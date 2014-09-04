Девочки, впереди выходные и вот для вас рецепт потрясающего воскресного пирога. Пирог-красавец! Пирог-открытие!! Пирог-сказка!!! Полный пипец! Я думала, что МЕНЯ! УДИВИТЬ яблочным пирогом! Да это невозможно... Оказалось, возможно!!! И ЕЩЕ КАК возможно! Рецепт очень простой и довольно быстрый, но какой результат!!! Мммммммм... Нямка, нямка, нямка!!!
- 4 сентября 2014, 22:06
- 1370890
Корнуэльский яблочный пирог
Ингредиенты для «Корнуэльский яблочный пирог»:
- Масло сливочное — 220 г
- Сахар — 150 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сметана — 1/2 стак.
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 1 пакет.
- Ванильный сахар — 2 пакет.
- Сахар коричневый — 1 ст. л.
- Яблоко ( 500-600 г, кислые, твердые, лучше взять зеленые) — 4 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4469 ккал
|
белки
55.5 г
|
жиры
255.6 г
|
углеводы
482.5 г
|100 г блюда
|ккал
253.9 ккал
|белки
3.2 г
|жиры
14.5 г
|углеводы
27.4 г
Рецепт «Корнуэльский яблочный пирог»:
Полученную массу выложить в смазанную форму d 23-24 см. Дно можно застелить промасленной пергаментной бумагой.
Яблоки очистить, освободить от семян и кожицы, нарезать тонкими дольками. Воткнуть в тесто по кругу выпуклой стороной вверх, плотно друг к другу по всей поверхности пирога (чем больше яблок, тем пирог получится сочнее).
Поместить в духовку при 180*С. Выпекать примерно 45-50 минут (до сухой зубочистки). У меня пекся 50 минут, затем еще 5 минут выдержала в выключенной духовке.
Освободить от формы, выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
Подавать можно сразу горячим. Но, холодный мне понравился больше.
Невероятно воздушный, буквально пушистый бисквит...
просто неземное удовольствие... пища Богов!!!
Приятного чаепития!!!
Комментарии и отзывы
7 июня helena1961 #
25 мая ptitsa zolota #
25 мая ptitsa zolota #
25 мая 9213 #
25 мая 9213 #
20 мая Марлинка91 #
21 мая Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 мая Наталья Кондрахина #
9 мая Нина-супербабушка # (автор рецепта)
29 апреля Salammbo #
29 апреля Salammbo #
9 мая Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 июня mypost052015 #
25 апреля wild81 #
9 мая Нина-супербабушка # (автор рецепта)
20 апреля misha100896 #
21 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
14 апреля goncharovaib #
14 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 апреля naxer06 #
12 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 апреля valunka-2017 #
6 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
30 марта sofyborisov #
6 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 апреля wild81 #
29 марта marina290382 #
6 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
29 марта marina290382 #
27 марта caramel77 #
6 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
26 марта Womankz #
А эффектный какой , эстетически млею , очень люблю красивую выпечку.
Еще раз большущее Вам Спасибо!
6 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 марта MariaVolkova89 #
Спасибо от души!
6 апреля Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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