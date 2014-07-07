Наивкуснейший супчик! Никогда не думала, что из минимума продуктов так вкусно можно накормить семью! Домашний-домашний вкус, очень приятный. Этот суп теперь прочно поселился на моей кухне!
- 7 июля 2014, 9:29
- 53933
Турецкий суп "Чорба"
Ингредиенты для «Турецкий суп "Чорба"»:
- Фарш мясной — 300 г
- Петрушка — 1 горст.
- Белок яичный — 1 шт
- Желток яичный — 2 шт
- Вода — 1 л
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Рис (длиннозерный) — 40 г
- Мука пшеничная / Мука — 50 г
- Йогурт — 60 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Лимон — 1 шт
- Мята (сухая) — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
795.7 ккал
|
белки
27 г
|
жиры
18.7 г
|
углеводы
91.3 г
|100 г блюда
|ккал
43.5 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
1 г
|углеводы
5 г
Рецепт «Турецкий суп "Чорба"»:
Готовим клецки: в фарш добавляем половину мелко нарезанной петрушки и репчатого лука. Кладем белок, солим, перчим.
Смешиваем в мисочке йогурт, желтки, муку с небольшим количеством образовавшегося в кастрюле бульона, тщательно все перемешиваем. Кладем в кастрюлю. Провариваем еще минут 5.
Ароматный, густой, наваристый вкусный-вкусный суп готов!
Подаем с лимоном, посыпаем сухой мятой.
Уверена, вам он полюбится также, как и нам. Любовь с первой ложки!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6579
Подаем с лимоном, посыпаем сухой мятой.
Уверена, вам он полюбится также, как и нам. Любовь с первой ложки!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6579
Комментарии и отзывы
27 октября 2018 года frzoya #
27 октября 2018 года Ялорис # (автор рецепта)
27 октября 2018 года frzoya #
как узнать чтобы сметана не кислая была? Хочу завтра приготовить, этот супчик. Спасибо большое.
28 октября 2018 года Ялорис # (автор рецепта)
8 ноября 2017 года Иалана #
8 ноября 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
19 октября 2017 года xhresyk #
20 октября 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
20 марта 2017 года Silverina1 #
20 марта 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
20 марта 2017 года девушка с веслом #
20 марта 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
16 февраля 2017 года Аллочка-уралочка #
16 февраля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
15 февраля 2017 года черемшинка #
16 февраля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
26 августа 2016 года witz #
26 августа 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
16 марта 2016 года ladylana11 #
16 марта 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
9 февраля 2016 года sammer19858 #
9 февраля 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
Мясные шарики нужно обвалять в муке и муку разводим с желтками и йогуртом. Примерно пополам - в первом случае гр. 25- 30 муки, и во -втором столько же. Это где-то 2-3 ст. л общим счетом. Слишком густой суп может получиться, если яйца не крупные, риса чуть больше, йогурт густой. Ну и мука бывает разная. Вкусно в итоге?
9 февраля 2016 года sammer19858 #
9 февраля 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
8 февраля 2016 года Лиля Орехова #
8 февраля 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
30 января 2016 года casualis #
30 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
29 января 2016 года tania 84ru #
29 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
5 января 2016 года Mary Stone #
5 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
Рецептик приятный во всех отношениях
Предлагаю перейти на "ты"
5 января 2016 года Mary Stone #
5 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
24 января 2016 года Святочка #
25 января 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
11 декабря 2015 года zlatty #
11 декабря 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
6 апреля 2015 года oksana 8010 #
6 апреля 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
22 февраля 2015 года Larsik007 #
22 февраля 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
21 февраля 2015 года emeremin #
22 февраля 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
1 февраля 2015 года LarisaAntonyuk #
1 февраля 2015 года Ялорис # (автор рецепта)
24 октября 2014 года Gayaneh #
24 октября 2014 года Ялорис # (автор рецепта)
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