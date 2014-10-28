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- 28 октября 2014, 0:20
- 71464
Мясной пирог "Моментальный"
Ингредиенты для «Мясной пирог "Моментальный"»:
- Мука пшеничная / Мука (для теста, и чуть для формы) — 1 стак.
- Кефир (для теста) — 1 стак.
- Яйцо куриное (для теста) — 2 шт
- Соль (по вкусу, для теста и для начинки) — 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель теста (для теста, или 0,5 ч.л соды) — 2 ч. л.
- Фарш мясной (для начинки) — 300 г
- Лук репчатый (для начинки) — 2 шт
- Зелень (по вкусу, для начинки) — 0,5 пуч.
- Специи (по вкусу, для начинки) — 0,5 ч. л.
- Масло растительное (чуть для обжарки и для формы) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1340.1 ккал
|
белки
41.6 г
|
жиры
24.4 г
|
углеводы
153.8 г
|Порции
|ккал
268 ккал
|белки
8.3 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
30.8 г
|100 г блюда
|ккал
134 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
2.4 г
|углеводы
15.4 г
Рецепт «Мясной пирог "Моментальный"»:
Форму (если надо, застелить бумагой) смазать растительным маслом и обсыпать мукой. Вылить половину теста, положить начинку и залить второй половиной теста.
Разогреть духовку и выпекать 35-40 минут при температуре 170*С
Комментарии и отзывы
вчера в 13:08 lenusikpusik2016 #
позавчера Андрей Силантьев #
27 июля 2019 года mega lana1981 #
4 мая 2018 года Amura8 #
Спасибо! Забрала в кк.
6 мая 2018 года masha vet # (автор рецепта)
4 сентября 2017 года mv131 #
6 сентября 2017 года masha vet # (автор рецепта)
30 апреля 2017 года kiew713 #
Мне очень понравилось тесто - быстро, легко, минимум ингредиентов. Да и перог получается вкусный не только с мясом. На этот раз у меня вареные яйца и зелень + семена льна в качестве присыпки)))
1 мая 2017 года masha vet # (автор рецепта)
1 мая 2017 года kiew713 #
1 мая 2017 года masha vet # (автор рецепта)
14 ноября 2016 года cvet44 #
15 ноября 2016 года masha vet # (автор рецепта)
10 ноября 2016 года Екатерина Унгул #
13 ноября 2016 года masha vet # (автор рецепта)
18 сентября 2016 года sus natalia2015 #
20 сентября 2016 года masha vet # (автор рецепта)
16 сентября 2016 года sus natalia2015 #
18 сентября 2016 года masha vet # (автор рецепта)
27 августа 2016 года lina0710 #
28 августа 2016 года masha vet # (автор рецепта)
28 августа 2016 года lina0710 #
30 августа 2016 года masha vet # (автор рецепта)
30 августа 2016 года lina0710 #
1 сентября 2016 года masha vet # (автор рецепта)
17 июня 2016 года skorpion87 #
20 июня 2016 года masha vet # (автор рецепта)
18 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
18 мая 2016 года Vicentina #
19 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
19 мая 2016 года masha vet # (автор рецепта)
19 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
19 мая 2016 года masha vet # (автор рецепта)
19 мая 2016 года Аллочка-уралочка #
19 мая 2016 года masha vet # (автор рецепта)
11 мая 2017 года mv131 #
11 мая 2017 года Аллочка-уралочка #
12 мая 2017 года mv131 #
4 марта 2016 года irynka 40 #
5 марта 2016 года masha vet # (автор рецепта)
5 марта 2016 года irynka 40 #
6 марта 2016 года masha vet # (автор рецепта)
22 февраля 2016 года ellalavraa #
22 февраля 2016 года masha vet # (автор рецепта)
23 февраля 2016 года ellalavraa #
24 февраля 2016 года masha vet # (автор рецепта)
23 февраля 2016 года ellalavraa #
24 февраля 2016 года masha vet # (автор рецепта)
5 февраля 2016 года eleshanikolaevna #
6 февраля 2016 года masha vet # (автор рецепта)
16 ноября 2015 года Solnuschkin #
17 ноября 2015 года masha vet # (автор рецепта)
15 ноября 2015 года Solnuschkin #
16 ноября 2015 года masha vet # (автор рецепта)
31 июля 2015 года Helena K #
31 июля 2015 года masha vet # (автор рецепта)
31 июля 2015 года Helena K #
1 августа 2015 года masha vet # (автор рецепта)
1 августа 2015 года Helena K #
3 августа 2015 года masha vet # (автор рецепта)
8 мая 2015 года osvasiluk #
Первый раз готовила мясной пирог, и у меня получилось!
Просто,быстро,вкусно.
Спасибо
8 мая 2015 года masha vet # (автор рецепта)
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