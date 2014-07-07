Стыдно сказать, мне снился этот суп. Я представляла процесс готовки и предвкушала увидеть шедевральное буйство красок, достойное кисти художника. Чувствовала - моё! Результат превзошёл все ожидания. Это - сказка, ставшая былью. Посвящается любителям кинзы и отдельно - Нине-супербабушке. И главное, мой принцип готовки остался неизменен: простые продукты, минимум сложности и вкус, мммммммммммм!
- 7 июля 2014, 0:14
- 26999
Ливанский зелёный суп
Ингредиенты для «Ливанский зелёный суп»:
- Бедро куриное (можно другие части курицы или целиком) — 700 г
- Картофель — 4 шт
- Рис (длиннозёрный) — 1 стак.
- Кинза (большой или 2 маленьких) — 1 пуч.
- Чеснок — 4 зуб.
- Вода — 3 л
- Лук белый — 1 шт
- Горошек зеленый (свежий или замороженный) — 0,5 стак.
- Сок лимонный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец чили (по желанию)
- Лимон — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 7
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2602.4 ккал
|
белки
186 г
|
жиры
84.6 г
|
углеводы
275.5 г
|Порции
|ккал
371.8 ккал
|белки
26.6 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
39.4 г
|100 г блюда
|ккал
55.4 ккал
|белки
4 г
|жиры
1.8 г
|углеводы
5.9 г
Рецепт «Ливанский зелёный суп»:
Вот такой нехитрый наборчик продуктов. Никто не догадается, что из смеси всего этого получится поистине шедевр.
Курицу моем, заливаем водой и варим 30-40 минут, периодически снимая пену. Я предварительно снимаю кожу, не люблю её, варёную...
Готовим бульонные добавки: нарезаем картофель и отмеряем рис и горошек. Рис я взяла "Индика белый длиннозёрный" от "Мистраль". Это самый популярный вид риса для блюд мировой кухни.
Из курицы удаляем кости, делим на куски и снова закладываем в суп. Суп пока вполне обычен и не поражает глаз и обоняние. Варим до готовности картофеля при несильном кипении.
Когда картофель готов - добавляем горошек и нашу зелёную пасту. Вид и запах вызывают поросячий восторг. Убавляем огонь до минимального, пробуем на соль и варим ещё 5 минут. Дольше не стоит - зелень теряет цвет.
Признаюсь, на этом этапе по просьбе мужчин, набежавших на кухню на запах, я слегка подпортила цвет добавлением аджики. После чего закрываем крышкой и даём настояться 5-10 минут.
Приятного аппетита вам и вашей семье!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5953
Комментарии и отзывы
2 часа назад 19820318 #
16 мая bmo57 #
16 мая Демоника # (автор рецепта)
12 апреля akocetkova #
13 апреля Демоника # (автор рецепта)
13 апреля akocetkova #
13 апреля Демоника # (автор рецепта)
13 апреля akocetkova #
13 апреля Демоника # (автор рецепта)
17 ноября 2019 года 19820318 #
17 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
15 ноября 2019 года elena dyachek #
15 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
14 ноября 2019 года Anna-Maria 55 #
Как Вы и писали, суп получился волшебный, очень очень вкусный!
Спасибо огромное за рецепт!
14 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
11 ноября 2019 года Масоня #
11 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
10 ноября 2019 года 7piton #
10 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2019 года abramarina-2019 #
9 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
8 ноября 2019 года tsybinan #
8 ноября 2019 года Ируся78 #
9 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
8 ноября 2019 года tsybinan #
8 ноября 2019 года nadinhike #
9 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2019 года nadinhike #
8 ноября 2019 года yasya13 #
9 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
9 ноября 2019 года yasya13 #
10 ноября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
27 сентября 2019 года Музочка77 #
28 сентября 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 июля 2019 года Кирран #
Автору-Благодарность за рецепт....
2 августа 2019 года Демоника # (автор рецепта)
30 июля 2019 года Кирран #
2 августа 2019 года Демоника # (автор рецепта)
24 мая 2019 года Бубно #
10 июня 2019 года Демоника # (автор рецепта)
31 августа 2018 года Бабич67 #
31 августа 2018 года Демоника # (автор рецепта)
16 февраля 2018 года ms olya1226 #
16 февраля 2018 года Демоника # (автор рецепта)
8 августа 2017 года Светланка g980 #
9 августа 2017 года Демоника # (автор рецепта)
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