Пирог из творожного теста с зеленым луком, грибами и яйцами. Пирог прямо к сезону. Сейчас, когда нарос свежий зеленый лучок - самое то!
- 21 мая 2014, 0:11
- 24479
Пирог из творожного теста с грибами
Ингредиенты для «Пирог из творожного теста с грибами»:
- Творог (для теста) — 200 г
- Масло оливковое (для теста) — 7 ст. л.
- Яйцо куриное (2 - в тесто, 5 крупных или 6 обычных яиц - в начинку) — 8 шт
- Разрыхлитель теста (10 г - в тесто) — 1 пакет.
- Соль (в тесто) — 0,5 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (около, в тесто) — 300 г
- Лук зеленый — 200 г
- Укроп — 50 г
- Грибы (отваренные) — 200 г
- Сливки — 100 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3445.8 ккал
|
белки
132.3 г
|
жиры
211.7 г
|
углеводы
253.9 г
|100 г блюда
|ккал
212.7 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
13.1 г
|углеводы
15.7 г
Рецепт «Пирог из творожного теста с грибами»:
Постепенно добавляя оставшуюся муку, замесить мягкое, податливое, не крутое тесто (муки может уйти и меньше, все зависит от величины яиц и влажности творога). Скатать тесто в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 1-2 часа.
Яйца взбить с солью (столовую ложку отлить), вылить на горячую сковороду с растительным маслом и обжарить яичницу-мешанку.
Кусочек теста отделить для украшения. Остальное раскатать, выложить в форму и растянуть руками, оформив бортик.
Оставшееся тесто тонко раскатать, нарезать на полоски и выложить их на пирог в виде решетки и по краю пирога. Смазать отложенным взбитым яйцом.
Перед нарезкой дать пирогу остыть, чтобы начинка окрепла.
Этот пирог вкуснее, когда холодный.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
11 ноября TatianaL #
11 ноября Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 декабря 2020 года akayom #
27 декабря 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 ноября 2020 года sveta1634 #
6 декабря 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
360 г муки, 180 г творога, 70 мл молока, 60 г сливочного масла, 120 г сахара, 2 небольших яйца, 1 ч. л. дрожжей, цедра лимона или апельсина, щепотка соли, 1 желток для смазывания булочек.
В теплом молоке развести дрожжи с парой ложек муки и сахара. Поставить в теплое место на 15-30 минут. Пока опара подходит, взбить сливочное масло с сахаром и яйцами. Добавить протертый через сито творог, цедру и соль, хорошо перемешать. Когда опара подойдет, вылить ее в творожную массу, перемешать. Добавить просеянную муку, мешать, пока тесто не соберется в комок. Выложить тесто на присыпанный мукой стол и вымесить руками. Должно получиться очень мягкое тесто. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 1 час.
Когда тесто увеличится в объеме, разделить его на равные кусочки, сформировать булочки. Уложить их на противень, прикрыть полотенцем и дать подойти еще 20 минут. Духовку нагреть до 200*С. Когда булочки подойдут, смазать их взбитым желтком и поставить в духовку на 30 минут, пока не зарумянятся.
6 декабря 2020 года sveta1634 #
3 сентября 2020 года Хлоркина #
6 сентября 2020 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
6 сентября 2020 года Хлоркина #
17 февраля 2019 года klim3-ko #
18 февраля 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
29 сентября 2018 года Дракошка76 #
29 сентября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
29 сентября 2018 года Дракошка76 #
29 сентября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 сентября 2018 года idruskin2000 #
28 сентября 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 мая 2018 года uii1 #
14 мая 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 декабря 2017 года Асенька27 #
13 декабря 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
11 июня 2017 года Анна Азаренкова #
12 июня 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 мая 2017 года helena1961 #
26 мая 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 марта 2017 года cook_with_smile #
13 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 марта 2017 года cook_with_smile #
Вы молодец, что поделились своей технологией! Спасибо!
13 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 марта 2017 года svetlichn svetlana61 #
13 марта 2017 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 марта 2017 года cook_with_smile #
1 декабря 2016 года nata180381 #
1 декабря 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
1 декабря 2016 года nata180381 #
8 ноября 2016 года milka120591 #
Спасибо за рецепт!!!
8 ноября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 сентября 2016 года sveta041971 #
1 октября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
12 сентября 2016 года Тигренок на подсолнухе #
12 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 сентября 2016 года Тигренок на подсолнухе #
Спасибо вам.
15 сентября 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
23 мая 2016 года юля-за #
23 мая 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 июля 2016 года юля-за #
25 июля 2016 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 сентября 2015 года Любовь_к_пельменям #
13 сентября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 июня 2015 года lavso #
21 июня 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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