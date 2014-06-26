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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины
  • 26 июня 2014, 11:26
  • 58315

Блины из кабачков

Рецепт: Блины из кабачков

В это время года растет очень много кабачков, и они еще долго будут. Кабачок - это такой овощ, из которого можно приготовить массу вкусных и аппетитных блюд. Из них можно делать запеканки, оладьи, торты закусочные, жарить, и т. д., даже варенье из кабачков варят. В этот раз я приготовила блины и сделала к ним начинку из свеклы. Все вместе получилось очень вкусно, советую и вам, приятного аппетита!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Блины

Ингредиенты для «Блины из кабачков»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2596.5 ккал 		белки
79.7 г 		жиры
116.4 г 		углеводы
297.8 г
100 г блюда
ккал
173.1 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
7.8 г		 углеводы
19.9 г


Рецепт «Блины из кабачков»:

Кабачок натереть на мелкой терке, положить в сито, отжать хорошенько сок.
Добавить в кабачок взбитые яйца, соль, кефир, перемешать.
Добавить порубленную петрушку, перемешать.
Постепенно добавляя муку, замешиваем негустое тесто.
Добавить 1 ст. л. растительного масла, перемешать.
Добавить соду, перемешать, дать постоять тесту 20 минут.
Горячую сковороду смазать растительным маслом, формируем блинчик и жарим с обеих сторон до золотисто-коричневого цвета.
Готовый блинчик смазать сливочным маслом.
Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5697
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: второе ужин обед завтрак

Вкусы: блинный овощной овощи блины кабачки

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Блины из кабачков
Рецепт: Блины из кабачков

В это время года растет очень много кабачков, и они еще долго будут. Кабачок - это такой овощ, из которого можно приготовить массу вкусных и аппетитных блюд. Из них можно делать запеканки, оладьи, торты закусочные, жарить, и т. д., даже варенье из кабачков варят. В этот раз я приготовила блины и сделала к ним начинку из свеклы. Все вместе получилось очень вкусно, советую и вам, приятного аппетита!

Ингредиенты для «Блины из кабачков»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Блины из кабачков» от приготовивших (27)

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Комментарии и отзывы

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а где обещанная начинка из свеклы? Рецепт в студию!))
Хороши блинчики Спасибо за рецепт!
Количество муки уменьшила, учитывая комментарии других поварят!
Спасибо, дорогие, за коррекцию пропорций.
Муки по отношению к кефиру и правда много. Я на 600г кабачков, 500мл. кефира и 4 яйца взяла 280г муки и то было густовато. Блины рвались. Добавила стопку воды и всё пошло как по маслу. В тесто добавила 2 ст.л. масла. Жарила на сухой блинной сковородке. Блины получились мягенькие, ароматные и очень вкусные! Автору большое спасибо за рецепт!
Пы. Сы. Если что-то не получается строго по рецепту, всегда можно отрегулировать ингредиенты под себя добавив то мучички, то водички (шутка. Так моя мама любила говорить). Экспериментируйте и всё получится!
Давно рецепт находился в КК
Все время смущало соотношение кефира и муки
Решилась на приготовление 1/2 нормы
Кабачок не отжимала от сока.
Тесто получилось густое, при том что муки положила только 100 грамм и не добавляла зелень
Блины не получились, слишком толстыми выходили, сделала оладьями.
Получились нежные, воздушные, но для меня не чувствуется вкус кабачка, забито мукой.
Повторять не буду
Чудесные, нежные и очень вкусные блинчики получились! Спасибо большое за рецепт!
Получились очень вкусные и нежные, с удовольствием съели со сметаной. Петрушку заменила на укроп, он мне ближе, остальное всё по рецепту. Автору благодарность!
Понравились блины-вкусные,мягкие,красивые.Спасибо большое!
Вкусно! Добавила немного сыра. После приготовления смазала сметана+чеснок.
Очумелые блинчики. Вкуснотень. Больше слов нет. Надо печь и кушать. Спасибо огроменное автору.
Очень вкусно!
Спасибо за рецепт! Очень вкусно получилось! Только мне кажется они у вас попухлее в итоге вышли, а у меня нет, но на вкус это не повлияло - умяли их очень быстро! Буду пользоваться вашим рецептиком
Очень вкусные блины из кабачков на кефире.Жарила на сухой сковороде,и готовые не смазывала тоже маслом.Все как 1 хорошо перевёртывались и не рвались,на огне чуть более среднего.Получились нежные,сытные блинчики.Делала с сахаром,потому без петрушки,муки добавила до нужной густоты.Результатом очень довольна -очень вкусно и не жирно при этом.Спасибо большое ,Елена,за рецепт блинов из кабачков!!!Отдельная благодарность Лилии( Лилек3011) за аппетитную наводочку к рецепту.
Очень вкусные блины, пользуюсь рецептом второй кабачковый сезон)Спасибо!!!
Вкусные нежные блинчики!!! Я добавила для остроты немного чеснока в тесто. Прекрасное применение для кабачков!!!
Вкусные блины.Спасибо большое за рецепт!
Спасибо за рецепт! Очень удачный! Я люблю кабачки в любом виде, и особенно оладьи из них. А а вот сын не ест оладьи из кабачков. Но эти блины оценил. Теперь у нас есть рецепт который по душе всем! И жарить совсем просто. Даже первый блин не был комом! Для разнообразия самое то
Акция "обмани ребенка - накорми кабачком" прошла успешно! Правда, пришлось немного подрегулировать густоту теста. Дочка любит тонкие блинчики. Муки добавила меньше раза в полтора и даже еще немного добавила воды, чтобы получить нужную толщину. В процессе готовки проблем не возникло, даже с первым блином. Рецепт понравился, спасибо!
Леночка, супер! Я бы тоже обманулась, никогда бы не подумала, что есть кабачок!
Спасибо! На вкус кабачки немного чувствуются. Но ничего. С голодухи нормально.
Ответ для kapitonchick
Умничка,классно придумала! Не поверишь,но моя любит оладушки с кабачком,морковкой и картошкой!Они такие нежные,со сметанкой.........
Моя раньше любила кабачковые оладьи, а сейчас ни в какую! А сметану вообще не ест
Ответ для kapitonchick
Леночка!Ё - моё с такими блинами и обмануться не грех,румяны да с припеком полезным!Молодец-отличная идея!
Спасибо, Аля! Сегодня было продолжение эксперимента Остатки блинов подъели под чистую дочка вдвоем с подружкой
Экспериментатор ты наша
Первый блин пошел как всегда комом, но потом все получилось. Очень вкусные блинчики. Ели с творожным кремом. В следующий раз сделаю из них тортик. Прям так и проситься. Спасибо за рецепт.
Делала полпорции, вот такая горка получилась, муку использовала цельнозерновую с отрубями, ушло только 110г и в тесто масло не добавляла, мне очень понравились, калорийность на 100г всего 128 калорий, можно смело полакомиться даже на диете, спасибо!
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