он практически вытеснил все остальные. "Изменяю" ему, только если срочно нужны блинчики, а сыворотки в доме нет. На сайте есть несколько рецептов блинов на сыворотке. Но поскольку они все же отличаются и ингредиентами, и пропорциями, и способом приготовления теста, то хочу предложить вам попробовать свой вариант. Возможно, эти блинчики тоже станут самыми любимыми и у вас. ( И в дополнение к рецепту маленькое, но вкусное разнообразие - блинчики с яблочным припеком )