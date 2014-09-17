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  • 17 сентября 2014, 16:39
  • 34051

Отбивная из куриного окорочка с картофелем

Рецепт: Отбивная из куриного окорочка с картофелем

Старый и несправедливо забытый мною рецепт. Полноценный обед или ужин из минимального количества простых продуктов приготовленный за минимальное количество времени.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Отбивная из куриного окорочка с картофелем»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1648.3 ккал 		белки
106.1 г 		жиры
81.6 г 		углеводы
122.5 г
100 г блюда
ккал
177.2 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
13.2 г


Рецепт «Отбивная из куриного окорочка с картофелем»:

Картофель, почистить, помыть разрезать на четыре части, отварить в подсоленной воде до полуготовности минут 5.

Окорок помыть, обсушить, снять кожу.

Аккуратно вырезать косточку из бедра. Кость из голени вырезать, отрубить по середине, оставив косточку внизу окорочка. Посолить, поперчить. Если кости вырезались неравномерно, окорочок можно слегка отбить, накрыв пищевой пленкой.

Обвалять в муке.

Хорошо обмакнуть во взбитом яйце. Обжарить на растительном масле без запаха с обеих сторон, добавить картофель, уменьшить огонь и обжаривать до румяной корочки минут 5-7. Разогреть духовку до 190*, поставить сковородку в духовку и довести до готовности еще минут 10. Но можно довести до готовности и в сковороде, накрыв крышкой и уменьшить огонь до минимума.

Подавать, посыпав зеленью. Можно добавить острый перец и дольку лимона.





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6626
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: горячее курица картофель

Вкусы: яичный картофельный куриный

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Отбивная из куриного окорочка с картофелем
Рецепт: Отбивная из куриного окорочка с картофелем

Старый и несправедливо забытый мною рецепт. Полноценный обед или ужин из минимального количества простых продуктов приготовленный за минимальное количество времени.

Ингредиенты для «Отбивная из куриного окорочка с картофелем»:

Комментарии и отзывы

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Татьяна, спасибо за рецепт! Очень нежная, сочная и вкусная курочка! Ммммммм....
отличное, вкусное, быстрое и незаморочное блюдо! Идеальный ужин, спасибо!!!
Простое, очень вкусное и очень нужное блюдо!
Всё быстро, нежно, аппетитно, сытно и симпатично выглядит.
Спасибо большое, сегодня очень пригодился рецепт. Непременно буду им пользоваться. Готовила из филе бедра.
Конечно же, очень вкусно! Нежное , сочное мясо за достаточно короткое время. У меня без картошки. Танечка, большое спасибо за рецепт!
Олечка, как же вкусно получилось!
Большое спасибо, дорогая Жанночка!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, как вкусно !!! Ооочень аппетитная курочка !!!
Спасибо большое за похвалу,Галочка! Мне очень приятно!
Ответ для Покусаева Ольга
Ой какие ням-нямочки! Ооооочень аппетитно! Оленька, труженица, сколько вкусностей наготовила!!!
Олюшка, спасибо большое, моя хорошая! Приятно есть, когда одно мясо.
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка, какое мясо аппетитное!
Спасибо большое,Светочка! Вкусно получилось!
Ответ для Покусаева Ольга
Оленька, очень аппетитная и вкусная курочка!
Ларочка, дорогая, спасибо за похвалу и внимание!
Ответ для Покусаева Ольга
Олечка! Какие вкусные и аппетитные отбивные!
Спасибо большое за похвалу,Юлечка!
Ответ для Покусаева Ольга
Вкуснота какая, Олечка!!! Суперрр Аппетитное Фото!!!
Спасибо большое за похвалу и внимание, Солнышко ясное!
Очень вкусное и нежное мясо. Даже нежнее чем из грудинки. Спасибо!
Как же вкусно получилось. Необыкновенные окорочка с картошечкой.Спасибо вам большое за рецепт!
Танюш, большое спасибо за рецепт! Очень вкусное, сочное мясо И картошка супер получились! Никогда так еще не готовила.
Прекрасное исполнение рецепта!
Спасибо, Вероника!
Ответ для AnnaSi
Анюта, рада тебе!
Очень вкусное фото!
Спасибо за отзыв
Очень вкусно.
А я кожу не снимала,мне в ней самый смак. У меня были куриные четверти,косточку вынула до нижнего сустава. Картошку в мундире готовила в микро и потом шкурку не снимала(нам так вкуснее). Зеленью не посыпала,даже не знаю почему,не случилось как-то.
Спасибо ,Танечка,за рецепт.
Девочки, я очень рада, что рецепт понравился и пригодился, спасибо за отчеты и лестные комментарии
Танечка! Необыкновенно вкусно! У меня бедрышки, косточка легко отделалась. Нежно, сочно, ароматно! У меня не получилось красивое фото, до тебя мне ох, как далеко! Но как вкусно!!! Спасибо большое за рецепт!
Людочка, главное, что было вкусно!
Вкусно! Очень!!! Но такая погода! Я уже не знаю куда с тарелками бегать! А эту нафоткала, а потом когда на компьютер перебросила, посмотрела, а выбрать и нечего! А уже всё съели!
Да, мне такая ситуация тоже знакома. Ну ладно, главное, что результат порадовал и все остались довольны!
Ответ для Сурик
Людочка, отличное исполнение!
Спасибо большое!
Ответ для Сурик
Отличная отбивнушечка,Людочка! Очень вкусно!
Очень вкусно!!! Спасибо большое, моя хорошая!
Ответ для Сурик
Людочка, очень вкусная отбивнушка
Спасибо большое, Олечка!!!
Ответ для Сурик
Людочка, я очень рада, что рецепт пригодился и понравился
Скучали у меня куриные бедрышки в холодильнике. А тут новые кулинарные недели ))) Прям то, что надо ооооочень вкусно и достаточно быстро. Правда, я картофель отдельно готовила - мне так проще.
я рада
Очень просто, быстро и очень вкусно!
У меня были бедра уже без кости и шкуры, за две минуты
придала им плоскую форму и пожарила за пять минут!
Вот так быстро приготовила ужин на двоих!
Спасибо большое за рецепт!
красиво
Извините, не поняла на фото. Кожу с окорочка снимать?
читайте рецепт внимательно, особенно 2-ой шаг.
Спасибо, за рецепт. Я обычно готовлю такие куриные отбивные. Только после того, как их обжарю,(обмакиваю только ва взбитое яйцо) выкладываю сверку порезанную ветчину, дольки помидор или грибы и посыпаю сыром. И в духовку. Это так праздничный вариант. А гарнир готовила отдельно. А оказывается можно приготовить и два в одном. Ещё раз спасибо за идею. Обязательно воспользуюсь.
Уважаемая chudo, срочный вопрос назрел: сегодня вечером запланировала приготовить это чудо, но в доме кончилась мука, поэтому спрашиваю - можно ли обвалять в крахмале (в наличии картофельный и кукурузный), или же придется в магазин идти? Заранее благодарю!
честно говоря, ни разу не слышала, чтобы кто-то заменил муку на крахмал. думаю, лучше сходить в магазин)))
Очень сытное блюдо!
Очень вкусно получилось, даже дети ели, хотя они обычно мясо не любят. Я удалила кость полностью. Мясо получилось нежным и сочным. Спасибо за рецепт!!
Огромное спасибо автору!!! Это настолько просто, но как ВКУСНООО !!! Муж чуть пальчики не съел Рецепт не просто в КК сохранила, сохранила в сердце
Отбивная замечательная, но не люблю, когда жарят варённую картошку, вкус не тот.
вы немного путаете понятия - вареную (это 20-30 минут) и отварить ее 5 минут. уверяю, со вкусом будет все в порядке. думаю, все шефповара мира не дураки, наверное, правда?
За всех шефповаров мира не отвечаю, опрос не проводила, но лично я всегда запекаю и жарю сырой картофель. Мне так больше нравится, по вкусу- не сравнить.
Тут дело не вкуса, а времени- когда картофель слегка отваришь, он быстрее запекается. По вкусу не стоит сравнивать- и так, и эдак вкусно)))))
Тут дело не вкуса, а времени
Весьма спорный аргумент.
Хороший рецепт, готовила уже два раза )
В первый раз героически мучилась с косточкой в окорочке согласно рецепту, во второй - взяла бедрышки и вырезала косточку полностью, в следующий, пожалуй, куплю бедрышки уже сразу без косточки и будет совсем хорошо )) Выглядит такая отбивная "без ножки" не менее аппетитно и вполне хватает наесться.
С картошкой тоже готовила, но повторять не стала - вкус все-таки не такой, как у сырой запеченой и, главное, она не влезла на сковородку вместе с окорочками, пришлось обжаривать по очереди и это значительно затянуло процесс приготовления.
А сами отбивнушки классные - большие и сочные
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