В это время года растет очень много кабачков, и они еще долго будут. Кабачок - это такой овощ, из которого можно приготовить массу вкусных и аппетитных блюд. Из них можно делать запеканки, оладьи, торты закусочные, жарить, и т. д., даже варенье из кабачков варят. В этот раз я приготовила блины и сделала к ним начинку из свеклы. Все вместе получилось очень вкусно, советую и вам, приятного аппетита!
- 26 июня 2014, 11:26
- 58315
Блины из кабачков
Ингредиенты для «Блины из кабачков»:
- Кабачок — 450 г
- Кефир — 350 мл
- Яйцо куриное — 4 шт
- Мука пшеничная / Мука — 350 г
- Масло подсолнечное (в тесто+для смазки сковороды) — 1 ст. л.
- Петрушка — 2 ст. л.
- Масло сливочное (для смазки блинов) — 80 г
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль (по вкусу) — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2596.5 ккал
|
белки
79.7 г
|
жиры
116.4 г
|
углеводы
297.8 г
|100 г блюда
|ккал
173.1 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
7.8 г
|углеводы
19.9 г
Рецепт «Блины из кабачков»:
Добавить в кабачок взбитые яйца, соль, кефир, перемешать.
Добавить порубленную петрушку, перемешать.
Постепенно добавляя муку, замешиваем негустое тесто.
Добавить 1 ст. л. растительного масла, перемешать.
Добавить соду, перемешать, дать постоять тесту 20 минут.
Горячую сковороду смазать растительным маслом, формируем блинчик и жарим с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
Готовый блинчик смазать сливочным маслом.
Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5697
Комментарии и отзывы
8 декабря hfrif #
30 августа marinavh #
Количество муки уменьшила, учитывая комментарии других поварят!
Спасибо, дорогие, за коррекцию пропорций.
30 августа marinavh #
3 июня ирпенчанка #
Пы. Сы. Если что-то не получается строго по рецепту, всегда можно отрегулировать ингредиенты под себя добавив то мучички, то водички (шутка. Так моя мама любила говорить). Экспериментируйте и всё получится!
27 мая Катерина32 #
Все время смущало соотношение кефира и муки
Решилась на приготовление 1/2 нормы
Кабачок не отжимала от сока.
Тесто получилось густое, при том что муки положила только 100 грамм и не добавляла зелень
Блины не получились, слишком толстыми выходили, сделала оладьями.
Получились нежные, воздушные, но для меня не чувствуется вкус кабачка, забито мукой.
Повторять не буду
26 мая nattela v #
15 марта Valushka2003 #
6 октября 2020 года Людмила Козеева #
18 июля 2020 года xelen flower #
12 октября 2019 года sveta1634 #
23 сентября 2019 года oxanalieb #
23 сентября 2019 года keromari #
11 сентября 2019 года Лиса Петровна #
8 сентября 2019 года Алена Лексевна #
26 августа 2019 года Лилек3011 #
12 апреля 2019 года svetik5552 #
9 октября 2018 года Nadegda1784 #
1 октября 2018 года kapitonchick #
1 октября 2018 года weta-k #
2 октября 2018 года kapitonchick #
1 октября 2018 года inulia68 #
2 октября 2018 года kapitonchick #
2 октября 2018 года Лиса Петровна #
2 октября 2018 года kapitonchick #
2 октября 2018 года Лиса Петровна #
2 октября 2018 года kapitonchick #
29 сентября 2018 года Akira Shinrei #
29 мая 2018 года Светусенька #
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