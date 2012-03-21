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Пицца Пасхальная домашняя

Рецепт: Пицца Пасхальная домашняя
21 марта 2012, 18:26
Просмотров: 31258
Автор:
Поварёнок 8 уровня
21 марта 2012, 18:26   Просмотров: 31258
Категория: Выпечка -> Пицца
Кухня: Итальянская
Описание: Pizza rustica de Pascua. Я сегодня с еще одной праздничной пасхальной выпечкой. Это пицца (какая же Италия без пиццы, а Поваренок без пиЦЦотого рецепта оной!))). В непривычном для нас оформлении, невероятно вкусная, сочная, с тягучей моцареллой, отварными яйцами, колбасками, ветчиной и салями. Душевно мы сегодня поужинали! VIVA ITALIA!
Предназначение:
Для детей: На ужин
Конкурсные рецепты: Конкурс "Bellissimo! Pastissimo! Italiano!"
На завтрак: Сытный завтрак
На обед: На второе
На полдник
На праздничный стол: Пасха
На ужин: На горячее
Неожиданные гости


Ингредиенты для "Пицца Пасхальная домашняя":


Рецепт "Пицца Пасхальная домашняя":
Из муки, воды, дрожжей и соли замесить тесто. Накрыть пленкой, оставить на расстойку, обмять дважды. Я доверила этот процесс хлебопечке. Пока трудилась моя электрическая помощница, приготовила начинку для пиццы - нарезала ветчину, колбаски, салями, моцареллу, отварила и почистила яйца.

Готовое тесто разделить на две части в пропорции 2/3 и 1/3. Большую часть уложить в форму диаметром 28-30 см (моя маловата, поэтому пицца у меня получилась грандиозных размеров))). Смазать томатным пюре. Всегда пользуюсь пюре марки "Pomi". Разительно отличается и цветом, и вкусом от нашей томатной пасты. Когда-то у Сталика Ханкишиева услышала такую фразу - "Лучше использовать хорошее томатное пюре, чем плохие помидоры". Абсолютно с ним согласна, за двумя руками. И ногами тоже.)))

Включаем духовку на 200 градусов и начинаем собирать нашу пиццу. Сначала ветчину, потом колбасу и отварные яйца. Я использовала перепелиные. Если будете брать куриные, то нарежьте их на пятаки)).

Затем салями

Прикрыть все это богатство свежей моцареллой и залить взбитыми яйцами с солью и перцем.

Оставшуюся часть теста раскатать в круг, положить на начинку. Края защипать, верх смазать яйцом или молоком и наколоть вилкой. Выпекать при 200 градусах 10 минут, затем температуру снизить до 180 и выпекать еще минут 30-40.
Совет - прежде чем разрезать пиццу на кусочки, проколите корочку в центре, отогните небольшой кусочек, загляните одним глазком внутрь и проверьте, запеклись ли яйца. Осторожно - очень горячо! Не разрезайте пиццу сразу же! Может потечь! Пусть постоит минут 5, яйца и моцарелла схватятся и кусочек пиццы будет смотреться на тарелке более элегантно, чем у меня (я поторопилась разрезать).

Вon appetit!




Вкусы: сырный   вкусный  
Тэги: ужин   обед  

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Варианты рецепта (3)





Комментарии:

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20 апреля 2014 года | Мама в фартушке   #    +2   
Приготовила такую пиццу на пикник на Пасху. Все получилось:сытно,вкусно ,красиво, а главное минимум сил и средств.Спасибо за рецепт

20 апреля 2014 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    +1   
Здорово! Уверена, пикник удался, голодным никто не ушел. _)) Спасибо за отчет

12 октября 2012 года | мисс   #    +10    [+5]
не знаю: пироХ это или пиЦЦа, но вкусно, нет слов.

12 октября 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    +2   
Спасибо, Светик. Да какая разница! Главное - вкусно! Я еще не завтракала, а у тебя на фото такая красота! Пойду, кофе попью.

7 июля 2012 года | Irena Paloma   #    +2   
У меня сегодня с этой пицей почти анекдот вышел Вечер, кушать нечего, с надеждой заглядываю в холодильник и (О, чудо!) обнаруживаю тесто, помидоры, сыр и базилик! И сразу в памяти всплывает картинка - главное фото этого рецепта! Т.к. у меня сильно развита именно зрительная память, я и воспроизвела пицу с помидорами, базиликом и сыром, как говорится из того что было Пица съедена и решила я на оригинал взглянуть... а тут! и колбаски-салямки разные, и яички перепелкины...короче, теперь хочу как в оригинале

15 апреля 2012 года | irina_vip   #    +1   
Ларочкина, с победой!!!! Болела за тебя с самого начала, па потому рада, как за себя!!!
Поздравляю-целую-обнимаю!

15 апреля 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    +1   
Ириш, привет! Спасибо. Ну ты куда пропала? Я тебе в личку написала. Христос Воскресе!

19 апреля 2012 года | irina_vip   #    +1   
Вот вернулась Вернее - компьютер вернули

14 апреля 2012 года | barska   #    +1   
Ларочка, с победой тебя!

14 апреля 2012 года | стажер   #    +1   
Лариса, поздравляю с победой!

14 апреля 2012 года | Lenok36   #    +1   
поздравляю с победой!

9 апреля 2012 года | Lanalegr   #    +1   
Ларис,шикарно!!!Настраивалась на пиццу давно но хотелось чего то новенького.. тут твой рецепт!! Грацияс ,белиссима!!

7 апреля 2012 года | Leena   #    +1   
Ларис, обалденно, как всегда!

1 апреля 2012 года | Morgane le Fay   #    +1   
Даже под сомнение не ставлю божественный вкус. Единственное, хотелось бы узнать, а в чем вы готовили ее? В тарелочке? Или у вас посудинка специальная какая-то?

10 апреля 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    0   
Это невысокая силиконовая форма для тартов. Можно приготовить в любой форме, и лучше брать размер побольше и повыше. Пицца сильно увеличивается в размере.

10 апреля 2012 года | Morgane le Fay   #    +1   
Может, лучше по просту шмякнуть ее на противень, пусть толстеет как хочет?

10 апреля 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    0   
Если противень небольшой, то можно. Она примет прямоугольную форму, что в принципе, тоже неплохо

10 апреля 2012 года | Morgane le Fay   #    +1   
Нууу... Пртвень большой. Лаадно, я найду, куда ее всунуть! >:o

10 апреля 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    0   
Сделайте две. Или полпорции. Хотя нет, пол порции не советую.

10 апреля 2012 года | Morgane le Fay   #    +1   
Да той пол порции не будет ещё до того, как она приготовится

31 марта 2012 года | Земляника83   #    +1   
Шикарная пицца! Спасибо!

29 марта 2012 года | Silverina1   #    +1   
Ларочка, это всем пиццам пицца Супер!

29 марта 2012 года | Улитыч   #    +1   
Какая роскошная пицца-пирог!Попробуем!Спасибо!

9 апреля 2012 года | Улитыч   #    +1   
Хочу сказать,что пиццу приготовила в тот же день,что и написала комментарий.У меня имеется некий опыт хлебопечения,поэтому в рецепт теста внесла свои коррективы ,и томатную основу сделала по своему рецепту для пицц,начинку же приготовила как у Вас в рецепте.Оччччень понравилось,ну оччччень!Правда вкусно и сытно!Спасибо!Беру на вооружение.

10 апреля 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    0   
Ой, ну спасибо! Так приятно читать, очень рада, что понравилось.

28 марта 2012 года | нютта   #    +4    [+5]
Ларочка!Огромное тебе спасибо за рецепт этой наивкуснейшей пиццы!Это что-то нереально вкусное!!!Мои в восторге!Требуют повторения! Так что эта пицца прочно у нас прижилась!

28 марта 2012 года | Ольга Бабич   #    +1   
Лар,пропустила этот рецепт!Очень заинтересовал!Удачи тебе!

28 марта 2012 года | y-levchenko   #    0   
Однозначно в КК и на пробу старшему ребятенку - бооооольшущему поклоннику пиццы! Действительно СПАСИБО с занесением в личн. дело

25 марта 2012 года | barska   #    +2   
Мама миа! Какая пицца! Итальянский флаг из продуктов - впечатлил! Удачи, Ларчик!

25 марта 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    +1   
Нинуль, спасибо. Продукты для флага выбрала не случайно - это капрезе (хотя ты-то наверняка это знаешь, можно не объяснять).

25 марта 2012 года | barska   #    +1   
Осталось твой флаг полить оливковым маслом, налить бокальчик вина и ...жизнь удалась [x]16:42 25.03.12 Отредактировано создателем комментария[/x]

25 марта 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    +1   
А и полила. После трудов фотографических. Вот вина, правда, не было. Жаль

25 марта 2012 года | algambra   #    +1   
Ларис, шикарная пицца!
Удачи в конкурсе!

23 марта 2012 года | mila87   #    +1   
Вот это я понимаю пицца...много начинки и мало теста, а не наоборот, как обычно

23 марта 2012 года | kitri   #    +1   
Фортиссимо,брависсимо и офигиссимо!(последнее случилосъ со мной,когда я изучила твое творение и пропустила через себя фотографии!И хотя я не оченъ уж чтобы фанатичная пицеристка,но ты меня просто принуждаешъ ее изготовитъ!И съестъ!Запланирую!
Кстати,твой шоколадно-банановый крем был с болъшим воодушевлением встречен-и умят в одночасъе нашими друзъями-норвегами в прошлые выходные,за что тебе благодарностъ в твою трудовую поварятскую книжку!

23 марта 2012 года | Seagull_L (автор рецепта)   #    0   
за что тебе благодарностъ в твою трудовую поварятскую книжку!
С занесением, так сказать Анют, мерси


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