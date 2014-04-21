Кулич, который всегда получается

Есть у меня любимый рецепт куличей, по которому я готовлю куличи много лет. Многие из вас его знают и даже успешно готовили по нему. Получаются они очень вкусные. Но каждый год я ищу и пробую какой-нибудь новый рецепт. Для разнообразия. До этого года никакой из новых, опробованных, даже сравниться не мог с моим любимым рецептом. Но в этом году я, кажется, совершила революционный переворот в рамках одной семьи. Я нашла рецепт, который меня буквально потряс. По всем параметрам потряс. Этот рецепт очень простой и НЕВЕРОЯТНО вкусный!!! Если бы у меня появилась возможность встретиться с автором рецепта, поклонилась бы 5 раз в пояс!!!