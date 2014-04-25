Если по каким-либо причинам вы не употребляете майонез, ему найдется достойная замена — это соус.
- 25 апреля 2014, 8:35
- 26720
Натуральный майонез
Ингредиенты для «Натуральный майонез»:
- Сметана — 7 ст. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Горчица (готовая) — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Соль (по вкусу) — 0.5 ч. л.
- Перец черный (по вкусу) — 0.5 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
750 ккал
|
белки
5.8 г
|
жиры
76.6 г
|
углеводы
8.6 г
|Порции
|ккал
75 ккал
|белки
0.6 г
|жиры
7.7 г
|углеводы
0.9 г
|100 г блюда
|ккал
312.5 ккал
|белки
2.4 г
|жиры
31.9 г
|углеводы
3.6 г
Комментарии и отзывы
12 марта 2017 года NATATA555 #
18 декабря 2016 года жадюха #
Автору
10 марта 2015 года Настя Винницкая #
10 марта 2015 года ssindi #
26 апреля 2014 года Zlato2013 #
25 апреля 2014 года Leto29 #
25 апреля 2014 года elyusha #
25 апреля 2014 года Первушина Елена #
25 апреля 2014 года chychyndra #
25 апреля 2014 года Екатерина_Куд #
25 апреля 2014 года LadyOnline #
25 апреля 2014 года semsvet #
25 апреля 2014 года Олеся Лозовая # (автор рецепта)
25 апреля 2014 года veronika1910 #
25 апреля 2014 года ЗвонодумЪ #
25 апреля 2014 года Жен Жен # (модератор)
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