Готовится быстро, а съедается еще быстрее ))) Муж 3/4 на завтрак приговорил ))

Пы. сы. У меня была сковорода большого диаметра, трудновато было перевернуть.



Можно выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 гр.



В него также можно добавлять ингредиенты по вкусу - колбасу, ветчину, для сладкого варианта - изюм, орехи и т. д.