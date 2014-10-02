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Версия для печати Рецепты Заготовки Маринады Овощи маринованные
  • 2 октября 2014, 17:48
  • 225812

Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"

Рецепт: Заготовка на зиму Идеальное осеннее сочетание

Потрясающая закуска! Два года назад рецептом со мной поделилась коллега. Рецепт был записан на обрывок кассовой ленты и благополучно забыт. И только недавно я его обнаружила в своей кулинарной тетрадке, аккуратно сложенный кусочек кассовой ленты с рецептом. Очень жалею, что не приготовила чудо-перцы раньше. Это безумно вкусно! Настоятельно советую попробовать!

Категория: Заготовки Маринады Овощи маринованные

Ингредиенты для «Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"»:

То что будем мариновать

Маринад

Для жарки

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
688 ккал 		белки
16.6 г 		жиры
11.4 г 		углеводы
428.2 г
100 г блюда
ккал
47.1 ккал		 белки
1.1 г		 жиры
0.8 г		 углеводы
29.3 г


Рецепт «Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"»:

Все ингредиенты даны для 1-литровой банки. Болгарский перец моем, удаляем семена.

Отвариваем в кипящей воде 5 минут, вытаскиваем и откладываем в сторонку.

Баклажаны чистим и нарезаем полосками по 0,5 см.

Берём растительное масло. Идеально подойдёт подсолнечное масло "Идеал".

Наливаем в сковороду.

Обжариваем полоски баклажанов до золотистости с двух сторон, немного присаливая. По необходимости подливаем растительное масло.

Зелень мелко рубим, чеснок пропускаем через пресс.

Зелень и чеснок хорошенько смешиваем в миске.

На полоски баклажанов выкладываем зелень с чесноком и сворачиваем рулетиком.

Затем этими рулетиками начиняем отваренный болгарский перец.

На дно чистой банки кладём лавровый лист и душистый перец горошек.

Укладываем в банку начинённый перец.

Готовим маринад: воду с сахаром и солью кипятим, добавляем уксус, заливаем наши перцы и ставим банки стерилизовать. 1л банки - 40 минут. По окончании стерилизации банки закатываем и отправляем на хранение. Закуска замечательно хранится при комнатной температуре.

А когда придёт время или вдруг к вам нагрянут гости , или может у вас намечается праздник, то такая закусочка как раз придётся кстати!


Приятного аппетита! И вкусного настроения!


Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6425
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Идеальное осеннее сочетание" На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Специальное питание : Постное питание

Теги: ужин обед закуска

Вкусы: чесночный овощной вкусный маринованный

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Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"
Рецепт: Заготовка на зиму Идеальное осеннее сочетание

Потрясающая закуска! Два года назад рецептом со мной поделилась коллега. Рецепт был записан на обрывок кассовой ленты и благополучно забыт. И только недавно я его обнаружила в своей кулинарной тетрадке, аккуратно сложенный кусочек кассовой ленты с рецептом. Очень жалею, что не приготовила чудо-перцы раньше. Это безумно вкусно! Настоятельно советую попробовать!

Ингредиенты для «Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"»:

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Фотографии «Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"» от приготовивших (16)

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Комментарии и отзывы

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а я осенью обязательно попробую, никогда такие вещи не делала, а тут почитала...надо пробовать
Здравствуй, плагиат!!!! Все кулинарные сайты интернета имеют этот рецепт. Почему модератор это допускает? Странно.
Рецепт был выставлен 8 лет назад.
получается на 1 л воды - 300 г сахара, 3 ст л соли и 150 мл уксуса? Ерунда какая-то. Кто уже делал эту закуску откликнитесь - укажите правильные пропорции. Хочется сделать, но не выбросить потом.
Прочтите комментарии на 6 стр. Там четко описали что и как. Немного с негативом, но подробно.
Рецепт просто "ВАУ". Правда ! Я не ожидала что будет так хорошо, жаль нет фото чтобы прикрепить. Нестыдно поставить гостям на стол, все друзья были приятно удивлены вкусом, даже те, кто не очень любит консервы. В 2020 закрыла две банки на пробу, в 2021 урожай не порадовал и тоже получилось две полуторалитровых банки, но сами перчики были маленькие. А ещё чтобы не возится я во второй раз просто пожарила баклажаны кубиками, поверьте, вкус никак не пострадал, зато времени тратится меньше! В 2022 буду сажать специально мини перцы для этой заготовки и резать баклажаны так же кубиками, закрою побольше этой вкусноты. Маринада надо намного больше, раза в 4-5. Хранила в холодильнике и в комнате, нигде не испортились. Спасибо за чудесный рецепт!
Сделала на пробу одну литровую банку, у меня были небольшие перцы и в банку влезло 7 перцев, утрамбовала очень плотно , но маринада все равно ушло в два раза больше чем у автора . Почитала комментарии, баклажан пожарила больше и правильно сделала, все использовала. Баклажаны нарезала не очень тонко и немного недожаривала, форму перцы держат лучше и в разрезе красивей тогда получается. Вкусно, буду делать ещё, но лаврушку ложить не буду, не люблю я лавровый лист в маринадах.За рецепт огромное спасибо!!!
Здравствуйте! Это очень вкусная закусочка! И праздничная - ее смело можно поставить на стол и гости с интересом всегда пробуют и хорошо отзываются! Мне по вкусу, только немного долго готовить, но это того стоит. Благодарю за рецепт!
Это очень вкусно, сбалансированный вкус! Конечно, повозиться пришлось, но это стоит того!! Приятно удивились, на след год будем делать больше!! Не пожалеете, кладите в избранное и готовьте!!!
Это очень вкусно, сбалансированный вкус! Конечно, повозиться пришлось, но это стоит того!! Приятно удивились, на след год будем делать больше!! Не пожалеете, кладите в избранное и готовьте!!!
Это очень вкусно, сбалансированный вкус! Конечно, повозиться пришлось, но это стоит того!! Приятно удивились, на след год будем делать больше!! Не пожалеете, кладите в избранное и готовьте!!!
Сделала! Уверенна, что будет вкусно, но поморочиться, конечно, пришлось изрядно! Сначала не хватило баклажанов, пришлось дожаривать (благо, были лишние), потом не влез маринад, и я добавляла в банки соль, сахар и уксус. Было бы чудесно, если бы уважаемая автор рецепта указала, хоть приблизительно, вес овощей, т.к. "средние" -- это понятие растяжимое.
Добрый день, подскажите, а можно их не варить, а запечь?
Наткнулся в прошлом году на рецепт, отправил в закладки, и регулярно мониторил, не пропал-ли)). И вот сегодня накупил ингредиентов, завтра планирую делать, чувствую, должно быть вкусно)). По поводу кол-ва маринада, ну, делайте с запасом. За рецепт огромное спасибо.
Сейчас сижу закрываю по этому рецепту. Уже все сделала, банки стертлизуются. Все получилось, но думаю ерунда выйдет, придётся все выкинуть зимой. В рецепте было указано что ингредиенты указаны для 1 литровой банки. В 1 литровую банку влезло как и в рецепте 5 перцев. Стала делать маринад. У меня 3 1-литровых банок. Я сделала чуть с запасом, для 4-х литров. То есть маринад умножила на 4. Воды 500 мл., сахара 200 г, соли 2 ст.л и уксуса 100 мл. И в итоге этого маринада хватило не на 4 банки, а на 1,5 банки! Там такая концентрация уксуса на банку вышла! Запах уксуса очень едкий на всю кухню стоит. Не пойму почему так вышло, и почему 4х кратной дозы маринада хватило на 1, 5 банки.
Скажите пожалуйста,так там есть ошибка в пропорции маринада или нет,просто на первых двух страницах обсуждения,что неверно указан маринад пропорции,очень хочется сделать вашу заготовочку!!!
Скажите пожалуйста,так там есть ошибка в пропорции маринада или нет,просто на первых двух страницах обсуждения,что неверно указан маринад пропорции,очень хочется сделать вашу заготовочку!!!
Делаю каждый год. Вкусно неимоверно. Кто любит баклажаны, это его рецепт.
Специально зашла на сайт, чтобы сказать спасибо автору. Сделала три банки и первую вчера открыли, улетела мгновенно, в следующем году от семьи заказ на вкуснятину и побольше! побольше!!! Всем рекомендую попробовать
Очень хочу приготовить, но сомневаюсь на счет сахара. Не слишком ли его много?
С изумлением обнаружила сегодня ваш рецепт в рассылке группы Кулинарные секреты ВКонтакте https://vk.com/tasteclab ... Разумеется, без какой-либо ссылки на источник. Слово в слово, лишь пронумерованы шаги, итоговое фото ваше, даже можно разобрать надпись ника, логотип сайта обрезан. Рецепт интересный, редкий, фотографии настолько впечатляющие, что я помню их со дня вашей публикации, узнала сразу.
Так неприятно и обидно за вас... Как раз сейчас тема плагиата с нашего сайта с негодованием обсуждается в дневнике Ольги Демоника, и вот очередное подтверждение
Мороки конечно много, но оно того стоит!!!! Вкуснятинааа, пальчики оближешь!!!
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