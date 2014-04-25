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Версия для печати Рецепты Соусы Домашний майонез
  • 25 апреля 2014, 8:35
  • 26720

Натуральный майонез

Рецепт: Натуральный майонез

Если по каким-либо причинам вы не употребляете майонез, ему найдется достойная замена — это соус.

Категория: Соусы Домашний майонез

Ингредиенты для «Натуральный майонез»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
750 ккал 		белки
5.8 г 		жиры
76.6 г 		углеводы
8.6 г
Порции
ккал
75 ккал		 белки
0.6 г		 жиры
7.7 г		 углеводы
0.9 г
100 г блюда
ккал
312.5 ккал		 белки
2.4 г		 жиры
31.9 г		 углеводы
3.6 г


Рецепт «Натуральный майонез»:

Смешиваем до однородной массы масло, лимонный сок, горчицу, соль, перец.

Добавляем сметану и перемешиваем

Вкусного Вам настроения!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Для диеты

Теги: заправка

Вкусы: нежный легкий

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Натуральный майонез
Рецепт: Натуральный майонез

Если по каким-либо причинам вы не употребляете майонез, ему найдется достойная замена — это соус.

Ингредиенты для «Натуральный майонез»:

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Фотографии «Натуральный майонез» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Это конечно не майонез, но получился хороший соус, которым я заправила салат. Спасибо!
Спасибо за рецепт. Магазинный майонез не покупаю. Как раз есть сметана. Как раз для заправки оливье.
Автору
Вкусненько, спасибо за рецепт
Я вместо сметаны беру йогурт активия, так же добавляю горчицу, и на баночку йогурта 0,5 ч.л. оливкового масла или вообще без масла.
Сделала ваш соус к сырным печенькам только добавила укроп, очень вкусно вам ++++++
Классненький соус, особенно для "вечно худеющих". Будем пользоваться!
Хороший соус
Вкусно,быстро,экономно.Будем пользоваться
надо тоже сделать.
Вкусно! Делаю похожий, но совсем без масла.
Спасибо! Возьму на заметку)
Хороший соус
Майонез процентов на 85 состоит из растительного масла! А у Вас - сметанный соус! Наверняка очень вкусный, но к майонезу никакого отношения не имеющий
Всё хорошо, только это не "натуральный майонез", а сметанный соус.
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