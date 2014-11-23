Рождественский кекс "Штоллен"

Муку просеять в миску, в центре сделать ямку, высыпать дрожжи, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. теплой воды.

Размешать хорошенько смесь и присыпать сверху мукой. Оставить на 10 минут подойти.

Тем временем нагреть молоко до очень теплого состояния, снять с плиты и положить в него масло (комнатной температуры).