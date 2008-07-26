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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Холодные супы Свекольник
  • 26 июля 2008, 20:48
  • 277517

Свекольник

Рецепт: Свекольник

Многие в жаркую погоду любят есть окрошку, в нашей семье ее не любят из-за сочетания вкуса кваса с другими продуктами. А это блюдо мы едим много-много лет, и оно нам не надоедает.

Категория: Бульоны и супы Холодные супы Свекольник

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Свекольник»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
197.1 ккал 		белки
12.5 г 		жиры
6.8 г 		углеводы
21.2 г
Порции
ккал
32.9 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
1.1 г		 углеводы
3.5 г
100 г блюда
ккал
48.1 ккал		 белки
3 г		 жиры
1.7 г		 углеводы
5.2 г


Рецепт «Свекольник»:

Количество продуктов назвать трудно. Все зависит от вкуса того, кто ест и кто готовит.

Так вот. Свеклу натираем на крупной терке. Заливаем водой, в которую добавили сахар, уксус и соль. Все по вкусу готовящего. Свекла, ведь, бывает разная, то слаще, то просто … не очень. Варим все до готовности свеклы.

Пока все варится, мелко режем зеленый лук, трем на крупной терке свежие огурцы.



Варим яйца.



Затем, когда сварили и остудили свеклу, кладем в каждую тарелку зелени - по желанию кушающего, ведь кто-то любит пожиже, а кто-то погуще.
Заливаем свеклой с бульоном, кладем по половинке яйца (кто-то съест и больше – пусть ест, сколько хочет),



кладем сметанки и наслаждаемся.



Друзья, мои дорогие, ведь сюда можно положить все, что душеньке угодно. Хоть колбаску, хоть редиску. Пробуйте, экспериментируйте! Это очень вкусно!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3939
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На первое

Теги: обед первое суп

Вкусы: кисло-сладкий овощной

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Свекольник
Рецепт: Свекольник

Многие в жаркую погоду любят есть окрошку, в нашей семье ее не любят из-за сочетания вкуса кваса с другими продуктами. А это блюдо мы едим много-много лет, и оно нам не надоедает.

Ингредиенты для «Свекольник»:

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Комментарии и отзывы

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Если так долго варить натёртую сырую свеклу в воде с уксусом и пр. - вся польза от этого овоща утрачивается. Наш холодник литвинский (Беларусь): свеклу отварить (количество зависит от количества порций - 2 средних бурака хватает где-то на три литра готового холодника); варим свеклу, как обычно, зимний дольше, молодую меньше. По готовности - отправить в холодную воду. Затем в кастрюлю с кипящей водой отправляем где-то 500 грамм свежего нарезанного щавеля или консервированного без соли (если нет, это может быть шпинат, ботва редиса, листья снятие - в этом случае, добавить лимонной кислоты); через несколько минут добавить натёртую на крупной тёрке очищенную свеклу, вскипятить. Хочу заметить, что отвар зелени и свеклы делается на 1/2 количества воды. После 3-5 минут кипения отвар выключить и остудить. Я обычно заготовку делаю с вечера. Перед обедом в отвар добавляется мелко нарезанный свежий (или замороженный) укроп, зеленый лук, настенный на крупной тёрке свежей огурец, когда нет - соленый. Затем добавляется нежирный кефир и несколько ложек сметаны - хорошо перемешивается (ели огурец свежий -подсолить по вкусу, подчистить лимонной кислотой при необходимости), при сильной жаре охлаждается. Подаётся с товарным картофелем кусочками, чуть пристроенным. Это больше описывать, чем сделать. Попробуйте!
На сайте этот "свекольник" в 26 вариантах являетя блюдом белорусской или литовской кухни, окрошку не напоминает.
Самый вкусный свекольник из печеной свеклы
"По желанию кушающего " - так говорить не правильно . Кушают только дети .
Претензии к словарю автора, а не к рецепту
Ответ для nika 7 2016
Абсолютно с Вами согласна. Сейчас все поголовно кушают
Абсолютно с Вами согласна. Сейчас все поголовно кушают
Ответ для nika 7 2016
Не правильно, но очень аппетитно
Хороший рецепт! Получился немного похожим на окрошку. Необычно, но всем в семье понравилось. Особенно со сметаной. Летом обязательно буду готовить. Спасибо🙏
Хорошо это блюдо закусывать круглой вареной картошкой
Рецепт, СУПЕР! Спасибо! У меня получилось нечто напоминающее окрошку
Изменения в рецепте: небыло зел лука, заменил головкой лука и полпучка петрушки.
Всё правильно - это альтернатива окрошке. Я не понимаю вкус кваса с овощами, а этот вариант обожаю.
Ответ для vladimka-2020
Зелёный лук ну никак нельзя заменить репчатым,хотя...дело вкуса.
Светочка, шикарный свекольник!
Ленусенька!!! Очень рада, что ты мне доверилась! Так захотелось самой сейчас тарелочку, но погода не располагает. Спасибо!!!
Да уж, Светочка, погодка шепчет о горяченьком!!!
Спасибо за рецепт, очень вкусный свекольник получился, теперь буду только так его готовить
Мне этот вариант тоже больше всех нравится. Спасибо!!!
Вкусный свекольник. Готовим примерно также. Вот только огурцы режем кусочками и добавляю мясную компоненту. Спасибо за рецепт!
Какая красивая картинка!!! Спасибо вам большое за то, что приготовили и добавили фото!!! Будем и дальше готовить такой прекрасный суп!!!
Вам спасибо за рецепт!
Я тоже так готовлю. Только свеклу после варки вынимаю. И яйцо тоже на терку (мне нравится когда желток растирается с водой). А так вкусно. Очень даже.
Согласна, что вкусно
А как долго надо варить свёклу?цвет не теряется?
Цвет не теряется, т.к. при варке добавляется уксус. Варить долго не надо - свёклу можно есть сырой, поэтому минут через 10 попробуйте. Если вам понравится свёкла, выключайте, не понравится, поварите ещё. Удачи
Я вообще свеклу в тарелку не кладу!
А куда кладёте?
Выбрасываю!Отжимаю и выбрасываю.В дело идет только свекольный бульон!
Жалко свёклу - я её обожаю!
Очень заинтересовал рецепт, хочу сделать, но я такой новичок в области кулинарии, что не могу рассчитать количество продуктов
Не могли бы вы сказать примерное количество всех ингредиентов (включая воду)? Я была бы вам очень благодарна
И я Очень трудный вопрос. Думаю так:
Трёте на крупной тёрке свёклу и заливаете водой так, чтобы получился суп чуть менее густой, чем вы любите. Ставьте варить. Сначала добавьте столовую ложку уксуса и столовую ложку сахара. Попробуйте. Если вкус не очень нравится, то добавляйте то, чего, на ваш вкус, не хватает. То же с солью, но её с самого начала можно не класть, а только когда сварится свёкла. Потом в тарелку будете класть остальные продукты и регулировать густоту. Надеюсь, что понятно написала. Удачи!
Да, поняла, спасибо огромное, пойду готовить
Надеюсь, что все получится, и вы не разочаруетесь.
Светочка, свекольник отличный!
Оленька! Как приятно! А фото какое вкусное!
Bolshoe Vam spasibo za prostoi i takoi udachnii rezept-nichego lishnego v vide kefira, sivorotki ili mineralki.
Здорово! У нас с вами одинаковое отношение к кефиру, сыворотке и минералке в супе. Пока я это не признаю.
с удовольствием попробуем!
Буду надеяться, что у нас с вами вкусы сходятся
Cпасибо за рецепт.Все очень просто и вкусно!!
Я очень рада, что не разочаровала вас.
Обалденный свекольник! Все получилось, все очень вкусно! Ели даже мои детишки-привереды)))) Спасибо за рецепт!
Очень-очень рада! Не забывайте готовить его в жару.
А какую свёклу брать нужно?
Потому что молодая еще мелковата, а старая (прошлогодняя) уже никуда не годится...
Даже и не знаю, что сказать. Мы в начале лета готовим из старой, т.к. молодая отсутствует. А когда поспеет, то берем молодую - с ней в 100 раз вкуснее.
Понятно!
Значит, начинаю усиленно поливать, чтобы ускорить рост молодой
Это блюдо для меня новое, хочется испробовать.
СПАСИБО!
А мне повезло! Возвращаюсь домой, зашла в магазин, а там ... молоденькая свёколка! Пусть и вам поскорее повезёт.
Ответ для DAISY
И еще ботву добавить молодую!
Не пробовали Запомню
Первый раз готовила свекольник в летнем варианте, очень понравился. В жару прекрасная альтернатива окрошке. Спасибо!
Мне очень приятно, что у вас еще один вариант для летнего супчика в запасе.
Светочка,это очень вкусно,такой летний,яркий...хотела написАть суп,но передумала-просто свекольное наслаждение!Последний раз еще креветок в него добавила-волшебно!Вариантов-масса,прям по Маяковскому-твори,выдумывай,пробуй!
А тебе за него-необ’ятное спасибо!
Анечка! У тебя что ни комментарий, то песня! Бальзам на душу! Спасибо! Спасибо! Спасибо! Твори! А вот я не догадалась бы креветок добавить. Этот рецепт из дааальних времен, когда мы про креветки и не слышали , свеклы с огурцами было много и очень вкусных.
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