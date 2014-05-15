Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 15 мая 2014, 10:01
  • 122374

Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде

Рецепт: Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде

По этому рецепту можно делать любую некостлявую рыбу, как белую, так и красную, речную, морскую, озёрную. Некрупную рыбу можно готовить целиком. Крупную запекать стейками или кусками филе. Идеальный вариант для запекания на мангале или в фольге на пикнике.

Категория: Горячие блюда Блюда на гриле Рыба на гриле

Ингредиенты для «Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
701.3 ккал 		белки
62.3 г 		жиры
37.6 г 		углеводы
31.2 г
100 г блюда
ккал
134.9 ккал		 белки
12 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
6 г




Рецепт «Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде»:

Весь расчёт дан на одну порцию блюда.
Для приготовления я брала нашу дальневосточную кету.
Рыбу чистим, режем на стейки или куски филе.

Для приготовления маринада берём соевый соус ТМ Kikkoman.

Смешиваем сметану, натёртый на тёрке свежий корень имбиря, выдавленный через чеснокодавилку чеснок, оливковое масло, порошок перца чили, семена тмина. Добавляем соевый соус от ТМ Kikkoman.

Куски рыбы намазываем со всех сторон маринадом и оставляем мариноваться на полчаса.

Далее рыбу можно запечь на решётке на мангале по 6-8 минут с каждой стороны.
А можно завернуть в сложенную вдвое фольгу.

Свернуть конвертом и запечь на решётке барбекю втечении 15 минут.
Можно также запечь в фольге в духовке при 200 градусах - 20 минут.

Подавать рыбу в фольге горячей.
Посыпать мелкопорезанным зелёным луком или зеленью.
Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Пикник + К" На обед : На второе На природу На ужин : На горячее

Теги: обед ужин второе пикник

Вкусы: рыбный острый сливочный соевый пикантный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде
Рецепт: Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде

По этому рецепту можно делать любую некостлявую рыбу, как белую, так и красную, речную, морскую, озёрную. Некрупную рыбу можно готовить целиком. Крупную запекать стейками или кусками филе. Идеальный вариант для запекания на мангале или в фольге на пикнике.

Ингредиенты для «Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде»:

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Спасибо большое ! Отличный рецепт !
Взял за основу сома , поменял тмин на лняные семена для маринада , рыба получилась очень ароматная и красивая , запекал без фольги
Очень вкусно !
Добавляю фото! В первый раз не вышло
Благодарю за прекрасный рецепт: филе хека приобрело вкус дорогой рыбки из мира высокой кухни! Чесночок в маринаде добавил изумительную нотку Единственную вольность, которую я добавила - выложила рыбку на замороженную овощную смесь из пакета. Спасибо! Буду часто готовить!
большое спасибо
Благодарю за прекрасный рецепт: филе хека приобрело вкус дорогой рыбки из мира высокой кухни! Чесночок в маринаде добавил изумительную нотку Единственную вольность, которую я добавила - выложила рыбку на замороженную овощную смесь из пакета. Спасибо! Буду часто готовить!
Замечательная, мягкая рыбка получилась. Взяла тушку кижуча, про масло в маринаде забыла, но добавила лимонный сок
Забрала в кулинарную книгу )
огромное спасибо
Рецепт отличный. Если не любите азиатский акцент, который дает имбирь, добавьте вместо него обычную готовую горчицу. Тоже очень вкусно
Отличная рыба получилась, приготовила камбалу! Маринад понравился , буду его использовать. Огромное спасибо за рецепт!
Запекала в духовке.
Инна, какая золотистая рыбка получилась!!! Очень аппетитно!!!
Лиля , спасибо за комментарий
Ответ для inna_2107
Прекрасная рыбка
Спасибо огромное Нелли!
Ответ для inna_2107
Ответ для inna_2107
Инна восхитительная рыбка получилась
Таня, благодарю за внимание
Ответ для inna_2107
Чудесная рыбка, Инна ! Очень аппетитное фото !
Спасибо огромное Лариса за поддержку и внимание
Отличный рецепт! Интересно, камбала подойдёт для этого рецепта?
можно и камбалу
Отличный рецепт! Интересно, камбала подойдёт для этого рецепта?
Удачный рецепт. Делала из сибаса. В следующий раз сделаю из филе - без костей лучше будет.
Отличный маринад для рыбы !!! Никогда не пробовала соединять сметану и соевый соус !!! У меня налим !!! Мариновала подольше и запекала в форме в духовом шкафу !!! Наивкуснейшая рыбка получилась !!! Сочная и ароматная !!! Кстати, чесночок здесь так кстати пришелся, его особо и не слышно !!! Придает пикантности и сглаживает рыбный дух !!! Мой рыбачок-муженек никак не хотел попробовать свой улов ... Как говорится сапожник без сапог, редко ест рыбу !!! Но все же распробовал на последнем кусочке, просил еще, а НЕТУуу !!! Мы с матушкой уговорили уже !!! Светлана, спасибо за рецепт !!! Нам по вкусу !!!
Красавица-рыбка, Натуля ! Вкуснючая такая ! Твой муж-феномен , тоннами рыбу ловит и не ест !
да уж, Ларочка!!! Это то ладно... Вот то, что мне ее еще и чистить приходится, вот это ДАааа !!! Я тоже феномен !!!
Одно успокоение, Натуль- для себя чистишь !
это да!!! Так себя и успокаиваю !!!
Ответ для Natkati
Вкусная и ароматная рыбка, Наташенька!!!
спасибо, Жанночка!
Ответ для Natkati
Наташулька! Какая вкусная, ароматная и аппетитная рыбка!
спасибо за внимание, Юльчик!
Ответ для Natkati
Наташа,Вкусно у тебя и ароматноооо ты что то в тень ушла прическу поменяла и зазналась ,жду в гости
Танюша, у нас сейчас солнышка очень мало, так, что все время в тени почти !!! Спасибо за внимание !!!
Ответ для tatabilga-2015
Она только имидж поменяла!
понятно
Ответ для Natkati
Наташенька, аппетитная рыбка!!!!!
спасибо за внимание, Настюша!
Ответ для Natkati
вам спасибо
Ответ для Natkati
Натусик, очень аппетитно!!! Надо будет попробовать такую рыбку
спасибо за внимание к рыбке, Лиличка!
Ответ для Natkati
Наташа, отличное исполнение рецепта
Инночка, спасибо за внимание!
Ответ для Natkati
Наташенька, раздел " Рыба" твой по сути! Каждый день новое блюдо! Замечательная, очень аппетитная рыбка у тебя на фото!
Оля, приходится готовить почаще, чтоб хоть полочки в морозильнике освобождались под что-то другое !!! Спасибо за внимание!
Рецепт только на отлично!
Спасибо огромное за рецепт. Делала сегодня белую рыбу - basa в духовке. Ну очень вкусно! Очень рекомендую! Если у кого то есть сомнения. попробуйте, не пожалеете.
Еще раз спасибо
Светлана, по этому рецепту рыба получилась очень вкусной! Маринад отличный, сбалансированный! Муж не особый любитель рыбы так и орудовал вилкой, отправляя в рот сочные кусочки Ну а для меня, рыбной души, просто замечательно! Готовила морского окуня, целиком. Позволила небольшую вольность-в маринад добавила соленый лимон, очень он хорошо работает с рыбой!
Большое спасибо!
Очень аппетитная рыбка, Катя!
Наташа, большое спасибо! Рыба нам очень понравилась!
Ответ для MineyKa
большое спасибо, солёный лимон не пробовала и не слышала, интересно. А как его делаете?
Светлана, я готовила вот по этому рецепту https://www.povarenok.ru/recipes/show/145335/
Лимоны лучше резать на 4ч. и укладывать в маленькие баночки, и начать с пробы на 2-3 лимона. Все-таки это на любителя!
Однако! Идея прекрасная! Спасибо, в голову бы не пришло самой... Вы молодец, спасибо за замечательный рецепт!
Очень - очень вкусно. Делала лосось в духовке только без перца и тмина. Запах просто обалдеть, а на вкус получше, чем в некоторых ресторанах будет. Спасибо за рецепт. Он приживётся надолго.
Готовила в духовке! Сочно, вкусно!спасибо!
Вчера приготовила, это очень вкусная рыба, из сухой горбуши получилось просто чудо. Спасибо за рецепт от нашей семьи.
Спасибо за рецепт. Забрала в КК очень хочется попробовать!
Спасибо за рецепт! Очень, очень вкусно, пальчики оближешь!
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook