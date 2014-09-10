Я не люблю заниматься консервациями - нет времени на стерилизацию и закатку; банки занимают много места, открытые банки нужно быстро употребить, чтобы продукт не испортился... Поэтому стараюсь оптимизировать этот процесс. Томатное пюре я замораживаю порционно. Это очень удобно - добавить кусочек замороженного пюре, когда готовишь борщ, тушеные овощи, соус-подливу, да что угодно! Само пюре готовится очень быстро, не нужно мешать, следить, чтобы не подгорело: реального времени на приготовление - минимум!
- 10 сентября 2014, 11:26
- 205875
Быстрое томатное пюре на заморозку
Ингредиенты для «Быстрое томатное пюре на заморозку»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
24 ккал
|
белки
0.7 г
|
жиры
0.2 г
|
углеводы
5 г
|100 г блюда
|ккал
18.5 ккал
|белки
0.5 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Быстрое томатное пюре на заморозку»:
У меня был один небольшой ящичек помидоров - все были пущены в дело.
Помидоры моем и разрезаем пополам. Очень крупные можно нарезать на 4-8 частей. Укладываем их в глубокий противень. В ингредиентах я указала соль, но я её не добавляю, если есть желание - можно подсолить.
До тех пор, пока они не подвялятся. Цель - удалить из помидоров достаточное количество влаги, чтобы пюре в дальнейшем было не слишком жидкое.
Замороженное томатное пюре перекладываем в пакет и храним в морозилке. Достаем и употребляем по мере необходимости.
Надеюсь, кому-то мой опыт будет полезен Готовьте с удовольствием и без лишних хлопот!
Комментарии и отзывы
1 октября 2019 года Анастасия Кульченовская #
1 октября 2019 года Маша-Плюша #
21 августа 2019 года минтаки #
Много лет помидоры увариваю, разбиваю блендером и в одноразовые небольшие прозрачные контейнеры. В них и замораживаю, в них и хранятся. Так же в них храню пережаренный лук, морковь. Осенью пережариваю ведро перетёртой моркови, ведро нарезанного лука, на всю зиму хватает. И никаких проблем с пассировкой зимой, никаких чисток овощей (сразу всё почистила, на комбайне порезала, помыла посуду один раз, а не каждый раз после тёрки -нарезки моркови-лука), никаких проблем с хранением. Достала контейнер, напополам разрезала (если целого кусочка много) и в суп, плов, второе.
Чтобы томат-паста магазинная не плесневела, я её всю сразу пассерую на среднем огне, периодически помешивая, когда будет готова - плотно в чистую баночку и в холодильник. Хранится долго. Рецепт этот подсмотрела у профессиональной поварихи. Можно не обжаривать, а посыпать тонким слоем соли или залить тонким слоем растительного масла, предварительно разровняв поверхность томат-пасты. Соль и масло не дадут образоваться плесени.
12 августа 2019 года merrymama #
6 августа 2019 года Liska-2019 #
13 июня 2019 года Namy-nova #
20 мая 2019 года dairova65 #
9 декабря 2018 года Аленушка2904 #
8 октября 2018 года Барбина Оля #
6 октября 2018 года vredinka05051990 #
6 октября 2018 года SvetlanaVT #
11 сентября 2018 года Larus-7 #
15 августа 2018 года дуэт #
23 июля 2018 года fialkaXY #
14 мая 2018 года tanushka mikki #
7 апреля 2018 года nat-kurg #
22 февраля 2018 года VikkiV #
10 февраля 2018 года Тейе1 #
31 января 2018 года Ольга Майб #
31 января 2018 года юлиявалера #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: