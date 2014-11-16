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  • 16 ноября 2014, 8:00
  • 110538

Ленивый помещичий пирог

Рецепт: Ленивый помещичий пирог

В оригинальном рецепте помещичьего пирога тесто дрожжевое. Я хотела сделать пирог быстро, да ещё, чтобы было много сочной начинки и мало теста, но чтобы оно было нежным. Рецепт теста взяла с "заливных" пирогов, но тут добавила небольшую "изюминку". В общем, получилось очень сочно, сытно, вкусно, как раз для семейного воскресного обеда осенью.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Ленивый помещичий пирог»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2173.6 ккал 		белки
77.7 г 		жиры
144.7 г 		углеводы
125.9 г
Порции
ккал
271.7 ккал		 белки
9.7 г		 жиры
18.1 г		 углеводы
15.7 г
100 г блюда
ккал
194.1 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
12.9 г		 углеводы
11.2 г

Рецепт «Ленивый помещичий пирог»:

Сначала готовим начинку для пирога, потому что тесто готовится очень быстро.
Репчатый лук нарезаем кубиками и обжариваем до прозрачности на сковороде на растительном масле (2 ст. ложки).

К луку добавляем грибы. У меня отваренные опята, собранные собственноручно.
Мелкие грибы оставляем целыми, крупные режем произвольно.
Жарим грибы до румяной корочки, солим, перчим.

Готовим омлет.
Для этого взбиваем яйца со сливками и солью.
Жарим омлет на растительном масле (1 ст. ложка).

К жареным грибам добавляем нарезанный омлет.

Зелёный лук режем мелко и перетираем с солью (не пересолите), добавляем к грибам и омлету.

Добавляем мелко нарезанный укроп. Перемешиваем начинку.

Готовим тесто. Рецепт запомнить очень легко, все ингредиенты по "3".
Яйца взбиваем с солью миксером.

Берём майонез "Провансаль" от "Махеевъ".

Добавляем к яйцам майонез и сметану и ещё раз взбиваем.

Добавляем водку. Введенная в состав теста водка выполняет роль разрыхлителя. Изделия из такого теста получаются нежнее и остаются свежими гораздо дольше.
Кладём муку, крахмал и разрыхлитель, всё перемешиваем. Тесто должно быть по густоте, как на оладьи.

Берём форму для выпечки, у меня силиконовая, выливаем тесто.

Сверху кладём тёплую начинку.

Посыпаем натёртым твёрдым сыром.
Ставим в нагретую до 220 градусов духовку на 30-40 минут.
Сыр должен хорошо зарумяниться.

Готовый пирог достаём из формы.
Он вкусен как горячий, так и холодный.
Приятного аппетита!









Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6732
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Вкусная осень с Махеевъ!" На обед : На второе На праздничный стол На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: горячее ужин обед выпечка закуска

Вкусы: насыщенный яичный пикантный грибной

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Ленивый помещичий пирог
Описание: В оригинальном рецепте помещичьего пирога тесто дрожжевое. Я хотела сделать пирог быстро, да ещё, чтобы было много сочной начинки и мало теста, но чтобы оно было нежным. Рецепт теста взяла с "заливных" пирогов, но тут добавила небольшую "изюминку". В общем, получилось очень сочно, сытно, вкусно, как раз для семейного воскресного обеда осенью.


Комментарии и отзывы

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Отличный рецепт. Спасибо за идею
Вот это по-нашему! Итальянцы плачут со своей пиццей в сторонке (или нервно курят)... Пирог вариативный, просто полет фантазии! Хозяйке - респект!
Муки ушло больше, в начинку добавила варёную курицу, жареные шампиньоны, лук, ветчину и помидорку, укроп и листья анзура(типа лука/чеснока).
Делала в мультиварке. Увеличила на 1 (4 яйца и тд). Получилось два пирога )
Очень вкусно, сытно.
Я взяла лесные грибы, они более запашистые, чем шампиньоны, но у них после обжаривания тёмный цвет. Если на такую мелочь не обращать внимание, то о пироге могу сказать только самые восторженные слова. Правда хочу отметить, что омлет практически не чувствуется в начинке, в следующий раз обойдусь без него. Большое спасибо за рецепт!
Огромнейшее спасибо за рецепт. Все получилось идеально. Вкусно нереально! В начинку положила обжаренную с луком грудку куриную,маринованные грибочки "завалялись" и перчик болгарский. Фото сделать не успела,пол пирога как ветром сдуло сразу!🙈 Еще раз огромнейшее спасибо. Забрала себе в КК.
Этот пирог стал моим "коронным блюдом" , готовлю не очень часто, но всегда успешно! Всё строго по рецепту (ни убавить, ни прибавить ), иногда только не кладу укроп, а беру побольше зелёного лука.

P.S. Самое сложное в приготовлении положить готовую начинку на тесто, а не съесть её сразу (по этой причине иногда готовлю начинки чуть больше)
Ответ для nastenkamur
Настя! Восхитительно приготовлено :thumbsup
Замечательное тесто!
Попробовала с начинкой из риса, яйца и зеленого лука. Нереально сочно и вкусно! В следующий раз приготовлю с начинкой из рецепта
Вкуснятина! Острая сырная корочка, вкусная начинка... Пирог очень понравился. Думаю попробовать и с другими начинками. Спасибо за рецепт!
Оочень сырно и вкуснооооо.Светлана,спасибо за пирог,нам очень понравился,я не делала омлет,но грибов добавила побольше.ВКУСНЯТИНАААААААААААААА
Ответ для Михеева76
Ну вот и дошли ручёнки до пирожка! Классный, правда?Суперский ,опять хочу!
да,очень вкусный ,спасибо за наводку
Ой-ёй-ёй, как же это вкусно получилось! Огромное спасибо, Вам Светлана, за рецепт
Хотела, для фото отчёта, выложить пирог на красивое блюдо, украсив зеленью, но, не успела. Пока пирог пёкся, аромат возбудил бешеный аппетит у мужа. И, пока я доставала фото технику, он, уже, оттяпал себе кусок Так что фото здесь жизненное, так сказать, реалистичное
Всё готовила по Вашему рецепту. Только добавила, немного запечённого филе индейки. Не по принципиальным соображением, конечно, просто немного осталось от предыдущего блюда, вот и решила применить...
Это исключительный пирог, всем советую! НЯМ-НЯМ
большое спасибо
Спасибо за сказочный пирог!
Готовила без водки и омлета-просто супер!!!!!!!!!!!!!
Это божественно! Спасибо вам огромное!) Готовила 2 раза уже, и по моей наводке готовили подруги Сказка!)
Ответ для Анастасия Сувалова
Настя, спасибо!!!!!!!!Приготовила ,подтверждаю-божественно вкусно!
Уже в предвкушении чего-то вкуснейшего! Побежала делать!
Спасибки. Грибы заменила на курятину. Получилось отлично!. (Хоть и передержала и сыр подгорел, но это уже мой промах)
Очень хвалил этот пирог мой муж, который слопал аж 2 больших куска пирога!! Готовила с опятами. Омлет не делала, а просто в пережаренные грибы с луком добавила пару яиц, соль и 70 мл сливок 10% и перемешала. Кстати, в тесто тоже всего 2 яйца было, но муки ушло немного больше, чтобы добиться нужной густоты теста. Думаю, с начинкой можно и поэкспериментировать теперь, тесто очень понравилось своей вкуснотой и быстротой!
Огромное спасибо за такой чудесный рецепт!!!
большое спасибо
Спасибо большое за очень вкусный и быстрый пирог
Обалденное тесто.Просто супер для любых несладких пирогов!
У меня получилось как на картинке. От силиконовой формы прекрасно отстал даже горячий!
Только муки я добавила больше.
Спасибо!
Крутой пирог! Однозначно приготовлю! Спасибо автору!
Спасибо за рецепт теста, замечательно получилось!
Тоже заменила водку на коньяк, зажарку из репчатого лука делать не стала (не люблю его), а также добавила в пирог немного мяса (а то мой мужчина совсем не признает еду без мяса). Правда, потребовалось полтора часа для того, чтобы все пропеклось. Получилось очень вкусно. Светлана, огромное спасибо за рецепт! Желаю вам уюта в доме и кулинарных успехов!
P.S. Интересненько, а присутствие в пироге коньяка как-то проявится, если сотрудник ГИБДД попросит дыхнуть в "трубочку"?
нет, конечно, не слышно
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