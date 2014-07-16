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  • 16 июля 2014, 16:38
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Желейный десерт с рисом

Рецепт: Желейный десерт с рисом

Нежная и воздушная структура, простой набор ингредиентов и совершенно несложный способ приготовления.

Категория: Десерты Другие десерты Желе

Ингредиенты для «Желейный десерт с рисом»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
846.9 ккал 		белки
50.9 г 		жиры
32.4 г 		углеводы
91.1 г
Порции
ккал
423.5 ккал		 белки
25.5 г		 жиры
16.2 г		 углеводы
45.6 г
100 г блюда
ккал
249.1 ккал		 белки
15 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
26.8 г

Рецепт «Желейный десерт с рисом»:

Рис отварить в подслащенной воде до готовности.

Желатин замочить в небольшом количестве воды, дать набухнуть. Затем распустить на водяной бане.

Творог (или творожную массу) соединить со сливками, сахаром и ванильным сахаром, корицей, перебить блендером.

Добавить распущенный желатин к творожной массе, пребить блендером. Затем добавить вареный рис и ложкой его вмешать. Я специально оставила рис целым, но его так же можно измельчить блендером.

Разлить в формочки и отправить в холодильник. У меня большие формочки по объёму, поэтому получилось 2 шт.

После полного застывания подавать с любым сладким соусом. Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Калейдоскоп традиций". Десерты На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт желе

Вкусы: рисовый творожный нежный

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Желейный десерт с рисом
Рецепт: Желейный десерт с рисом

Нежная и воздушная структура, простой набор ингредиентов и совершенно несложный способ приготовления.

Ингредиенты для «Желейный десерт с рисом»:

Комментарии и отзывы

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Олеся, замечательный десерт . Вкусно, не очень сладко, чувствуется ненавязчивый вкус творога, рис не чувствуется совсем. Зажелировались очень хорошо, можно взять в руки. Вместо молока добавила пару ложек сметаны. Все вместе пробила блендером для однородности. Спасибо большое за рецепт
Десерт превосходный! Вкусный, творожный, сытный! Рис пробила блендером, и в готовом десерте его невозможно определить. Зато рис разбавил немного творожный вкус и сделал его не слишком насыщенным. Нам понравилось очень. Залежалась у меня пачка вишнёвого желе, решила его пустить в дело. Оно-то и подвело Жидкости добавила в два раза меньше, чем по рекомендации на пачке, и оно все равно очень плохо застыло Из формочек еле вынула и не без потерь (на фото видно). Но это не помешало нам насладиться вкусным десертом Спасибо большое!
Милан! У тебя, как всегда, красотища!!! Фото шикарное !!!
спасибо, Натуся
Ответ для Cherry Berry 2017
Как же красиво, Миланочка ! Чудесное, яркое и нарядное фото !
спасибо, Ларочка! очень приятно
Ответ для Cherry Berry 2017
Миланочка, красота невероятная! Так всё гармонично, а цвет у желе просто супер! Да, это ужасно неприятно, когда изделие не хочет выбираться из формы, несмотря на все предосторожности и усилия , тоже с таким сталкивалась
Спасибо, Жанночка, за поддержку и внимание
Ответ для Cherry Berry 2017
Милана, красота какая!
спасибо, Натусик
Ответ для Cherry Berry 2017
Милана, какие шикарные розочки получились!!!
спасибо, Лилечка!
Ответ для Cherry Berry 2017
Восхитительный десерт! Фото прекрасное!
Спасибо, солнышко десерт к супер
Вкусный десертик! Готовила полпорции, вышло две формочки. Сливок не было, молоком их заменила. Рис тоже пробила в блендере. Спасибо, Олеся!
Спасибо! Спасибо!! Спасибо!!! Искала этот рецепт давно. Когда-то, очень давно, в конце 80-х, было в Москве кафе "Сластена", и там среди десертов был подобный. Назывался "Крем Прибалтийский". Очень он мне нравился. Потом кафе закрыли. Я уже большая девочка, но этот десерт забыть не могла, очень хотелось его попробовать еще раз, но у меня не получалось воссоздать. И вот я нашла! Это Ваш рецепт! Еще раз ОООООГРОМНОЕ СПАСИБО!
Удивилась, как наличие риса изменило вкус привычного мне творожного "желе". Оно стало более плотным и сухим. И рис как-то так с ним сливается по вкусу, что даже не сходу понимаешь, что он там есть. В общем, интересно, но на мой вкус немного пресновато, чего-то не хватало, хотя сахара и корицы было достаточно. Хотелось добавить к нему фруктов или ягод. Сиропом поливала - не то, перебивает нежный вкус десерта. Может, что-то вроде густого киселя подойдет. При этом мужу десерт неожиданно понравился, хотя в принципе обычно подобные блюда не ест
На здоровье!
Очень интересный десерт, у меня получился плотноват, потому что рис пробивала блендером со всем остальным, следующий раз попробую оставить целые рисинки и выберу свой вариант. Спасибо за рецепт!
На здоровье!
А в моей семье никому не понравилось, может из-за риса, не наш рецептик....
очень долго собиралась готовить) но все-таки приготовила. на желе мне было совсем не похоже, хоть и застыло. интересный десертик
На здоровье!
Олеся, еще раз спасибо за рецепт. Готовлю часто. Добавляю фото. Если бы можно было каждый раз приготовив десерт добавлять фото, был бы целый фотоальбом Еще здесь https://www.povarenok.ru/blog/show/38913/
На здоровье, я рада, что рецепт неоднократно радует результатом
Какая прелесть! Надо пробовать!
Чудесный рецепт! А какой простор для творчества! Спасибо!
Очень интересный рецептик
понравился рецепт!!!!!буду готовить мужу!!!!
понравился рецепт!!!!!буду готовить мужу!!!!
Э-э! Нет возможности добавить фотоотчет сюда. Но можно посмотреть здесь https://www.povarenok.ru/album/3308?m=2&count=1
На здоровье, очень рада, что Вам понравилось!
Нежно! Целые рисинки очень нежно вплетаются во вкус десерта. Подавала с шоколадным и клубничным соусом. Всем понравилось. Спасибо
Оригинально ! Спасибо!
Готовила со сливочным сыром. Дочке очень понравилось. Очень вкусно. Спасибо
На здоровье
НАДО ПОПРОБОВАТЬ,ВОЗЬМУ СЕБЕ НА ЗАМЕТКУ.СПАСИБО
Готовила из обычного краснодарского риса, без сахара, с молоком. Пробовала и с целым рисом и с перемолотым. Лучше с целым. Во-первых, вкуснее, а во-вторых, лучше из формочек достаётся, без следов. Считаю, что если готовить без сахара, как в моём случае, можно дополнительно добавить к творогу и молоку банан и так же перемолоть его в пюре. Ну это только мои догадки. Спасибо Вам за идею! Буду пытаться "подогнать под себя" P.S. Очень мне нравятся у Вас формочки! Красивенные до невозможности!
На здоровье, спасибо за прекрасный отчёт!
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