Есть у меня любимый рецепт куличей, по которому я готовлю куличи много лет. Многие из вас его знают и даже успешно готовили по нему. Получаются они очень вкусные. Но каждый год я ищу и пробую какой-нибудь новый рецепт. Для разнообразия. До этого года никакой из новых, опробованных, даже сравниться не мог с моим любимым рецептом. Но в этом году я, кажется, совершила революционный переворот в рамках одной семьи. Я нашла рецепт, который меня буквально потряс. По всем параметрам потряс. Этот рецепт очень простой и НЕВЕРОЯТНО вкусный!!! Если бы у меня появилась возможность встретиться с автором рецепта, поклонилась бы 5 раз в пояс!!!
- 21 апреля 2014, 10:55
- 3181684
Кулич, который всегда получается
Ингредиенты для «Кулич, который всегда получается»:
- Молоко — 500 мл
- Дрожжи (ТОЛЬКО СВЕЖИЕ (вы, конечно, можете использовать 11 г сухих, но... я не советую)) — 50 г
- Мука пшеничная / Мука (но, может уйти и больше, зависит от качества муки и величины яиц) — 1,3 кг
- Яйцо куриное — 6 шт
- Масло сливочное — 200 г
- Сахар (300 г - по вкусу) — 250 г
- Изюм — 300 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
7642.9 ккал
|
белки
182.3 г
|
жиры
220.3 г
|
углеводы
1254.9 г
|100 г блюда
|ккал
289.5 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
47.5 г
Рецепт «Кулич, который всегда получается»:
Вот все, что нам потребуется. Настоятельно советую все подготовить заранее, чтобы было под рукой, т. к. рецепт очень быстрый, буквально мгновенный.
В моей семье не слишком жалуют изюм, но очень любят орехи. Поэтому я вместо 300 г изюма взяла 100 г изюма, 100 г миндаля и 100 г цукатов.
Изюм надо перебрать, освободить от остатков веточек и залить горячей водой на 15 минут. Миндаль залить крутым кипятком на 3-4 минуты.
Затем кипяток слить, а миндаль обдать холодной водой и очистить от шелухи. После этого надо подсушить миндаль в микроволновке минуты три, через каждую минуту перемешивая, или на сковородке, но не подрумянивая. А после этого нарезать миндаль ножом на небольшие кусочки. С изюма слить воду, обсушить на полотенце и обвалять в муке.
Я никогда не использую для приготовления куличей сухие дрожжи. ТОЛЬКО ЖИВЫЕ!!! Вы можете решить эту проблему сами.
Молоко немного подогреть, растворить в нем дрожжи. Добавить 500 г муки, хорошо размешать. Поставить в теплое место. Накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут). Куличное тесто очень капризное, оно абсолютно не выносит сквозняков и в холодной квартире очень трудно подыскать для него теплое место. Если у вас уже отключили отопление и в квартире прохладно, выход есть: духовка. Надо нагреть ее до 35-40*С максимум и именно в ней держать тесто, пока оно подходит. Это самый лучший способ! У меня через 30 минут опара увеличилась втрое.
Пока наша опара подрастает, надо успеть отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром и ванильным сахаром добела. Белки взбить со щепоткой соли в стойкую пену.
Теперь надо просеять в нашу шикарную массу муку, делать это надо по частям, каждый раз тесто вымешивая. Муки может понадобиться больше, это зависит от качества муки и от величины яиц.
То количество муки, которое указано, на мой взгляд было явно мало. Я просеяла муки на стол и вывалила на нее полужидкое тесто. Постоянно обмакивая руки в муку, я стала замешивать тесто от краев в середину. Оно жутко липло к столу и рукам и мне пришлось подсыпать муку. Но слишком я увлекаться и забивать тесто мукой не стала. Как только тесто стало немного отставать от стола и от рук, я прекратила замешивание.
Пусть тесто и липнет еще немного, но хватит, достаточно.
Тесто было жидковатое. Оно мягкое, живое... Когда берешь его на руку, оно буквально перетекает на другую руку... оно живет, дышит...
Вот такое тесто надо уложить в большую кастрюлю, слегка присыпать мукой и снова отправить в теплую духовку. Дать тесту хорошо подняться.
У меня на это потребовалось 50 минут. Извлечь тесто из духовки, добавить в него изюм, цукаты и миндаль. Настоятельно рекомендую не измельчать миндаль в блендере, а именно нарезать его на кусочки на дощечке ножом.
Уже через 20 минут тесто выросло вдвое! Извлечь тесто из духовки, а саму духовку - ВНИМАНИЕ! - включить на 100*С!
А пока тесто поднимается, надо подготовить формы. Донышко слегка смазать маслом и застелить кружком слегка промасленного пергамента.
Борта форм маслом НЕ СМАЗЫВАТЬ!!!
Тесто вывалить на стол, ножом разделить его на части, примерно по количеству форм. Я делала половину нормы и подготовила 5 форм. Каждый кусочек теста аккуратно и очень нежно обкатать в руках, придавая ему форму шара и затем осторожно опустить в форму. Формы поставить на противень и накрыть салфеткой. Уже через 10-15 минут тесто подросло вдвое и я отправила его в духовку, нагретую до 100*С.
Выпекать куличи 10 минут. Затем увеличить температуру в духовке до 180-190*С и выпекать до готовности, т. е. до сухой зубочистки. Для маленькой формы потребовалось 25 минут, большие формы выпекались минут 35-40. Смотрите по своей духовке. Тесто надо накладывать на 1/3 высоты формы. Слева форма, в которую тесто так и было положено. Справа форма, в которую было положено почти 1/2 объема. Тесто поднялось шапочкой над краями формы.
Готовые куличи извлечь из духовки и 10 минут дать постоять на столе. Тем временем приготовить глазурь. Я готовлю глазурь на основе лимонного сока и сахарной пудры. Вы можете приготовить по любому другому рецепту, можно использовать даже покупную, например фирмы "Д-р Откер", у них прекрасная глазурь! Когда глазурь будет готова, надо провести узким ножом вдоль стенок и вытряхнуть куличи на руку. Они необычайно легкие, нежные, воздушные, так что действовать надо очень аккуратно. Горячие куличи покрыть глазурью и украсить. Это необыкновенные куличи, совершенно потрясающие, нежные, воздушные!!!
Просто песня, а не рецепт. Готовить по нему было одно удовольствие, просто блаженство!!! Я готовила половину порции и пожалела, что приготовила не полную.
Это необыкновенный кулич, совершенно потрясающий, нежный, воздушный!!! И, что самое главное, на третий день подсохла только внешняя корочка, а мякишь остался такой же воздушный и нежный, как и в первый день. Ангела вам на трапезу!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6828
Комментарии и отзывы
вчера в 13:24 Хельга дважды мама #
вчера в 15:44 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
вчера в 10:30 Ogneffa #
Кулич это никакой не кекс, кулич — прообраз артоса (квасной хлеб, который освящают на Пасхальную седмицу). Кулич – это пасхальный хлеб! А пасха - символ Горы Голгофы - изделие из творога, жирное, мягкое, нежное и сладкое. Поэтому после строгого поста мы выходим из него разговением куличом (русским хлебом) с пасхой. Если хотите кекс, - возьмите рецепт кекса, а не кулича.
Я пару раз уже готовила по этому рецепту (фото с прошлого года), сегодня снова буду использовать его же. С наступающей Пасхой! Христос Воскресе!
вчера в 12:53 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 апреля yana yanotchka #
вчера в 8:30 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
10 апреля elbebek #
13 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 апреля kolmykovaelen #
5 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера 665372577 #
вчера в 8:40 Нина-супербабушка # (автор рецепта)
позавчера 665372577 #
Спасибо огромное автору!
Подскажите пожалуйста, если добавлять в 2 раза больше сахара и сухофруктов, то количество дрожжей тоже нужно увеличить?
позавчера avk 412 #
вчера в 13:26 специалист # (модератор)
2 часа назад avk 412 #
2 июня 2020 года Alexandro-2 #
15 июня 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 мая 2020 года Люда-Людмила #
10 мая 2020 года hfrif #
Ну а вообще - весьма вкусно. Автору - респект. А всё остальное - уже дело вкуса и личных предпочтений.))
4 мая 2020 года Himbeeren #
Мякиш нежный, пушистый, не сухой и не влажный, именно такой, какой и должен быть у кулича.
Сахара сыпала 300 грамм, нам сладкоежкам было достаточно. Муки для опары хватило 300 грамм, всё остальное строго по рецепту.
П.С. Куличи, тщательно завёрнутые в пищевую плёнку, прекрасно хранятся при комнатной температуре.
Остатки последнего мягкого (!) кулича доедали на пятый(!) день.
Благодарю за рецепт!
2 мая 2020 года AleksandraA2 #
- вы ищите пасхальный ХЛЕБ или, проще говоря что-то что напоминает по вкусу БУЛОЧКУ, но не кекс.
- вы не любите сладкую выпечку. Если делать чётко по рецепту, то будет только чуть сладко
- вы не ищите особых комплиментов
В этом случае - рецепт то, что вам надо. Если же нет, то либо стоит поискать другой рецепт, либо совершенствовать этот изменяя количество сахара и прочих ингредиентов.
Я сделала, но повторять точно не буду, люблю "кексовые" и сладкие куличи.
Тесто в работе приятное, 500 гр муки в опару - норма, не опечатка.
27 апреля 2020 года LikaLika1 #
27 апреля 2020 года omelnitskaya lena #
26 апреля 2020 года Л-лька2805 #
Действительно, с тестом при замешивании никаких проблем не было. Делала все точно по рецепту и сразу целую порцию.
У меня две духовки, одна только с верхним тёмном, а вторая с верхним и нижним, но они не работают вместе, а только или верхний, или нижний. Также хочу заметить, что куличи делала в разных по объёму формах. Это уже потом вычитала, что их лучше в одинаковых формах готовить.
Поставила в духовку под номером 1, через некоторое время зарумянились верхушки. Я поставила противень пониже. Попробовала палочкой, низ оказался сырой.
Тогда нагрела духовку под номером 2,нижний тен, и переставила часть куличей туда. Низ немного пропекся, но все равно, что то не то было. Так я манипулировала духовками некоторое время. В итоге мне показалось, что все пропеклось и я намазала куличи глазурью. После остывания начали пробовать, а куличи все равно сыроватыми оказались.
Сняла бумажные формы и поставила в мультиварку допекаться.
Муж, попробовав, сказал, что ему напоминает хлеб-кирпичик с советских времен.
Очень расстроилась, что в итоге не получилось вкусного кулича. В мультиварке доготовила только пару куличей, а с остальными в думаю разрезать и сделать сухарики.
25 апреля 2020 года panichkina veranika #
22 апреля 2020 года nadezdazueva14 #
22 апреля 2020 года CHUZHYNKA #
22 апреля 2020 года наталии8 #
21 апреля 2020 года Ylany #
21 апреля 2020 года tatyana kochkina 81 #
21 апреля 2020 года Оля Пог #
Сегодня лишь вторник, второй день после Пасхи, а я буду готовить вторую партию по просьбе домочадцев.
Христос Воскресе!
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