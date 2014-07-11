Юварлакя "турта" авголемона. Очень интересный тортик в качестве закуски или второго блюда, который был найден на другом сайте и был воплощен в жизнь нашим прекрасным поваренком - Наташей (natapit ). С ее разрешения я знакомлю Вас с ним, немного переделав под себя.
- 11 июля 2014, 16:16
- 14835
Тефтельный торт с яично-лимонным кремом
Ингредиенты для «Тефтельный торт с яично-лимонным кремом»:
Мясная основа
- Фарш мясной (любой,у меня говяжий.) — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Вода — 100 мл
- Специи (любые) — 1/4 ч. л.
- Укроп (свежий,не большой) — 1 пуч.
- Соль
- Масло растительное — 2 ст. л.
Рисовая прослойка
- Рис ("Жасмин" от "Мистраль ") — 1 стак.
- Морковь (не большая) — 1 шт
- Вода (бульон) — 2.5 стак.
- Соль
- Масло растительное — 2 ст. л.
Крем
- Бульон (240 гр.) — 1 стак.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лимон — 1/2 шт
- Сметана (йогурт) — 1 ст. л.
- Крахмал (с горкой) — 1 ст. л.
- Соль
- Сахар — 1/2 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2515.4 ккал
|
белки
62 г
|
жиры
90.9 г
|
углеводы
217.7 г
|Порции
|ккал
628.9 ккал
|белки
15.5 г
|жиры
22.7 г
|углеводы
54.4 г
|100 г блюда
|ккал
105.2 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
9.1 г
Рецепт «Тефтельный торт с яично-лимонным кремом»:
Сначала делаем мясные лепешки. Смешиваем мясной фарш, тертые на мелкой терке лук и чеснок, мелко резанный укроп, масло, специи и соль. Добавить воду и перемешать. На бумаге для выпечки начертить при помощи тарелки с d= 16 см. три круга. Положить фарш и разровнять в пределах круга. Выпекать при t= 200 примерно 20-25 мин. Дать остыть.
Пока наши мясные лепешки готовятся делаем рисовую прослойку. В сковороду налить масло. Положить тертую морковь и промытый рис. Посолить и обжарить 5-10 мин. Залить горячей водой и довести до готовности. Дать остыть.
Пока все остывает, делаем крем. В кастрюле ставим на огонь бульон и доводим до кипения. Пока он закипает, в другой емкости смешать яйца, крахмал, сок лимона, сметану, сахар, соль. Добавить в смесь 2-3 ложки горячего бульона, перемешать и тонкой струйкой влить яичную смесь в кипящий бульон, постоянно помешивая. Довести до загустения и снять. Этот крем отдаленно мне напомнил по вкусу сырный.
На сервировочное блюдо положить первую мясную лепешку. На нее положить 1/2 риса. Снова мясную лепешку и остатки риса. Накрываем последней мясной.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
3 часа назад om1511 #
4 часа назад nadinhike #
Вам спасибо, буду репетиррвать.
11 ноября 2015 года Iriska Zabawa #
11 ноября 2015 года лялич # (автор рецепта)
10 апреля 2015 года Светлана Андрианова #
10 апреля 2015 года лялич # (автор рецепта)
17 ноября 2014 года Герман Татьяна #
17 ноября 2014 года лялич # (автор рецепта)
29 октября 2014 года Sapfo2 #
29 октября 2014 года Sapfo2 #
29 октября 2014 года лялич # (автор рецепта)
29 октября 2014 года nata-ly1210 #
29 октября 2014 года лялич # (автор рецепта)
27 августа 2014 года Ksenja-87 #
28 августа 2014 года лялич # (автор рецепта)
4 августа 2014 года elena25091963 #
4 августа 2014 года лялич # (автор рецепта)
29 июля 2014 года гурман1410 #
29 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
21 июля 2014 года Демурия #
21 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
19 июля 2014 года Z-a #
19 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
18 июля 2014 года шипунова #
18 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
17 июля 2014 года Юлия и Дарина #
17 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
17 июля 2014 года Колесникова Людмила #
17 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
17 июля 2014 года chychyndra #
17 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
17 июля 2014 года Елена Ботте #
17 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
16 июля 2014 года Елена11сто #
16 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
14 июля 2014 года АлексЮстас #
14 июля 2014 года лялич # (автор рецепта)
14 июля 2014 года АлексЮстас #
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