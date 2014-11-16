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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/98397/]Ленивый помещичий пирог[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/98397/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2014nov/16/15/934506_40607-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги В оригинальном рецепте помещичьего пирога тесто дрожжевое. Я хотела сделать пирог быстро, да ещё, чтобы было много сочной начинки и мало теста, но чтобы оно было нежным. Рецепт теста взяла с "заливных" пирогов, но тут добавила небольшую "изюминку". В общем, получилось очень сочно, сытно, вкусно, как раз для семейного воскресного обеда осенью. Ингредиенты: Майонез, Мука пшеничная, Крахмал, Соль, Разрыхлитель теста, Водка, Яйцо куриное, Сметана, Грибы, Сливки, Лук репчатый, Лук зеленый, Сыр твердый, Укроп, Перец черный, Масло растительное. Тэги: горячее, ужин, обед, выпечка, закуска.