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Соусы для рыбы и морепродуктов

Рецепт: Соусы для рыбы и морепродуктов
17 ноября 2014, 23:12
Просмотров: 117650
Автор:
Поварёнок 5 уровня
17 ноября 2014, 23:12   Просмотров: 117650
Категория: Соусы -> Соус к рыбе
Описание: Майонез – прекрасный соус к рыбе и морепродуктам сам по себе. Кроме того, он служит замечательной основой для множества других соусов. Возможностей очень много. В этом рецепте лишь четыре из них. Отдельно обращу внимание на соус «Восточный». Куркума – это сильнейший природный антиоксидант, а также противораковое средство. Она усваивается нашим желудком только в сочетании с черным перцем. Этот соус содержит оба ингредиента, плюс богатый витамином С сладкий перец. Соус песто тоже очень полезен, благодаря целительным маслам базилика и оздоровляющим свойствам кедровых орехов.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Предназначение:
Конкурсные рецепты: Конкурс "Вкусная осень с Махеевъ!"
На обед: На второе
На праздничный стол
На ужин: На горячее

Ингредиенты для "Соусы для рыбы и морепродуктов":
Для соуса «Песто-майонез» Для соуса «Тысяча островов» Для соуса «Восточный» Для соуса «Тартар»


Рецепт "Соусы для рыбы и морепродуктов":
Базой для всех соусов является майонез.

1. Соус «Майонез-песто». Положить листья базилика и немного соли в блендер и измельчить. Влить немного масла и прокрутить в блендере еще раз до получения кремообразной текстуры. Добавить чеснок. Его не должно быть слишком много, чтобы он не забивал вкус базилика. Всыпать орехи и сыр и смешать всё в блендере, постепенно добавляя оставшееся оливковое масло. Приправить солью и перцем, помня, что пармезан сам по себе солёный, а сырой чеснок уже придал блюду остроты. К получившейся массе добавить майонез и размешать.

2. Соус «Тысяча островов». Лук и оливки порезать, положить все ингредиенты в блендер и измельчить.

3. Соус «Восточный». Перец запечь в духовке при температуре 200С 30 минут. Дать остыть и снять кожицу. (Во многих рецептах нам говорят положить перцы «пропотеть» в пластиковый пакет. Мне кажется, лучше избегать горячего полиэтилена. Кожица хорошо запеченного перца и так снимается легко. Можно просто положить перцы в кастрюлю и закрыть крышкой). Перцы измельчить в блендере с остальными ингредиентами.

4. Соус «Тартар». Лук, петрушку и корнишоны порубить. Все ингредиенты сложить в блендер и измельчить.

Подавать с любой рыбой и морепродуктами.




Вкусы: майонезный  
Тэги: соус  

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Комментарии:

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22 апреля | Александр Авдеев   #    0   

2 марта 2019 года | Ольга Григоренко   #    0   
Очень вкусные соусы. Попробовала все. От меня+и огромное спасибо за рецепт!

3 декабря 2017 года | tatiana95   #    0    вопрос по рецепту
Здравствуйте, подскажите сколько можно хранить эти соусы?

4 декабря 2017 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    0   
3-5 дней запросто.

21 июня 2017 года | ирина кола   #    +1   
Какие интересные рецепты и восхитительные фото!

12 июля 2016 года | Алина Дзагоша   #    0   
Как же это всё красиво... как всегда, у тебя... необыкновенно ! У меня вот рыбёшка как раз готовая... вот сижу, выбираю

8 сентября 2016 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Алин, спасибо! Что выбрала? Я в отпуске последние дни. Нашла время как раз для ответов.

21 декабря 2015 года | ТрёхлитроваяБанка   #    0   
Очень полезный рецепт. Уже добавила в кулинарную книгу. Готовила тар-тар для рыбных котлет. Вкуууусно. Буду теперь чаще готовить рыбные блюда.

22 декабря 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    0   
Рыба полезна, так что рада, что соусы помогут вам готовить ее чаще. Спасибо большое за комментарий! У вас супер-прикольный ник

25 декабря 2015 года | ТрёхлитроваяБанка   #    0   
Благодарю. Люблю необычные ники

24 ноября 2015 года | eleshanikolaevna   #    0   
Какие интересные соусы! Пробовала магазинные «Тартар» и «Тысяча островов». Думаю, домашние намного вкуснее и богаче по вкусу.

25 ноября 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Спасибо за комментарий Конено, домашние лучше. Да и регулировать количество ингредиентов, соль, сладость, кислоту можно на свой вкус.

21 августа 2015 года | КРОКОДИЛИЦА   #    0   
Делали Песто и Тартар к форели. Очень понравились соусы. Спасибо большое!

22 августа 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    0   
На здоровье! Рада, что вам понравилось

21 мая 2015 года | margiu qwerty   #    -2   
какой ужас, так испортить соус песто. Незнаю как вы едите в вашей семье, но я думаю, что вы понятия не имеете о здоровой пище. Пересмотрите ваше меню и вы узнаете массу вкусов. Главное в приготовлении пищи - это простота - соотвественно залог успеха в кулинарии.

21 мая 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +4   
Завидуйте тихо.

18 мая 2015 года | TV Елена   #    +1   
Замечательная коллекция соусов, будем пробовать все

18 мая 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    0   
Спасибо большое Надеюсь, вам понравится.

8 марта 2015 года | Lavenda0218   #    0   
Делала соус Тартар. Очень вкусно Спасибо большое за рецепт!

10 марта 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    0   
На здоровье! Рада, что вам понравилось

1 марта 2015 года | Маруння   #    0   
Невероятно вкусные соусы!

2 марта 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    0   
Спасибо большое

18 января 2015 года | Анна Фишер   #    0   

18 января 2015 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   

17 декабря 2014 года | avani   #    0   
Наташенька! Поздравляю с победой. Соуса шикарные. Забираю в закрома

17 декабря 2014 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Света, спасибо огромное!!! Мне очень приятно, что понравилось такому знатному кулинару как ты!

12 декабря 2014 года | leontina-2014   #    0   
Поздравляю - замечательный рецепт!

12 декабря 2014 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Спасибо большое!

12 декабря 2014 года | Олюшен   #    0   
с победой Гениальный в своей простоте рецепт!!! А фотографии заслуживают отдельного приза

12 декабря 2014 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Спасибо большое!!! Мне очень приятно!

12 декабря 2014 года | Олюшен   #    0   

11 декабря 2014 года | barska   #    0   
С победой, Наташа! Отличное применение майонеза в соусах!

12 декабря 2014 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Нина, спасибо большое!!!

11 декабря 2014 года | Galchonok22   #    0   
Наташа,с победой !!!

12 декабря 2014 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Галя, спасибо большое!

11 декабря 2014 года | Zzoloto   #    +1   
Наташа, увидев твой рецепт сразу поняла - он призовой! От простоты, до гениальности один шаг! Так что поздравляю тебя от души!

12 декабря 2014 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    +1   
Зарина, спасибо большое! И я тебя поздравляю с заслуженной победой!!! Сделать что-то эффектнее твоего торта было просто невозможно!

12 декабря 2014 года | Zzoloto   #    0   

11 декабря 2014 года | Tatanj   #    0   
Наташенька, поздравляю с победой в конкурсе!!! Отличный рецепт!!!

12 декабря 2014 года | FoodStation1 (автор рецепта)   #    0   
Таня, спасибо большое!!!


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