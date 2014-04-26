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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб
  • 26 апреля 2014, 11:20
  • 20793

Панраац

Рецепт: Панраац

Панраац - это армянский хлеб с сыром. Готовится очень просто и быстро из самых простых ингредиентов. Можно жарить на сковороде, либо запекать в духовке. Можно приготовить в сладком варианте

Категория: Выпечка Изделия из теста Домашний хлеб

Кухня: Армянская

Ингредиенты для «Панраац»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1994.1 ккал 		белки
85.9 г 		жиры
104.9 г 		углеводы
178 г
Порции
ккал
664.7 ккал		 белки
28.6 г		 жиры
35 г		 углеводы
59.3 г
100 г блюда
ккал
240.3 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
12.6 г		 углеводы
21.4 г


Рецепт «Панраац»:

Ингредиенты

Сыр натереть на мелкой терке

В воду добавить соль, сахар и соду, перемешать

Добавить яйца, размешать

Просеять муку

Добавить сыр

Хорошо все перемешать. Тесто получается как сметана

Вылить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне

Когда тесто поднимется, появятся пузырики и края схватятся, переворачиваем лепешку, готовим дальше

Получается такой солнечный и очень вкусный хлеб

Готовится быстро, а съедается еще быстрее ))) Муж 3/4 на завтрак приговорил ))
Пы. сы. У меня была сковорода большого диаметра, трудновато было перевернуть.

Можно выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 гр.

В него также можно добавлять ингредиенты по вкусу - колбасу, ветчину, для сладкого варианта - изюм, орехи и т. д.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: завтрак

Вкусы: Вкусно питательно

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Панраац
Рецепт: Панраац

Панраац - это армянский хлеб с сыром. Готовится очень просто и быстро из самых простых ингредиентов. Можно жарить на сковороде, либо запекать в духовке. Можно приготовить в сладком варианте

Ингредиенты для «Панраац»:

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Фотографии «Панраац» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Не понятно на какой диаметр сковороды рассчитан рецепт. Может уточните?
Приготовила в духовке, делался он конечно не 15 минут, а целых 40, на вкус не очень как-то, слишком пресный вкус, в следующий раз попробую добавить побольше сыра.
Готовила в духовке. То, что получилось, на хлеб не похоже было совсем, скорее, что-то среднее между омлетом и запеканкой. На вкус не моё блюдо, но мужу понравилось .
Пекла два раза) в первый раз хлебушек отдавал содой - просто в следующий раз положила в воду щепотку лимонной кислоты, а соду смешивала с мукой. Вообще тут вернее разрыхлитель брать)
Второй раз вышел совсем удачно, только я бы брала больше муки и сыра, а то а то брат маленький попробовал и поставил диагноз - "хлеб со вкусом омлета" спасибо за рецепт!)
спасибо за отзыв! рада что Вам понравился рецепт!
Все сделала по рецепту, пекла на своей любимой испытанной годами чугунной сковороде в духовке 30 минут,лепешка можно сказать, плавала в масле. В результате, отдирала от сковородки с помощью мужа. Очень отдает содой(меня как раз привлек бездрожжевой вариант). Вкус какой-то непонятный, вообщем-мне не очень.....
жаль, что у Вас не удался хлеб
Амина,вкусный хлеб Парнаац у меня вышел.Огромное спасибо за рецепт.Мне вообще все твои рецепты нравятся,они вкусные,интересные и всегда у меня выходят.
спсибо большое за доверие к рецептам и похвалы! мне очень приятно, что все удается!
Рецепт отличный .Но по поводу выпечки в духовке: у меня получается хорошо, если выпекать при 200 градусах 25 минут
спасибо за уточнение! тут конечно надо на свою духовку ориентироваться
Только что на пол порции для себя сварганила. Наелась от пуза Что могу сказать: если вы любитель всего мучного-тестяного, то этот рецепт для вас. Мне пришелся по душе именно этим и простотой-быстротой приготовления. А главное, на омлет не похоже. Спасибо!
очень рада, что Вам понравилось!
Опять я с запоздалым отчётом)) В лепёшку добавляла обжаренный лук, и получилось слишком жирно. А так понравилось, вкусно! В другой раз попробую строго по рецепту))
зато корочка какая хрустящая я что-то и не подумала в него ничего добавлять.. надо с колбаской попробовать в следующий раз..
О, точно! Я туда ещё остатки копчёной колбасы добавляла Забыла совсем На фото даже видно)) Поэтому жирно получилось. Так что аккуратнее с добавками.
Я, наверное, с сушеным луком попробую в следующий раз.
не, я только вареную.. копченую я и так слопать могу
а у меня не получилось хлеб с двух сторон схватился коркой,а внутри не пропекся
интересно почему.. Вы на сковороде какого диаметра выпекали?
диаметр точно не скажу,но сковородка старая,чугунная,не большая,около 15 см наверное
поэтому наверное и не пропеклось.. первый раз я жарила все тесто на сковороде 26 см, второй раз в два захода на сковороде 20 см.. слишком толстый слой теста вышел
Уже хочу! Уже предвкушаю...
спасибо
Очень аппетитно!
спасибо
Доброго!))
Приготовила Ваше блюдо на завтрак
Семья не особо оценила, а мне понравилось, особенно в холодном виде.
Главное, что там много сыррра!!!
Спасибо за рецепт! Вам ++++++
какой солнечный! аж кусочек захотелось слопать! Спасибо за доверие к рецепту и отчет!
Делала в духовке и верх не зарумянился, но все равно очень вкусно! Съели махом.
спасибо большое за отзыв и фотоотчет
а я все никак в духовке его не попробую
очень хороший и интересный рецептик
спасибо!
Выглядит аппетитно!
спасибо!
Спасибо огромное. Завтра с утречка и попробую сотворить этот шедевр. Главное все очень просто и быстро.
меня он тоже простотой-быстротой привлек! планирую в духовке опробовать, может даже завтра.. сделаю сегодня - муж не удержится, слопает
жду от Вас впечатлений!
Амина! Большое спасибо за простой рецепт. Ради интереса в следующий раз попробуйте положить в тесто пол ч/ложки куркумы. Совсем не изменив вкус, она и внутри окрасит Ваш хлебушек в солнечный цвет. Забираю в свою копилку! Удачи и поздравляю с Вашим днём!
спасибо большое за совет! куркуму жду из закупки, в следующий раз обязательно воспользуюсь! и спасибо за поздравления!
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