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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/91660/]Турецкий суп "Чорба"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/91660/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2014jun/15/23/771508_94437-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Бульоны и супы -> Горячие супы -> Другие супы Наивкуснейший супчик! Никогда не думала, что из минимума продуктов так вкусно можно накормить семью! Домашний-домашний вкус, очень приятный. Этот суп теперь прочно поселился на моей кухне! Ингредиенты: Фарш мясной, Петрушка, Белок яичный, Желток яичный, Вода, Соль, Перец черный, Рис, Мука пшеничная, Йогурт, Лук репчатый, Лимон, Мята. Тэги: первое, обед, суп.