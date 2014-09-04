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  • 4 сентября 2014, 22:06
  • 1370890

Корнуэльский яблочный пирог

Рецепт: Корнуэльский яблочный пирог

Девочки, впереди выходные и вот для вас рецепт потрясающего воскресного пирога. Пирог-красавец! Пирог-открытие!! Пирог-сказка!!! Полный пипец! Я думала, что МЕНЯ! УДИВИТЬ яблочным пирогом! Да это невозможно... Оказалось, возможно!!! И ЕЩЕ КАК возможно! Рецепт очень простой и довольно быстрый, но какой результат!!! Мммммммм... Нямка, нямка, нямка!!!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Корнуэльский яблочный пирог»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4469 ккал 		белки
55.5 г 		жиры
255.6 г 		углеводы
482.5 г
100 г блюда
ккал
253.9 ккал		 белки
3.2 г		 жиры
14.5 г		 углеводы
27.4 г

Рецепт «Корнуэльский яблочный пирог»:

Подготовить продукты.

Белки отделить от желтков и убрать в холодильник.

Растопленное сливочное масло соединить с сахаром и ванильным сахаром.

По одному ввести в массу желтки,

Подмешать сметану.

Всыпать муку, смешанную с разрыхлителем, взбить до однородного состояния.

Белки взбить до крепких пиков.

Аккуратно вмешать в тесто методом складывания.

Полученную массу выложить в смазанную форму d 23-24 см. Дно можно застелить промасленной пергаментной бумагой.

Яблоки очистить, освободить от семян и кожицы, нарезать тонкими дольками. Воткнуть в тесто по кругу выпуклой стороной вверх, плотно друг к другу по всей поверхности пирога (чем больше яблок, тем пирог получится сочнее).

Сверху посыпать коричневым сахаром.

Поместить в духовку при 180*С. Выпекать примерно 45-50 минут (до сухой зубочистки). У меня пекся 50 минут, затем еще 5 минут выдержала в выключенной духовке.


Освободить от формы, выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.


Подавать можно сразу горячим. Но, холодный мне понравился больше.


Невероятно воздушный, буквально пушистый бисквит...


просто неземное удовольствие... пища Богов!!!


Приятного чаепития!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: праздник ужин обед десерт чаепитие пирог

Вкусы: яблочный нежный воздушный

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Корнуэльский яблочный пирог
Описание: Девочки, впереди выходные и вот для вас рецепт потрясающего воскресного пирога. Пирог-красавец! Пирог-открытие!! Пирог-сказка!!! Полный пипец! Я думала, что МЕНЯ! УДИВИТЬ яблочным пирогом! Да это невозможно... Оказалось, возможно!!! И ЕЩЕ КАК возможно! Рецепт очень простой и довольно быстрый, но какой результат!!! Мммммммм... Нямка, нямка, нямка!!!


Комментарии и отзывы

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Мой сын моряк, его по нескольку месяцев не бывает дома и, естественно, к его приходу накрывается праздничный стол. В этом году он должен был вернуться в марте, и я обещала угостить его "Корнуэльским яблочным пирогом". Но из-за карантина рейс продлили на 2,5 месяца и хотя в июне уже есть клубника по доступной цене, я решила, что яблочному пирогу быть! Ну не зря я так долго мечтала о нём, это действительно очень вкусно. Огромное спасибо за рецепт!
пирог получился вкусным, только вот или из-за яблок, из-за и качества или из-за их влажности пирог через час по краям зарумянился, а внутри был сырой. в результате выпекала 1 час 45 минут. вытащила его из формы и просто на противень положила, так засунула в духовку. низ немного подгорел. не знаю чего ему не хватило, все взвешивала на весах, масло было 82,5%
пирог получился вкусным, только вот или из-за яблок, из-за и качества или из-за их влажности пирог через час по краям зарумянился, а внутри был сырой. в результате выпекала 1 час 45 минут. вытащила его из формы и просто на противень положила, так засунула в духовку. низ немного подгорел. не знаю чего ему не хватило, все взвешивала на весах, масло было 82,5%
Огромное спасибо !!!восхитительный рецепт !невероятно вкусно !
Очень вкусный пирог! Спасибо за рецепт!
Спасибо большое! Очень рада, что вам понравилось!
Нина, вкуснейший пирог!!! Спасибо за рецепт!
На здоровье, Наташенька! Очень рада, что пирог вам понравился! Чудесный отчет!
Подскажите, пожалуйста, это сколько стаканов муки добавлять? Всегда путаюсь, когда мука в граммах указана
Подскажите, пожалуйста, это сколько стаканов муки добавлять? Всегда путаюсь, когда мука в граммах указана
В чайном стакане помещается 160 г муки, в граненом без верхнего ободка (емкостью 200 мл) - 130 г.
Мне интересно, а как понять, каким стаканом Вы измерения проводите? Чайным или гранёным?
Супер пирог! Так хотелось попробовать, что забыла сфоткать Превзошел ожидания! Спасибо) Только подскажите мне, как белки взбиваются в пики без сахара? У меня плотная пена получается, только если белок+сахар 1:1...
Спасибо большое, я очень рада, что вам понравилось. Про белки: они не должны быть чересчур свежими, чем свежее яйца, тем хуже взбиваются белки. И начинать надо на средней скорости и, только когда белки взобьются до мягких пиков, увеличить скорость.
Спасибо за рецепт. Голодными не остались. Все получилось вкусно
Я очень за вас рада Вам спасибо за комментарий!
Спасибо за рецепт! Буду готовить ещё, но положу поменьше масла.
Шикарно получилось! Спасибо большое за чудесный отзыв Я рада, что вам ппонравилось!
Скажите, пожалуйста, а рецепт только для девочек? Или мальчики тоже могут попробовать пирготовить?
А почему нет. Повара бывают и мальчиками. Причем лучшие повара!
Нина-супербабушка, спасибо Вам, очередной раз за бесподобный рецепт! Легко и понятно все готовить, делали с детьми 5 и 2-х лет и все равно все вышло удачно-) несмотря на Детское перемешивание и поедание яблок, своё видение украшения и переливания, пирог и поднялся и остался и сочным и нежным и воздушным! Все в восторге! Спасибо Вам!
Спасибо большое за чудесный отзыв Очень рада вашему успеху!
Хороший рецепт, вероятно, но мне совсем не понравилось определение " пипец ! ", да еще это услышать от супер-бабушки...
Просто я была в таком восторге в том момент, что другого слова не смогла найти. А что вы думаете, что супербабушка святая. Я тоже иногда могу ругнуться
Вот именно! В этом и изюминка))
Огромное спасибо за рецепт. Этот пирог стал любимым яблочным пирогом в нашей семье
Вам спасибо за доверие! Очень рада, что пирог вам понравился!
Огромное спасибо за рецепт. Этот пирог стал любимым яблочным пирогом в нашей семье
Вкусный и очень нежный пирог. Только мне не хватило яблок. В следующий раз добавлю и в само тесто.
Спасибо большое, Катюша, я очень за вас рада! А я ведь писала, что чем больше яблок, тем пирог будет сочнее.
Потрясающий яблочный пирог, номер один теперь в нашей семье! Я думала, меня ничем яблочным уже не удивить, но этот пирог вне конкуренции, низкий Вам поклон за рецепт
А эффектный какой , эстетически млею , очень люблю красивую выпечку.
Еще раз большущее Вам Спасибо!
На здоровье! Очень приятно, что пирог вам так понравился! Я очень за вас рада!
Очень нежный, восхитительный пирог! Готовлю не первый раз - и каждый раз на бис!
Спасибо от души!
На здоровье! Очень рада, что пирог прижился в вашем доме! Спасибо большое за отчет!
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