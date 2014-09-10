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  • 10 сентября 2014, 11:26
  • 205875

Быстрое томатное пюре на заморозку

Рецепт: Быстрое томатное пюре на заморозку

Я не люблю заниматься консервациями - нет времени на стерилизацию и закатку; банки занимают много места, открытые банки нужно быстро употребить, чтобы продукт не испортился... Поэтому стараюсь оптимизировать этот процесс. Томатное пюре я замораживаю порционно. Это очень удобно - добавить кусочек замороженного пюре, когда готовишь борщ, тушеные овощи, соус-подливу, да что угодно! Само пюре готовится очень быстро, не нужно мешать, следить, чтобы не подгорело: реального времени на приготовление - минимум!

Категория: Заготовки Заморозка

Ингредиенты для «Быстрое томатное пюре на заморозку»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
24 ккал 		белки
0.7 г 		жиры
0.2 г 		углеводы
5 г
100 г блюда
ккал
18.5 ккал		 белки
0.5 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
3.8 г


Рецепт «Быстрое томатное пюре на заморозку»:

У меня был один небольшой ящичек помидоров - все были пущены в дело.
Помидоры моем и разрезаем пополам. Очень крупные можно нарезать на 4-8 частей. Укладываем их в глубокий противень. В ингредиентах я указала соль, но я её не добавляю, если есть желание - можно подсолить.

Противни ставим в духовку и запекаем помодорки при 160-180*С час-полтора.

До тех пор, пока они не подвялятся. Цель - удалить из помидоров достаточное количество влаги, чтобы пюре в дальнейшем было не слишком жидкое.

Можно оставить помидоры остывать прямо в духовке.
Затем протираем их через металлическое сито.

Полученное пюре разливаем в силиконовые формочки.

Я использую формы для маффинов, конфет и льда. Отправляем в морозилку до полной заморозки.

Замороженное томатное пюре перекладываем в пакет и храним в морозилке. Достаем и употребляем по мере необходимости.

Надеюсь, кому-то мой опыт будет полезен Готовьте с удовольствием и без лишних хлопот!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На ужин

Теги: заготовка заморозка томаты

Вкусы: томатный

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Быстрое томатное пюре на заморозку
Описание: Я не люблю заниматься консервациями - нет времени на стерилизацию и закатку; банки занимают много места, открытые банки нужно быстро употребить, чтобы продукт не испортился... Поэтому стараюсь оптимизировать этот процесс. Томатное пюре я замораживаю порционно. Это очень удобно - добавить кусочек замороженного пюре, когда готовишь борщ, тушеные овощи, соус-подливу, да что угодно! Само пюре готовится очень быстро, не нужно мешать, следить, чтобы не подгорело: реального времени на приготовление - минимум!
Ингредиенты: Помидор, Соль.


Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт! Получилось очень вкусное помидорное пюре - глутоматы из томатов стали ещё вкуснее! Убрала в морозилку. Завтра опробую в борще вкус после заморозки и сделаю еще.
Делаю еще проще. Блендером и в мультиварку на режим "Плов". Потом в пакетики для заморозки.
Спасибо за подсказку с духовкой. Так будет быстрее.
Много лет помидоры увариваю, разбиваю блендером и в одноразовые небольшие прозрачные контейнеры. В них и замораживаю, в них и хранятся. Так же в них храню пережаренный лук, морковь. Осенью пережариваю ведро перетёртой моркови, ведро нарезанного лука, на всю зиму хватает. И никаких проблем с пассировкой зимой, никаких чисток овощей (сразу всё почистила, на комбайне порезала, помыла посуду один раз, а не каждый раз после тёрки -нарезки моркови-лука), никаких проблем с хранением. Достала контейнер, напополам разрезала (если целого кусочка много) и в суп, плов, второе.
Чтобы томат-паста магазинная не плесневела, я её всю сразу пассерую на среднем огне, периодически помешивая, когда будет готова - плотно в чистую баночку и в холодильник. Хранится долго. Рецепт этот подсмотрела у профессиональной поварихи. Можно не обжаривать, а посыпать тонким слоем соли или залить тонким слоем растительного масла, предварительно разровняв поверхность томат-пасты. Соль и масло не дадут образоваться плесени.
Спасибо огромное за рецепт! В прошлом году сделала в первый раз. Наконец, решила отписаться с благодарностью. Магазинную томат-пасту никогда не покупала, варила сама томат. Но это ж такой процесс: уваривай его несколько часов, а самый большой минус, что потом открытая банка не хранится даже в холодильнике. Из поллитровой банки пару раз возьмешь томат на борщ или в мясо, а остаток в банке быстро плесневеет, и выкидываешь продукт - жалко труд. А тут наморозила в силиконовых формах от кекса и переложила в пакет с зип-застежкой. В этом году даже использовала одноразовые пластиковые стаканчики для заморозки - только накладывала половину. Но я даже в духовке их не держала, просто перекрутила помидоры и заморозила. Зимой прям свежее помидорное пюре в заправку кладу. Очень рада! В морозильной камере места хватает
Очень здОрово! Обязательно воспользуюсь
Спасибо большое за идею
Класс!!!!!!!
Спасибо, рецепт замечательный! И в морозилке есть еще пока тому подтверждение!
Рецепт хороший. Только мне не подходит - место в морозилке дефицит! Но запомню, может когда смогу воспользоваться!
Добавила болгарский и острый перец,запекла вместе с помидорами.Суперский томатный соус получился!!!
Спасибо огромное за рецепт! Уже не первый год использую его!
А я делаю немного иначе. Помидоры прокручиваю на мясорубке, затем всю массу варю до густоты. Она уменьшается, примерно, в три раза. А уже потом раскладываю по формам. Когда не было форм, то клала в пакеты для заморозки, дожидалась, когда масса чуть-чуть подморозится и разделывала её на нужные кусочки и снова в морозилку уже до окончательной заморозки. Так удобнее - не у всех есть нужные формы.
Отличная идея!!!
Спасибо за идею! Сделала на пробу.
Чудо!! Рецепт великолепный!!
Ну очень спасибо!!!!!!
Я не перетирала, просто блендером измельчила. Спасибо большое за рецепт!
Все гениальное просто!!! Спасибо! Жду с нетерпением лета и урожая!!!
Спасибо, за рецепт! Класс!
Тоже не замарачиваюсь с приготовлением кетчупов и соусов, но я увариваю помидоры на плите + соль, пеоец и кориандр.По формочкам и в морозилку очень удобно и не закисает как кетчупы!
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