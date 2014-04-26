Панраац - это армянский хлеб с сыром. Готовится очень просто и быстро из самых простых ингредиентов. Можно жарить на сковороде, либо запекать в духовке. Можно приготовить в сладком варианте
- 26 апреля 2014, 11:20
- 20793
Панраац
Ингредиенты для «Панраац»:
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 1 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука (с горкой) — 7 ст. л.
- Вода — 1 стак.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Сыр голландский (любой твердый) — 200 г
- Соль (щепотка)
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1994.1 ккал
|
белки
85.9 г
|
жиры
104.9 г
|
углеводы
178 г
|Порции
|ккал
664.7 ккал
|белки
28.6 г
|жиры
35 г
|углеводы
59.3 г
|100 г блюда
|ккал
240.3 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
12.6 г
|углеводы
21.4 г
Рецепт «Панраац»:
Вылить тесто на разогретую сковороду с растительным маслом. Накрыть крышкой и готовить на медленном огне
Готовится быстро, а съедается еще быстрее ))) Муж 3/4 на завтрак приговорил ))
Пы. сы. У меня была сковорода большого диаметра, трудновато было перевернуть.
Можно выпекать в духовке 15 минут при температуре 180 гр.
В него также можно добавлять ингредиенты по вкусу - колбасу, ветчину, для сладкого варианта - изюм, орехи и т. д.
Комментарии и отзывы
1 час назад mv27 #
20 августа 2015 года iulia 77 #
4 мая 2015 года Аэлена #
17 марта 2015 года kapibarra #
Второй раз вышел совсем удачно, только я бы брала больше муки и сыра, а то а то брат маленький попробовал и поставил диагноз - "хлеб со вкусом омлета" спасибо за рецепт!)
22 марта 2015 года Амишка09 # (автор рецепта)
1 октября 2014 года Ольхен-7 #
1 октября 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
15 августа 2014 года Оля-Olga 96 #
16 августа 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
9 августа 2014 года Timm #
9 августа 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
2 августа 2014 года JuliB #
2 августа 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
21 июля 2014 года Дюдюкаа #
21 июля 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
21 июля 2014 года Дюдюкаа #
Я, наверное, с сушеным луком попробую в следующий раз.
21 июля 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
21 июля 2014 года Дюдюкаа #
12 июня 2014 года Дарья Ф #
12 июня 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
12 июня 2014 года Дарья Ф #
12 июня 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
6 июня 2014 года Аэлена #
28 мая 2014 года Wera13 #
28 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
25 мая 2014 года Изобелла #
25 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
19 мая 2014 года lasa999 #
Приготовила Ваше блюдо на завтрак
Семья не особо оценила, а мне понравилось, особенно в холодном виде.
Главное, что там много сыррра!!!
Спасибо за рецепт! Вам ++++++
19 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
14 мая 2014 года little_angel13 #
14 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
а я все никак в духовке его не попробую
14 мая 2014 года Милина Багдасарова #
14 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
4 мая 2014 года Дюдюкаа #
4 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
4 мая 2014 года любознательная галя #
4 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
3 мая 2014 года гальуган #
3 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
жду от Вас впечатлений!
3 мая 2014 года АнКарташ #
3 мая 2014 года Амишка09 # (автор рецепта)
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