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Пицца Пасхальная домашняя
Описание: Pizza rustica de Pascua. Я сегодня с еще одной праздничной пасхальной выпечкой. Это пицца (какая же Италия без пиццы, а Поваренок без пиЦЦотого рецепта оной!))). В непривычном для нас оформлении, невероятно вкусная, сочная, с тягучей моцареллой, отварными яйцами, колбасками, ветчиной и салями. Душевно мы сегодня поужинали! VIVA ITALIA!
Ингредиенты для "Пицца Пасхальная домашняя":
Рецепт "Пицца Пасхальная домашняя":
Описание: Pizza rustica de Pascua. Я сегодня с еще одной праздничной пасхальной выпечкой. Это пицца (какая же Италия без пиццы, а Поваренок без пиЦЦотого рецепта оной!))). В непривычном для нас оформлении, невероятно вкусная, сочная, с тягучей моцареллой, отварными яйцами, колбасками, ветчиной и салями. Душевно мы сегодня поужинали! VIVA ITALIA!
Ингредиенты: .
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Паста Divella
Классическая итальянская паста. Производится на юге Италии с 1890 г. только из твердых сортов пшеницы исключительного качества. Широчайший ассортимент: от классики до оригинальных видов с добавлением помидоров и шпината и из муки грубого помола.
Сливки Parmalat 23% и 35%
Изготовлены по оригинальной итальянской рецептуре из высококачественного коровьего молока без добавления консервантов и сухого молока. Сливки 23% жирности – густые и нежные – идеальная основа для соусов, а 35% -легко взобьются в пышное «облако» и ни за что не опадут, сливки Parmalat подарят десертам необыкновенную легкость и сливочный вкус.
Молоко Parmalat
Это натуральное цельное молоко, в котором мы бережно сохранили вкусовые и полезные свойства парного коровьего молока. Теперь молоко Parmalat в новой, усовершенствованной упаковке. Благодаря скошенной верхней части и широкому горлышку, молоко легко наливается и не разбрызгивается.
Томаты Pomi и Pomito
Натуральные итальянские помидоры, они имеют отличный вкус и удобную форму: протертые или нарезанные кубиками. Только отборные помидоры, созревшие на итальянском солнце, бережно нарезают и упаковывают в течение нескольких часов после сбора.
Соусы для Пасты Pomito
Для начинающих кулинаров – предлагаем готовые томатные паста-соусы Pomito (с базиликом, с овощами, острый). Достаточно прогреть соус на сковороде, добавить отваренную пасту, все хорошенько прогреть, добавить по вкусу зелень и пармезан – быстрая и вкусная итальянская паста готова!
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Комментарии:
Поздравляю-целую-обнимаю!
Удачи в конкурсе!
Кстати,твой шоколадно-банановый крем был с болъшим воодушевлением встречен-и умят в одночасъе нашими друзъями-норвегами в прошлые выходные,за что тебе благодарностъ в твою трудовую поварятскую книжку!
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