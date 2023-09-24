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  • 24 сентября 2023, 16:33
  • 3243

Сырно-чесночная курица

Рецепт: Сырно-чесночная курица

Очень вкусная курочка, ароматная, сливочно-сырная, чесночная, пропитанная. Приготовление совсем не хлопотное. Блюдо почти не требует Вашего участия. Заходите, угощайтесь.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Сырно-чесночная курица»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4277.3 ккал 		белки
322.8 г 		жиры
322.1 г 		углеводы
13.6 г
Порции
ккал
534.7 ккал		 белки
40.4 г		 жиры
40.3 г		 углеводы
1.7 г
100 г блюда
ккал
240.3 ккал		 белки
18.1 г		 жиры
18.1 г		 углеводы
0.8 г

Рецепт «Сырно-чесночная курица»:

  • Выложить до размягчения сливочное масло или отправить его в микроволновку на 10 сек.

  • Включить духовку на 180 градусов. Куриные бедрышки помыть и отделить не до конца кожу.

  • Смешать соль и приправу для курицы. Натереть ее хорошенько со всех сторон приправой и солью. Верх кожи не трогать.

  • Берем пластинку сыра и раскладываем ее под кожей. Так сыр не будет гореть и практически весь впитается в курочку при приготовлении. И выкладываем бедрышки на противень, смазанный растительным маслом.

  • Натертый чеснок, творожный сыр и остатки соли и приправ добавить к сливочному маслу. Все хорошенько растереть ложкой.

  • Сырно-масляной смесью обмазать верх у всех бедрышек. Отправить в разогретую духовку и забыть на 1 час. При желании, под бедрышки Вы можете выложить крупно нарезанный очищенный картофель. Будет великолепный гарнир.

  • Через час достать ароматную пропитанную сливочную курицу из духовки. Маслянистым сырно-чесночным соусом со дна противня полейте гарнир.

  • Это очень вкусно и очень просто.

  • Подавайте с гарниром и овощами. Не забудьте про соус на дне противня.

  • Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: второе праздник запекать

Вкусы: куриный сливочный сырный чесночный

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Сырно-чесночная курица
Рецепт: Сырно-чесночная курица

Очень вкусная курочка, ароматная, сливочно-сырная, чесночная, пропитанная. Приготовление совсем не хлопотное. Блюдо почти не требует Вашего участия. Заходите, угощайтесь.

Ингредиенты для «Сырно-чесночная курица»:
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Комментарии и отзывы

Очень вкусная и ароматная курочка получилась . Спасибо.
Светлана, огромнейшее спасибо за такое мега аппетитное фото. Такая румяная у Вас курочка. Просто загляденье. Очень мне приятно, что Вам все понравилось. На здоровье!
О! Такое должно быть очень вкусно Пошла в магазин за курицей. Спасибо большое Вам
Вам огромное спасибо за добрые слова!
Хороша курочка, тоже люблю что то под кожу"спрятать", вкуснее получается.
Людочка, огромное спасибо за внимание и добрые слова!
Очень аппетитная курочка!
Светлана, огромное спасибо!
Ирочка, очень аппетитная курочка!
Ирочка, огромное спасибо за добрые слова и поддержку!
Интересный рецепт курочки
Лена, огромное спасибо!
Четкая курочка!
Люда, огромное спасибо!
Очень аппетитная курочка!
В названии опечатка, подправьте
Огромное спасибо. Сейчас поправлю.
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