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  • 24 сентября 2023, 16:04
  • 2477

Закуска из слив "Загадка"

Рецепт: Закуска из слив Загадка

Элегантная и очень простая закуска из быстромаринованных слив со сливочным плавленым сыром ТМ Hochland прекрасно подойдет к званному обеду. Закуска с пикантным сливочно-фруктовым вкусом, послевкусием грецкого ореха, легкая и очень приятная. Быстрая в приготовлении и эффектная на столе. Пробуем?

Категория: Закуски Фруктовые закуски

Ингредиенты для «Закуска из слив "Загадка"»:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
803.8 ккал 		белки
9.2 г 		жиры
65 г 		углеводы
47.7 г
Порции
ккал
134 ккал		 белки
1.5 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
8 г
100 г блюда
ккал
206.1 ккал		 белки
2.4 г		 жиры
16.7 г		 углеводы
12.2 г

Рецепт «Закуска из слив "Загадка"»:

  • Подготовить продукты.
    Сливы аккуратно разделить на половинки и убрать косточки.

  • Тщательно перемешать оливковое масло, сахарную пудру, щепотульку перца и соли и бальзамик (я делала вспенивателем для молока, а можно влить в баночку, закрыть крышкой и потрясти).
    Вылить маринад в плоскую тарелку.
    Выложить сливы срезом вниз и оставить на 30 минут.

  • В сливочный плавленый сыр выдавить чеснок, добавить майонез и хорошо перемешать.

  • Выложить в кондитерский мешок или выкладывать ложкой.

  • Сливы вынуть из маринада, немного обсушить бумажным полотенцем.
    Каждую половинку слив разрезать еще пополам.
    Взять в руку сливу цветком.

  • В середину выдавить крем и поставить на блюдо для подачи.

  • Подаем, украсив листиками зеленого базилика и мяты, грецким орехом.
    Очень вкусно есть вместе с маленьким листиком мяты или базилика - здесь мнения разделились)




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин гости праздник

Вкусы: сливочный пикантный сливовый ореховый

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Закуска из слив "Загадка"
Рецепт: Закуска из слив Загадка

Элегантная и очень простая закуска из быстромаринованных слив со сливочным плавленым сыром ТМ Hochland прекрасно подойдет к званному обеду. Закуска с пикантным сливочно-фруктовым вкусом, послевкусием грецкого ореха, легкая и очень приятная. Быстрая в приготовлении и эффектная на столе. Пробуем?

Ингредиенты для «Закуска из слив "Загадка"»:
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Комментарии и отзывы

Ого, какой суперский рецепт!!! Беру себе, сливу обожаем в любом виде! Благодарю Вас!!!
Буду рада, если пригодится!
Какой замечательный рецепт. Верю, что это вкусно. И прекрасная подача.
Спасибо!
Сливы настолько нарядные, что точно не затеряются среди прочих закусок на столе. С Рецептом дня и Поварёнком Алла!
Еленочка ,спасибо!
Элегантная закуска, Алла!
Спасибо ,Алла!
Аллочка, интересная закуска, шикарно смотрится! С благодарностью беру в КК. Поздравляю с Поваренком и Рецептом дня!
Инночка ,спасибо!
Интересная закуска!
Спасибо!
Алла, вкусно и оригинально!
Инна ,спасибо!
Алла, какая красота! С рецептом дня!
Спасибо ,Катя!
Интересное блюдо!
Спасибо!
Конечно, оочень вкусно. Делала подобно нектарины.
Аллочка , очень оригинально и конечно вкусно
Танюша,спасибо!
Красота. И вкусно как…представляю. Как внучки с дочкой отдохнули у вас? Наслаждались помимо родных простор, обнимашек родни ещё и русскими блюдами, да от профессиональной мамы, бабушки?👍
Ответ для syaba
О,было шикарно!!!Внук по-взрослому,у внучек свои интересы,все вместе на даче,бассейн,пляж на Волге,прогулки и тд.Было очень весело и душевно!!!Мне в конце хором-ты наш герой!!!
О, как прекрасно! Золотая бабушка! Активная и для всех возрастов разнообразили каникулы. Желаю чаще встречаться,по доступной цене и адекватной дороги.
Огромное спасибище за пожелание - пусть так и будет!!!
Аллочка, это должно быть Очень вкусно! Смотрится на столе очень нарядно! С благодарностью беру рецепт
Ирочка,спасибо!
Необычно и очень красиво
Спасибо!
Класс , уверена, и с базиликом и с мятой вкусно !
Нелличка это очень вкусно!Жалко. что мало сделала
Значит, будешь повторять !
уже
Какое интересное блюдо!
Спасибо!
Ооооо! Это очень вкусно!!!
Очень элегантно!
Ну, ресторанная закуска, браво, Аллочка.
Люся ,засмущала
Ух ты, какая красивая, стильная, аппетитнейшая закуска!
Удачи, Аллочка!
Наташа, спасибо!!!
С рецептом и Поварёнком дня!
Наташа
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