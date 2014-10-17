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  • 17 октября 2014, 17:58
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Домашний апельсиновый джем

Рецепт: Домашний апельсиновый джем

Проспер сидит напротив, в белых брюках и белой расстегнутой рубашке, высоко положив ноги. На завтрак у нас тосты, масло, яйца, настоящий английский апельсиновый джем, горько-сладкий, с большими кусочками корочки, я это обожаю. К этому кофе, апельсиновый сок и шампанское. Я принесла с кухни грубую деревенскую синюю посуду, толстые, пузатые керамические чашки, положила к ним желтые салфетки и поставила на стол красивый букет роз. С улицы не доносится шума, большинство парижан уже отправилось в отпуск. Здесь наверху спокойно, тихо, тень и прохлада, будто за городом." отрывок из женского романа Сызан Кубелки «Офелия учится плавать» Когда впервые я прочла этот роман, то описание английского апельсинового джема засело прочно в моей голове. Кажется, я даже почувствовала его вкус, читая эти строки. Если бы не предстоящая выпечка, а там мне понадобится апельсиновый джем (он же мармелад) наверное, я долгое время была в неведении каков он на вкус и не приготовила бы его. Безусловно, мой джем отличается, в нем нет больших кусочков апельсиновой корочки, но таким он мне и нужен. На фото запечатлен джем, который я делала впервые. Рецепт, который представляю сегодня, я немного подкорректировала, и даю уже с изменениями. Хотелось бы заметить, что джем который приготовила сегодня намного гуще и им можно смело начинять выпечку, а не только смазывать бисквитные коржи. И вообще, с уверенностью могу сказать, что он очень вкусный, с горчинкой, как ему положено быть.

Категория: Заготовки Варенье

Ингредиенты для «Домашний апельсиновый джем»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5048.2 ккал 		белки
8.6 г 		жиры
1.8 г 		углеводы
1255.7 г
Порции
ккал
504.8 ккал		 белки
0.9 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
125.6 г
100 г блюда
ккал
177.8 ккал		 белки
0.3 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
44.2 г

Рецепт «Домашний апельсиновый джем»:

Четыре крупных апельсина и половинку лимона тщательно вымыть и натереть цедру.

Разрезать фрукты пополам и выжать сок. Жмых отделить от белой части кожуры и выбрать зерна. Белую часть выбросить.

Жмых измельчить в кашицу, а косточки завязать в марлю.

Измерить количество выжатого сока, у меня получилось 450 мл. В кастрюле смешать апельсиновый сок с 700 мл воды. Туда же добавить цедру, измельченный жмых и косточки от цитрусовых. Поставить кастрюлю на огонь и после закипания немного его убавить. Уваривать в течение 30 минут.

По истечении 30 минут кастрюлю снять с огня. Удалить марлю с косточками. Измерить количество отвара. Добавить сахар 1:1. В моем случае вышло 1190 мл отвара, столько же я добавила сахара. Поставить смесь опять на огонь, дать закипеть. Огонь немного убрать, что бы джем сильно не кипел. У меня 9 положений на переключателе конфорки, после закипания я убрала на 3-ку.
Во время варки не забывать помешивать джем. Уваривать джем в течение 1 часа 20 минут.

Готовый горячий джем разлить по баночкам и закрыть крышками. Это джем который варила в прошлый раз, он более жидкий.

Джем который варила сегодня.

Выход из этого количества продуктов 1660 грамм джема.

Приятного!!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : День влюбленных / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: ужин обед завтрак десерт

Вкусы: апельсиновый горький сладкий

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Домашний апельсиновый джем
Описание: Проспер сидит напротив, в белых брюках и белой расстегнутой рубашке, высоко положив ноги. На завтрак у нас тосты, масло, яйца, настоящий английский апельсиновый джем, горько-сладкий, с большими кусочками корочки, я это обожаю. К этому кофе, апельсиновый сок и шампанское. Я принесла с кухни грубую деревенскую синюю посуду, толстые, пузатые керамические чашки, положила к ним желтые салфетки и поставила на стол красивый букет роз. С улицы не доносится шума, большинство парижан уже отправилось в отпуск. Здесь наверху спокойно, тихо, тень и прохлада, будто за городом." отрывок из женского романа Сызан Кубелки «Офелия учится плавать» Когда впервые я прочла этот роман, то описание английского апельсинового джема засело прочно в моей голове. Кажется, я даже почувствовала его вкус, читая эти строки. Если бы не предстоящая выпечка, а там мне понадобится апельсиновый джем (он же мармелад) наверное, я долгое время была в неведении каков он на вкус и не приготовила бы его. Безусловно, мой джем отличается, в нем нет больших кусочков апельсиновой корочки, но таким он мне и нужен. На фото запечатлен джем, который я делала впервые. Рецепт, который представляю сегодня, я немного подкорректировала, и даю уже с изменениями. Хотелось бы заметить, что джем который приготовила сегодня намного гуще и им можно смело начинять выпечку, а не только смазывать бисквитные коржи. И вообще, с уверенностью могу сказать, что он очень вкусный, с горчинкой, как ему положено быть.
Рецепты: Заготовки -> Варенье
Ингредиенты: Апельсин, Лимон, Сахар, Вода.


Комментарии и отзывы

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Благодарю за развернутый рассказ Обязательно воспользуюсь!!
Наверное, я его недоварила （варила 50 минут на медленном огне）- получился жидковат - побоялась, что потемнеет. А может дело в том, что белые части я не добавляла.
Но, получился очень вкусный и без горечи. Добавляла обычную молотую корицу.
На 4 апельсина+2 лимона （1 кг чистого веса）взяла 300гр воды и 800гр сахара.
Буду готовить еще, попробую уварить побольше.
Огромное спасибо за рецепт
А я так и не поняла - какую часть выкидывать? Белую оболочку, которая сразу под цедрой, или перегородки между дольками? Прочитала рецепт - и так захотелось такого джема, слов нет. А апельсины переводить не хочется. Надеюсь, вы ответите непонятливой!
Спасибо за рецептик
Сегодня варю эту вкуснятинку. Пахнет шикарно. Варить с сахаром буду в несколько этапов, из-за нехватки времени.
Зарина, здравствуйте! Простите, не совсем понятно на фото, что выкидывается и не используется в рецепте, жмых, т.е. пленки или белая часть? Спасибо
Очень—преочень!!!!
Ароматный, в меру сладкий с тонкой ноткой горчинки, спасибо большое за рецепт!
Я так и не пойму, белую часть апельсина выбрасывать или жмых.
В описании четко написано "белую часть выбрасить". "Жмых измельчить в кашицу".
А у меня попались сухие апельсины. Выдавила всего 200 гр сока из 4 штук. Добавила 300 гр воды. Цедру срезала овощечисткой, и ее вместе со жмыхом пропустила через мясорубку. Чтобы не было горечи не забывайте белую часть от кожуры выбрасывать. Использовала 1 кг сахара. Полчаса варила под крышкой, остальное время без крышки и тоже добавила палочку корицы. Результат потрясающий- ароматный, очень вкусный джем с мелкими кусочками апельсинчика. Спасибо за чудесный рецепт.
Пожалуйста..только вы варили по другому рецепту. В моем рецепте белая часть не выбрасывается..для характерной горчинки настоящего джема.
Разрезать фрукты пополам и выжать сок. Жмых отделить от белой части кожуры и выбрать зерна. Белую часть выбросить.
У вас так написано.
Я жмых имела ввиду.
Джем очаровал! Сначала не понравилась горчинка, но по мере пробования, джем нравился всё больше и больше, горчинка определенно дала свой шарм!
Спасибо за рецепт!
Очень рада.. что все таки поняли что горчинка придает шарм джему! Так сказать ..раскусили его!
Пыталась цитрусовые джемы я варить мнооого раз. И все мимо. Но тут попался мне рецепт груш су-вид, в котором присутствовал апельсиновый джем, и я решила сварить, тем более, что апельсины в магазине по 50 р были.
Сначала в кастрюльке была какая-то жижа, я подумала, что опять не получится. Но вот я пишу отзыв уплетая творожок 0% (Карл!) с апельсиновым джемом.
Автору + за рецепт
Очень и очень рада..что вам понравился джем!!!!!
Сварила и я несколько баночек, очень ароматный и вкусный джем. Зариша, спасибо за рецепт!!!
Джем восхитительный! Если поставить в холодильник, то он густой, как конфитюр безо всяких загустителей! А пропитавшийся сиропом жмых по текстуре мне напомнил розовые лепестки в варенье Несмотря на сезон свежих ягод, джем съели с удовольствием Огромное спасибо автору!
Сколько храниться готовый джем в холодильнике? и можно ли его закупорить?
Джем получился очень вкусный! Правда, сварился гораздо быстрее, чем в рецепте.
Автору спасибо за рецепт и прекрасное его описание!
Отличный яркий джем! А для печенья (начинки) он подойдет? По гоустоте.
https://www.povarenok.ru/album/7579/ выложила фотки в альбом. на второй день загустел даже слишком, в след.раз буду варить еще меньше. хочу добавить имбирь
кстати, попробуйте этот джем с творогом (несладким нежным творогом) - очень вкусно, я даже не ожидала
ура! у меня только что все получилось. из множества рецептов апельсинового джема этот понравился больше всех. в супермаркет завезли апельсины по 59 рублей. грех не заняться творчеством.
кому интересно: я очень ленивый человек по натуре. а лень, как правило, движет прогрессом. я упростила даже этот чудесный рецепт!!! кожура прекрасно чистится овощечисткой, (той, у которой ножик поперек ручки). затем я аккуратно почистила апельсины как обычно - т.е. до долек в тонкой пленке. отжимать сок я не стала, а просто закинула все в комбайн в чашу с ножом. протерлось все не очень, т.к. было много массы и сок начал выливаться из-под крышки. в кастрюлю я влила 700 г воды (подстраивалась под рецепт на 4 апельсина и 1 маленький лимон) , прокрученную массу, марлю не нашла, поэтому все остальное выбросила ( ))))))
кипело минут 30 и всыпала сахар ок 1 кг. Зарина!!! простите. я ничего не взвешивала. понадеялась на ваши пропорции. мне кажется, джем - не тот вариант, когда нужно так бояться за граммы
еще варила минут 20 на достаточно сильном огне. начало загустевать и выкл. немного не проварилась цедра, но до утра постоит в сиропе и дойдет
Люди!!!!! это ооооооооочень вкусно. завтра выложу фотоотчетик при дневном свете
спасибо за чудесную идею! обязательно сделаю еще
Очень, очень вкусно! Я давно хотела приготовить апельсиновый джем и тут Ваш чудесный рецепт!!! Спасибо!
Сварила джем в первый раз, и получилась такая прелесть, что захотелось надеть белые брюки, положить ноги на стол и перечитать какой-нибудь роман-))) Консистенция практически мармеладная, не растекается. В общем, такую баночку с красивой крышечкой не грех и в подарок оформить. Но вот во второй раз, увы, не получилось.... Вроде делала все так же, но джем получился жидким... Снова слила все из банок в кастрюлю, выпаривала еще часа три. Конечно, стал гуще, но все равно течет. И от такой долгой варки стал почти коричневым... Прям, беда. У кого были такие же проблемы? Почему так получается? Я нацелилась на Новый год такие подарки сделать, а вдруг тоже не получится?...
Представляете,и у меня тоже самое.Первый раз делала из 3 апельсинов,отлично загустел,прям как желе стал,когда остыл,а сегодня сварила,а он жидкий Непонятно!
Может, только нечетные разы получаются?-))) А вы сок и воду как в рецепте льете? У меня из 4 апельсинов получается больше 600 мл сока, так я кладу, как в рецепте, а остальное выпиваю
...
Да, примерно у меня столько же и получилось сока как в рецепте.Я в первый раз не очень тщательно от белого слоя мякоть отделила, второй раз отделила от белого слоя полностью.А недавно прочитала, что этот белый слой обладает эффектом желатина( вроде как)
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