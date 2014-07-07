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  • 7 июля 2014, 9:29
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Турецкий суп "Чорба"

Рецепт: Турецкий суп Чорба

Наивкуснейший супчик! Никогда не думала, что из минимума продуктов так вкусно можно накормить семью! Домашний-домашний вкус, очень приятный. Этот суп теперь прочно поселился на моей кухне!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Кухня: Турецкая

Ингредиенты для «Турецкий суп "Чорба"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
795.7 ккал 		белки
27 г 		жиры
18.7 г 		углеводы
91.3 г
100 г блюда
ккал
43.5 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
1 г		 углеводы
5 г


Рецепт «Турецкий суп "Чорба"»:

Готовим клецки: в фарш добавляем половину мелко нарезанной петрушки и репчатого лука. Кладем белок, солим, перчим.

Шарики обваливаем в муке.

Доводим до кипения воду, кладем петрушку, лук и соль

Используем рис от ТМ "Мистраль"

Кладем в воду клецки, рис и варим их примерно 30 минут

Смешиваем в мисочке йогурт, желтки, муку с небольшим количеством образовавшегося в кастрюле бульона, тщательно все перемешиваем. Кладем в кастрюлю. Провариваем еще минут 5.

Ароматный, густой, наваристый вкусный-вкусный суп готов!
Подаем с лимоном, посыпаем сухой мятой.

Уверена, вам он полюбится также, как и нам. Любовь с первой ложки!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6579
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Калейдоскоп традиций". Восточная кухня На обед : На первое На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: первое обед суп

Вкусы: рисовый мясной

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Турецкий суп Чорба
Описание: Наивкуснейший супчик! Никогда не думала, что из минимума продуктов так вкусно можно накормить семью! Домашний-домашний вкус, очень приятный. Этот суп теперь прочно поселился на моей кухне!


Комментарии и отзывы

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Йогурт можно сметанной заменить? Спасибо
если сметана не кисла - конечно
если сметана не кисла - конечно

как узнать чтобы сметана не кислая была? Хочу завтра приготовить, этот супчик. Спасибо большое.
просто попробуйте
ННу наконец- то!!!!!! Бывший муж- киприот готовил этот суп несколько лет назад. До сих пор с сыном забыть не можем. И тут случайно натыкаюсь на его рецепт. Большое спасибо, порадовали!
Супец интересный, фрикадельки вкусные, но семье не понравился . Муж на отрез отказался кушать, детей заставила. Муж сказал - зачем ты это сделала? У тебя получаются вкусными обычные супы.
Лорик, мерси за рецепт! Интересный супчик, мята и лимон здесь очень в тему, без них вкус проще)
Красивейшее фото, дорогая! СПАСИБО!
Вкусный суп, интересно было попробовать, особенно понравились фрикадельки. Мята очень гармонично вписалась. Забыла подать к супу лимон...
Колоритный суп !
Все так и было: полюбился суп с первой ложки, готовился уже не раз! Огромное спасибо за рецепт!
Какая прелесть! Чудесное фото! Спасибо сердечное
Пока пробу сняла только я)), жду свое семейство. Супчик необычный, вкусный, быстрый и легкий в приготовлении. Отличный вариант разнообразить привычное меню. Еще готовить буду точно!)) Спасибо за рецепт!
Очень рада, что понравился
Добрый день! Наконец-то добралась до приготовления супчика по Вашему рецепту! Это просто нечто! Вкуснотища невероятная! Спасибо за рецепт, думаю, что этот супчик станет частым гостем на нашем столе!
Мне очень и очень приятно! Спасибо за теплые слова!
Здравствуйте! Я бухнула все 50 гр муки в смесь с йогуртом и желиками и суп получится очень густой. Пришлось разводить бульоном. Надо было наверное 1 ст ложку положить?
Не расстраивайтесь, густой суп и должен получиться
Мясные шарики нужно обвалять в муке и муку разводим с желтками и йогуртом. Примерно пополам - в первом случае гр. 25- 30 муки, и во -втором столько же. Это где-то 2-3 ст. л общим счетом. Слишком густой суп может получиться, если яйца не крупные, риса чуть больше, йогурт густой. Ну и мука бывает разная. Вкусно в итоге?
Да, вкусно))) в следующий раз меньше муки положу и три желтка ( яйца мелкие были)
Готовила полуторную порцию, были гости, все подмели суп очень понравился,думаю частый гость теперь на нашем столе, спасибо за рецепт!
Мне очень и очень приятно, что понравилось!
Этот суп просто бальзам для желудка! Для меня было откровением, что в суп можно добавлять йогурт. Жалко только свежей петрушки не было. Забираю в копилку. Этот супчик точно будет частым гостем на моем столе, тем более что йогурт домашний не переводится.
Очень приятно читать Ваш отзыв! Спасибо!
Суп объеденье,такой богатый вкус,я осталась под впечатлением.Увидела в отчете у Mary Stone,и сразу приготовила,это что-то...Словами не передать,кто не пробовал настоятельно рекомендую.
Очень и очень рада! Спасибо!
Да,это случилось...Любовь с первой ложки,даже в первого вдоха аромата этого бесподобного супа!Минимум ингредиентов,минимум усилий и МАКСИМУМ удовольствия от вкуса!Лариса,огромное спасибо Вам за рецепт!Суп понравился несказанно! (позволила единственное отступление от рецепта:использовала мяту свежую).Ещё спасибо:http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=5&t=6300&p=294695#p294695
Безумно рада! Спасибо!
Рецептик приятный во всех отношениях
Предлагаю перейти на "ты"
С огромным удовольствием и радостью! На "ты"!
Ответ для Ялорис
А можно ли заменить йогурт сливками?
Не очень жирными - вполне)
Оригинально и очень вкусно! Достойная альтернатива будничным супчикам!
Спасибо!
очень понравился супчик. даже не ожидала такой вкусовой гаммы!!!
На здоровье!
Приготовила этот замечательный супчик. Нам понравилось, вкусно и необычно. Думаю приживется. Спасибо за рецепт!
Вам спасибо за позитив, тезка!
Безумно вкусно! Не было ни мяты ни лимона к сожалению, так что обязательно скоро повторю чтоб по полной программе.
О, конечно повторите! Поверьте, с мятой и лимончиком - божественно!
Ура! Я приготовила Ваш суп. Очень вкусный, раньше я ничего подобного не готовила. Лимон действительно очень важен здесь. Фрикадельки я делала из куриных грудок, поэтому они почти незаметны на белом фоне супа. Приглашаю посмотреть в мой фотоальбом https://www.povarenok.ru/album/4612/ Спасибо за рецепт. Не сложно и вкусно.
Мне очень приятно! Огромное спасибо за такой позитив!
Сегодня приготовила супчик. Дети добавку попросили. .спасибо за рецепт.
На здоровье!
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