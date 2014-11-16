В оригинальном рецепте помещичьего пирога тесто дрожжевое. Я хотела сделать пирог быстро, да ещё, чтобы было много сочной начинки и мало теста, но чтобы оно было нежным. Рецепт теста взяла с "заливных" пирогов, но тут добавила небольшую "изюминку". В общем, получилось очень сочно, сытно, вкусно, как раз для семейного воскресного обеда осенью.
- 16 ноября 2014, 8:00
- 110538
Ленивый помещичий пирог
Ингредиенты для «Ленивый помещичий пирог»:
Тесто
- Майонез ("Провансаль" от "Махеевъ") — 3 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука (с горкой) — 3 ст. л.
- Крахмал — 3 ч. л.
- Соль (1/2 ч. ложки) — 3 г
- Разрыхлитель теста (1/2 ч. ложки) — 3 г
- Водка — 3 ч. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сметана — 3 ст. л.
Начинка
- Грибы (лесные) — 200 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сливки (10%) — 50 мл
- Лук репчатый — 1 шт
- Лук зеленый
- Сыр твердый — 100 г
- Укроп
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый)
- Масло растительное — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2173.6 ккал
|
белки
77.7 г
|
жиры
144.7 г
|
углеводы
125.9 г
|Порции
|ккал
271.7 ккал
|белки
9.7 г
|жиры
18.1 г
|углеводы
15.7 г
|100 г блюда
|ккал
194.1 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
12.9 г
|углеводы
11.2 г
Рецепт «Ленивый помещичий пирог»:
Сначала готовим начинку для пирога, потому что тесто готовится очень быстро.
Репчатый лук нарезаем кубиками и обжариваем до прозрачности на сковороде на растительном масле (2 ст. ложки).
К луку добавляем грибы. У меня отваренные опята, собранные собственноручно.
Мелкие грибы оставляем целыми, крупные режем произвольно.
Жарим грибы до румяной корочки, солим, перчим.
Готовим омлет.
Для этого взбиваем яйца со сливками и солью.
Жарим омлет на растительном масле (1 ст. ложка).
Готовим тесто. Рецепт запомнить очень легко, все ингредиенты по "3".
Яйца взбиваем с солью миксером.
Добавляем водку. Введенная в состав теста водка выполняет роль разрыхлителя. Изделия из такого теста получаются нежнее и остаются свежими гораздо дольше.
Кладём муку, крахмал и разрыхлитель, всё перемешиваем. Тесто должно быть по густоте, как на оладьи.
Посыпаем натёртым твёрдым сыром.
Ставим в нагретую до 220 градусов духовку на 30-40 минут.
Сыр должен хорошо зарумяниться.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Комментарии и отзывы
2 часа назад ALBANI #
12 часов назад Геба46 #
11 часов назад мисс # (автор рецепта)
8 мая Diankin #
Делала в мультиварке. Увеличила на 1 (4 яйца и тд). Получилось два пирога )
Очень вкусно, сытно.
9 мая мисс # (автор рецепта)
2 ноября 2019 года helena1961 #
3 ноября 2019 года мисс # (автор рецепта)
15 сентября 2019 года Кабанова Анастасия #
16 сентября 2019 года мисс # (автор рецепта)
3 июля 2019 года nastenkamur #
P.S. Самое сложное в приготовлении положить готовую начинку на тесто, а не съесть её сразу (по этой причине иногда готовлю начинки чуть больше)
3 июля 2019 года мисс # (автор рецепта)
4 июля 2019 года wise1288 #
25 марта 2019 года Фишка2010 #
Попробовала с начинкой из риса, яйца и зеленого лука. Нереально сочно и вкусно! В следующий раз приготовлю с начинкой из рецепта
26 марта 2019 года мисс # (автор рецепта)
19 января 2019 года Ольга Григоренко #
20 января 2019 года мисс # (автор рецепта)
7 ноября 2018 года Михеева76 #
8 ноября 2018 года мисс # (автор рецепта)
8 ноября 2018 года inulia68 #
8 ноября 2018 года Михеева76 #
8 ноября 2018 года inulia68 #
9 октября 2018 года твой выбор #
Хотела, для фото отчёта, выложить пирог на красивое блюдо, украсив зеленью, но, не успела. Пока пирог пёкся, аромат возбудил бешеный аппетит у мужа. И, пока я доставала фото технику, он, уже, оттяпал себе кусок Так что фото здесь жизненное, так сказать, реалистичное
Всё готовила по Вашему рецепту. Только добавила, немного запечённого филе индейки. Не по принципиальным соображением, конечно, просто немного осталось от предыдущего блюда, вот и решила применить...
Это исключительный пирог, всем советую! НЯМ-НЯМ
10 октября 2018 года мисс # (автор рецепта)
1 октября 2018 года inulia68 #
Готовила без водки и омлета-просто супер!!!!!!!!!!!!!
2 октября 2018 года мисс # (автор рецепта)
29 сентября 2018 года Анастасия Сувалова #
29 сентября 2018 года мисс # (автор рецепта)
1 октября 2018 года inulia68 #
15 марта 2018 года Власенко69 #
16 марта 2018 года мисс # (автор рецепта)
28 февраля 2018 года Асенька27 #
1 марта 2018 года мисс # (автор рецепта)
26 января 2018 года Тортишка #
Огромное спасибо за такой чудесный рецепт!!!
27 января 2018 года мисс # (автор рецепта)
21 января 2018 года 0-galinka #
22 января 2018 года мисс # (автор рецепта)
19 сентября 2017 года Alenka4089 #
У меня получилось как на картинке. От силиконовой формы прекрасно отстал даже горячий!
Только муки я добавила больше.
Спасибо!
20 сентября 2017 года мисс # (автор рецепта)
30 мая 2017 года Елена Ринг #
30 мая 2017 года мисс # (автор рецепта)
2 октября 2016 года miss nati #
2 октября 2016 года мисс # (автор рецепта)
26 августа 2016 года victoria lissi #
P.S. Интересненько, а присутствие в пироге коньяка как-то проявится, если сотрудник ГИБДД попросит дыхнуть в "трубочку"?
27 августа 2016 года мисс # (автор рецепта)
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