Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 29 сентября 2014, 21:48
  • 19969

"Фаршированный" лаваш с курицей и виноградом "Осенняя изюминка"

Рецепт: Фаршированный лаваш с курицей и виноградом Осенняя изюминка

Девочки и мальчики, приготовила сегодня просто потрясающий рулет из лаваша. Очень захотелось поделиться с вами этим рецептов. В рецепте я провела эксперимент в сочетании таких продуктов, как морковь, курица и виноград. Рулет получился сочный и ароматный. Я просто не могу передать, насколько это вкусное сочетание. Заходите, угощаю всех))

Категория: Блюда из лаваша Рулеты из лаваша

Ингредиенты для «"Фаршированный" лаваш с курицей и виноградом "Осенняя изюминка"»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2053 ккал 		белки
118.4 г 		жиры
107.3 г 		углеводы
161 г
100 г блюда
ккал
193.7 ккал		 белки
11.2 г		 жиры
10.1 г		 углеводы
15.2 г

Рецепт «"Фаршированный" лаваш с курицей и виноградом "Осенняя изюминка"»:

Как я уже говорила, приготовим рулет из лаваша с начинкой из курицы, моркови и винограда с добавлением подсолнечного масла "Идеал". Куриное бедро отварить в подсоленной воде, даем остыть и отделяем мясо от косточек. Мясо нарезать на средние кусочки.

Морковь натереть на крупной терке. Лук репчатый нарезать мелко. Морковь и лук обжарить на подсолнечном масле 2-3 минуты. Морковь с луком добавляем к мясу. Добавляем яичный белок (яйцо разделить на белок и желток, желток понадобится для смазывания верха рулета, а белок кладем в начинку), мускатный орех и соль по вкусу, все перемешать.

Лаваш смазать сметаной и посыпать сверху тертым сыром (натертым на крупной терке).

Выкладываем мясную начинку и посыпаем измельченным укропом.

Виноград берем без косточек. Виноград помыть и распределить по лавашу.

Аккуратно сворачиваем рулет и кладем на противень, застеленный пекарской бумагой. Рулет смазать желтком и посыпать кунжутом.
Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем при температуре 200-220 градусов на средней полке. Время запекания составляет 20-30 минут. Готовность определяем по румяной корочке и восхитительному аромату на кухне.
Рулету из лаваша даем немного остыть, затем нарезаем на кусочки и подаем к столу.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Идеальное осеннее сочетание" На обед На праздничный стол На природу На ужин Неожиданные гости

Теги: закуска

Вкусы: виноградный мясной ароматный сочный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Фаршированный лаваш с курицей и виноградом Осенняя изюминка
Описание: Девочки и мальчики, приготовила сегодня просто потрясающий рулет из лаваша. Очень захотелось поделиться с вами этим рецептов. В рецепте я провела эксперимент в сочетании таких продуктов, как морковь, курица и виноград. Рулет получился сочный и ароматный. Я просто не могу передать, насколько это вкусное сочетание. Заходите, угощаю всех))
Тэги: закуска.


Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Рецепт понравился, на вид очень аппетитный!!!
💥👏здорово!!!😃
Впервые запекала рулет из лаваша! Обычно всегда в «сыром»виде делала с разными начинками. Была удивлена и гостей удивила! Очень вкусно вышло Только вот белок в начинку не добавляла! И сметану заменила на творожный сыр. Спасибо за рецепт
Благодарю за отзыв
Очень вкусно! Готовила на День рождения на природу-всем очень понравился! Винограда можно не жалеть-только вкуснее будет!
Большое спасибо за приятный и полезный отзыв Рада, что рецепт понравился
Заманчиво очень! А курица сырая должна быть?
Ой! Увидела! Пошла готовить.
Ждем с отчетом
Заманчиво очень! А курица сырая должна быть?
Лучше взять отварную
Очень вкусно!Не пожалела, о том что приготовила.
Очень приятно, что рецепт понравился
Вау Благодарю
Нина, лови, моя "Осенняя изюминка"! Вкуснотень! Только вот я побоялась с виноградом переборщить и зря... В следующий раз положу его побольше .Морковку брала готовую корейскую. Обязательно буду готовить еще! Думаю, еще и помидорку добавить...
Прекрасное фото! Я очень рада, что понравился этот рулетик Мне самой он очень нравится Благодарю за доверие к рецепту
Спасибо за похвалу в отношении фото! Я только учусь . А рецепт очень и очень
Спасибо
И я сегодня приготовила это лакомство, благодарю за рецептик -- пальчики оближешь!!!
Благодарю за доверие
Приготовила на ужин, переживала что муж будет выпендриваться- зачем виноград? Фигушки, съел и добавки попросил! Спасибо
Я очень рада,что рецепт понравился Спасибо огромное,что отчитались Мне очень приятно
Спасибо за рецепт Получилось очень вкусно
Благодарю за доверие
Спасибо за рецепт. Сделала два варианта-один лаваш полностью по Вашему рецепту, а второй лаваш без зелени и винограда. Оба варианта подошли моим домочадцам. Фотоотчета нет, пустые тарелки - неуспела! Как на меня это лучшее подтверждения отличного рецепта.
Да,да полностью согласна это высшая оценка и похвала Спасибо огромное за доверие к рецепту
скажите, готовый лаваш (ведь он уже испеченный) не сгорит в духовке при такой температуре за 30 минут? Спасибо.
Не переживайте Не сгорит, лаваш пропитывается сметаной и начинкой, а сверху он подрумянивается
а если киш-миш положить?или не риссковать.а?
В рецепте используется виноград Киш-миш.
Ниночка, отличный лавашик
Светик, благодарю за похвалу! Спасибо большое!
Выглядит очень аппетитно!
Спасибо
оооочень аппетитно, люблю всё в лаваше
Благодарю за поддержку
Не перестаю удивляться нашим дорогим женщинам! Спасибо за рецепт, обязательно сделаю!
Благодарю за похвалу! Ждем фото отчет!
Обязательно!
Опять чет я рецепт прошляпила. Просто и со вкусом.... винограда ! Класс!
Да, Мариночка Пропустила вкусняшку
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook