Ливанский зелёный суп

Когда картофель готов - добавляем горошек и нашу зелёную пасту. Вид и запах вызывают поросячий восторг. Убавляем огонь до минимального, пробуем на соль и варим ещё 5 минут. Дольше не стоит - зелень теряет цвет.

Признаюсь, на этом этапе по просьбе мужчин, набежавших на кухню на запах, я слегка подпортила цвет добавлением аджики. После чего закрываем крышкой и даём настояться 5-10 минут.