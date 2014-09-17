Старый и несправедливо забытый мною рецепт. Полноценный обед или ужин из минимального количества простых продуктов приготовленный за минимальное количество времени.
- 17 сентября 2014, 16:39
- 34051
Отбивная из куриного окорочка с картофелем
Ингредиенты для «Отбивная из куриного окорочка с картофелем»:
- Окорочок куриный (200 г) — 1 шт
- Картофель (средний на порцию) — 3 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1648.3 ккал
|
белки
106.1 г
|
жиры
81.6 г
|
углеводы
122.5 г
|100 г блюда
|ккал
177.2 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
13.2 г
Рецепт «Отбивная из куриного окорочка с картофелем»:
Картофель, почистить, помыть разрезать на четыре части, отварить в подсоленной воде до полуготовности минут 5.
Аккуратно вырезать косточку из бедра. Кость из голени вырезать, отрубить по середине, оставив косточку внизу окорочка. Посолить, поперчить. Если кости вырезались неравномерно, окорочок можно слегка отбить, накрыв пищевой пленкой.
Хорошо обмакнуть во взбитом яйце. Обжарить на растительном масле без запаха с обеих сторон, добавить картофель, уменьшить огонь и обжаривать до румяной корочки минут 5-7. Разогреть духовку до 190*, поставить сковородку в духовку и довести до готовности еще минут 10. Но можно довести до готовности и в сковороде, накрыв крышкой и уменьшить огонь до минимума.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6626
Комментарии и отзывы
17 октября 2020 года yuliast1977 #
24 мая 2020 года mad yu #
18 марта 2020 года Евгения 1976 #
Всё быстро, нежно, аппетитно, сытно и симпатично выглядит.
Спасибо большое, сегодня очень пригодился рецепт. Непременно буду им пользоваться. Готовила из филе бедра.
30 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
30 апреля 2019 года jannasimf #
30 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
30 апреля 2019 года felix032 #
30 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
30 апреля 2019 года акчуч #
30 апреля 2019 года Покусаева Ольга #
30 апреля 2019 года акчуч #
1 мая 2019 года Светланка g980 #
1 мая 2019 года Покусаева Ольга #
1 мая 2019 года Dama-Lorik #
1 мая 2019 года Покусаева Ольга #
1 мая 2019 года virgola71 #
1 мая 2019 года Покусаева Ольга #
2 мая 2019 года Глушец #
3 мая 2019 года Покусаева Ольга #
9 мая 2018 года Akira Shinrei #
29 ноября 2017 года svetik5552 #
30 июня 2017 года AnnaSi #
30 июня 2017 года veronika1910 #
1 июля 2017 года AnnaSi #
30 июня 2017 года chudo # (автор рецепта)
Очень вкусное фото!
Спасибо за отзыв
23 июня 2017 года Sherl #
А я кожу не снимала,мне в ней самый смак. У меня были куриные четверти,косточку вынула до нижнего сустава. Картошку в мундире готовила в микро и потом шкурку не снимала(нам так вкуснее). Зеленью не посыпала,даже не знаю почему,не случилось как-то.
Спасибо ,Танечка,за рецепт.
27 июня 2017 года chudo # (автор рецепта)
21 июня 2017 года Сурик #
21 июня 2017 года акчуч #
21 июня 2017 года Сурик #
21 июня 2017 года акчуч #
21 июня 2017 года veronika1910 #
22 июня 2017 года Сурик #
22 июня 2017 года Покусаева Ольга #
23 июня 2017 года Сурик #
23 июня 2017 года lelikloves #
29 июня 2017 года Сурик #
27 июня 2017 года chudo # (автор рецепта)
31 мая 2017 года Tato-sha #
9 июня 2017 года chudo # (автор рецепта)
26 апреля 2017 года novahelen #
У меня были бедра уже без кости и шкуры, за две минуты
придала им плоскую форму и пожарила за пять минут!
Вот так быстро приготовила ужин на двоих!
Спасибо большое за рецепт!
27 апреля 2017 года chudo # (автор рецепта)
10 февраля 2017 года Стрекозка1 #
12 февраля 2017 года chudo # (автор рецепта)
8 ноября 2016 года yaikova65 #
24 сентября 2016 года ignatiusP #
24 сентября 2016 года chudo # (автор рецепта)
11 сентября 2016 года Аллочка-уралочка #
11 сентября 2016 года anna uss #
12 сентября 2016 года chudo # (автор рецепта)
11 сентября 2016 года X_МаРиШкА_ВлАдИмИрОвНа_X #
12 сентября 2016 года chudo # (автор рецепта)
9 сентября 2016 года Bad Robot #
9 сентября 2016 года weta-k #
10 сентября 2016 года chudo # (автор рецепта)
11 сентября 2016 года weta-k #
9 октября 2016 года LIRA2030 #
9 октября 2016 года weta-k #
26 января 2016 года Psyche #
В первый раз героически мучилась с косточкой в окорочке согласно рецепту, во второй - взяла бедрышки и вырезала косточку полностью, в следующий, пожалуй, куплю бедрышки уже сразу без косточки и будет совсем хорошо )) Выглядит такая отбивная "без ножки" не менее аппетитно и вполне хватает наесться.
С картошкой тоже готовила, но повторять не стала - вкус все-таки не такой, как у сырой запеченой и, главное, она не влезла на сковородку вместе с окорочками, пришлось обжаривать по очереди и это значительно затянуло процесс приготовления.
А сами отбивнушки классные - большие и сочные
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