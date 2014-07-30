Вкусная закуска с чесночком. Вегетарианское блюдо.
- 30 июля 2014, 17:15
- 145055
Баклажаны по рецепту моей бабушки
Ингредиенты для «Баклажаны по рецепту моей бабушки»:
- Баклажан — 1,3 кг
- Чеснок — 3 зуб.
- Орехи грецкие — 50 г
- Уксус — 3 ст. л.
- Вода — 3 ст. л.
- Масло подсолнечное — 1 стак.
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2927.6 ккал
|
белки
17.6 г
|
жиры
282.2 г
|
углеводы
577.9 г
|Порции
|ккал
292.8 ккал
|белки
1.8 г
|жиры
28.2 г
|углеводы
57.8 г
|100 г блюда
|ккал
200.5 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
19.3 г
|углеводы
39.6 г
Рецепт «Баклажаны по рецепту моей бабушки»:
Баклажаны нарезать вдоль на пластины шириной 0,5 см.
Я очищаю баклажан с противоположных сторон, чтобы при нарезке кожура была только ободком.
Посолить и сложить в миску на 1 час.
Прежде чем снять со сковороды, соберите баклажаны на одну сторону и наклоните сковороду так, чтобы лишнее масло стекло.
Переложите в миску. Сложенные горячими в миске они становятся еще мягче, учитывайте это при жарке, не пережарьте.
Погрузите все баклажаны в маринад, слегка придавив руками. Остудите. Поставьте в холодильник на ночь
Комментарии и отзывы
20 ноября 2019 года MarichkaMarichka #
Баклажаны у меня осенние, оказалась очень жесткая кожица, в следующий раз буду очищать)
25 июля 2019 года sofiazlatin #
22 июля 2019 года natali kin2009 #
16 июля 2019 года fialkaXY #
17 июля 2019 года Наталья Щучкина #
15 апреля 2019 года natali kin2009 #
2 мая 2019 года Svetulia11 #
баклажаны сильно впитывают масло, запекать без него самое то.
22 марта 2019 года Лариса0209 #
8 августа 2017 года залева-королева #
10 августа 2017 года chsf21 # (автор рецепта)
14 июля 2017 года MamAnj #
13 сентября 2016 года Вера Лопанцева #
31 января 2016 года Ююся #
1 февраля 2016 года chsf21 # (автор рецепта)
27 января 2016 года weta-k #
27 января 2016 года chsf21 # (автор рецепта)
27 января 2016 года weta-k #
17 ноября 2015 года irbel2515 #
18 ноября 2015 года chsf21 # (автор рецепта)
12 августа 2015 года novost #
12 августа 2015 года chsf21 # (автор рецепта)
9 августа 2015 года marianna8339 #
7 августа 2015 года Черте что #
6 августа 2015 года Любимая13 #
7 августа 2015 года chsf21 # (автор рецепта)
10 февраля 2015 года Verav-83 #
10 февраля 2015 года chsf21 # (автор рецепта)
16 августа 2014 года Люсси Ли #
И еще,можно просто порезать баклажаны, проколоть вилкой и сразу печь их на противне, а не ждать зачем-то целый час.
16 августа 2014 года chsf21 # (автор рецепта)
Я так делала, именно по тем же причинам, но увы - вкус совсем другой!!!!!
Сорт баклажан разный, есть с явной горечью, и просоленные баклажаны при жарке вбирают намного меньше масла.
29 августа 2014 года WindSurf #
Спасибо за рецепт =)
29 августа 2014 года chsf21 # (автор рецепта)
14 августа 2014 года Юрий Ден #
14 августа 2014 года chsf21 # (автор рецепта)
7 августа 2014 года Чернышова Ирина #
7 августа 2014 года chsf21 # (автор рецепта)
Я тоже.
А еще перекладываю аджикой без помидоров, стерилизую, закатываю. Получаются острые, а зимой добавляю в салаты (с морковкой)
8 августа 2014 года Чернышова Ирина #
8 августа 2014 года chsf21 # (автор рецепта)
28 августа 2015 года Наталья02021982 #
28 августа 2015 года chsf21 # (автор рецепта)
Аджика без помидоров;перец сладкий, острый, чеснок, зелень, уксус
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