Отбивная из куриного окорочка с картофелем

Хорошо обмакнуть во взбитом яйце. Обжарить на растительном масле без запаха с обеих сторон, добавить картофель, уменьшить огонь и обжаривать до румяной корочки минут 5-7. Разогреть духовку до 190*, поставить сковородку в духовку и довести до готовности еще минут 10. Но можно довести до готовности и в сковороде, накрыв крышкой и уменьшить огонь до минимума.