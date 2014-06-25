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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами
  • 25 июня 2014, 15:54
  • 29567

Капустное суфле-запеканка

Рецепт: Капустное суфле-запеканка

Девочки, приношу свои извинения за повтор этого рецепта. Первоначально он был размещен 11 февраля 2014 г. Сегодня случайно узнала, что он исчез, причина мне неизвестна. В холодное время года капуста – один из самых употребляемых овощей. Капуста – уникальный продукт: в своем составе она имеет огромное количество всевозможных полезных для здоровья витаминов и веществ: калий, фосфор, сахар, жиры, клетчатка, фитонциды, энзимы и витамины. Капустное суфле (запеканка) получилось очень нежное! Время приготовления: 60 минут

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с овощами

Ингредиенты для «Капустное суфле-запеканка»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1416.2 ккал 		белки
56.1 г 		жиры
80.6 г 		углеводы
118.8 г
Порции
ккал
177 ккал		 белки
7 г		 жиры
10.1 г		 углеводы
14.9 г
100 г блюда
ккал
141.6 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
11.9 г


Рецепт «Капустное суфле-запеканка»:

  • Капусту нарезать небольшими кубиками - фото 1.
    Морковь натереть на крупной терке - фото 2.
    Перец нарезать произвольно - фото 3.
    Нагреть сковороду с топленым маслом и выложить в нее овощную смесь - фото 4.

  • Сковороду накрыть крышкой, слегка обжарить (протушить) овощи 10 мин., периодически перемешивая. Первые 5 мин. на сильном огне, затем убавить и на среднем огне еще 5 мин.
    Соль, перец - по вкусу.

  • Через 10 мин. овощи выглядят так.

  • Яйца взбить в крепкую пену.

  • В яйца добавить мягкое масло - от общего объема небольшой кусочек, сметану, крупу манную, соль, перец, чесночный порошок.

  • Еще раз взбить, добавить сыр, перемешать.

  • В эту смесь добавить овощи, 1 ст. л. панировочных сухарей, перемешать

  • Форму для выпечки смазать маслом, обсыпать панировочными сухарями.

  • Выложить в форму нашу смесь, засыпать сухарями и сверху выложить сливочное масло.
    Запекать в предварительно разогретой до 180* С духовке, пока суфле (запеканка) не зарумянится.
    Я пекла 40 мин. и оставила в выключенной духовке на 20 мин.







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5744
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На второе / На закуску На природу На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: ужин обед второе запекать

Вкусы: сырный овощной нежный капустный

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Капустное суфле-запеканка
Рецепт: Капустное суфле-запеканка

Девочки, приношу свои извинения за повтор этого рецепта. Первоначально он был размещен 11 февраля 2014 г. Сегодня случайно узнала, что он исчез, причина мне неизвестна. В холодное время года капуста – один из самых употребляемых овощей. Капуста – уникальный продукт: в своем составе она имеет огромное количество всевозможных полезных для здоровья витаминов и веществ: калий, фосфор, сахар, жиры, клетчатка, фитонциды, энзимы и витамины. Капустное суфле (запеканка) получилось очень нежное! Время приготовления: 60 минут

Ингредиенты для «Капустное суфле-запеканка»:

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Фотографии «Капустное суфле-запеканка» от приготовивших (34)

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Комментарии и отзывы

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Наверное можно добавить фарш? Для моих мужчин…..
Тоже подумала. А почему нет?
вкусно. немного смазано на фото, жар от духовки. незаметила сразу. делала совсем без сливочного масла. только на растительном. быстро, сочно, вкусно.
спасибо большое за доверие и фотоотчет к рецепту
Я , как любитель капусты, суфле очень оценила, жаль только, что мои нелюбители капусты ее сразу узнали . Зато мне больше достанется! Очень понравился сливочный вкус и румяная корочка.
Мариночка спасибо огромное за доверие и роскошное фото к рецепту
Присоединяюсь к восторженным отзывам поварят и поваров. Мне близки рецепты, которые получаются всегда. Спасибо!
Галочка спасибо огромное за доверие и роскошное фото к рецепту
мне приятно,что рецепт не разочаровал
Благодарю вас за роскошную коллекцию ваших рецептов на сайте. Наверное, Поварёнок - самый бескорыстный сайт на свете. Здесь делятся всем сокровенным, а единственная валюта - улыбки и поддержка!
спасибо огромное за доброту и внимание
Замечательная запеканка, Танюш! Нежная, сливочная! Не удержалась, попробовала теплой - потрясающе вкусно! Не такой яркий срез, как в оригинале - не было болгарского перца... Но ооочень вкусно! Спасибо за рецепт! Буду пользоваться неоднократно!
Мариночка спасибо огромное за доверие и роскошное исполнение рецепта
прекрасно зарумянилась капусточка ,ой не откажусь и угощусь у тебя с огромным удовольствием
Я и не думала, что будет так вкусно, поэтому положила всего поменьше. Но... умяли сразу! Очень вкусно и просто. Наивысшая похвала - это вопрос от моей мамы (ей 82 года): а еще когда-нибудь сделаешь?
Супер! Спасибо за идею
спасибо огромное за доверие и положительный отзыв к рецепту маме огромный привет
Спасибо за рецепт! Получилась сплошная вкуснятина. Буду готовить еще и еще.😊
спасибо большое за доверие
перца болгарского не было дома,пропорции произвольно,продуктов больше брала-это очень-очень вкусное блюдо!!спасибо за подкинутую идею рецепта!! и конечно буду повторять!!
Оля cпаcибо огромное за доверие к рецепту
Татьяна,повторяю такую запеканочку и в варианте с перемолотыми овсяными хлопьями вместо сухарей. тоже очень вкусно. опять спасибо за идею рецепта!!
правильно,главное идея
Сделала сразу двойную порцию, потому что знала, что будет вкусно! Спасибо за рецепт!
Леночка спасибо огромное за доверие ,очень рада,что рецепт не разочаровал
Сделала такую запеканку, вкусненько Капусту обожаю, повторю обязательно! Делала по рецепту, только немного яблок добавила, как у комментатора ниже. Спасибо за рецепт
Александра спасибо огромное за доверие,добавки хороши,если они вам нравятся,почему нет,вы же для себя готовите
Приготовила точно по авторскому рецепту. Вкусно. Легко. Сытно. Нежно. Довольны. Большое спасибо.
Параллельно готовила блюдо "по мотивам" данного рецепта: добавила крупное кисло-сладкое яблоко, увеличила количество сыра, использовала полный перец, овощи тушила не менее 20 мин., а верх слегка припудрила не только молотыми сухариками, но главным образом посыпала средне-мелко порубленным грецким орехом.
Мне хотелось бы с глубокой благодарностью попросить совета автора: как придать запеканке фактуру более суфле, а не запеканки? Мельче нарезать овощи? Больше яиц? Дольше их взбивать? Большее количество заливки?
Татьяна спасибо огромное за доверие и комментарий к рецепту
как придать запеканке фактуру более суфле
мне кажется нужно взять больше сливок,сметаны,может добавить немного кразмала,чтобы схватилось
Поняла, спасибо, тогда никаких моих наворотов не понадобится - будет нежный капустно-сливочный вкус!
точно
Вопрос к автору рецепта: скажите пожалуйста, вам приходилось вводить в запеканку, скажем, прослойку из бекона или отварного/поджаренного мяса? Что предпочтительнее? Я понимаю, что Ваше блюдо самодостаточное, его можно использовать и как гарнир к тому же мясу... Но соблазн сделать два-в-одном все же возник...
Но соблазн сделать два-в-одном все же возник...
можно использовать все что вам по вкусу,я делаю без мясных наполнителей
Наверное, это действительно ребячество с моей стороны, в любом случае первое воплощение - исключительно оригинальное авторское. Спасибо за ответ.
я вас понимаю,может просто капустку с беконом сделать
Вкусно! И моим очень понравилось, смели очень быстро. Буду готовить еще, спасибо Вам за рецепт
спасибо большое за доверие
Как же вкусно получилось! Нежная капустная запеканка, мы остались в восторге - съелась быстро! Делала все по рецепту, только еще луковицу добавила и вместо чесночного порошка зубчик свежего чеснока. Спасибо, Татьяна, за чудесный рецепт вкуснющей капустки!
Светочка спасибо огромное за доверие и прекраснейшее фото ,рада,что рецепт вас не разочаровал
Не разочаровал, а очаровал!
моя ты,золотая
Вкуснятина! Делала вчера на ужин. Половину тут же смели прям из общей тарелки на ужин, не было сил ждать Думала сфотографировать половинку оставшуюся, так муж на работу оказывается утащил с утра Спасибо большое за рецепт, обязательно будем готовить!
спасибо огромнейшее за доверие,очень приятно
Это вам огромное спасибо за то, что выкладываете такие вкусности. Смело могу сказать, что в следующий раз (который будет уже очень скоро), я сделаю двойную порцию и форму возьму побольше. А то вдвоем качан капусты умяли практически за один ужин
вдвоем качан капусты умяли практически за один ужин
здорово кочаны бывают разные
Спасибо. Отличный рецепт и приживется в нашей семье.
благодарю за доверие
Люблю блюда из капусты!
Танюш, я по Виолеттиной ссылочке примчалась . Прекрасеый рецепт ! Уволокла, спасибо, полезно и не жирно , как раз для нас!
Инга спасибо огромное за доверие,удачи
Танечка, Спасибо большое за рецепт! Лично мне было ооооочень вкусно!
Наташенька,спасибо огромное за доверие ,замечательно получилось
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