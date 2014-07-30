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  • 30 июля 2014, 17:15
  • 145055

Баклажаны по рецепту моей бабушки

Рецепт: Баклажаны по рецепту моей бабушки

Вкусная закуска с чесночком. Вегетарианское блюдо.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Кухня: Грузинская

Ингредиенты для «Баклажаны по рецепту моей бабушки»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2927.6 ккал 		белки
17.6 г 		жиры
282.2 г 		углеводы
577.9 г
Порции
ккал
292.8 ккал		 белки
1.8 г		 жиры
28.2 г		 углеводы
57.8 г
100 г блюда
ккал
200.5 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
19.3 г		 углеводы
39.6 г


Рецепт «Баклажаны по рецепту моей бабушки»:

Баклажаны нарезать вдоль на пластины шириной 0,5 см.
Я очищаю баклажан с противоположных сторон, чтобы при нарезке кожура была только ободком.
Посолить и сложить в миску на 1 час.

Удалить влагу с кусочков баклажана полотенцем.
Наколоть в нескольких местах вилкой.

Или так. Бюджетный вариант

Разогреть сковороду с маслом.
Обжарить баклажаны с двух сторон до румяной корочки

Прежде чем снять со сковороды, соберите баклажаны на одну сторону и наклоните сковороду так, чтобы лишнее масло стекло.

Переложите в миску. Сложенные горячими в миске они становятся еще мягче, учитывайте это при жарке, не пережарьте.

Очистите чеснок.

Приготовьте холодный маринад.
В миску выдавите чеснок, добавьте воду, уксус, щепотку соли.


Перемешайте.

Орехи измельчите в блендере.

Приготовьтесь к формированию «Язычков» - так это блюдо называет мой любимый муж.

Окуните кусочек обжаренного баклажана в маринад.

Положите на ½ баклажана 1 ч. л. измельченных орехов.

Сверните кусочек пополам.

Поместите в контейнер.
Таким образом поступите со всеми кусочками.

Остатки маринада вылейте в миску, где были жареные баклажаны, взболтайте.

Вылейте остатки маринада и масла в контейнер на баклажаны.

Погрузите все баклажаны в маринад, слегка придавив руками. Остудите. Поставьте в холодильник на ночь

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / День рождения / Новый год На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: закуска

Вкусы: чесночный кисловатый

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Комментарии и отзывы

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На вкус баклажаны шикарные, очень гармоничный рецепт без перекосов в остро-солено-кислые вариации. Всего как раз вмеру!

Баклажаны у меня осенние, оказалась очень жесткая кожица, в следующий раз буду очищать)
спасибо за рецепт,надо попробовать
Вкусная закуска, не на каждый день, но приготовить можно. Кушали с помидором вприкуску, не хватало зелени...Делала по рецепту строго, но, думаю петрушка не помешала бы..
Очень вкусно! Спасибо за рецепт!
Хороши баклажанчики. Вкуснотища!!!
А если все-таки баклажаны смазать маслом и запечь, а не обжаривать?
я бы даже без масла запекала.
баклажаны сильно впитывают масло, запекать без него самое то.
Да это вкусные баклажаны получаются..первый раз этот рецепт услышала от Роксаны Бабаян..
Прочитала все коменты...Три раза задавался вопрос - скольки % уксус...тишина, ни одного ответа на конкретный вопрос по рецепту. Может ответит кто нибудь из поварят которые готовили по этому рецепту. думаю будут благодарны многие поварята
я использую 6% яблочный, но можно взять любой и развести до нужного вкуса .
Спасибо за рецепт. Вкусно, просто. Мне правда не хватило соли. Хочется присолить немного! Я правда не вымачивала синенькие... может из-за этого?
уксус сколько % брать ?
Вчера ела это блюдо в грузинском ресторане и решила обязательно приготовить его дома- ну очень вкусно!
Как нарезать баклажаны толщиной 0,5 см? Чем лучше? У меня плохо получается.
Сделайте тобще.Не волнуйтесь будет вкусно
Спасибо
Спасибо, очень вкусно! Посыпала кинзой.
Добавляю еще карри
А я баклажаны смазываю маслом и запекаю в духовке на бумаге или на фольге. Экономия масла очень ощутима.
МММ... И эти забираю!
Спасибо за рецепт! Забрала себе в КК
Если баклажаны не жарить на сковороде, а печь в духовке в режиме "гриль", то расход масла уменьшается раза в три, и нет необходимости избавляться от лишнего масла.
И еще,можно просто порезать баклажаны, проколоть вилкой и сразу печь их на противне, а не ждать зачем-то целый час.
Спасибо за рекомендации
Я так делала, именно по тем же причинам, но увы - вкус совсем другой!!!!!
Сорт баклажан разный, есть с явной горечью, и просоленные баклажаны при жарке вбирают намного меньше масла.
Еще обычно просоленные баклажаны и кабачки меньше расползаются при жарке =) Я всегда солю - не важно, с горечью баклажаны или нет =)
Спасибо за рецепт =)
это точно подмечено, спасибо
хороший рецепт и тактичные коментарии спасибо
Спасибо
Если не добавлять орехи, а переложить слои готовых баклажанов свежей резаной петрушкой, оставить под гнетом на сутки с этим же маринадом, то можно это все закатать в банку на зиму. Поверте на слово- зимой вас будут чествовать как лучшего повара! (и соответственно орехи добавить при подаче на стол)
Вы так делаете!?
Я тоже.
А еще перекладываю аджикой без помидоров, стерилизую, закатываю. Получаются острые, а зимой добавляю в салаты (с морковкой)
Спасибо, что напомнили про рецепт с аджикой, я уже сто лет его не делала!!!!)))) Отличный рецепт! А как ещё вы готовите баклажаны?
Раньше делали разные: печенные целиком в томатном соке, рубленные в виде икры, но прижились только 3 рецепта:эти 2 и целиком в томате(они как основа соуса для спагетти, нужно доводить вкус)
Ответ для chsf21
Ой захотелось такие синенькие закатать! А сколько Вы стерилизуете литровую баночку?
Делаю только 0,5 30 минут как закипит вода.
Аджика без помидоров;перец сладкий, острый, чеснок, зелень, уксус
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