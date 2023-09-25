Дифирамбы этой картошке можно петь очень долго. Это очень и очень вкусно. Не стыдно и на праздник подать и семью порадовать. Готовить очень просто. Заходите и угощайтесь.
- 25 сентября 2023, 18:07
- 4060
Картофель "Мужское счастье"
Ингредиенты для «Картофель "Мужское счастье"»:
- Картофель (Средних) — 8 шт
- Бекон (Полосок) — 8 шт
- Сыр творожный (Hochland) — 60 г
- Сырок плавленый (Пластинок Hochland) — 8 шт
- Масло сливочное — 50 г
- Укроп — 0,2 пуч.
- Масло растительное (Для смазки противня) — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3963.8 ккал
|
белки
181.3 г
|
жиры
261.8 г
|
углеводы
211.4 г
|100 г блюда
|ккал
198.2 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
13.1 г
|углеводы
10.6 г
Рецепт «Картофель "Мужское счастье"»:
-
Выложить сливочное масло для размягчения. Очищенную картошку поставить вариться. При закипании посолить и варить 15-20 минут (Время зависит от размера клубней картофеля). Воду слить.
-
Выставить духовку на 180 градусов, подготовить необходимые продукты и смазать противень растительным маслом.
-
В размягченное сливочное масло добавить нарезанный укроп и творожный сыр. Все очень тщательно перемешать.
-
Картофелину разрезаем пополам. На один срез выкладываем чайную ложку сырно-масляной смеси. Закрываем другим срезом.
-
Картошку накрываем пластинкой плавленного сыра.
-
И обматываем всю красоту бекончиком. Отправляем ее на смазанный растительным маслом противень.
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Вот такие картошечки у нас получились. Отправляем их в духовку на 20 минут. На последних 5 минутах хорошо-бы включить верхний гриль.
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Вот такую красоту мы достали.
-
На вкус просто бомба. Подавать с овощами, маринованными грибами, квашеной капустой.
-
Приятного аппетита.
-
И разрез.
Комментарии и отзывы
позавчера Kuss #
позавчера iren0511 # (автор рецепта)
2 октября Mishutkovna #
2 октября iren0511 # (автор рецепта)
2 октября dlatehktopishet #
2 октября iren0511 # (автор рецепта)
27 сентября subsidii66 #
27 сентября iren0511 # (автор рецепта)
26 сентября ИРепка #
26 сентября iren0511 # (автор рецепта)
26 сентября мисс #
26 сентября iren0511 # (автор рецепта)
25 сентября ирпенчанка #
25 сентября iren0511 # (автор рецепта)
25 сентября jannasimf #
25 сентября iren0511 # (автор рецепта)
25 сентября Мария По #
25 сентября iren0511 # (автор рецепта)
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