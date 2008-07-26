Многие в жаркую погоду любят есть окрошку, в нашей семье ее не любят из-за сочетания вкуса кваса с другими продуктами. А это блюдо мы едим много-много лет, и оно нам не надоедает.
- 26 июля 2008, 20:48
- 277517
Свекольник
Ингредиенты для «Свекольник»:
- Свекла (сырая)
- Уксус
- Соль
- Сахар
- Огурец (свежий)
- Зелень (любая, резаная)
- Лук зеленый
- Яйцо куриное
- Сметана
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
197.1 ккал
|
белки
12.5 г
|
жиры
6.8 г
|
углеводы
21.2 г
|Порции
|ккал
32.9 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
1.1 г
|углеводы
3.5 г
|100 г блюда
|ккал
48.1 ккал
|белки
3 г
|жиры
1.7 г
|углеводы
5.2 г
Рецепт «Свекольник»:
Так вот. Свеклу натираем на крупной терке. Заливаем водой, в которую добавили сахар, уксус и соль. Все по вкусу готовящего. Свекла, ведь, бывает разная, то слаще, то просто … не очень. Варим все до готовности свеклы.
Пока все варится, мелко режем зеленый лук, трем на крупной терке свежие огурцы.
Варим яйца.
Затем, когда сварили и остудили свеклу, кладем в каждую тарелку зелени - по желанию кушающего, ведь кто-то любит пожиже, а кто-то погуще.
Заливаем свеклой с бульоном, кладем по половинке яйца (кто-то съест и больше – пусть ест, сколько хочет),
кладем сметанки и наслаждаемся.
Друзья, мои дорогие, ведь сюда можно положить все, что душеньке угодно. Хоть колбаску, хоть редиску. Пробуйте, экспериментируйте! Это очень вкусно!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3939
Комментарии и отзывы
17 июня Milochka2009 #
17 июня zhigalskaya1964 #
17 июня зыркало #
17 июня nika 7 2016 #
17 июня зыркало #
17 июня petrishina 2407 #
18 июня nika 7 2016 #
18 июня otrava80 #
24 мая 2020 года galimanoza #
17 июня зыркало #
8 мая 2020 года vladimka-2020 #
Изменения в рецепте: небыло зел лука, заменил головкой лука и полпучка петрушки.
8 мая 2020 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
17 июня tatmal0921 #
4 октября 2019 года lelika # (модератор)
11 ноября 2019 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
11 ноября 2019 года lelika # (модератор)
8 мая 2019 года Ustya21 #
11 ноября 2019 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
11 августа 2018 года Манюша #
12 августа 2018 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
12 августа 2018 года Манюша #
11 мая 2017 года masha bondarenko 91 #
11 мая 2017 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
19 июня 2016 года velikan2010 #
19 июня 2016 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
1 августа 2017 года landras #
1 августа 2017 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
2 августа 2017 года landras #
2 августа 2017 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
22 августа 2015 года terrified #
Не могли бы вы сказать примерное количество всех ингредиентов (включая воду)? Я была бы вам очень благодарна
22 августа 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
Трёте на крупной тёрке свёклу и заливаете водой так, чтобы получился суп чуть менее густой, чем вы любите. Ставьте варить. Сначала добавьте столовую ложку уксуса и столовую ложку сахара. Попробуйте. Если вкус не очень нравится, то добавляйте то, чего, на ваш вкус, не хватает. То же с солью, но её с самого начала можно не класть, а только когда сварится свёкла. Потом в тарелку будете класть остальные продукты и регулировать густоту. Надеюсь, что понятно написала. Удачи!
24 августа 2015 года terrified #
24 августа 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
10 августа 2015 года suliko2002 #
22 августа 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
30 июля 2015 года manyashka180978 #
1 августа 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
15 июля 2015 года mamusii #
15 июля 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
6 июля 2015 года Z Milana #
11 июля 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
73 месяца назад yabelka #
73 месяца назад DAISY # (автор рецепта) (модератор)
10 июня 2015 года lakomka Ira #
Потому что молодая еще мелковата, а старая (прошлогодняя) уже никуда не годится...
10 июня 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
10 июня 2015 года lakomka Ira #
Значит, начинаю усиленно поливать, чтобы ускорить рост молодой
Это блюдо для меня новое, хочется испробовать.
СПАСИБО!
10 июня 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
1 августа 2017 года landras #
1 августа 2017 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
10 июня 2015 года fox-yulia #
10 июня 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
7 июня 2015 года kitri #
А тебе за него-необ’ятное спасибо!
7 июня 2015 года DAISY # (автор рецепта) (модератор)
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