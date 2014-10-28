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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/97242/]Мясной пирог "Моментальный"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/97242/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2014oct/28/18/910730_44388-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Если времени не хватает.., нас всегда пирог спасает..! Приготовим моментально..!, блюдо будет гениальным..! Гениальным в простоте..! Просто выручит везде..! Ингредиенты: Мука пшеничная, Кефир, Яйцо куриное, Соль, Разрыхлитель теста, Фарш мясной, Лук репчатый, Зелень, Специи, Масло растительное. Тэги: ужин, обед, второе, выпечка.