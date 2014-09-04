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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/94409/]Корнуэльский яблочный пирог[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/94409/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2014sep/04/59/849635_89451-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Девочки, впереди выходные и вот для вас рецепт потрясающего воскресного пирога. Пирог-красавец! Пирог-открытие!! Пирог-сказка!!! Полный пипец! Я думала, что МЕНЯ! УДИВИТЬ яблочным пирогом! Да это невозможно... Оказалось, возможно!!! И ЕЩЕ КАК возможно! Рецепт очень простой и довольно быстрый, но какой результат!!! Мммммммм... Нямка, нямка, нямка!!! Ингредиенты: Масло сливочное, Сахар, Яйцо куриное, Сметана, Мука пшеничная, Разрыхлитель теста, Ванильный сахар, Сахар коричневый, Яблоко. Тэги: праздник, ужин, обед, десерт, чаепитие, пирог.