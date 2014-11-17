Соусы для рыбы и морепродуктов

Описание:Майонез – прекрасный соус к рыбе и морепродуктам сам по себе. Кроме того, он служит замечательной основой для множества других соусов. Возможностей очень много. В этом рецепте лишь четыре из них. Отдельно обращу внимание на соус «Восточный». Куркума – это сильнейший природный антиоксидант, а также противораковое средство. Она усваивается нашим желудком только в сочетании с черным перцем. Этот соус содержит оба ингредиента, плюс богатый витамином С сладкий перец. Соус песто тоже очень полезен, благодаря целительным маслам базилика и оздоровляющим свойствам кедровых орехов.
1. Соус «Майонез-песто». Положить листья базилика и немного соли в блендер и измельчить. Влить немного масла и прокрутить в блендере еще раз до получения кремообразной текстуры. Добавить чеснок. Его не должно быть слишком много, чтобы он не забивал вкус базилика. Всыпать орехи и сыр и смешать всё в блендере, постепенно добавляя оставшееся оливковое масло. Приправить солью и перцем, помня, что пармезан сам по себе солёный, а сырой чеснок уже придал блюду остроты. К получившейся массе добавить майонез и размешать.
2. Соус «Тысяча островов». Лук и оливки порезать, положить все ингредиенты в блендер и измельчить.
3. Соус «Восточный». Перец запечь в духовке при температуре 200С 30 минут. Дать остыть и снять кожицу. (Во многих рецептах нам говорят положить перцы «пропотеть» в пластиковый пакет. Мне кажется, лучше избегать горячего полиэтилена. Кожица хорошо запеченного перца и так снимается легко. Можно просто положить перцы в кастрюлю и закрыть крышкой). Перцы измельчить в блендере с остальными ингредиентами.
4. Соус «Тартар». Лук, петрушку и корнишоны порубить. Все ингредиенты сложить в блендер и измельчить.
Описание:
Майонез – прекрасный соус к рыбе и морепродуктам сам по себе. Кроме того, он служит замечательной основой для множества других соусов. Возможностей очень много. В этом рецепте лишь четыре из них. Отдельно обращу внимание на соус «Восточный». Куркума – это сильнейший природный антиоксидант, а также противораковое средство. Она усваивается нашим желудком только в сочетании с черным перцем. Этот соус содержит оба ингредиента, плюс богатый витамином С сладкий перец. Соус песто тоже очень полезен, благодаря целительным маслам базилика и оздоровляющим свойствам кедровых орехов.
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