Штоллен является одним из главных символов рождественского стола в Германии и Австрии уже больше 500 лет.
- 23 ноября 2014, 1:20
- 58311
Рождественский кекс "Штоллен"
Ингредиенты для «Рождественский кекс "Штоллен"»:
- Изюм — 150 г
- Цукаты (по желанию, у меня сушеная вишня+клюква) — 25 г
- Сок апельсиновый (свежевыжатый) — 30 мл
- Миндаль — 45 г
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Масло сливочное (100 г - в тесто; 40 г - для смазывания готового штоллена) — 140 г
- Молоко — 75 г
- Дрожжи (сухие, или свежие 25 г) — 1 ч. л.
- Сахар — 50 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Цедра лимона — 0,5 ч. л.
- Орех мускатный — 1 щепот.
- Ром — 1 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
- Сахарная пудра (обсыпать готовый штоллен) — 80 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3307.7 ккал
|
белки
40.9 г
|
жиры
148.8 г
|
углеводы
456.8 г
|100 г блюда
|ккал
375.9 ккал
|белки
4.6 г
|жиры
16.9 г
|углеводы
51.9 г
Рецепт «Рождественский кекс "Штоллен"»:
Подготовить орехи. Залить кипятком на 10 минут, слить воду, очистить от кожуры, прогреть в духовке при 160 градусах 10-12 минут (готовила 500 гр миндаля еще и для итальянских кантуччи)
Муку просеять в миску, в центре сделать ямку, высыпать дрожжи, 1 ч. л. сахара и 1 ст. л. теплой воды.
Размешать хорошенько смесь и присыпать сверху мукой. Оставить на 10 минут подойти.
Тем временем нагреть молоко до очень теплого состояния, снять с плиты и положить в него масло (комнатной температуры).
В миску с мукой положить миндаль, сахар, ванильный сахар (у меня ваниль), цедру лимона, мускатный орех, соль.
Добавить изюм с цукатами, молоко с маслом, влить ром.
Все хорошо вымешать, тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1,5 часа.
Рабочую поверхность припылить мукой.
Раскатать тесто в прямоугольник, скалкой вдавить углубление (как на фото).
БОльшую часть завернуть к углублению, меньшую часть наложить сверху и руками сформировать изделие (как на фото).
Накрыть полотенцем и расстаивать 1 час.
Подошедший штоллен выпекать в духовке при 150*C 45 минут. Проверить готовность можно сухой палочкой, как обычный кекс.
Готовый штоллен выложить на решетку. Он не должен быть темным (!), может быть светлее чем у меня на фото.
Утром поймала солнышко
Штоллен готовят в тех же условиях и с таким же настроением, что и наши куличи на Пасху. Готовые штоллены заворачивают в пленку и хранят два месяца и больше, поэтому их можно печь заранее. Сахарная пудра и ром выполняют роль консерванта.
Если хотите сделать штоллен с марципаном, то нужно смешать 150 гр марципановой массы с 2 ст. л. любимого ликера, скатать в "колбаску" и закатать ее в середину при формировании штоллена. Или раскатать марципановую массу в прямоугольник меньше, чем тесто, положить сверху на пласт теста и сформировать штоллен.
Три штоллена (на фото) пекла по этому рецепту, но не вымачивала изюм и клюкву в апельсиновом соке, как в этот раз. Вариант с соком оказался немного нежнее
На фото:
слева - штоллен с марципановой массой, раскатанной в пласт;
в центре - штоллен с марципановой "колбаской", завернутой в тесто;
справа - штоллен без марципана.
P.S. В моём дневнике (https://www.povarenok.ru/blog/show/39134/) можно увидеть рецепты штоллена, которые я нашла на немецких сайтах
А теперь немного духовной пищи
История происхождения Рождественского Штоллена
Дрезденский рождественский штоллен (кекс) неразрывно связан с историей культуры города Дрезден.
В средневековье дрезденский штоллен, как выпечка во время поста, первоначально упоминается в 1474 году в одном счёте на оплату в христианской больнице Святого Варфоломея. Об изысканных вкусовых качествах этой выпечки в то время не было и речи: средневековый штоллен состоял всего лишь из муки, дрожжей и воды!
В качестве символа совершенного отречения во время предрождественского поста католическая Церковь не позволяла использовать ни масло, ни молоко.
Поскольку саксонцы всегда славились как народ, который любит поесть, однажды курфюрст (по нашему князь) Эрнст Саксонский и его брат Альбрехт попросили папу римского Иннокентия VIII отменить запрет на использование масла во время Поста. Святой отец удовлетворил эту просьбу, отправив курфюсту Саксонии в 1491 году так называемое «письмо о масле» («Butterbrief»). С этого времени при выпечке штоллена пекарям дозволялось использовать различные дополнительные ингредиенты.
Уже в 1500 году вкусный штоллен продавался горожанам на знаменитом рождественском рынке Дрездена «Штрицельмаркт».
Своё звание королевского блюда дрезденский штоллен получил в 1560 году. По традиции на Рождество каждый дрезденский пекарь передавал своему князю один или два рождественских штоллена.
Желаю всем веселого Нового года и Рождества!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5903
Комментарии и отзывы
4 января elenaozerova #
28 января leliksan # (автор рецепта)
4 января 2021 года laf2017 #
Впервые пекла к Новому году Штоллен. Перебрав множество рецептов, остановилась на Вашем. Немного, правда, изменила: без орехов, специи брала на свой вкус и сухофрукты на несколько дней замачивала в коньяке. Алкоголь потом в тесто не добавляла. Выдерживались кексы в холодильнике всего неделю. Но это был мой первый опыт, далее буду делать ещё и экспериментировать с созреванием.
Результат получился просто "Вау!!!" Вкус, структура, аромат ! Муж был просто в восторге! Большое спасибо за вкусный и несложный рецепт этого кекса!
11 января 2021 года leliksan # (автор рецепта)
Всего Вам замечательного и прекрасного в Новом году!
7 декабря 2019 года Светусенька #
7 декабря 2019 года leliksan # (автор рецепта)
Кстати, в Австрию я переехала из Алматы
8 декабря 2019 года Светусенька #
27 декабря 2018 года М_Евгеньевна #
27 декабря 2018 года leliksan # (автор рецепта)
21 декабря 2018 года frzoya #
Я не много не поняла, чтобы получился влажным, нужно замачивать изюм в соке? Спасибо большое.
21 декабря 2018 года leliksan # (автор рецепта)
23 декабря 2018 года frzoya #
8 декабря 2018 года kippushka #
10 декабря 2018 года leliksan # (автор рецепта)
17 ноября 2018 года Axslana #
18 ноября 2018 года leliksan # (автор рецепта)
22 ноября 2017 года minskaya86 #
22 ноября 2017 года leliksan # (автор рецепта)
классический
------------------
- миндаль - 200 гр
- сахарная пудра - 200 гр (можно смело уменьшить до 170-180)
- розовая вода/коньяк/вишневый ликер/лимонный сок (на ваш вкус) - 1-2 ст.л.
вариант с мёдом
-----------------------
-миндаль - 200 гр
-мёд (лучше кремовый) - 200 гр (можно уменьшить до 150 гр)
-розовая вода/коньяк/т.п - 2 ст.л. (по желанию)
Холодным способом.Миндаль очистить от кожицы (у меня в рецепте кантуччи описан процесс), измельчить в очень мелкую крошку. Тщательно смешать орехи с пудрой до однородной массы, вмешать жидкость. Завернуть в пленку и выдержать в холодильнике 8-10 часов.
Горячим способом. Загрузить ингредиенты в кастрюльку, на маленьком огне подогреть массу, мешая деревянной ложкой до однородной массы. Остудить, завернуть в плёнку или пакет, выдержать в холодильнике 8-10 часов.
В обоих вариантах можно добавлять любые ароматизаторы, шоколадную крошку и другие дополнения на Ваш вкус.
22 ноября 2017 года minskaya86 #
22 ноября 2017 года leliksan # (автор рецепта)
13 ноября 2016 года liudmylas #
Большое спасибо за Ваши рецептики ШТОЛЛЕНОВ!!!
Вчера пекла по этому рецепту. Внимательно "сверяла" промежуточные результаты с Вашими фото
Сейчас взяла муку 550 (спецом для Штоллена купила ). Также учла Ваши рекомендации из дневника:
1) тесто не ставила в теплую комнату (просто оставила на кухне)
2) стояло оно у меня четко согласно рецепту - не минуты больше
3) не стала добавлять курагу (вместо цукатов положила больше изюма)
Еще я его немного дольше месила, после чего оно стало немного туже.
И ШТОЛЛЕН ПОЛУЧИЛСЯ!!!
(я не умею постить здесь фото - воздержусь от этого )
После предыдущей неудачи мы, конечно, не удержались и решили попробовать где-то через час после выпекания
Результат намного лучше предыдущего ))) Есть у меня пару замечаний к себе)))
В следующий раз сделаю его выше и длинее. Вчера я не учла, что он РАСТЕТ во все стороны... Он, конечно, не расплылся, но у Вас они немного выше моего
Также, я буду печь при более низкой температуре. У нас духовка "с характером" и он за 25 минут потемнел (немного светлее Вашего). В серединке совсем чуток недопекся (то есть, кушать можно, но не идеален).
Как-то так
Тем не менее, результат очень порадовал!!! Сам кекс, действительно, вкусный! Еще раз: СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА РЕЦЕПТ!!!
13 ноября 2016 года leliksan # (автор рецепта)
13 ноября 2016 года liudmylas #
Не без Вашей помощи, Ольга!
Теперь, можно уверенно печь еще один (или, даже, несколько) и заворачивать до Рождества...
Спасибо и Вам за внимание к моим комментариям!
СКАЗОЧНОГО ВАМ РОЖДЕСТВА!!!
14 ноября 2016 года leliksan # (автор рецепта)
29 ноября 2014 года beautiful woman # (модератор)
29 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
29 ноября 2014 года beautiful woman # (модератор)
Со мной, исключительно на "ты", Олюшка.
29 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
29 ноября 2014 года beautiful woman # (модератор)
29 ноября 2014 года terry-68 #
один штоллен?
29 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
29 ноября 2014 года terry-68 #
есть яйца,а в других их нет.Как правильнее?
29 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
29 ноября 2014 года terry-68 #
25 ноября 2014 года Сурик #
Забираю в КК. А вам +++ Спасибо за рецепт.
25 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
24 ноября 2014 года pupsik27 #
24 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
24 ноября 2014 года Долгих Татьяна #
24 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
24 ноября 2014 года гурман1410 #
24 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
24 ноября 2014 года гурман1410 #
23 ноября 2014 года Егоровна-2 #
Девчат, вот закидайте меня тапками, но не поняла я вкуса штоллена и домашние не оценили. В прошлом году готовила по подобному рецепту, маеты два дня, мне пришлось цукаты варить т.к. не нашла готовые, по стоимости продуктов не дёшево, а результат подкачал, наверное просто не мое или ждала от вкуса бОльшего...(
23 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
23 ноября 2014 года Егоровна-2 #
23 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
23 ноября 2014 года Eugenita #
23 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
23 ноября 2014 года tomi_tn #
23 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
23 ноября 2014 года tomi_tn #
23 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
24 ноября 2014 года tomi_tn #
23 ноября 2014 года mariana82 #
23 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
23 ноября 2014 года mtata #
молодец Оля,выполнила обещание,спасибо большое за рецепт
23 ноября 2014 года leliksan # (автор рецепта)
23 ноября 2014 года mtata #
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