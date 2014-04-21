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  • 21 апреля 2014, 10:55
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Кулич, который всегда получается

Рецепт: Кулич, который всегда получается

Есть у меня любимый рецепт куличей, по которому я готовлю куличи много лет. Многие из вас его знают и даже успешно готовили по нему. Получаются они очень вкусные. Но каждый год я ищу и пробую какой-нибудь новый рецепт. Для разнообразия. До этого года никакой из новых, опробованных, даже сравниться не мог с моим любимым рецептом. Но в этом году я, кажется, совершила революционный переворот в рамках одной семьи. Я нашла рецепт, который меня буквально потряс. По всем параметрам потряс. Этот рецепт очень простой и НЕВЕРОЯТНО вкусный!!! Если бы у меня появилась возможность встретиться с автором рецепта, поклонилась бы 5 раз в пояс!!!

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Кулич, который всегда получается»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
7642.9 ккал 		белки
182.3 г 		жиры
220.3 г 		углеводы
1254.9 г
100 г блюда
ккал
289.5 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
47.5 г

Рецепт «Кулич, который всегда получается»:

Вот все, что нам потребуется. Настоятельно советую все подготовить заранее, чтобы было под рукой, т. к. рецепт очень быстрый, буквально мгновенный.

В моей семье не слишком жалуют изюм, но очень любят орехи. Поэтому я вместо 300 г изюма взяла 100 г изюма, 100 г миндаля и 100 г цукатов.
Изюм надо перебрать, освободить от остатков веточек и залить горячей водой на 15 минут. Миндаль залить крутым кипятком на 3-4 минуты.

Затем кипяток слить, а миндаль обдать холодной водой и очистить от шелухи. После этого надо подсушить миндаль в микроволновке минуты три, через каждую минуту перемешивая, или на сковородке, но не подрумянивая. А после этого нарезать миндаль ножом на небольшие кусочки. С изюма слить воду, обсушить на полотенце и обвалять в муке.

Я никогда не использую для приготовления куличей сухие дрожжи. ТОЛЬКО ЖИВЫЕ!!! Вы можете решить эту проблему сами.
Молоко немного подогреть, растворить в нем дрожжи. Добавить 500 г муки, хорошо размешать. Поставить в теплое место. Накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут). Куличное тесто очень капризное, оно абсолютно не выносит сквозняков и в холодной квартире очень трудно подыскать для него теплое место. Если у вас уже отключили отопление и в квартире прохладно, выход есть: духовка. Надо нагреть ее до 35-40*С максимум и именно в ней держать тесто, пока оно подходит. Это самый лучший способ! У меня через 30 минут опара увеличилась втрое.

Пока наша опара подрастает, надо успеть отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром добела. Белки взбить со щепоткой соли в стойкую пену.

Наша опара готова, она выросла, буквально вспухла.

Добавить в неё растертые желтки и перемешать.

Следом добавить размягченное до безобразия масло и снова перемешать.

В последнюю очередь добавить взбитые белки и снова аккуратно перемешать.

Теперь надо просеять в нашу шикарную массу муку, делать это надо по частям, каждый раз тесто вымешивая. Муки может понадобиться больше, это зависит от качества муки и от величины яиц.

То количество муки, которое указано, на мой взгляд было явно мало. Я просеяла муки на стол и вывалила на нее полужидкое тесто. Постоянно обмакивая руки в муку, я стала замешивать тесто от краев в середину. Оно жутко липло к столу и рукам и мне пришлось подсыпать муку. Но слишком я увлекаться и забивать тесто мукой не стала. Как только тесто стало немного отставать от стола и от рук, я прекратила замешивание.
Пусть тесто и липнет еще немного, но хватит, достаточно.

Тесто было жидковатое. Оно мягкое, живое... Когда берешь его на руку, оно буквально перетекает на другую руку... оно живет, дышит...

Вот такое тесто надо уложить в большую кастрюлю, слегка присыпать мукой и снова отправить в теплую духовку. Дать тесту хорошо подняться.

У меня на это потребовалось 50 минут. Извлечь тесто из духовки, добавить в него изюм, цукаты и миндаль. Настоятельно рекомендую не измельчать миндаль в блендере, а именно нарезать его на кусочки на дощечке ножом.

Хорошо промесить тесто и снова отправить его в теплую духовку подниматься.

Уже через 20 минут тесто выросло вдвое! Извлечь тесто из духовки, а саму духовку - ВНИМАНИЕ! - включить на 100*С!

А пока тесто поднимается, надо подготовить формы. Донышко слегка смазать маслом и застелить кружком слегка промасленного пергамента.
Борта форм маслом НЕ СМАЗЫВАТЬ!!!
Тесто вывалить на стол, ножом разделить его на части, примерно по количеству форм. Я делала половину нормы и подготовила 5 форм. Каждый кусочек теста аккуратно и очень нежно обкатать в руках, придавая ему форму шара и затем осторожно опустить в форму. Формы поставить на противень и накрыть салфеткой. Уже через 10-15 минут тесто подросло вдвое и я отправила его в духовку, нагретую до 100*С.

Выпекать куличи 10 минут. Затем увеличить температуру в духовке до 180-190*С и выпекать до готовности, т. е. до сухой зубочистки. Для маленькой формы потребовалось 25 минут, большие формы выпекались минут 35-40. Смотрите по своей духовке. Тесто надо накладывать на 1/3 высоты формы. Слева форма, в которую тесто так и было положено. Справа форма, в которую было положено почти 1/2 объема. Тесто поднялось шапочкой над краями формы.

Готовые куличи извлечь из духовки и 10 минут дать постоять на столе. Тем временем приготовить глазурь. Я готовлю глазурь на основе лимонного сока и сахарной пудры. Вы можете приготовить по любому другому рецепту, можно использовать даже покупную, например фирмы "Д-р Откер", у них прекрасная глазурь! Когда глазурь будет готова, надо провести узким ножом вдоль стенок и вытряхнуть куличи на руку. Они необычайно легкие, нежные, воздушные, так что действовать надо очень аккуратно. Горячие куличи покрыть глазурью и украсить. Это необыкновенные куличи, совершенно потрясающие, нежные, воздушные!!!
Просто песня, а не рецепт. Готовить по нему было одно удовольствие, просто блаженство!!! Я готовила половину порции и пожалела, что приготовила не полную.


Это необыкновенный кулич, совершенно потрясающий, нежный, воздушный!!! И, что самое главное, на третий день подсохла только внешняя корочка, а мякишь остался такой же воздушный и нежный, как и в первый день. Ангела вам на трапезу!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6828
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка праздник

Вкусы: нежный бесподобный пшеничный сладкий

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Кулич, который всегда получается
Рецепт: Кулич, который всегда получается

Есть у меня любимый рецепт куличей, по которому я готовлю куличи много лет. Многие из вас его знают и даже успешно готовили по нему. Получаются они очень вкусные. Но каждый год я ищу и пробую какой-нибудь новый рецепт. Для разнообразия. До этого года никакой из новых, опробованных, даже сравниться не мог с моим любимым рецептом. Но в этом году я, кажется, совершила революционный переворот в рамках одной семьи. Я нашла рецепт, который меня буквально потряс. По всем параметрам потряс. Этот рецепт очень простой и НЕВЕРОЯТНО вкусный!!! Если бы у меня появилась возможность встретиться с автором рецепта, поклонилась бы 5 раз в пояс!!!

Ингредиенты для «Кулич, который всегда получается»:

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Комментарии и отзывы

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Пеку именно по этому рецепту уже лет 5. Но добавляю топленое молоко. Вот пунктик у меня такой 😀 Сахара чуть больше кладу. (3 ст.л. в опару и 300 гр в тесто). Пеку в бумажных формах 9*9 см, выходит примерно 13-14 куличей. На магазинные куличи мои домашние даже не смотрят. Этих куличиков хватает и родителям, и бабушке и нам на 5-х. Ни крошечки не остается. Этот год не станет исключением, завтра с утра примусь за работу
Спасибо большое за сердечный отзыв! Удачи вам завтра и Светлой Пасхи!
Дорогая AleksandraA2
Кулич это никакой не кекс, кулич — прообраз артоса (квасной хлеб, который освящают на Пасхальную седмицу). Кулич – это пасхальный хлеб! А пасха - символ Горы Голгофы - изделие из творога, жирное, мягкое, нежное и сладкое. Поэтому после строгого поста мы выходим из него разговением куличом (русским хлебом) с пасхой. Если хотите кекс, - возьмите рецепт кекса, а не кулича.
Я пару раз уже готовила по этому рецепту (фото с прошлого года), сегодня снова буду использовать его же. С наступающей Пасхой! Христос Воскресе!
Браво! Отличный комментарий! Спасибо вам большое!
Отличный рецепт, делала в том году первый раз в жизни Куличи,выбрала этот рецепт,все получилось! Очень вкусные,теперь магазинские ни за что не надо.Вот снова открыла заветный рецепт и пошла за продуктами по списку,аж волнуюсь посвящу этому свой выходной. Большое спасибо за рецепт,чувствую себя с ним хорошей хозяйкой
Яночка, я невероятно рада за вас! Удачи вам и в этом году и Светлой Пасхи!
Ужасный рецепт, весь день на смарку!!! Тесто внутри сырое хотя снаружи уже чёрное, куда ещё дальше запекать то? Все делала тютелька в тютельку. Полный провал.👎
Сожалею о вашей неудаче, только рецепт тут ни при чем, он замечательный.
Пеку по Вашему рецепту уже третий год. Идеально. Делаю на сухих дрожжах, добавляю кучу сухофруктов и немного больше сахара (как на душу ляжет). Большое спасибо.
На здоровье! Рада, что у вас все получается! Спасибо большое
И подскажите пожалуйста кто-нибудь рецепт глазури с желатином, но которая подсыхает, чтоб можно было упаковать кулич в пакет или пищевую плёнку??
Рецепт здесь: https://www.povarenok.ru/advice/show/1600/
Ответ для kolmykovaelen
Здравствуйте! Тоже делаю по нему уже лет 6 наверное! Рецепт шикарный
Спасибо огромное автору!
Подскажите пожалуйста, если добавлять в 2 раза больше сахара и сухофруктов, то количество дрожжей тоже нужно увеличить?
Дрожжи от количества молока лучше рассчитывать, на количество сухофруктов они не влияют, проверенно))) Если хотите больше сахара, то совсем капельку увеличьте дрожжей. А рецепт глазури на Ютубе классный, по нему несколько лет делаю
не нужно вставлять ссылки на другие ресурсы
Ок, не буду)
Всё получилось, спасибо!
Я очень рада!
Ниночка, куличи получились вкусные, нежные! Готовила половину порции, решила отчитаться сейчас, что-то во время не всегда получается.
Меня тоже в особый восторг не привели. Ничего НЕВЕРОЯТНО вкусного я, если честно, не обнаружила. Пусть уж автор не обижается, но в качестве просто сдобной булочки - шикарно. А вот для кулича, на мой вкус не хватает ни сладости, ни сдобности... Присоединюсь к комментатору, который сказал, что это больше напоминает просто пасхальный хлеб. А то, что предыдущий комментатор возхтщался, что на третий (или четвертый) день доедали его МЯГКИМ(!!!), будучим завернутым в пищевую плёнку, так это нормально. Куличи мы всю жизнь храним без всякой плёнки, и подсыхает только корочка, а внутри он мягкий и нежный и на седьмой день после выпечки))). А если белком обмазать и бока, а не только верх (как любит делать моя подруга), так и корочка, естественно, не зачерствеет.
Ну а вообще - весьма вкусно. Автору - респект. А всё остальное - уже дело вкуса и личных предпочтений.))
Куличи шикарные!!! Очень вкусные!
Мякиш нежный, пушистый, не сухой и не влажный, именно такой, какой и должен быть у кулича.
Сахара сыпала 300 грамм, нам сладкоежкам было достаточно. Муки для опары хватило 300 грамм, всё остальное строго по рецепту.
П.С. Куличи, тщательно завёрнутые в пищевую плёнку, прекрасно хранятся при комнатной температуре.
Остатки последнего мягкого (!) кулича доедали на пятый(!) день.
Благодарю за рецепт!
Этот рецепт идеально подойдет вам если:
- вы ищите пасхальный ХЛЕБ или, проще говоря что-то что напоминает по вкусу БУЛОЧКУ, но не кекс.
- вы не любите сладкую выпечку. Если делать чётко по рецепту, то будет только чуть сладко
- вы не ищите особых комплиментов
В этом случае - рецепт то, что вам надо. Если же нет, то либо стоит поискать другой рецепт, либо совершенствовать этот изменяя количество сахара и прочих ингредиентов.
Я сделала, но повторять точно не буду, люблю "кексовые" и сладкие куличи.

Тесто в работе приятное, 500 гр муки в опару - норма, не опечатка.
Спасибо, рецепт чудесный! Делала 3 раза, идеально!) Муки брала 1,2 кг, сахара 200, добавок побольше, один подъем и в формы. 2/3 порции - 2,2 кг куличей.
Спасибо огромное,куличи получились шикарные!!!!Теперь буду печь только по вашему рецепту,тесто разделила на 3 части..1 часть была без добавок( дочь не любит),2 часть с изюмом и 3 часть с курагой и сушёной вишней.Вкус и запах обалденный!!!
Решила вчера первый раз приготовить куличи по этому рецепту. Подкупили отзывы приготовивших, а также авторитет Нины-супербабушки, как превосходного кулинара.
Действительно, с тестом при замешивании никаких проблем не было. Делала все точно по рецепту и сразу целую порцию.
У меня две духовки, одна только с верхним тёмном, а вторая с верхним и нижним, но они не работают вместе, а только или верхний, или нижний. Также хочу заметить, что куличи делала в разных по объёму формах. Это уже потом вычитала, что их лучше в одинаковых формах готовить.
Поставила в духовку под номером 1, через некоторое время зарумянились верхушки. Я поставила противень пониже. Попробовала палочкой, низ оказался сырой.
Тогда нагрела духовку под номером 2,нижний тен, и переставила часть куличей туда. Низ немного пропекся, но все равно, что то не то было. Так я манипулировала духовками некоторое время. В итоге мне показалось, что все пропеклось и я намазала куличи глазурью. После остывания начали пробовать, а куличи все равно сыроватыми оказались.
Сняла бумажные формы и поставила в мультиварку допекаться.
Муж, попробовав, сказал, что ему напоминает хлеб-кирпичик с советских времен.
Очень расстроилась, что в итоге не получилось вкусного кулича. В мультиварке доготовила только пару куличей, а с остальными в думаю разрезать и сделать сухарики.
Восхитительный рецепт. Быстро, легко и вкусно. Спасибо большое за рецепт. Через три дня пасхи такие же мягкие. Посоветовала подружке....у нее тоже получились прекрасные пасхальные кексы.
Добрый вечер. Спасибо большое за рецепт . Получилось все идеально. Готовила в этом году куличи впервый раз.
Действительно, кулич который получается. Пекла из 1/3 ингредиентов (т.к. пекла кулич и по другому рецепту, тоже впервые) и пожалела, нужно было печь полную порцию. Пекла в субботу - сегодня доели последний кусочек. Другой кулич уже в понедельник был черствый и с первого дня крошился ужасно. А по Вашему рецепту и сегодня был свежим как вчера испеченный. Только я сахару положила немного больше. Расстойку, ввиду небольшого количества теста делала в мультиварке (очень удобно и быстро), жаль полная порция не поместится. Получился один кулич в форме 1,8 л. и один 0,7 л., как отмеряно. На следующий год буду печь полную порцию и только по этому рецепту. Спасибо Вам большое.
Здравствуйте. Кулич пекла впервые. Очень боялась , что не получится. Но все вышло вкусно и красиво. Мне и моим родным очень понравился. В начинку положила изюм и курагу. Спасибо Вам, за рецепт.
Добрый день! Хочу поблагодарить за чудесный рецепт. Пекла по нему первый год. В рецепте подробно описаны все процессы, что немаловажно для начинающих кулинаров (выпечка куличей). Тесто очень послушное, с ним приятно работать. Единственное, что у меня муки пошло больше, чем в рецепте. Но это думаю, особенность муки. И изюма положила мало, в следующий раз учту 🤔Куличи получились очень вкусные, домашние оценили на 12 баллов. Благодарю вас, за рецепт.
Отличный рецепт! Огромное спасибо
И у меня получился кулич, который всегда получается. Слава Богу. Готовила полную порцию. Муки ушло 1300-1400 гр, тесто немного липло, но по Вашему совету не забивала мукой. На расстойку ставила в духовку на 35-40 градусов.
Сегодня лишь вторник, второй день после Пасхи, а я буду готовить вторую партию по просьбе домочадцев.
Христос Воскресе!
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