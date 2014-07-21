Наипростейший способ полакомиться по-настоящему вкусной выпечкой. Сделать этот десерт может даже человек с минимальным кулинарным опытом - проверено на моих мальчиках) Как же я люблю этот рецепт! И готовить, и кушать!!! Всего 4 шага - 4 этапа приготовления. Воздушный, нежный творожник, да со свежей малинкой - шикарный летний полезный десерт!
- 21 июля 2014, 9:37
- 23806
Творожник с малиной
Ингредиенты для «Творожник с малиной»:
- Творог — 700 г
- Сметана — 3 ст. л.
- Яйцо куриное — 6 шт
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Малина — 2 горст.
- Сахар — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
2114.1 ккал
|белки
178.7 г
|жиры
65.9 г
|углеводы
198.4 г
|100 г блюда
|ккал
157.8 ккал
|белки
13.3 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
14.8 г
Рецепт «Творожник с малиной»:
Взбиваем миксером белки, постепенно добавляя весь сахар. Взбиваем на самой маленькой скорости, до мягких пиков.
В чашу с белками постепенно, малыми порциями вводим творожную массу, перемешиваем осторожно, снизу вверх, чтобы белки наши не осели. Они - залог пышности
В готовое тесто кладем горсти две малины. У меня малина этого сезона уже заморожена и всегда под рукой.
Смазываем форму, выкладываем тесто.
Выпекаем.
Кто как привык - в сильно нагретой духовке, не открывая минут 40, до сухой лучины.
В мультиварке на режиме "Выпечка" примерно 50 минут.
Я готовлю его с вечера, и на утро у нас вот такой дивный и полезный завтрак.
Или в выходной день выпекаю с утра, и лакомимся мы им за вечерним чаем.
Перед подачей полить малиновым сиропом и украсить свежими ягодами.
Вкусного вам лета!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 13:10 hfrif #
Это я отвечала девушке, которая спрашивала, почему опал творожник. Но почему-то ответа не получилось - только комментарий.
28 сентября 2019 года cvettka #
28 сентября 2019 года cvettka #
Спасибо что поделились такой вкуснотищей )))).Теперь это точно будет наше семейное блюдо.
20 сентября 2019 года NATATA555 #
17 ноября 2018 года sveta lebed #
17 ноября 2018 года Ялорис # (автор рецепта)
24 ноября 2017 года mayka 65 #
25 ноября 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
7 июля 2017 года mozver #
7 июля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
10 июня 2017 года weta-k #
10 июня 2017 года Людмила Кислушко #
Спасибо, Ларисочка!! Солнечно-ягодного Вам лета !!
11 июня 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
7 июня 2017 года Светусенька #
7 июня 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
3 июня 2017 года Ирина Плюскина #
3 июня 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
вчера в 13:12 Юлия Долгополова #
вчера в 21:15 Ирина Плюскина #
А этот творожник - тоже очень и очень хорош!)
20 мая 2017 года С_Марина_С #
20 мая 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
27 апреля 2017 года Larrissa1 #
У меня и мои запеканки вкусные получаются, но эта лучше!!!!!
28 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
26 апреля 2017 года rara_avis777 #
27 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
28 апреля 2017 года Klaudia-1 #
5 мая 2017 года rara_avis777 #
24 апреля 2017 года Марина Indus #
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года lyudmila vasileva 58 #
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года DAISY # (модератор)
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
24 апреля 2017 года Гаврилова Анна #
24 апреля 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
23 января 2017 года 1Марта #
Скажите, а вы не пробовали делать из мягкого творога, в тубах?
23 января 2017 года Ялорис # (автор рецепта)
Нет, в тубах не использовала никогда
23 января 2017 года 1Марта #
24 апреля 2017 года elenaozerova #
26 апреля 2017 года 1Марта #
8 мая 2016 года Лисёна69 #
8 мая 2016 года Ялорис # (автор рецепта)
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