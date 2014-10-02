Потрясающая закуска! Два года назад рецептом со мной поделилась коллега. Рецепт был записан на обрывок кассовой ленты и благополучно забыт. И только недавно я его обнаружила в своей кулинарной тетрадке, аккуратно сложенный кусочек кассовой ленты с рецептом. Очень жалею, что не приготовила чудо-перцы раньше. Это безумно вкусно! Настоятельно советую попробовать!
- 2 октября 2014, 17:48
- 225812
Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"
Ингредиенты для «Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"»:
То что будем мариновать
- Перец болгарский (средние) — 5 шт
- Баклажан (средние) — 2 шт
- Укроп — 1 пуч.
- Петрушка — 1 пуч.
- Чеснок (средние головки) — 2 шт
- Перец душистый (горошины) — 3 шт
- Лист лавровый — 1 шт
Маринад
Для жарки
- Масло растительное (сколько потребуется)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
688 ккал
|
белки
16.6 г
|
жиры
11.4 г
|
углеводы
428.2 г
|100 г блюда
|ккал
47.1 ккал
|белки
1.1 г
|жиры
0.8 г
|углеводы
29.3 г
Рецепт «Заготовка на зиму "Идеальное осеннее сочетание"»:
Обжариваем полоски баклажанов до золотистости с двух сторон, немного присаливая. По необходимости подливаем растительное масло.
Готовим маринад: воду с сахаром и солью кипятим, добавляем уксус, заливаем наши перцы и ставим банки стерилизовать. 1л банки - 40 минут. По окончании стерилизации банки закатываем и отправляем на хранение. Закуска замечательно хранится при комнатной температуре.
Приятного аппетита! И вкусного настроения!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6425
Комментарии и отзывы
позавчера ritab7 #
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25 сентября 2019 года Pavelia #
Так неприятно и обидно за вас... Как раз сейчас тема плагиата с нашего сайта с негодованием обсуждается в дневнике Ольги Демоника, и вот очередное подтверждение
21 сентября 2019 года alise-81 #
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