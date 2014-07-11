Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные торты Мясные закусочные торты
  • 11 июля 2014, 16:16
  • 14835

Тефтельный торт с яично-лимонным кремом

Рецепт: Тефтельный торт с яично-лимонным кремом

Юварлакя "турта" авголемона. Очень интересный тортик в качестве закуски или второго блюда, который был найден на другом сайте и был воплощен в жизнь нашим прекрасным поваренком - Наташей (natapit ). С ее разрешения я знакомлю Вас с ним, немного переделав под себя.

Категория: Закуски Закусочные торты Мясные закусочные торты

Кухня: Греческая

Ингредиенты для «Тефтельный торт с яично-лимонным кремом»:

Мясная основа

Рисовая прослойка

Крем

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2515.4 ккал 		белки
62 г 		жиры
90.9 г 		углеводы
217.7 г
Порции
ккал
628.9 ккал		 белки
15.5 г		 жиры
22.7 г		 углеводы
54.4 г
100 г блюда
ккал
105.2 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
3.8 г		 углеводы
9.1 г


Рецепт «Тефтельный торт с яично-лимонным кремом»:

Ингредиенты.

Сначала делаем мясные лепешки. Смешиваем мясной фарш, тертые на мелкой терке лук и чеснок, мелко резанный укроп, масло, специи и соль. Добавить воду и перемешать. На бумаге для выпечки начертить при помощи тарелки с d= 16 см. три круга. Положить фарш и разровнять в пределах круга. Выпекать при t= 200 примерно 20-25 мин. Дать остыть.

Пока наши мясные лепешки готовятся делаем рисовую прослойку. В сковороду налить масло. Положить тертую морковь и промытый рис. Посолить и обжарить 5-10 мин. Залить горячей водой и довести до готовности. Дать остыть.

Пока все остывает, делаем крем. В кастрюле ставим на огонь бульон и доводим до кипения. Пока он закипает, в другой емкости смешать яйца, крахмал, сок лимона, сметану, сахар, соль. Добавить в смесь 2-3 ложки горячего бульона, перемешать и тонкой струйкой влить яичную смесь в кипящий бульон, постоянно помешивая. Довести до загустения и снять. Этот крем отдаленно мне напомнил по вкусу сырный.

На сервировочное блюдо положить первую мясную лепешку. На нее положить 1/2 риса. Снова мясную лепешку и остатки риса. Накрываем последней мясной.

Все залить кремом и украсить.

Разрез.

Это ссылка на оригинальный рецепт, который принадлежит Наташе. - http://www.koolinar.ru/recipe/view/78511

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Калейдоскоп традиций". Восточная кухня На обед На ужин

Теги: второе торт мясо рис

Вкусы: лимонный мясной рисовый

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Тефтельный торт с яично-лимонным кремом
Описание: Юварлакя "турта" авголемона. Очень интересный тортик в качестве закуски или второго блюда, который был найден на другом сайте и был воплощен в жизнь нашим прекрасным поваренком - Наташей (natapit ). С ее разрешения я знакомлю Вас с ним, немного переделав под себя.


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Тефтельный торт с яично-лимонным кремом» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Внуки и муж съели с удовольствием,мелкий сказал-бабика,почему тойт несядкий? Зять не стал,ну я и не рассчитывала-он вообще не любит подливу ни в каком виде.Лимона под рукой не было,поэтому добавила жидкую кислоту из "лимонного" пластикового пузырёчка.Сырного привкуса крема почему-то не получилось,даже отдалённо.Но всё равно вкусно. Беру на заметку.Спасибо!
При таких простых составляющих, настолько эффектная подача. Затрата по времени того стоит.
Вам спасибо, буду репетиррвать.
Очень красиво оформленное блюдо!
Спасибо огромное.
а слой с начинкой не стоит промазать кремом?
Я не промазывала.Крема вполне хватило.
Приготовила - и вкусно и красиво и нельзя сказать что очень хлопотно. Спасибо за рецепт
На здоровье. Очень рада что понравилось.
А его есть лучше горячим или холодным?
Меня идея соуса заинтересовала... надо попробовать и отдельно его приготовить... Наверно главное преимущество этого блюда относительно котлет с рисом в том, что котлеты на масле жарятся, а здесь в духовке - немного подиетичнее... и еще мне кажется 2,5 стакана воды на стакан риса - многовато... но это наверно дело вкуса...
Вода по инструкции к рису. А есть его лучше теплым или холодным.
Приготовила ,вкусно ,но не стоит таких заморочек .По мне так просто поджарить котлеты отварить рис на гарнир и сделать такой соус.Так же и муж сказал .
Спасибо большое.Это ведь не на каждый день .А так для гостей,на праздничный стол.Ноя очень рада что понравилось.
Спасибо за рецепт! фото-отчет прилагаю
Спасибо большое за доверие.На здоровье.
Спасибо большое.
Ларочка! Красивейшее блюдо!
Спасибо,я старалась.
Ларис, ты меня убиваешь такой красотой и вкуснотой
Оля,спасибочки.
Мда-а впечатлило
Спасибо огромное.
Очень интересно. Крем необычный, обязательно попробую приготовить. Спасибо!
На здоровье.Крем советую под себя по вкусу варьировать.
Первый раз встречаю такой закусочный тортик, как по мне, то очень интересный вариант. На выходных обязательно приготовлю. Спасибо за рецепт!
Это Вам спасибо за теплые слова.
Мой муж мясной человек! Думаю оценит. Спсибо за рецепт!
Надеюсь тоже. На здоровье.
Шикарнейший тортик,ну оооочень понравилось,приготовлю 100% и отпишусь
На здоровье. Надеюсь понравится.
Торт выглядит просто шикарно!!! Простите, но можно ли не добавлять в крем крахмал ( или его можно чем-то заменить)? Спасибо.
Да ,можно заменить на муку.Наташа,писала на 1 ст.л. без горки.Принцип приготовления тот же.
Докладываю ! На тарелочках у гостей не осталось НИ ЧЕ ГО ! И на подносе тоже ! Делала двойную норму ! ! ! Спасибо огромное ! Прости, что не успела сфоткать.
Я так рада,что понравилось.Спасибо за доверие.
очень вкусно!
Акси,спасибо дорогая.
Страницы: 1 2 3 4
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Вы соблюдаете режим самоизоляции?


Уже 1634 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки