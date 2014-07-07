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  • 7 июля 2014, 0:14
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Ливанский зелёный суп

Рецепт: Ливанский зелёный суп

Стыдно сказать, мне снился этот суп. Я представляла процесс готовки и предвкушала увидеть шедевральное буйство красок, достойное кисти художника. Чувствовала - моё! Результат превзошёл все ожидания. Это - сказка, ставшая былью. Посвящается любителям кинзы и отдельно - Нине-супербабушке. И главное, мой принцип готовки остался неизменен: простые продукты, минимум сложности и вкус, мммммммммммм!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Ливанский зелёный суп»:

Время приготовления:

Количество порций: 7

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2602.4 ккал 		белки
186 г 		жиры
84.6 г 		углеводы
275.5 г
Порции
ккал
371.8 ккал		 белки
26.6 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
39.4 г
100 г блюда
ккал
55.4 ккал		 белки
4 г		 жиры
1.8 г		 углеводы
5.9 г

Рецепт «Ливанский зелёный суп»:

Вот такой нехитрый наборчик продуктов. Никто не догадается, что из смеси всего этого получится поистине шедевр.

Курицу моем, заливаем водой и варим 30-40 минут, периодически снимая пену. Я предварительно снимаю кожу, не люблю её, варёную...

Кинзу, лук и чеснок помещаем в измельчитель или в чашу блендера.

Блендером или измельчителем перемалываем в ароматную пасту.

Готовим бульонные добавки: нарезаем картофель и отмеряем рис и горошек. Рис я взяла "Индика белый длиннозёрный" от "Мистраль". Это самый популярный вид риса для блюд мировой кухни.

Вынимаем курицу из бульона, а в него закладываем промытый рис и картофель. Солим.

Из курицы удаляем кости, делим на куски и снова закладываем в суп. Суп пока вполне обычен и не поражает глаз и обоняние. Варим до готовности картофеля при несильном кипении.

Когда картофель готов - добавляем горошек и нашу зелёную пасту. Вид и запах вызывают поросячий восторг. Убавляем огонь до минимального, пробуем на соль и варим ещё 5 минут. Дольше не стоит - зелень теряет цвет.
Признаюсь, на этом этапе по просьбе мужчин, набежавших на кухню на запах, я слегка подпортила цвет добавлением аджики. После чего закрываем крышкой и даём настояться 5-10 минут.

В тарелки по желанию добавляем сок с ломтиками лимона и перец чили (на радость мужчинам).

Суп получается густой, сытный, ароматный и сказочно красивый! А с домашним хлебушком...
Приятного аппетита вам и вашей семье!










Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5953
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Калейдоскоп традиций". Восточная кухня На обед : На первое

Теги: обед первое суп

Вкусы: острый ароматный

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Ливанский зелёный суп
Описание: Стыдно сказать, мне снился этот суп. Я представляла процесс готовки и предвкушала увидеть шедевральное буйство красок, достойное кисти художника. Чувствовала - моё! Результат превзошёл все ожидания. Это - сказка, ставшая былью. Посвящается любителям кинзы и отдельно - Нине-супербабушке. И главное, мой принцип готовки остался неизменен: простые продукты, минимум сложности и вкус, мммммммммммм!


Комментарии и отзывы

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Суп обалденный! Немного изменила рецепт под наши вкусы, лук проварила целым и рис не добавляла (не любим), а так все по рецепту, это шедевр!!!!! Так надоели традиционные супы, борщи, а тут такое разнообразие! Спасибо!
Суп совсем не мой, сильно чувствуется вкус репчатого лука, не перебивается даже кинзой. И, вообще , у меня получилась каша рисовая , а не суп. Но идея с пастой из кинзы мне понравилась, поэтому забираю в КК. В следующий раз , если руки до него дойдут, риса возьму половину стакана, 2 картофелины, и из пасты исключу лук. Автору , все равно , спасибо.
1 головка сильно чувствуется? И зачем готовить еще, если суп не ваш? Противоречивый такой комментарий...
Спасибо за рецепт. Что-то новенькое. Кинзу обожаю, с кинзой могу съесть все что угодно. Нормальный суп, без особых восторгов. Но буду готовить, чтобы разнообразить меню. Спасибо
Выглядит аппетитно. Спасибо, что приготовили. А вот почему у вас там тефтели плавают? Простите, но это совсем не то по вкусу. Вы изменили рецепт и пишете, что вкус обычный. Но ведь вы его не так приготовили.
Здравствуйте! Не было мяса, а куриный фарш. Но я думаю, что главная фишка тут - большое количество кинзы. Как я уже написала, буду готовить ещё. Будет курица - попоробую с курицей. Спасибо
Да, попробуйте не отступать от рецепта. Я не говорю, что будет что-то восторженное, но, думаю, что разница будет во вкусе. И горошек только мороженный, а не из баночки.
Все 100 проц. по рецепту, кроме мяса. Горошек мороженым. В следующий раз попробую с мясом
про горошек на всякий случай)
Суп просто офигительный!!! Моя семья, даже борщ без кинзы не признает, а это прям кинзовый супец, обязательно приготовлю, уверена станет фаворитом в нашем семейном меню !!!
Готовьте на здоровье! Вы-наши люди, у меня много рецептов с кинзой, заходите в гости
Спасибо за рецепт! Он необыкновенно вкусный! Я вообще супы не очень люблю, но от этого оторваться просто невозможно!
Готовьте на здоровье! Мне тоже суп очень нравится.
Вот только увидела Ваши шикарные фотографии супа, сразу поняла - это моё!
Как Вы и писали, суп получился волшебный, очень очень вкусный!
Спасибо огромное за рецепт!
Мне очень приятно, что вы оценили суп. Готовьте на здоровье!
Спасибо что поделились рецептом вкуснейшего супчика! Очень понравился.
Очень рада Готовьте на здоровье!
Расписали так вкусно аж слюньки потекли, завтра обязательно приготовлю.
? обязательно расскажите как вам)
Почему "ливанский"? Это национальное блюдо? Очень просто и ,наверное, вкусно(?)
Почему ливанский - не имею понятия, за что купила... Но это действительно вкусно.
pro kracnii pertst nichego ne skazano
У автора предпоследний абзац: "В тарелки по желанию добавляем сок с ломтиками лимона и перец чили (на радость мужчинам)."
Ответ для tsybinan
Просто дизайн подачи.
pro kracnii pertst nichego ne skazano
Обожаю кинзу. Зеленый цвет это мой цвет. Сразу поняла, мне сюда. Рецепт Вашего сна забрала в копилку. Понимаю, что для каждого блюда свой вид риса (ризотто, паэлья, плов...), но по вкусовым качествам больше нравится круглый, многие используют его на каши, но у меня получается его приготовить рассыпчатым, здесь важна технология приготовлния. Поэтому прошу прощения за замену продукта. Спасибо, что поделились.
Вы же не на гречку заменили готовьте на здоровье!
Скажите, а можно заменить кинзу какой-нибудь другой зеленью? Ну вот не могу я ее есть, ощущение, будто еду одеколоном полили))))
Нет, нельзя, будет не то. Сделайте другой суп. Конечно, вы можете попробовать с укропом, но суп будет обычным.
Жаль(( а если с базиликом, нормальным, не реганом? Укроп я прекрасно понимаю, что совсем не вариант
Запах другой будет. Тут все кинза решает. А вы попробуйте сделать небольшое количество...
Мяууу!!!)))) Как хорошо, что добралась-таки до Ваших рецептов! Как-то в больнице меня одна армянка буквально спасла таким супом, только там не кура, а гусь был)))
Путешествуйте на здоровье по моим рецептам) Будет мало - дам адрес блога)
Оооочень неоднозначное блюдо на любителя. Не смотря, что я люблю кинзу, первая тарелка пошла на ура (такое ощущение, что ем манну небесную ), после добавки появилось какое-то насыщение (и даже чувство изжоги) и больше его не хочется вообще... Дочери и мужу не понравилось от слова никак (муж даже не пробовал, деть сморщилась после первой ложки)... НО! Я оставлю суп в КК, во-первых покорил своей простотой, ну а во-вторых может переделаю... , кинзы на мой вкус надо явно меньше...
Автору-Благодарность за рецепт....
Национальные блюда всегда на любителя. И кинзы здесь немного, если сравнивать, к примеру, с грузинской кухней. Всего ничего) И тем более, в кинзе тут фишка, без нее это просто куриный суп. Спасибо, что приготовили.
?
Зелень темнеет,если кастрюлю накрыть крышкой,если не закрывать полностью,то остается зеленой. .отменный суп я бы еще сметанки добавила при подаче..
Ну, сметанка это уже по-русски лишней точно не будет, но не по-нашему, по-ливански) Суп и правда сказочно вкусный
Всё!Я сражена наповал!!!
и это еще без пробы
с копилочку!классная идея супа
Очень вкусный, обязательно понравится!
Оленька, какой интересный супчик! Очень аппетитный!
Светик, я его обожаю!
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