По этому рецепту можно делать любую некостлявую рыбу, как белую, так и красную, речную, морскую, озёрную. Некрупную рыбу можно готовить целиком. Крупную запекать стейками или кусками филе. Идеальный вариант для запекания на мангале или в фольге на пикнике.
- 15 мая 2014, 10:01
- 122374
Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде
Ингредиенты для «Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде»:
- Рыба (любая свежая некостлявая) — 300 г
- Соевый соус (ТМ Kikkoman) — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Имбирь (свежий) — 1 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло оливковое — 1 ст. л.
- Перец чили (порошок) — 1/2 ч. л.
- Тмин (семена) — 1/2 ч. л.
- Зелень
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
701.3 ккал
|
белки
62.3 г
|
жиры
37.6 г
|
углеводы
31.2 г
|100 г блюда
|ккал
134.9 ккал
|белки
12 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
6 г
Рецепт «Запечённая рыба в сметанно-соевом маринаде»:
Весь расчёт дан на одну порцию блюда.
Для приготовления я брала нашу дальневосточную кету.
Рыбу чистим, режем на стейки или куски филе.
Смешиваем сметану, натёртый на тёрке свежий корень имбиря, выдавленный через чеснокодавилку чеснок, оливковое масло, порошок перца чили, семена тмина. Добавляем соевый соус от ТМ Kikkoman.
Далее рыбу можно запечь на решётке на мангале по 6-8 минут с каждой стороны.
А можно завернуть в сложенную вдвое фольгу.
Свернуть конвертом и запечь на решётке барбекю втечении 15 минут.
Можно также запечь в фольге в духовке при 200 градусах - 20 минут.
Подавать рыбу в фольге горячей.
Посыпать мелкопорезанным зелёным луком или зеленью.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
21 октября 2020 года xaspi-2020 #
Взял за основу сома , поменял тмин на лняные семена для маринада , рыба получилась очень ароматная и красивая , запекал без фольги
Очень вкусно !
22 октября 2020 года мисс # (автор рецепта)
2 октября 2020 года 0703ovvLyusya #
3 октября 2020 года мисс # (автор рецепта)
2 октября 2020 года 0703ovvLyusya #
3 октября 2020 года мисс # (автор рецепта)
2 октября 2020 года 0703ovvLyusya #
7 июля 2020 года Наталия Блинкова #
Забрала в кулинарную книгу )
8 июля 2020 года мисс # (автор рецепта)
31 декабря 2019 года kondratievajuliy #
2 марта 2019 года inna_2107 #
Запекала в духовке.
2 марта 2019 года Лилек3011 #
2 марта 2019 года inna_2107 #
2 марта 2019 года nelliundco #
2 марта 2019 года inna_2107 #
3 марта 2019 года мисс # (автор рецепта)
3 марта 2019 года mtata #
4 марта 2019 года inna_2107 #
3 марта 2019 года mazziadri #
4 марта 2019 года inna_2107 #
26 февраля 2019 года inna_2107 #
26 февраля 2019 года мисс # (автор рецепта)
26 февраля 2019 года inna_2107 #
26 февраля 2019 года inna_2107 #
26 февраля 2019 года мисс # (автор рецепта)
25 февраля 2019 года adg1231 #
26 февраля 2019 года мисс # (автор рецепта)
25 февраля 2019 года Natkati #
25 февраля 2019 года mazziadri #
27 февраля 2019 года Natkati #
27 февраля 2019 года mazziadri #
27 февраля 2019 года Natkati #
25 февраля 2019 года jannasimf #
27 февраля 2019 года Natkati #
25 февраля 2019 года virgola71 #
27 февраля 2019 года Natkati #
25 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
27 февраля 2019 года Natkati #
27 февраля 2019 года virgola71 #
27 февраля 2019 года tatabilga-2015 #
26 февраля 2019 года PYMA-2016 #
27 февраля 2019 года Natkati #
26 февраля 2019 года мисс # (автор рецепта)
26 февраля 2019 года Лилек3011 #
27 февраля 2019 года Natkati #
26 февраля 2019 года inna_2107 #
27 февраля 2019 года Natkati #
26 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
27 февраля 2019 года Natkati #
28 февраля 2019 года Покусаева Ольга #
24 февраля 2019 года MB-2018 #
24 февраля 2019 года мисс # (автор рецепта)
24 февраля 2019 года MB-2018 #
Еще раз спасибо
24 февраля 2019 года мисс # (автор рецепта)
18 ноября 2018 года MineyKa #
Большое спасибо!
18 ноября 2018 года nnutty #
18 ноября 2018 года MineyKa #
19 ноября 2018 года мисс # (автор рецепта)
19 ноября 2018 года MineyKa #
Лимоны лучше резать на 4ч. и укладывать в маленькие баночки, и начать с пробы на 2-3 лимона. Все-таки это на любителя!
20 ноября 2018 года мисс # (автор рецепта)
29 июня 2018 года Lisa Ali 1 #
30 июня 2018 года мисс # (автор рецепта)
23 марта 2018 года Nadzeya19 #
24 марта 2018 года мисс # (автор рецепта)
17 декабря 2017 года миранда-муся #
18 декабря 2017 года мисс # (автор рецепта)
6 сентября 2017 года 999282 #
6 сентября 2017 года мисс # (автор рецепта)
7 декабря 2016 года Нюта #
8 декабря 2016 года мисс # (автор рецепта)
24 октября 2016 года rimma 1411 #
24 октября 2016 года мисс # (автор рецепта)
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