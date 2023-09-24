Очень вкусная курочка, ароматная, сливочно-сырная, чесночная, пропитанная. Приготовление совсем не хлопотное. Блюдо почти не требует Вашего участия. Заходите, угощайтесь.
- 24 сентября 2023, 16:33
- 3243
Сырно-чесночная курица
Ингредиенты для «Сырно-чесночная курица»:
- Бедро куриное — 8 шт
- Сырок плавленый (Пластины Hochland) — 8 шт
- Сыр творожный (Hochland) — 70 г
- Чеснок (Головка) — 1 шт
- Масло сливочное — 70 г
- Соль — по вкусу
- Приправа — по вкусу
- Масло растительное (Для смазки противня) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4277.3 ккал
|
белки
322.8 г
|
жиры
322.1 г
|
углеводы
13.6 г
|Порции
|ккал
534.7 ккал
|белки
40.4 г
|жиры
40.3 г
|углеводы
1.7 г
|100 г блюда
|ккал
240.3 ккал
|белки
18.1 г
|жиры
18.1 г
|углеводы
0.8 г
Рецепт «Сырно-чесночная курица»:
-
Выложить до размягчения сливочное масло или отправить его в микроволновку на 10 сек.
-
Включить духовку на 180 градусов. Куриные бедрышки помыть и отделить не до конца кожу.
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Смешать соль и приправу для курицы. Натереть ее хорошенько со всех сторон приправой и солью. Верх кожи не трогать.
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Берем пластинку сыра и раскладываем ее под кожей. Так сыр не будет гореть и практически весь впитается в курочку при приготовлении. И выкладываем бедрышки на противень, смазанный растительным маслом.
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Натертый чеснок, творожный сыр и остатки соли и приправ добавить к сливочному маслу. Все хорошенько растереть ложкой.
-
Сырно-масляной смесью обмазать верх у всех бедрышек. Отправить в разогретую духовку и забыть на 1 час. При желании, под бедрышки Вы можете выложить крупно нарезанный очищенный картофель. Будет великолепный гарнир.
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Через час достать ароматную пропитанную сливочную курицу из духовки. Маслянистым сырно-чесночным соусом со дна противня полейте гарнир.
-
Это очень вкусно и очень просто.
-
Подавайте с гарниром и овощами. Не забудьте про соус на дне противня.
-
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
вчера в 18:13 svetik5552 #
вчера в 18:17 iren0511 # (автор рецепта)
позавчера gulj1 #
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
24 сентября ИРепка #
24 сентября iren0511 # (автор рецепта)
24 сентября Елена-13 #
24 сентября iren0511 # (автор рецепта)
24 сентября Людмила НК #
24 сентября iren0511 # (автор рецепта)
24 сентября СкарлеттО #
В названии опечатка, подправьте
24 сентября iren0511 # (автор рецепта)
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