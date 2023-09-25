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  • 25 сентября 2023, 9:58
  • 2453

Фаршированные перцы в сырном соусе

Рецепт: Фаршированные перцы в сырном соусе

Фаршированные перцы - это сытное домашнее и любимое многими блюдо. Обычно перчики фаршируют фаршем с рисом, я же предлагаю вместо риса положить мелко нарезанный картофель, а соус для тушения сделать сырным.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Фаршированные перцы в сырном соусе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1535.1 ккал 		белки
34.8 г 		жиры
50.3 г 		углеводы
89.2 г
100 г блюда
ккал
93.6 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
3.1 г		 углеводы
5.4 г

Рецепт «Фаршированные перцы в сырном соусе»:

  • Фарш для перцев приготовить как вы готовите обычно. С луком, чесноком, специями. Картофель очистить, нарезать мелкими кубиками и добавить в фарш. Посолить, поперчить, можно нарезать зеленушки. Всё на ваш вкус!

  • Перцы освободить от семян и наполнить приготовленным фаршем. Перцы у меня небольшие.

  • Для соуса в сотейнике сметану развести водой, добавить томатный соус и плавленый сыр Hochland. Прогреть на плите до растворения сыра. По вкусу добавить соль, сахар, перец, специи, лавр.

  • Перчики сложить в кастрюлю и залить сырным соусом. Если вдруг его будет маловато, то можно добавить кипяченой воды.

  • Тушить перчики на умеренном огне минут 40-45. К перцам подать сметану или другой соус по желанию.
    Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед На праздничный стол На ужин

Теги: ужин обед фаршировать второе тушить

Вкусы: мясной перечный сырный сливочный

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Фаршированные перцы в сырном соусе
Рецепт: Фаршированные перцы в сырном соусе

Фаршированные перцы - это сытное домашнее и любимое многими блюдо. Обычно перчики фаршируют фаршем с рисом, я же предлагаю вместо риса положить мелко нарезанный картофель, а соус для тушения сделать сырным.

Ингредиенты для «Фаршированные перцы в сырном соусе»:
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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт обязательно попробую просмотрела фото выглядит всё аппетитно надеюсь,что и детям понравится.
Спасибо за необычный рецепт. Нужно попробовать.
Вместо риса - картофель, обязательно приготовлю.
Аппетитные фото.
Спасибо!
Очень интересная идея про картофель. Никогда его не добавляла и думаю, что будет очень вкусно! От меня +
Спасибо!
Ответ для iren0511
Только картофель лучше не кубиком, а на крупной терке. Также вкусно пробить на блендере капусту и добавить в фарш, получается вкус ленивых голубцов.
Огромное Вам спасибо за идею про капусту!
Надежда, очень аппетитные перчик, соус вкусный! Добавление в фарш картофеля для меня в новинку.
Спасибо!
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