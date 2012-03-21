Пицца Пасхальная домашняя

Паста Divella Классическая итальянская паста. Производится на юге Италии с 1890 г. только из твердых сортов пшеницы исключительного качества. Широчайший ассортимент: от классики до оригинальных видов с добавлением помидоров и шпината и из муки грубого помола.

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Сливки Parmalat 23% и 35% Изготовлены по оригинальной итальянской рецептуре из высококачественного коровьего молока без добавления консервантов и сухого молока. Сливки 23% жирности – густые и нежные – идеальная основа для соусов, а 35% -легко взобьются в пышное «облако» и ни за что не опадут, сливки Parmalat подарят десертам необыкновенную легкость и сливочный вкус.

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Молоко Parmalat Это натуральное цельное молоко, в котором мы бережно сохранили вкусовые и полезные свойства парного коровьего молока. Теперь молоко Parmalat в новой, усовершенствованной упаковке. Благодаря скошенной верхней части и широкому горлышку, молоко легко наливается и не разбрызгивается.

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Томаты Pomi и Pomito Натуральные итальянские помидоры, они имеют отличный вкус и удобную форму: протертые или нарезанные кубиками. Только отборные помидоры, созревшие на итальянском солнце, бережно нарезают и упаковывают в течение нескольких часов после сбора.

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