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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/91835/]Тефтельный торт с яично-лимонным кремом[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/91835/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2014jul/11/37/795223_89905-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закусочные торты -> Мясные закусочные торты Юварлакя "турта" авголемона. Очень интересный тортик в качестве закуски или второго блюда, который был найден на другом сайте и был воплощен в жизнь нашим прекрасным поваренком - Наташей (natapit ). С ее разрешения я знакомлю Вас с ним, немного переделав под себя. Ингредиенты: Фарш мясной, Лук репчатый, Чеснок, Вода, Специи, Укроп, Соль, Масло растительное, Рис, Морковь, Бульон, Яйцо куриное, Лимон, Сметана, Крахмал, Сахар. Тэги: второе, торт, мясо, рис.