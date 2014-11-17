Соусы для рыбы и морепродуктов

Описание: Майонез – прекрасный соус к рыбе и морепродуктам сам по себе. Кроме того, он служит замечательной основой для множества других соусов. Возможностей очень много. В этом рецепте лишь четыре из них. Отдельно обращу внимание на соус «Восточный». Куркума – это сильнейший природный антиоксидант, а также противораковое средство. Она усваивается нашим желудком только в сочетании с черным перцем. Этот соус содержит оба ингредиента, плюс богатый витамином С сладкий перец. Соус песто тоже очень полезен, благодаря целительным маслам базилика и оздоровляющим свойствам кедровых орехов.