Домашний апельсиновый джем

Проспер сидит напротив, в белых брюках и белой расстегнутой рубашке, высоко положив ноги. На завтрак у нас тосты, масло, яйца, настоящий английский апельсиновый джем, горько-сладкий, с большими кусочками корочки, я это обожаю. К этому кофе, апельсиновый сок и шампанское. Я принесла с кухни грубую деревенскую синюю посуду, толстые, пузатые керамические чашки, положила к ним желтые салфетки и поставила на стол красивый букет роз. С улицы не доносится шума, большинство парижан уже отправилось в отпуск. Здесь наверху спокойно, тихо, тень и прохлада, будто за городом." отрывок из женского романа Сызан Кубелки «Офелия учится плавать» Когда впервые я прочла этот роман, то описание английского апельсинового джема засело прочно в моей голове. Кажется, я даже почувствовала его вкус, читая эти строки. Если бы не предстоящая выпечка, а там мне понадобится апельсиновый джем (он же мармелад) наверное, я долгое время была в неведении каков он на вкус и не приготовила бы его. Безусловно, мой джем отличается, в нем нет больших кусочков апельсиновой корочки, но таким он мне и нужен. На фото запечатлен джем, который я делала впервые. Рецепт, который представляю сегодня, я немного подкорректировала, и даю уже с изменениями. Хотелось бы заметить, что джем который приготовила сегодня намного гуще и им можно смело начинять выпечку, а не только смазывать бисквитные коржи. И вообще, с уверенностью могу сказать, что он очень вкусный, с горчинкой, как ему положено быть.