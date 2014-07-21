Творожник с малиной

Наипростейший способ полакомиться по-настоящему вкусной выпечкой. Сделать этот десерт может даже человек с минимальным кулинарным опытом - проверено на моих мальчиках) Как же я люблю этот рецепт! И готовить, и кушать!!! Всего 4 шага - 4 этапа приготовления. Воздушный, нежный творожник, да со свежей малинкой - шикарный летний полезный десерт!

В чашу с белками постепенно, малыми порциями вводим творожную массу, перемешиваем осторожно, снизу вверх, чтобы белки наши не осели. Они - залог пышности

В готовое тесто кладем горсти две малины. У меня малина этого сезона уже заморожена и всегда под рукой. Смазываем форму, выкладываем тесто.

Выпекаем. Кто как привык - в сильно нагретой духовке, не открывая минут 40, до сухой лучины. В мультиварке на режиме "Выпечка" примерно 50 минут.

Остужаем творожник и отправляем его в холодильник. Это обязательное условие - творожник отдыхает в холоде, настаивается, становится сочным.Я готовлю его с вечера, и на утро у нас вот такой дивный и полезный завтрак.Или в выходной день выпекаю с утра, и лакомимся мы им за вечерним чаем.Перед подачей полить малиновым сиропом и украсить свежими ягодами.Вкусного вам лета!!!