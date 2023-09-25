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  • 25 сентября 2023, 18:07
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Картофель "Мужское счастье"

Рецепт: Картофель Мужское счастье

Дифирамбы этой картошке можно петь очень долго. Это очень и очень вкусно. Не стыдно и на праздник подать и семью порадовать. Готовить очень просто. Заходите и угощайтесь.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Картофель "Мужское счастье"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3963.8 ккал 		белки
181.3 г 		жиры
261.8 г 		углеводы
211.4 г
100 г блюда
ккал
198.2 ккал		 белки
9.1 г		 жиры
13.1 г		 углеводы
10.6 г

Рецепт «Картофель "Мужское счастье"»:

  • Выложить сливочное масло для размягчения. Очищенную картошку поставить вариться. При закипании посолить и варить 15-20 минут (Время зависит от размера клубней картофеля). Воду слить.

  • Выставить духовку на 180 градусов, подготовить необходимые продукты и смазать противень растительным маслом.

  • В размягченное сливочное масло добавить нарезанный укроп и творожный сыр. Все очень тщательно перемешать.

  • Картофелину разрезаем пополам. На один срез выкладываем чайную ложку сырно-масляной смеси. Закрываем другим срезом.

  • Картошку накрываем пластинкой плавленного сыра.

  • И обматываем всю красоту бекончиком. Отправляем ее на смазанный растительным маслом противень.

  • Вот такие картошечки у нас получились. Отправляем их в духовку на 20 минут. На последних 5 минутах хорошо-бы включить верхний гриль.

  • Вот такую красоту мы достали.

  • На вкус просто бомба. Подавать с овощами, маринованными грибами, квашеной капустой.

  • Приятного аппетита.

  • И разрез.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: второе запекать

Вкусы: сырный мясной сливочный картофельный

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Картофель "Мужское счастье"
Рецепт: Картофель Мужское счастье

Дифирамбы этой картошке можно петь очень долго. Это очень и очень вкусно. Не стыдно и на праздник подать и семью порадовать. Готовить очень просто. Заходите и угощайтесь.

Ингредиенты для «Картофель "Мужское счастье"»:
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Комментарии и отзывы

Аппетитно и конечно очень вкусно!
Наташа, огромнейшее спасибо!
Сыр, а сверху бекон? Разве это вкусно? Да и жутко жирно!
Поверьте вкусно, и нигде я не писала, что это диетический рецепт.
Действительно, бомба!!! Делала всегда без сыра, добавляла мелкообжаренные грибы, это очень вкусно!!!Спасибо!!!!
Огромнейшее Вам спасибо за отзыв о рецепте и добрые слова!
Ни один мужик от такой картошки не откажется, да и женская половина тоже нос не будет воротить, потому что вкусно. Я типа такой делаю, но без сыра, возьму на заметку и этот вариант. Удачи, Ирина!
Света, огромное спасибо за добрые слова и позитив!
Ирочка, сытно и вкусно!
Ирочка, спасибо огромное!
очень аппетитная картошечка!
Светлана, огромное спасибо!
Сытно, но это не может быть не вкусно!
Наташенька, это очень вкусно. Настоящая мужская еда. Огромное спасибо, дружок.
Ира, очень аппетитная картошечка! И вкусная конечно!
Жанночка, картошечка очень вкусная. Спасибо огромное!
Сочетание картошки с беконом - это очень вкусно, а ещё и с сыром
Спасибо и очень калорийно, но мои такое очень любят. И вкусно очень. Часто не готовлю.
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