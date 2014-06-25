Девочки, приношу свои извинения за повтор этого рецепта. Первоначально он был размещен 11 февраля 2014 г. Сегодня случайно узнала, что он исчез, причина мне неизвестна. В холодное время года капуста – один из самых употребляемых овощей. Капуста – уникальный продукт: в своем составе она имеет огромное количество всевозможных полезных для здоровья витаминов и веществ: калий, фосфор, сахар, жиры, клетчатка, фитонциды, энзимы и витамины. Капустное суфле (запеканка) получилось очень нежное! Время приготовления: 60 минут
- 25 июня 2014, 15:54
- 29567
Капустное суфле-запеканка
Ингредиенты для «Капустное суфле-запеканка»:
- Порошок чесночный — 1/2 ч. л.
- Морковь (небольшая) — 1 шт
- Крупа манная — 2 ст. л.
- Перец душистый — 1/4 ч. л.
- Перец болгарский (у меня красный) — 1/6 шт
- Сметана — 2 ст. л.
- Соль — 1/4 ч. л.
- Сухари панировочные / Панировка (1 ст.л. для обмазки формы, 1 ст.л. в капусту) — 2 ст. л.
- Сыр твердый (у меня тертый Edamer) — 85 г
- Масло сливочное — 40 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Капуста белокочанная / Капустa — 400 г
- Масло топленое — 1/2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1416.2 ккал
|
белки
56.1 г
|
жиры
80.6 г
|
углеводы
118.8 г
|Порции
|ккал
177 ккал
|белки
7 г
|жиры
10.1 г
|углеводы
14.9 г
|100 г блюда
|ккал
141.6 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
11.9 г
Рецепт «Капустное суфле-запеканка»:
-
Капусту нарезать небольшими кубиками - фото 1.
Морковь натереть на крупной терке - фото 2.
Перец нарезать произвольно - фото 3.
Нагреть сковороду с топленым маслом и выложить в нее овощную смесь - фото 4.
-
Сковороду накрыть крышкой, слегка обжарить (протушить) овощи 10 мин., периодически перемешивая. Первые 5 мин. на сильном огне, затем убавить и на среднем огне еще 5 мин.
Соль, перец - по вкусу.
-
Через 10 мин. овощи выглядят так.
-
Яйца взбить в крепкую пену.
-
В яйца добавить мягкое масло - от общего объема небольшой кусочек, сметану, крупу манную, соль, перец, чесночный порошок.
-
Еще раз взбить, добавить сыр, перемешать.
-
В эту смесь добавить овощи, 1 ст. л. панировочных сухарей, перемешать
-
Форму для выпечки смазать маслом, обсыпать панировочными сухарями.
-
Выложить в форму нашу смесь, засыпать сухарями и сверху выложить сливочное масло.
Запекать в предварительно разогретой до 180* С духовке, пока суфле (запеканка) не зарумянится.
Я пекла 40 мин. и оставила в выключенной духовке на 20 мин.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5744
Комментарии и отзывы
вчера в 11:08 polusv #
вчера в 13:19 ikona555 #
2 марта lila piskaridze #
29 апреля 2022 года sveta yps #
4 мая 2022 года mtata # (автор рецепта)
2 апреля 2019 года малибу #
5 апреля 2019 года mtata # (автор рецепта)
30 марта 2019 года magala56 #
5 апреля 2019 года mtata # (автор рецепта)
мне приятно,что рецепт не разочаровал
5 апреля 2019 года magala56 #
5 апреля 2019 года mtata # (автор рецепта)
2 февраля 2019 года Просто Мэри #
3 февраля 2019 года mtata # (автор рецепта)
прекрасно зарумянилась капусточка ,ой не откажусь и угощусь у тебя с огромным удовольствием
23 августа 2018 года ya ksen #
Супер! Спасибо за идею
23 августа 2018 года mtata # (автор рецепта)
26 апреля 2018 года kateqq #
26 апреля 2018 года mtata # (автор рецепта)
31 января 2018 года ms olya1226 #
31 января 2018 года mtata # (автор рецепта)
5 февраля 2018 года ms olya1226 #
5 февраля 2018 года mtata # (автор рецепта)
7 ноября 2017 года Л-лька2805 #
7 ноября 2017 года mtata # (автор рецепта)
25 сентября 2017 года Капа208 #
26 сентября 2017 года mtata # (автор рецепта)
28 августа 2017 года Nicky17 #
Параллельно готовила блюдо "по мотивам" данного рецепта: добавила крупное кисло-сладкое яблоко, увеличила количество сыра, использовала полный перец, овощи тушила не менее 20 мин., а верх слегка припудрила не только молотыми сухариками, но главным образом посыпала средне-мелко порубленным грецким орехом.
Мне хотелось бы с глубокой благодарностью попросить совета автора: как придать запеканке фактуру более суфле, а не запеканки? Мельче нарезать овощи? Больше яиц? Дольше их взбивать? Большее количество заливки?
29 августа 2017 года mtata # (автор рецепта)
мне кажется нужно взять больше сливок,сметаны,может добавить немного кразмала,чтобы схватилось
29 августа 2017 года Nicky17 #
29 августа 2017 года mtata # (автор рецепта)
24 июля 2017 года Nicky17 #
24 июля 2017 года mtata # (автор рецепта)
24 июля 2017 года Nicky17 #
24 июля 2017 года mtata # (автор рецепта)
25 марта 2017 года Евгения Рудь #
25 марта 2017 года mtata # (автор рецепта)
24 ноября 2016 года sakurako #
24 ноября 2016 года mtata # (автор рецепта)
24 ноября 2016 года sakurako #
24 ноября 2016 года mtata # (автор рецепта)
4 ноября 2016 года Sosisochka #
4 ноября 2016 года mtata # (автор рецепта)
4 ноября 2016 года Sosisochka #
4 ноября 2016 года mtata # (автор рецепта)
7 июня 2016 года brutto #
8 июня 2016 года mtata # (автор рецепта)
24 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
24 мая 2016 года mtata # (автор рецепта)
23 мая 2016 года Кир Рояль #
23 мая 2016 года mtata # (автор рецепта)
29 апреля 2016 года Ннатали_D #
30 апреля 2016 года mtata # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: