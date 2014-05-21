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  • 21 мая 2014, 0:11
  • 24479

Пирог из творожного теста с грибами

Рецепт: Пирог из творожного теста с грибами

Пирог из творожного теста с зеленым луком, грибами и яйцами. Пирог прямо к сезону. Сейчас, когда нарос свежий зеленый лучок - самое то!

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Пирог из творожного теста с грибами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3445.8 ккал 		белки
132.3 г 		жиры
211.7 г 		углеводы
253.9 г
100 г блюда
ккал
212.7 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
13.1 г		 углеводы
15.7 г

Рецепт «Пирог из творожного теста с грибами»:

Масло смешать с солью и яйцами,

добавить творог. Все тщательно растереть.

Половину муки смешать с разрыхлителем и просеять в творожную массу, перемешать.

Постепенно добавляя оставшуюся муку, замесить мягкое, податливое, не крутое тесто (муки может уйти и меньше, все зависит от величины яиц и влажности творога). Скатать тесто в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1-2 часа.

Лук и укроп мелко нарезать. Лук посыпать солью и немного потолочь.

Грибы нарезать небольшими кусочками и обжарить.

Яйца взбить с солью (столовую ложку отлить), вылить на горячую сковороду с растительным маслом и обжарить яичницу-мешанку.

Соединить все ингредиенты для начинки, посолить и поперчить по вкусу. Влить сливки и перемешать.

Форму застелить пекарской бумагой, слегка смазать жиром.

Кусочек теста отделить для украшения. Остальное раскатать, выложить в форму и растянуть руками, оформив бортик.

Выложить и разровнять начинку.

Оставшееся тесто тонко раскатать, нарезать на полоски и выложить их на пирог в виде решетки и по краю пирога. Смазать отложенным взбитым яйцом.

Печь при 180*С в течение 30-35 минут.


Перед нарезкой дать пирогу остыть, чтобы начинка окрепла.




Этот пирог вкуснее, когда холодный.


Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед На полдник На ужин

Теги: выпечка пирог

Вкусы: яичный грибной луковый

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Пирог из творожного теста с грибами
Рецепт: Пирог из творожного теста с грибами

Пирог из творожного теста с зеленым луком, грибами и яйцами. Пирог прямо к сезону. Сейчас, когда нарос свежий зеленый лучок - самое то!

Ингредиенты для «Пирог из творожного теста с грибами»:

Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт!
На здоровье, Татьяна! Спасибо вам за доверие!
Шикарный пирог! впрочем, как и все Ваши рецепты! Огромная благодарность от всей семьи!
Благодарю вас за теплый отзыв! Очень приятно, что пирог вам понравился! С наступающим вас Новым годом!
Нина, здравствуйте! Испекла пирог, большое спасибо за рецепт, вкусный, но как то сфоткать не успела. Люблю творожную выпечку. Подскажите, пожалуйста, хороший рецепт творожного теста для булочек и не только. Всё Ваши рецепты получаются.
Спасибо большое!
360 г муки, 180 г творога, 70 мл молока, 60 г сливочного масла, 120 г сахара, 2 небольших яйца, 1 ч. л. дрожжей, цедра лимона или апельсина, щепотка соли, 1 желток для смазывания булочек.
В теплом молоке развести дрожжи с парой ложек муки и сахара. Поставить в теплое место на 15-30 минут. Пока опара подходит, взбить сливочное масло с сахаром и яйцами. Добавить протертый через сито творог, цедру и соль, хорошо перемешать. Когда опара подойдет, вылить ее в творожную массу, перемешать. Добавить просеянную муку, мешать, пока тесто не соберется в комок. Выложить тесто на присыпанный мукой стол и вымесить руками. Должно получиться очень мягкое тесто. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
Когда тесто увеличится в объеме, разделить его на равные кусочки, сформировать булочки. Уложить их на противень, прикрыть полотенцем и дать подойти еще 20 минут. Духовку нагреть до 200*С. Когда булочки подойдут, смазать их взбитым желтком и поставить в духовку на 30 минут, пока не зарумянятся.
Спасибочки за рецепт! Обязательно испеку.
Бесподобный пирог! Очень вкусный, сытный, ароматный! Очень люблю творожное тесто: оно нежное и послушное. Нинуля, спасибо тебе!
На здоровье, Лорочка! На здоровье! Очень рада, что тебе понравилось!
Спасибо за рецепт! Тесто очень понравилось, и начинка хороша. Буду обязательно пользоваться рецептом в дальнейшем.
Спасибо большое, я очень рада, что пирог вам понравился!
Сделала по мотивам (зелени не было в доме и сливок). Пирог всем понравился, спасибо за рецепт! Сделала сразу двойную норму (Вашим рецептам я доверяю, а творог надо было срочно использовать - не люблю выкидывать) и не пожалела, вторую половину теста убрала в холодильник и использовала на следующий день. 2 дня подряд в доме были вкусные пироги
Спасибо, Наташенька! Очень рада, что пирог вам понравился. Я вот тоже собрала на даче последний зеленый лук, большой пучок получился. Думала,куда бы его пустить, и вспомнила об этом пироге. Испеку и мужу в больницу отнесу, пусть мужики там полакомятся.
полакомятся и выздоравливают побыстрее
Надеюсь на это. Когда несколько лет назад муж лежал в больнице, у него камень из почки выходил, так смеялся, что мужики в палате меня ждут даже больше, чем он. Очень им нравились мои пирожки с мясом и с капустой
A не слишком ли жидкая начинка получается со сливками? Спасибо
Нет, она не получается жидкой.
Очень понравилось тесто! Начинка была из обжаренной курицы и молодой капусты, прекрасно получилось. Надоел наливной вариант, теперь буду вашим рецептом часто пользоваться, спасибо!
Спасибо большое, очень приятно, что пирог вам понравился!
Спасибо! Пирог получился обалденный! Во всех смыслах этого слова. Что красивый, загоревший (я его еще кориандром присыпала), что отличный по вкусу!
Благодарю за чудесный комментарий! Я очень рада, что пирог вам понравился!
Я поленилась делать решетку сверху, но как же это вкусно! Начинка бесподобная, тесто тоненькое с хрустящими бортиками. Спасибо вам за рецепт!
Спасибо большое, как же приятно, что вам понравилось!
У меня есть рецепт любимого творожного теста, но захотелось попробовать чего-то нового. Результат порадовал как с луком, так и со сладкой творожной начинкой. Впереди щедрое лето, думаю и с фруктами это тесто прекрасно подружится. Автору спасибо!
Пожалуйста! Я очень рада, что вам пришлось по вкусу!
Нина, благодарю вас за интересный рецепт! Огромное спасибо за фото - теперь я знаю, как можно делать пирог в высокой форме и как его потом доставать, не переворачивая!
О, да, Юлечка, это мое ноу хау. Сама раньше мучилась, пока не придумала этот способ. Я рада, что пирог вам понравился
отличный способ! теперь не нужно сто форм одного диаметра и разной высоты!
Вы молодец, что поделились своей технологией! Спасибо!
Пожалуйста! Как же не поделиться, если это реально облегчает процес!
Нина, огромное спасибо за рецепт бесподобного творожного теста: легко замешивать, приятно с ним работать и эффектный вид после выпекания, а главное вкусно! Сделала отступление от Вашего рецепта с начинкой - жареные подберёзовики с пекинской капустой.
Ах, какая красота! Спасибо большое, потрясающий фотоотчет!
Ответ для svetlichn svetlana61
Какой красивый и эффектный пирог! Супер!
Большое спасибо за рецепт! Понравилось тесто из творога -податливое в лепке! Особенно вкусен пирог с курин. бульоном.
Большое спасибо! Очень рада, что вам понравилось. Пирог замечательный!
Очень сытный пирог
Спасибо за рецепт!!!
На здоровье! Рада, что вам понравилось!
Бесподобно, делала с лисичками!!!
Чудесно! Очень рада за вас! Спасибо большое!
Мой пирожок в коллекцию. Зелени, правда, было маловато, с следующий раз возьму побольше. И еще сыру добавила. Вкусно.
Мммммм... как же аппетитно он выглядит! Изошла на слюну...
Это просто солнышко, оно красоту творит. Давно заметила, что дома на столе все куда хуже смотрится, а во двор вынесешь - сказка!

Спасибо вам.
Да, это верно! Солнышко украшает.
Вариант пирога из серии-я его скроила из того, что было. В холодильнике еще с прошлых выходных лежал пакет с луком-первый урожай с дачи. В недрах морозилки была обнаружена пачка творога. Поколдовала над начинкой, тесто сделала строго по рецепту. Отличный результат с первого раза. Спасибо хозяюшке! На мой взгляд, идеальное тесто для таких пирогов. Прекрасная альтернатива как дрожжевому, так и кефирному тесту-быстро, без мороки, минимум грязной посуды. Я даже обошлась без бумаги для выпечки, просто, хорошо смазала форму растительным маслом. Еще раз «Спасибо!»
Большое спасибо за подробный комментарий! Очень рада, что пирог вам так понравился! А мы вот только ждем еще урожая. Месяц, не меньше нам еще ждать. Север...
Подсела я на Ваше тесто. Жаль нельзя поставить еще один плюсики. Вчера после работы замесила тесто(10мин), положила в холодильник. Пока готовила ужин(30мин) тесто созрело, положила начинку(смородина с сахаром), поставила в духовку. Пока поели, поговорили, покурили, пирог испекся. Класс! Делала и с овощами, и с фруктами, и в качестве основы для пицы-идеально для работающей женщины. Для скорости упростила(уж простите)-не делаю решетки, не раскатываю, а разминаю непосредственно в форме. Как-то половину теста положила в морозилку, после растаяла в холодильнике и испекла. Мне показалось, что структура теста стала еще интереснее, надо будет повторить эксперимент. 100500 Спасибо!
Еще раз большое спасибо. И за комментарий и за полезный совет по заморозке. Насчет плюсика. Поставить второй нельзя, но можно написать положительный отзыв на моем профиле, например. И, вообще, любому поваренку, рецепт которого вам понравился, можно написать положительный отзыв.
Очень красивый и вкусный пирог получается! Стоило повозиться, чтобы насладиться аппетитным видом и замечательным вкусом. Спасибо!
Спасибо большое! Согласна, пирог несколько хлопотный, но стоит того! Рада, что вам понравилось!
Подскажите, пжл, подойдут ли маслята? Или они не очень подходят? Имею морожиние
Конечно, подойдут, почему нет. Только протушите так, чтобы вода лишняя испарилась.
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