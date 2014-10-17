Проспер сидит напротив, в белых брюках и белой расстегнутой рубашке, высоко положив ноги. На завтрак у нас тосты, масло, яйца, настоящий английский апельсиновый джем, горько-сладкий, с большими кусочками корочки, я это обожаю. К этому кофе, апельсиновый сок и шампанское. Я принесла с кухни грубую деревенскую синюю посуду, толстые, пузатые керамические чашки, положила к ним желтые салфетки и поставила на стол красивый букет роз. С улицы не доносится шума, большинство парижан уже отправилось в отпуск. Здесь наверху спокойно, тихо, тень и прохлада, будто за городом." отрывок из женского романа Сызан Кубелки «Офелия учится плавать» Когда впервые я прочла этот роман, то описание английского апельсинового джема засело прочно в моей голове. Кажется, я даже почувствовала его вкус, читая эти строки. Если бы не предстоящая выпечка, а там мне понадобится апельсиновый джем (он же мармелад) наверное, я долгое время была в неведении каков он на вкус и не приготовила бы его. Безусловно, мой джем отличается, в нем нет больших кусочков апельсиновой корочки, но таким он мне и нужен. На фото запечатлен джем, который я делала впервые. Рецепт, который представляю сегодня, я немного подкорректировала, и даю уже с изменениями. Хотелось бы заметить, что джем который приготовила сегодня намного гуще и им можно смело начинять выпечку, а не только смазывать бисквитные коржи. И вообще, с уверенностью могу сказать, что он очень вкусный, с горчинкой, как ему положено быть.
- 17 октября 2014, 17:58
- 37275
Домашний апельсиновый джем
Ингредиенты для «Домашний апельсиновый джем»:
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5048.2 ккал
|
белки
8.6 г
|
жиры
1.8 г
|
углеводы
1255.7 г
|Порции
|ккал
504.8 ккал
|белки
0.9 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
125.6 г
|100 г блюда
|ккал
177.8 ккал
|белки
0.3 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
44.2 г
Рецепт «Домашний апельсиновый джем»:
Разрезать фрукты пополам и выжать сок. Жмых отделить от белой части кожуры и выбрать зерна. Белую часть выбросить.
Измерить количество выжатого сока, у меня получилось 450 мл. В кастрюле смешать апельсиновый сок с 700 мл воды. Туда же добавить цедру, измельченный жмых и косточки от цитрусовых. Поставить кастрюлю на огонь и после закипания немного его убавить. Уваривать в течение 30 минут.
По истечении 30 минут кастрюлю снять с огня. Удалить марлю с косточками. Измерить количество отвара. Добавить сахар 1:1. В моем случае вышло 1190 мл отвара, столько же я добавила сахара. Поставить смесь опять на огонь, дать закипеть. Огонь немного убрать, что бы джем сильно не кипел. У меня 9 положений на переключателе конфорки, после закипания я убрала на 3-ку.
Во время варки не забывать помешивать джем. Уваривать джем в течение 1 часа 20 минут.
Готовый горячий джем разлить по баночкам и закрыть крышками. Это джем который варила в прошлый раз, он более жидкий.
Комментарии и отзывы
вчера в 15:20 centyabr #
вчера в 4:48 Андрей Силантьев #
23 декабря 2019 года Махомяк #
Но, получился очень вкусный и без горечи. Добавляла обычную молотую корицу.
На 4 апельсина+2 лимона （1 кг чистого веса）взяла 300гр воды и 800гр сахара.
Буду готовить еще, попробую уварить побольше.
Огромное спасибо за рецепт
20 ноября 2019 года Вера Джулай #
30 мая 2019 года Жена Мороза #
Сегодня варю эту вкуснятинку. Пахнет шикарно. Варить с сахаром буду в несколько этапов, из-за нехватки времени.
22 декабря 2018 года Irenka888 #
8 декабря 2018 года zbulavina #
Ароматный, в меру сладкий с тонкой ноткой горчинки, спасибо большое за рецепт!
17 мая 2017 года Nadiezhda #
В описании четко написано "белую часть выбрасить". "Жмых измельчить в кашицу".
2 марта 2017 года Superminiki #
3 марта 2017 года Zzoloto # (автор рецепта)
3 марта 2017 года Superminiki #
У вас так написано.
3 марта 2017 года Zzoloto # (автор рецепта)
6 февраля 2017 года Марина Бархатова #
Спасибо за рецепт!
3 марта 2017 года Zzoloto # (автор рецепта)
15 января 2017 года Укусильда #
Сначала в кастрюльке была какая-то жижа, я подумала, что опять не получится. Но вот я пишу отзыв уплетая творожок 0% (Карл!) с апельсиновым джемом.
Автору + за рецепт
3 марта 2017 года Zzoloto # (автор рецепта)
26 сентября 2016 года angy munteanu #
1 июля 2016 года Варвара Омск #
13 мая 2016 года anaisha #
24 декабря 2015 года Кудрявцева Анна #
Автору спасибо за рецепт и прекрасное его описание!
20 декабря 2015 года Кудрявцева Анна #
13 декабря 2015 года april1515 #
кстати, попробуйте этот джем с творогом (несладким нежным творогом) - очень вкусно, я даже не ожидала
11 декабря 2015 года april1515 #
кому интересно: я очень ленивый человек по натуре. а лень, как правило, движет прогрессом. я упростила даже этот чудесный рецепт!!! кожура прекрасно чистится овощечисткой, (той, у которой ножик поперек ручки). затем я аккуратно почистила апельсины как обычно - т.е. до долек в тонкой пленке. отжимать сок я не стала, а просто закинула все в комбайн в чашу с ножом. протерлось все не очень, т.к. было много массы и сок начал выливаться из-под крышки. в кастрюлю я влила 700 г воды (подстраивалась под рецепт на 4 апельсина и 1 маленький лимон) , прокрученную массу, марлю не нашла, поэтому все остальное выбросила ( ))))))
кипело минут 30 и всыпала сахар ок 1 кг. Зарина!!! простите. я ничего не взвешивала. понадеялась на ваши пропорции. мне кажется, джем - не тот вариант, когда нужно так бояться за граммы
еще варила минут 20 на достаточно сильном огне. начало загустевать и выкл. немного не проварилась цедра, но до утра постоит в сиропе и дойдет
Люди!!!!! это ооооооооочень вкусно. завтра выложу фотоотчетик при дневном свете
спасибо за чудесную идею! обязательно сделаю еще
16 ноября 2015 года petrenko 25 #
10 ноября 2015 года Irina-Valeria #
16 ноября 2015 года petrenko 25 #
17 ноября 2015 года Irina-Valeria #
...
22 ноября 2015 года petrenko 25 #
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