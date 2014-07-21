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  • 21 июля 2014, 9:37
  • 23806

Творожник с малиной

Рецепт: Творожник с малиной

Наипростейший способ полакомиться по-настоящему вкусной выпечкой. Сделать этот десерт может даже человек с минимальным кулинарным опытом - проверено на моих мальчиках) Как же я люблю этот рецепт! И готовить, и кушать!!! Всего 4 шага - 4 этапа приготовления. Воздушный, нежный творожник, да со свежей малинкой - шикарный летний полезный десерт!

Категория: Десерты Другие десерты

Ингредиенты для «Творожник с малиной»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2114.1 ккал		 белки
178.7 г		 жиры
65.9 г		 углеводы
198.4 г
100 г блюда
ккал
157.8 ккал		 белки
13.3 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
14.8 г


Рецепт «Творожник с малиной»:

Берем творог пожирнее. Перетираем его блендером с желтками, мукой и сметаной до однородности

Взбиваем миксером белки, постепенно добавляя весь сахар. Взбиваем на самой маленькой скорости, до мягких пиков.

В чашу с белками постепенно, малыми порциями вводим творожную массу, перемешиваем осторожно, снизу вверх, чтобы белки наши не осели. Они - залог пышности

В готовое тесто кладем горсти две малины. У меня малина этого сезона уже заморожена и всегда под рукой.
Смазываем форму, выкладываем тесто.

Выпекаем.
Кто как привык - в сильно нагретой духовке, не открывая минут 40, до сухой лучины.
В мультиварке на режиме "Выпечка" примерно 50 минут.

Остужаем творожник и отправляем его в холодильник. Это обязательное условие - творожник отдыхает в холоде, настаивается, становится сочным.
Я готовлю его с вечера, и на утро у нас вот такой дивный и полезный завтрак.
Или в выходной день выпекаю с утра, и лакомимся мы им за вечерним чаем.







Перед подачей полить малиновым сиропом и украсить свежими ягодами.
Вкусного вам лета!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Летняя свежесть" На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: десерт

Вкусы: малиновый творожный

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Творожник с малиной
Описание: Наипростейший способ полакомиться по-настоящему вкусной выпечкой. Сделать этот десерт может даже человек с минимальным кулинарным опытом - проверено на моих мальчиках) Как же я люблю этот рецепт! И готовить, и кушать!!! Всего 4 шага - 4 этапа приготовления. Воздушный, нежный творожник, да со свежей малинкой - шикарный летний полезный десерт!
Тэги: десерт.


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Фотографии «Творожник с малиной» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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И еще добавлю: Вы рановато вытащили. Обычно такое количества творога в духовке при 180 градусах не меньше часа выпекается. Ну и - да, всегда слегка опадает, это нормально.
Это я отвечала девушке, которая спрашивала, почему опал творожник. Но почему-то ответа не получилось - только комментарий.
И творог не блендером разбивала а просто в чашке протерла деревянной ложкой.Творог хороший домашний ,но он у нас обычно после заморозки (так получается).Где-то здесь на поваренке мне попалось,было сказано что после замораживания творог понежнее,чем если свежий.
Это называется запеканка моей мечты.Несколько лет пыталась подобрать рецепт.Этот тот самый,то что нужно.И на следующий день нежный творожник,запеканку любим,поэтому пеку при любой возможности творожник.
Спасибо что поделились такой вкуснотищей )))).Теперь это точно будет наше семейное блюдо.
Очееь мягкая и недная запеканка получилась. Нам понравилось.
Вот как у меня выглядит. Пекла с вишней, больше похоже на суфле. Думаю будет вкусно. Спасибо
На здоровье!
Огромное спасибо автору рецепта ,творожник получился нежный ,в меру сладкий и наверное самый удачный из тех рецептов ,что я готовила из творога .Настоятельно рекомендую всем приготовить .
Как же приятно! Очень! Спасибо огромное за доверие и фото!
Я бы эту вкуснятину назвала бы "творожное суфле") Неповторимый вкус, на сколько нежно и воздушно получилось...супер!!! Спасибо за шикарный и супер простой рецепт! Готовила половину порции и пожалела, потому что смели даже не дали до конца остыть)))) но а фотографировать видимо придется в след.раз)))
Спасибо за доверие и добрые слова!
Потрясающе выглядит творожник, очень хочется его испечь, но, есть вопросы. Лариса, скажите, пожалуйста, форму какого диаметра лучше использовать? Сильно нагретая духовка, это сколько градусов? Почему белки нельзя взбивать на высокой скорости до твёрдых пиков? И почему творог постепенно вмешивается в белки, а не наоборот, как в других рецептах, белки постепенно вводятся в творог? Простите за такое количество вопросов , но очень хочется понять суть процесса, потому что запеканки опадают частенько после выпечки и получаются плоскими блинчиками.
Превосходный творожник! Вместо муки положила ложечку крахмала, сметану йогуртом заменила и добавила изюмчика - вкуснятина!!! С малиной первый раз пекла - очень вкусно!!
Спасибо, Ларисочка!! Солнечно-ягодного Вам лета !!
Как красиво! Огромное спасибо! Счастья и удачи!
Очень вкусно, особенно после ночи в холодильнике, у меня разрез не такой красивый, т.к. творог был крупинчатый и резала до выстаивания, ягодка гидрид черная смородина+крыжовник, спасибо, буду пользоваться рецептом!
Очень приятно, что понравилось! Спасибо большое за фото!
Спасибо большое за рецепт! Нежнейший манник получился! И вкуснейший! Вечером пекла, не удержались, третью часть съели почти горячим!))) А остальное в холодильник на утро, как вы и советовали!!!
Как же приятно, спасибо!
Ответ для Ирина Плюскина
Как это у Вас манник без манки получился?
У меня отзыв не к тому блюду ушел!)))
А этот творожник - тоже очень и очень хорош!)
Отличный рецепт! Браво! Все мои предыдущие рецепты творожных запеканок можно выбросить. Настоящая находка, особенно для тех, кто не любит творог. Творожник получается нежный, воздушный, просто тает во рту. А какой полезный благодаря не только творогу и ягодам, но и отсутствию большого количества муки и разрыхлителя. Огромное спасибо автору!!!
Спасибо Вам большое за доверие и теплые слова!
Запеканка получилась очень нежная! У меня она не большая, потому что творога оказалось дома меньше чем нужно. Уменьшила всё ровно на половину. Раньше я почему-то ягоду не добавляла. А зря. Очень понравилось. Попробую и с другими ягодками...
У меня и мои запеканки вкусные получаются, но эта лучше!!!!!
Большое-большое спасибо! Очень приятно!
Сделала сегодня по Вашему рецепту творожник! Спасибо огромное! Я только не увидела в какой форме выпекать и взяла маленький размер. У меня получился высокий с "шапкой" и творог был жидкий (добавила крахмал по совету), так что все вкусненько - уже кусочек шапки попробовала
Спасибо за доверие!
Ответ для rara_avis777
Скажите,пожалуйста,в какой форме Вы выпекали?Как по-Вашему,какой размер бы подошел к этому количеству продуктов?Спасибо.
Я взяла диаметр 16 см, но у меня было продуктов 2/3 от рецепта. Сегодня делала опять полное количество продуктов взяла форму 26 см - отлично все поместилось! Можно брать 24-26-28 см будет по толщине разница, но из формы не вывалится. Удачи Вам!
Аромат малины - привет из лета! Спасибо за рецепт
На здоровье!
Творожные блюда - моя слабость.
точно -точно!
Для детей особенно здорово - не всех детей можно уговорить есть творог, а это десерт!
Это да, проверено
Спасибо за рецепт. А малину надо предварительно размораживать?
можно разморозить, можно так приготовить
Давно ищу рецепт творожника, чтобы преобладал именно творог. По-моему, нашла)))
Скажите, а вы не пробовали делать из мягкого творога, в тубах?
Очень надеюсь, что да, нашли
Нет, в тубах не использовала никогда
ПОнятно. Спасибо за быстрый ответ!
Ответ для 1Марта
он жиже, добавьте пару ложек крахмала
спасибо
Творожник просто изумительный. У нас даже остыть не успел
На здоровье!
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