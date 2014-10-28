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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 28 октября 2014, 0:20
  • 71464

Мясной пирог "Моментальный"

Рецепт: Мясной пирог Моментальный

Если времени не хватает.., нас всегда пирог спасает..! Приготовим моментально..!, блюдо будет гениальным..! Гениальным в простоте..! Просто выручит везде..!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Мясной пирог "Моментальный"»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1340.1 ккал 		белки
41.6 г 		жиры
24.4 г 		углеводы
153.8 г
Порции
ккал
268 ккал		 белки
8.3 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
30.8 г
100 г блюда
ккал
134 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
2.4 г		 углеводы
15.4 г


Рецепт «Мясной пирог "Моментальный"»:

Продукты
(Начинку для быстрого пирога можно делать любую!)

В кефир добавить разрыхлитель (или соды), дать постоять минут 7.

Лук и фарш немного обжарить, поперчить, посолить по вкусу, добавить зелень

В кефир добавить яйца, муку, посолить немного, по вкусу., и все перемешать.

Форму (если надо, застелить бумагой) смазать растительным маслом и обсыпать мукой. Вылить половину теста, положить начинку и залить второй половиной теста.
Разогреть духовку и выпекать 35-40 минут при температуре 170*С

Пирог готов! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : Легкий / На закуску На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее

Теги: ужин обед второе выпечка

Вкусы: мясной

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Мясной пирог Моментальный
Описание: Если времени не хватает.., нас всегда пирог спасает..! Приготовим моментально..!, блюдо будет гениальным..! Гениальным в простоте..! Просто выручит везде..!


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Фотографии «Мясной пирог "Моментальный"» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Подскажите размер формы.
Очень вкусный и аппетитнейший пирог!!! Воздушное тесто и сочная начинка, то что нужно для вкусного мясного пирога!!! Делала в мультиварке, очень понравилось! Спасибо огромное Машенька!!!
Здравствуйте, нашла ваш рецепт, приготовила пирог из того, что было в холодильнике - пофантазировала(на молоке со сметаной), получилось вкусно, уверенна, что на кефире тоже прекрасно!
Спасибо! Забрала в кк.
Здравствуйте! Огромное спасибо за доверие к рецепту! Очень рада, что пирог понравился! Готовьте в удовольствие! На здоровье дорогая Вам, и всей Вашей замечательной семье!
Машенька, спасибо огромное за такую удачную придумку! Остался фарш от чебуреков, пару ложек никуда не сунешь, и вспомнила вовремя, что видела у тебя такой безотходный быстрый рецептик три ложки чебуречного фарша + остатки рисового гарнира + зелень - и воскресный ужин порадовал всех спасибо, дорогая, за твои такие домашние и уютные рецепты!!!
Мариша, дорогая! Я просто в полном восторге от твоего такого роскошного фото!!! Какой потрясающий пирог у тебя получился!!! Нежный, сочный, румяный, золотистый! Представляю его вкус и аромат! А какой разрез! Так бы и утащила у тебя верхний кусочек! Настолько красиво, невероятно аппетитно!!! Огромное спасибо мое солнышко, за такой восхитительный, очень душевный, по-домашнему уютный фотоотчет!!! Я так рада, что пирог понравился! На здоровье милая тебе, и всей твоей прекрасной семье!
Огромное спасибо за рецепт!!!
Мне очень понравилось тесто - быстро, легко, минимум ингредиентов. Да и перог получается вкусный не только с мясом. На этот раз у меня вареные яйца и зелень + семена льна в качестве присыпки)))
Юлечка! Какой восхитительный пирог у Вас получился!!! Просто любуюсь на фото! Сочный, нежный, румяный! Аромат через монитор чувствую! Невероятно красиво и аппетитно!!! Огромное спасибо милая, за шикарный, душевный, по-домашнему уютный фотоотчет!!! Я очень рада, что пирог понравился! С разными начинками так вкусно! На здоровье дорогая Вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Это Вам большое спасибо!!!
На здоровье, солнышко! Всегда рада, если Вы довольны!
Позвонила подруга,через полчаса заеду в гости. А у меня муж в командировке, я выходной от кухни себе сделала, чем угостить???? Выручил Ваш пирог Машенька. Быстро вкусно и продукты такие всегда имеются в холодильнике. Попили мы чаек с пирогом душевненько,рецепт подруге записала. Спасибо огромное за рецептик,забрала себе в кк
Светочка, огромное спасибо солнышко! Я так рада, что пирожок выручил! Очень здорово, что вы замечательно посидели! На здоровье мои дорогие!!!
Пирог получился действительно очень вкусный. Спасибо большое за рецепт.
Катенька, огромное спасибо дорогая! Очень рада, что пирог понравился! На здоровье милая вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Спасибо Машенька за приятные слова. Пекла еще раз съедается моментально.Дети просят печь еще.
Наташенька, солнышко, готовьте в удовольствие! Радуйте деток! На здоровье, мои дорогие!!!
Спасибо за рецепт просто,быстро и вкусно. Мясо я не обжаривала мне нельзя жаренное ,все равно очень вкусно.
Наташенька, огромное спасибо дорогая! Очень рада, что пирог понравился! На здоровье милая вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Пекла Ваш пирог с рыбными консервами, получился оооочень вкусный!!! Можно экспериментировать с любой начинкой! Рецепт - просто находка! Машенька, спасибо Вам за чудесный пирожок!!!
Линочка, дорогая! Какая прелесть!!! Шикарный пирог у вас получился!!! Такой нежный, золотистый! Аромат через монитор чувствую! Супер красиво и аппетитно!!! Огромное спасибо милая, за такой восхитительный фотоотчет!!! Я так рада, что пирожок понравился! На здоровье солнышко вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Машенька, спасибо огромное за такие теплые и замечательные слова, мне очень-очень приятно
Линочка, и вам огромное спасибо за восхитительный фотоотчет, украсивший рецепт!!! Желаю вам, и вашей замечательной семье, легкой недели, прекрасных выходных, море позитива и отличного настроения!!!
Приготовила сегодня ваш пирог. Получился очень вкусный с мясной начинкой. Только рецепта в момент готовки под рукой не было, готовила по памяти и когда добавила муку показалось слишком жидкое, подумала что это я забыла рецепт и добавила ещё 1 стакан муки. Отлично получилось! Спасибо за рецепт!
Огромное спасибо дорогая! Очень рада, что пирог понравился! Так здорово, что даже со своими изменениями все получается отлично! На здоровье милая вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Маша, пекла пирог по Вашему рецепту в мультиварке. Все сложилось, получилось вкусно. Готовится быстро, продукты все доступные. Мультиварка, конечно же, хорошо потрудилась) Спасибо большое за домашний рецепт!
Аллочка, очень красивый пирог!
Жанночка, спасибо !
Ответ для Аллочка-уралочка
Аллочка, дорогая! Какой восхитительный пирог получился!!! Бесподобное фото!!! Огромное спасибо милая, за такой роскошнейший, супер аппетитный фотоотчет!!! Я так рада, что пирог понравился! И очень рада, что мультиварочка справилась! На здоровье солнышко вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Спасибо, Машенька, за хорошие и теплые слова !!! Приятно читать !
Аллочка, это тебе спасибо моя золотая, за такой восхитительный фотоотчет, украсивший рецепт!!! Хорошего дня тебе дорогая, и отличного настроения!!!
Ответ для Аллочка-уралочка
А сколько по времени Вы в мульте пекли?
35 минут, потом перевернула и выпекала другую сторону 25 минут.
Спасибо большое!!
А как вы думаете,в этот пирог можно вместо мяса дожить рыбную начинку?
Конечно попробуйте дорогая! Я думаю с рыбкой будет очень вкусно Только обязательно удалите лишнюю воду (особенно если заморозка) На здоровье милая вам, и всей вашей замечательной семье!
спасибо!
Наконец я нашла ваш рецепт))))) я его уже готовила давно очень. И он был замечательный! Переписывала в блокнотик. И тут решила поискать на сайте и все сверить, чтобы снова испечь.)))) ура! Сегодня же сделаю!)) Мне с курочкой очень понравился! В этот раз опять повторюсь))
Огромное спасибо дорогая! Очень рада, что пирог вам нравится! Мы тоже его очень любим! С курочкой просто замечательно! На здоровье милая вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Это Вам спасибо, Машенька! ))))) Испекла вчера! Тесто очень легкое, вкусное! Я добавила в начинку мелко нарезанную кубиками картошку, лучок и филешку куриную. Классно, что все пропеклось, а филешка осталась сочной и не сухой. все довольны)))) я думаю надо теперь делать сразу два таких пирога, а то как-то быстро его съедают
Милая, мне так приятно! Начинка у вас просто восхитительна! Я так рада, что все довольны! На здоровье мои дорогие!!!
Ответ для masha vet
Фото обязательно добавлю! Как только повышу уровень, так как у меня теперь новая страничка) а пока можно глянуть фото у меня в альбомчике))
Солнышко, огромное спасибо! Бегу смотреть!
Ммм... Как аппетитно!
Леночка, огромное спасибо милая! Буду рада, если пирог понравится! На здоровье дорогая вам, и всей вашей замечательной семье!
я кстати сегодня узнала, что такие пироги - маленькие правда, продаются у нас в супермаркете. В Финляндии..их в форме булочек делают и пекут в духовке. Муж финн, оценил+++ ... По-моему, это самое прекрасное, когда мужчина ценит, правда?..
Ой, как интересно! Вот совпадение! Бывает же такое! Очень рада дорогая, что муж оценил! Это такое счастье, когда мужчина ценит ( и не только блюда)
вкусно. только если тесто облагородить приправками и травками - будет вообще замечательно. спасибо
Огромное спасибо! Я так и написала в рецепте "зелень и специи, по вкусу" Очень рада, что пирог понравился! На здоровье вам, и всей вашей замечательной семье!!!
Подскажите пожалуйста, какой диаметр формы?
23см
Спасибо
Спасибо за рецепт. Пирог получился очень вкусным.
Леночка, огромное спасибо за доверие к рецепту! Очень рада, что пирог понравился! На здоровье вам, и вашей семье!!!
Рецепт просто БОМБА!
Первый раз готовила мясной пирог, и у меня получилось!
Просто,быстро,вкусно.
Спасибо
Огромное вам спасибо! Очень рада, что пирог понравился! На здоровье!!!
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