Нежная и воздушная структура, простой набор ингредиентов и совершенно несложный способ приготовления.
- 16 июля 2014, 16:38
- 28139
Желейный десерт с рисом
Ингредиенты для «Желейный десерт с рисом»:
- Рис ("Италика", вареный) — 4 ст. л.
- Творог — 150 г
- Желатин — 1 ст. л.
- Сливки (или молоко) — 5 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Ванильный сахар
- Корица (молотая)
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
846.9 ккал
|
белки
50.9 г
|
жиры
32.4 г
|
углеводы
91.1 г
|Порции
|ккал
423.5 ккал
|белки
25.5 г
|жиры
16.2 г
|углеводы
45.6 г
|100 г блюда
|ккал
249.1 ккал
|белки
15 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
26.8 г
Рецепт «Желейный десерт с рисом»:
Творог (или творожную массу) соединить со сливками, сахаром и ванильным сахаром, корицей, перебить блендером.
Добавить распущенный желатин к творожной массе, пребить блендером. Затем добавить вареный рис и ложкой его вмешать. Я специально оставила рис целым, но его так же можно измельчить блендером.
Разлить в формочки и отправить в холодильник. У меня большие формочки по объёму, поэтому получилось 2 шт.
Комментарии и отзывы
23 августа lana12061971 #
22 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
22 сентября 2018 года Natkati #
22 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
22 сентября 2018 года mazziadri #
22 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
22 сентября 2018 года Vicentina #
22 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
22 сентября 2018 года nnutty #
22 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
23 сентября 2018 года Лилек3011 #
23 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
25 сентября 2018 года lioliy1967 #
26 сентября 2018 года Cherry Berry 2017 #
29 января 2018 года Хлоркина #
16 декабря 2015 года Ольга Сталева #
12 мая 2015 года Psyche #
18 мая 2015 года a-lesa # (автор рецепта)
14 марта 2015 года Irbisastra #
17 марта 2015 года a-lesa # (автор рецепта)
5 января 2015 года ольга настя #
13 декабря 2014 года lina cactus #
13 декабря 2014 года a-lesa # (автор рецепта)
11 ноября 2014 года Даша Михайловна #
12 ноября 2014 года a-lesa # (автор рецепта)
4 ноября 2014 года Дюдюкаа #
3 ноября 2014 года Виктория Чернова #
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19 октября 2014 года топиарий #
19 октября 2014 года топиарий #
18 августа 2014 года Даша Михайловна #
18 августа 2014 года a-lesa # (автор рецепта)
18 августа 2014 года Даша Михайловна #
13 августа 2014 года Z-a #
9 августа 2014 года emeremin #
9 августа 2014 года a-lesa # (автор рецепта)
6 августа 2014 года Olga Chernyshova #
31 июля 2014 года linka97 #
31 июля 2014 года a-lesa # (автор рецепта)
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