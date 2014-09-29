Девочки и мальчики, приготовила сегодня просто потрясающий рулет из лаваша. Очень захотелось поделиться с вами этим рецептов. В рецепте я провела эксперимент в сочетании таких продуктов, как морковь, курица и виноград. Рулет получился сочный и ароматный. Я просто не могу передать, насколько это вкусное сочетание. Заходите, угощаю всех))
- 29 сентября 2014, 21:48
- 19969
"Фаршированный" лаваш с курицей и виноградом "Осенняя изюминка"
Ингредиенты для «"Фаршированный" лаваш с курицей и виноградом "Осенняя изюминка"»:
- Виноград (без косточек) — 2 ст. л.
- Лаваш (листовой) — 1 шт
- Масло подсолнечное ("IDEAL") — 2 ст. л.
- Морковь (маленькая, или 1 средняя) — 2 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Бедро куриное — 3 шт
- Сыр твердый — 50 г
- Орех мускатный — 0,5 ч. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сметана (у меня домашняя) — 3 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Укроп (по вкусу)
- Кунжут (для посыпки рулета) — 1,5 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2053 ккал
|
белки
118.4 г
|
жиры
107.3 г
|
углеводы
161 г
|100 г блюда
|ккал
193.7 ккал
|белки
11.2 г
|жиры
10.1 г
|углеводы
15.2 г
Рецепт «"Фаршированный" лаваш с курицей и виноградом "Осенняя изюминка"»:
Как я уже говорила, приготовим рулет из лаваша с начинкой из курицы, моркови и винограда с добавлением подсолнечного масла "Идеал". Куриное бедро отварить в подсоленной воде, даем остыть и отделяем мясо от косточек. Мясо нарезать на средние кусочки.
Морковь натереть на крупной терке. Лук репчатый нарезать мелко. Морковь и лук обжарить на подсолнечном масле 2-3 минуты. Морковь с луком добавляем к мясу. Добавляем яичный белок (яйцо разделить на белок и желток, желток понадобится для смазывания верха рулета, а белок кладем в начинку), мускатный орех и соль по вкусу, все перемешать.
Аккуратно сворачиваем рулет и кладем на противень, застеленный пекарской бумагой. Рулет смазать желтком и посыпать кунжутом.
Ставим противень в разогретую духовку и выпекаем при температуре 200-220 градусов на средней полке. Время запекания составляет 20-30 минут. Готовность определяем по румяной корочке и восхитительному аромату на кухне.
Рулету из лаваша даем немного остыть, затем нарезаем на кусочки и подаем к столу.
Комментарии и отзывы
3 часа назад аля аля #
5 часов назад Любовь Раменская #
11 января molichka84 #
11 января Nienulka # (автор рецепта)
14 апреля 2016 года v_yelena #
17 апреля 2016 года Nienulka # (автор рецепта)
12 февраля 2016 года Ptitsadivnaya #
Ой! Увидела! Пошла готовить.
12 февраля 2016 года Nienulka # (автор рецепта)
12 февраля 2016 года Ptitsadivnaya #
12 февраля 2016 года Nienulka # (автор рецепта)
16 октября 2015 года revyakin d #
18 октября 2015 года Nienulka # (автор рецепта)
8 марта 2015 года НМЖК #
8 марта 2015 года Nienulka # (автор рецепта)
1 ноября 2014 года Виорелька-водолейка #
1 ноября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
1 ноября 2014 года Виорелька-водолейка #
1 ноября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
19 октября 2014 года Ireny #
19 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
8 октября 2014 года pirojok37 #
8 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
8 октября 2014 года nutrisia #
8 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
6 октября 2014 года Ratios #
6 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
5 октября 2014 года Alfiya A #
5 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
4 октября 2014 года Ирина Косова #
4 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
3 октября 2014 года avani #
3 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
3 октября 2014 года Бурмистрова Любовь #
3 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
3 октября 2014 года мисс #
3 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
2 октября 2014 года Tony Ex #
2 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
2 октября 2014 года Tony Ex #
1 октября 2014 года Gerardina #
1 октября 2014 года Nienulka # (автор рецепта)
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