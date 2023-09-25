Фаршированные перцы - это сытное домашнее и любимое многими блюдо. Обычно перчики фаршируют фаршем с рисом, я же предлагаю вместо риса положить мелко нарезанный картофель, а соус для тушения сделать сырным.
- 25 сентября 2023, 9:58
- 2453
Фаршированные перцы в сырном соусе
Ингредиенты для «Фаршированные перцы в сырном соусе»:
- Фарш мясной — 500 г
- Картофель — 2 шт
- Перец болгарский — 6 шт
- Сметана — 150 г
- Соус томатный — 1 ст. л.
- Сырок плавленый (сливочный ТМ Hochland) — 100 г
- Приправа (итальянские травы) — 0,5 ч. л.
- Лист лавровый — 2 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Сахар — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1535.1 ккал
|
белки
34.8 г
|
жиры
50.3 г
|
углеводы
89.2 г
|100 г блюда
|ккал
93.6 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
3.1 г
|углеводы
5.4 г
Рецепт «Фаршированные перцы в сырном соусе»:
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Фарш для перцев приготовить как вы готовите обычно. С луком, чесноком, специями. Картофель очистить, нарезать мелкими кубиками и добавить в фарш. Посолить, поперчить, можно нарезать зеленушки. Всё на ваш вкус!
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Перцы освободить от семян и наполнить приготовленным фаршем. Перцы у меня небольшие.
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Для соуса в сотейнике сметану развести водой, добавить томатный соус и плавленый сыр Hochland. Прогреть на плите до растворения сыра. По вкусу добавить соль, сахар, перец, специи, лавр.
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Перчики сложить в кастрюлю и залить сырным соусом. Если вдруг его будет маловато, то можно добавить кипяченой воды.
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Тушить перчики на умеренном огне минут 40-45. К перцам подать сметану или другой соус по желанию.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
6 часов назад miss sadaf #
вчера в 16:52 Федотова Людмила #
вчера в 12:06 Иржка #
25 сентября мисс #
25 сентября UNU # (автор рецепта)
25 сентября iren0511 #
25 сентября UNU # (автор рецепта)
вчера в 12:47 chiz0461 #
вчера в 12:52 iren0511 #
25 сентября ИРепка #
25 сентября UNU # (автор рецепта)
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