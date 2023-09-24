Элегантная и очень простая закуска из быстромаринованных слив со сливочным плавленым сыром ТМ Hochland прекрасно подойдет к званному обеду. Закуска с пикантным сливочно-фруктовым вкусом, послевкусием грецкого ореха, легкая и очень приятная. Быстрая в приготовлении и эффектная на столе. Пробуем?
- 24 сентября 2023, 16:04
- 2477
Закуска из слив "Загадка"
Ингредиенты для «Закуска из слив "Загадка"»:
- Сыр сливочный (плавленый ТМ Hochland) — 120 г
- Слива (вес 450 гр спелые, вкусные,но не сильно мягкие) — 6 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Майонез — 1 ст. л.
- Масло оливковое — 1 ч. л.
- Бальзамик (бальзамический уксус) — 1 ст. л.
- Сахарная пудра — 1 ч. л.
- Мята (листики) — по вкусу
- Базилик (зеленый ,листья) — по вкусу
- Орехи грецкие — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
803.8 ккал
|
белки
9.2 г
|
жиры
65 г
|
углеводы
47.7 г
|Порции
|ккал
134 ккал
|белки
1.5 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
8 г
|100 г блюда
|ккал
206.1 ккал
|белки
2.4 г
|жиры
16.7 г
|углеводы
12.2 г
Рецепт «Закуска из слив "Загадка"»:
-
Подготовить продукты.
Сливы аккуратно разделить на половинки и убрать косточки.
-
Тщательно перемешать оливковое масло, сахарную пудру, щепотульку перца и соли и бальзамик (я делала вспенивателем для молока, а можно влить в баночку, закрыть крышкой и потрясти).
Вылить маринад в плоскую тарелку.
Выложить сливы срезом вниз и оставить на 30 минут.
-
В сливочный плавленый сыр выдавить чеснок, добавить майонез и хорошо перемешать.
-
Выложить в кондитерский мешок или выкладывать ложкой.
-
Сливы вынуть из маринада, немного обсушить бумажным полотенцем.
Каждую половинку слив разрезать еще пополам.
Взять в руку сливу цветком.
-
В середину выдавить крем и поставить на блюдо для подачи.
-
Подаем, украсив листиками зеленого базилика и мяты, грецким орехом.
Очень вкусно есть вместе с маленьким листиком мяты или базилика - здесь мнения разделились)
Комментарии и отзывы
вчера в 12:29 dlatehktopishet #
вчера в 13:05 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 9:03 sneschinka15 #
вчера в 13:05 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 8:28 helena1961 #
вчера в 13:04 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Аллочка-уралочка #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Sladkoejca #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера inna_2107 #
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позавчера МурКатеринка #
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позавчера Лорхен #
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позавчера мисс #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября tatabilga-2015 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября syaba #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера syaba #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября ИРепка #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября Елена-13 #
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября nelliundco #
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября nelliundco #
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября nelliundco #
24 сентября mamaliza #
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября Okoolina #
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября iren0511 #
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября yugai ludmila65 #
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
24 сентября ирпенчанка #
Удачи, Аллочка!
24 сентября alarm clock # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
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