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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 23 ноября 2014, 1:20
  • 58311

Рождественский кекс "Штоллен"

Рецепт: Рождественский кекс Штоллен

Штоллен является одним из главных символов рождественского стола в Германии и Австрии уже больше 500 лет.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Кухня: Немецкая

Ингредиенты для «Рождественский кекс "Штоллен"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3307.7 ккал 		белки
40.9 г 		жиры
148.8 г 		углеводы
456.8 г
100 г блюда
ккал
375.9 ккал		 белки
4.6 г		 жиры
16.9 г		 углеводы
51.9 г


Рецепт «Рождественский кекс "Штоллен"»:

Изюм и цукаты залить апельсиновым соком.
У меня три вида изюма, а вместо цукатов - вишня и клюква.

Подготовить орехи. Залить кипятком на 10 минут, слить воду, очистить от кожуры, прогреть в духовке при 160 градусах 10-12 минут (готовила 500 гр миндаля еще и для итальянских кантуччи)

Муку просеять в миску, в центре сделать ямку, высыпать дрожжи, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. теплой воды.
Размешать хорошенько смесь и присыпать сверху мукой. Оставить на 10 минут подойти.
Тем временем нагреть молоко до очень теплого состояния, снять с плиты и положить в него масло (комнатной температуры).

В миску с мукой положить миндаль, сахар, ванильный сахар (у меня ваниль), цедру лимона, мускатный орех, соль.

Добавить изюм с цукатами, молоко с маслом, влить ром.
Все хорошо вымешать, тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1,5 часа.

Подошедшее тесто увеличится не очень сильно в объеме, но структура станет пористой и нежной.

Рабочую поверхность припылить мукой.
Раскатать тесто в прямоугольник, скалкой вдавить углубление (как на фото).
БОльшую часть завернуть к углублению, меньшую часть наложить сверху и руками сформировать изделие (как на фото).
Накрыть полотенцем и расстаивать 1 час.

Подошедший штоллен выпекать в духовке при 150*C 45 минут. Проверить готовность можно сухой палочкой, как обычный кекс.

Готовый штоллен выложить на решетку. Он не должен быть темным (!), может быть светлее чем у меня на фото.

Горячий штоллен смазать со всех сторон растопленным маслом и обильно посыпать сахарной пудрой.


Утром поймала солнышко



Штоллен готовят в тех же условиях и с таким же настроением, что и наши куличи на Пасху. Готовые штоллены заворачивают в пленку и хранят два месяца и больше, поэтому их можно печь заранее. Сахарная пудра и ром выполняют роль консерванта.

Если хотите сделать штоллен с марципаном, то нужно смешать 150 гр марципановой массы с 2 ст. л. любимого ликера, скатать в "колбаску" и закатать ее в середину при формировании штоллена. Или раскатать марципановую массу в прямоугольник меньше, чем тесто, положить сверху на пласт теста и сформировать штоллен.


Три штоллена (на фото) пекла по этому рецепту, но не вымачивала изюм и клюкву в апельсиновом соке, как в этот раз. Вариант с соком оказался немного нежнее
На фото:
слева - штоллен с марципановой массой, раскатанной в пласт;
в центре - штоллен с марципановой "колбаской", завернутой в тесто;
справа - штоллен без марципана.


P.S. В моём дневнике (https://www.povarenok.ru/blog/show/39134/) можно увидеть рецепты штоллена, которые я нашла на немецких сайтах

А теперь немного духовной пищи

История происхождения Рождественского Штоллена

Дрезденский рождественский штоллен (кекс) неразрывно связан с историей культуры города Дрезден.

В средневековье дрезденский штоллен, как выпечка во время поста, первоначально упоминается в 1474 году в одном счёте на оплату в христианской больнице Святого Варфоломея. Об изысканных вкусовых качествах этой выпечки в то время не было и речи: средневековый штоллен состоял всего лишь из муки, дрожжей и воды!
В качестве символа совершенного отречения во время предрождественского поста католическая Церковь не позволяла использовать ни масло, ни молоко.

Поскольку саксонцы всегда славились как народ, который любит поесть, однажды курфюрст (по нашему князь) Эрнст Саксонский и его брат Альбрехт попросили папу римского Иннокентия VIII отменить запрет на использование масла во время Поста. Святой отец удовлетворил эту просьбу, отправив курфюсту Саксонии в 1491 году так называемое «письмо о масле» («Butterbrief»). С этого времени при выпечке штоллена пекарям дозволялось использовать различные дополнительные ингредиенты.

Уже в 1500 году вкусный штоллен продавался горожанам на знаменитом рождественском рынке Дрездена «Штрицельмаркт».

Своё звание королевского блюда дрезденский штоллен получил в 1560 году. По традиции на Рождество каждый дрезденский пекарь передавал своему князю один или два рождественских штоллена.

Желаю всем веселого Нового года и Рождества!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5903
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Рождество На ужин : На десерт

Теги: кекс десерт выпечка праздник

Вкусы: нежный сладкий пряный

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Рождественский кекс "Штоллен"
Рецепт: Рождественский кекс Штоллен

Штоллен является одним из главных символов рождественского стола в Германии и Австрии уже больше 500 лет.

Ингредиенты для «Рождественский кекс "Штоллен"»:

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Фотографии «Рождественский кекс "Штоллен"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

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Испекла штоллен, впервые в жизни, по этому рецепту. К новому году, к православному рождеству не утерпели бы выжидать. Выстаивался он у меня 12 дней, не в холодильнике, на балконе, но у нас тепло, около 15 градусов. Отступления от рецепта были в том, что сухофрукты замачивала в коньяке и его же остатки добавила в тесто, и не добавляла орехи, т.к. не люблю тесто с орехами, они все же отсыревают и размягчаются. Получилось все отлично, вкусно, ароматно, очень празднично. Всем понравилось. Штоллен был мягкий, в меру влажный, не крошащийся. Советую, после вскрытия штолленов, перед употреблением, дать им немного подышать, лучше даже нарезать, и нагреться до комнатной температуры, вкус очень раскрывается, у меня особо вкусными были на следующий день после вскрытия упаковки и пудры сахарной не жалейте, я в сети ролик видела, как эти штоллены на фабрике пекут, так там слой пудры был больше сантиметра Спасибо автору за рецепт, всех с Новым годом и удачи в кулинарных делах!
Елена, спасибо невероятное за такой прекрасный комментарий Очень рада, что всё получилось
Добрый день и с Новым годом Вас! Крепкого здоровья и всех благ!
Впервые пекла к Новому году Штоллен. Перебрав множество рецептов, остановилась на Вашем. Немного, правда, изменила: без орехов, специи брала на свой вкус и сухофрукты на несколько дней замачивала в коньяке. Алкоголь потом в тесто не добавляла. Выдерживались кексы в холодильнике всего неделю. Но это был мой первый опыт, далее буду делать ещё и экспериментировать с созреванием.
Результат получился просто "Вау!!!" Вкус, структура, аромат ! Муж был просто в восторге! Большое спасибо за вкусный и несложный рецепт этого кекса!
Спасибо огромное за фото и пожелания! Невероятно приятно, что рецепт пришёлся по душе и понравился! У Вас получился очень красивый штоллен Особенно приятно, когда оценивают мужчины))
Всего Вам замечательного и прекрасного в Новом году!
Все получилось, запах умопомрачительный, остужаю, потом упаковываю и на хранение до НГ, надеюсь вкус не подведет, спасибо!
Светлана, спасибо огромное за прекрасный фотоотчет!!! Такие замечательные штоллены у вас получились Не сомневаюсь, что будет вкусно
Кстати, в Австрию я переехала из Алматы
ну надо-же, вот так бывает, на просторах интернета встречаем земляков
Вчера приготовила штоллен по вашему рецепту, все прекрасно получилось, правда я добавляла коньяк, а не ром и вместо целого миндаля были лепестки миндаля и грецкие орехи 50/50. Вкусно, взяла в кулинарную книгу для дальнейшего использования рецепта. Если кому интересно то мука "Макфа", ровно 500 гр, т.к. сразу делала двойную норму и выпекала одновременно, на противень великолепно убираются оба.
Огромное спасибо за шикарное фото и исполнение рецепта! Очень рада, что рецепт понравился
Делала штоллен без замачивания изюма в соке/коньяке и с замачиванием (этот рецепт), второй вариант получается более влажным и нежным после выпечки.

Я не много не поняла, чтобы получился влажным, нужно замачивать изюм в соке? Спасибо большое.
Если замачивать изюм, то будет дополнительная влажность. Без замачивания штоллен тоже будет нежным и влажным, главное- не пересушить его в духовке и хорошо «укутать» в сахарную пудру.
Если замачивать изюм, то будет дополнительная влажность. Без замачивания штоллен тоже будет нежным и влажным, главное- не пересушить его в духовке и хорошо «укутать» в сахарную пудру.
Спасибо большое.
Скажите, пожалуйста, выдержка месяц - это обязательно, для раскрытия вкуса, т.е. через месяц он вкуснее, чем сразу испеченный? Очень интересная выпечка, давно хотела попробовать......
Здравствуйте! Штоллен будет вкусным и на следующий день, раскрываться окончательно начинает через неделю. Но не думаю, что будет большая вкусовая разница, у меня не очень получается спрятать его от семьи надолго)) По сути, штоллен из «породы» кексов, поэтому можете смело употреблять когда захотите. Для эксперимента можно оставить один до нашего Рождества. Сравните и поймёте, какой Вам больше по душе.
Пекла в прошлом году на Новый Год и Рождество. Делала по рецепту, без марципана. Очень хороший рецепт. Автору спасибо))
Спасибо большое! Очень-очень приятно
Доброго утра. Подскажите, пожалуйста, как сделать марципановую массу самой
Юлия, здравствуйте! С марципаном всё очень просто:

классический
------------------
- миндаль - 200 гр
- сахарная пудра - 200 гр (можно смело уменьшить до 170-180)
- розовая вода/коньяк/вишневый ликер/лимонный сок (на ваш вкус) - 1-2 ст.л.


вариант с мёдом
-----------------------
-миндаль - 200 гр
-мёд (лучше кремовый) - 200 гр (можно уменьшить до 150 гр)
-розовая вода/коньяк/т.п - 2 ст.л. (по желанию)

Холодным способом.Миндаль очистить от кожицы (у меня в рецепте кантуччи описан процесс), измельчить в очень мелкую крошку. Тщательно смешать орехи с пудрой до однородной массы, вмешать жидкость. Завернуть в пленку и выдержать в холодильнике 8-10 часов.

Горячим способом. Загрузить ингредиенты в кастрюльку, на маленьком огне подогреть массу, мешая деревянной ложкой до однородной массы. Остудить, завернуть в плёнку или пакет, выдержать в холодильнике 8-10 часов.


В обоих вариантах можно добавлять любые ароматизаторы, шоколадную крошку и другие дополнения на Ваш вкус.
Супер! Спасибо большое
Дорогая, Ольга!

Большое спасибо за Ваши рецептики ШТОЛЛЕНОВ!!!
Вчера пекла по этому рецепту. Внимательно "сверяла" промежуточные результаты с Вашими фото

Сейчас взяла муку 550 (спецом для Штоллена купила ). Также учла Ваши рекомендации из дневника:
1) тесто не ставила в теплую комнату (просто оставила на кухне)
2) стояло оно у меня четко согласно рецепту - не минуты больше
3) не стала добавлять курагу (вместо цукатов положила больше изюма)

Еще я его немного дольше месила, после чего оно стало немного туже.

И ШТОЛЛЕН ПОЛУЧИЛСЯ!!!
(я не умею постить здесь фото - воздержусь от этого )

После предыдущей неудачи мы, конечно, не удержались и решили попробовать где-то через час после выпекания

Результат намного лучше предыдущего ))) Есть у меня пару замечаний к себе)))
В следующий раз сделаю его выше и длинее. Вчера я не учла, что он РАСТЕТ во все стороны... Он, конечно, не расплылся, но у Вас они немного выше моего
Также, я буду печь при более низкой температуре. У нас духовка "с характером" и он за 25 минут потемнел (немного светлее Вашего). В серединке совсем чуток недопекся (то есть, кушать можно, но не идеален).

Как-то так

Тем не менее, результат очень порадовал!!! Сам кекс, действительно, вкусный! Еще раз: СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА РЕЦЕПТ!!!
Людмила, спасибо огромное за Ваше терпеливое внимание к рецепту штоллена! Мне невероятно приятно, что всё получилось правильно (мелочи можно не считать ). Теперь праздники в Вашей семье пройдут с идеальной выпечкой !
это точно!
Не без Вашей помощи, Ольга!
Теперь, можно уверенно печь еще один (или, даже, несколько) и заворачивать до Рождества...
Спасибо и Вам за внимание к моим комментариям!
СКАЗОЧНОГО ВАМ РОЖДЕСТВА!!!
спасибо! Вам тоже волшебных праздников!
Олечка, здравствуйте! Меня очень заинтересовал рецепт вашего штоллена. Скажите пожалуйста, какой по структуре он у вас получается? Меня угощали настоящим дрезденским штолленом, так у него была структура, будто чем-то пропитана, он не был сухим. Какой, из двух ваших рецептов Вы посоветуете, чтобы он был более идентичен? Заранее благодарна.
Здравствуйте, Людочка! Штоллен получается не сухим, теплый штоллен достаточно влажный. Если его оставить просто на столе, то, как любой кекс, он будет подсыхать, но, по технологии, остывший кекс заворачивают в пленку, плюс пудра не дает высыхать, в ней самой достаточно много влаги. Делала штоллен без замачивания изюма в соке/коньяке и с замачиванием (этот рецепт), второй вариант получается более влажным и нежным после выпечки. Данный рецепт наиболее близок к оригинальному дрезденскому, в котором нет яиц в тесте (оригинальный хранится за семью печатями ). Надеюсь, что пряснила ситуацию
Оленька, спасибо огромнейшее! Вот теперь всё предельно ясно и понятно! Спасибо ещё раз!
Со мной, исключительно на "ты", Олюшка.
Очень-очень рада! С удовольствием перехожу на "ты" !
Очень-очень рада!
Взаимно, Оленька
Ольга,скажите пожалуйста,из этого количества ингредиентов получается
один штоллен?
Ирина, все правильно, этот рецепт у меня на один штоллен. Три штоллена, которые на фото внизу чуть поменьше, каждый рассчитан на 200 гр муки. В Германии пекли штоллены разного размера, например, из 2,5 кг муки - 3-5 огромных, или 8-10 нормальных (как у меня). Большое спасибо за внимание к рецепту !
Олечка,спасибо за ответ!У меня еще вопросик созрел-в одних рецептах
есть яйца,а в других их нет.Как правильнее?
Все рецепты правильные, как я понимаю, главное, чтобы было достаточно масла и изюма, и правильная форма. Наличие яиц - дело вкуса. Тесто получается дрожжевое- песочное, а я давно делаю простое песочное тесто без яиц (всей семье больше нравится), вот и выбрала тесто для своего штоллена без яиц. Ирочка, рецепты я искала для Наташи, поэтому и написала ей два варианта
Олечка,спасибо!
Олечка! А я пропустила рецепт великолепного кекса!
Забираю в КК. А вам +++ Спасибо за рецепт.
Спасибо огромное! Очень приятно
Прекрасный рецепт!
Большое спасибо!
Нравится мне такая выпечка!!! Когда пеку на рождество - аромат, на весь дом! Надо Ваш вариант попробовать!
Спасибо большое! Надеюсь, что понравится
Олечка! Шикарный штоллен получился! Не могу спокойно смотреть на эту выпечку! Для меня штоллен - лучше любого тортика! Молодец, испекла уже и выложила рецептик! Спасибо, что показала такую красоту!
Наташенька, тебе спасибо, что обратила мое внимание на штоллен ! Он у меня в записях называется "Наташин штоллен"
Молодец вы! Много сил вложено!
Девчат, вот закидайте меня тапками, но не поняла я вкуса штоллена и домашние не оценили. В прошлом году готовила по подобному рецепту, маеты два дня, мне пришлось цукаты варить т.к. не нашла готовые, по стоимости продуктов не дёшево, а результат подкачал, наверное просто не мое или ждала от вкуса бОльшего...(
Спасибо огромное! У меня дома сразу сказали, что штоллен попробуют (захотелось мне его испечь, и все тут ), при условии, что цукатов не будет. В рецепте с немецкого сайта, было фото странички, на которой немецкая бабуля от руки написала рецепт и в скобочках к цукатам указала, что можно без них. И потом, не все любят кекс, тогда и штоллен не нужен; или приправы, например, можно брать по своему вкусу- одну или несколько. Попробуйте сделать маленький штоллен по этому рецепту, надеюсь, не пожалеете. Два дня не потребуется , только на расстойку теста уходит много времени (будильник в телефоне ставлю и забываю ). Орехи можно купить готовые, изюм/вишню/клюкву/и т.д. не замачивать в соке, а положить так, в итоге, два раза по 10-15 минут поработали, после выпечки наваляли штоллену бочка и всё.
Может и правда ещё раз попробовать испечь... рецепт то я ваш сохранила себе Если отважусь то точно без цукатов буду, уж очень у них яркий вкус на любителя
Спросила сейчас у мужа (мой эксперт ), ответил просто, "кому нравится кекс "Столичный" ( недавно пекла ГОСТовский), тому понравится и штоллен по этому рецепту (без цукатов)" . Такой вот мужской вердикт.
Замечательный рецепт!
Большое спасибо
Захотелось иметь в приятелях хоть одного, хоть малюсенького, но немецкого пекаря. И получить такой штоллен.
Спасибо ! В подарок, к сожалению, только князья получали, но настоящий дрезденский можно купить, его рассылают по всему миру из Дрездена .
Не представляю, как это организовать, наверное сложно.
Есть сайт dresdnerstollen точка com, на немецком, английском, справа окошечко , рассылка по всему миру, и дальше список кондитерских, у каждой есть онлайн магазин. Не знаю, как это работает, просто увидела на сайте. Попробуйте, если интересно .
Спасибо, обязательно посмотрю.
Великолепный рецепт!
Спасибо большое!
ура,пришел рецепт на место
молодец Оля,выполнила обещание,спасибо большое за рецепт
Спасибо, Танечка! Выкладывала рецепт с удовольствием , даже не проверила сначала (пока компоновала рецепт) сколько их на сайте . Позже посмотрела, точно такого же не обнаружила .
все отлично
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