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  • 27 сентября 2023, 5:15
  • 2741

Фаршированные баклажановые кольца

Рецепт: Фаршированные баклажановые кольца

Эта закуска непременно удивит Ваших гостей. Если вы скажете им, что в ней нет мяса, они вам просто не поверят. Вкус очень насыщенный. Готовится не сложно. Вкусно, как в горячем, так и в холодном виде.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Фаршированные баклажановые кольца»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1048.5 ккал 		белки
35.2 г 		жиры
86.3 г 		углеводы
183 г
Порции
ккал
262.1 ккал		 белки
8.8 г		 жиры
21.6 г		 углеводы
45.8 г
100 г блюда
ккал
171.9 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
14.1 г		 углеводы
30 г

Рецепт «Фаршированные баклажановые кольца»:

  • Для приготовления этой закуски лучше брать длинный баклажан среднего диаметра. Баклажан моем, режем кружками толщиной около 1,5 см. Далее из баклажановых кружков вырезаем середину. Это можно сделать ножом или вырубкой для печенья подходящего диаметра.

  • Мелкими кубиками режем вырезанные кружки. На этом этапе советую посыпать баклажаны солью, так они в дальнейшем, при жарке, будут впитывать меньше масла. Оставляем на 15 минут, смываем под проточной водой, промокаем полотенцем или салфеткой.

  • Лук чистим, режем мелкими кубиками.

  • На горячую сковороду наливаем ложку масла, кладём порезанные баклажаны и лук, обжариваем до мягкости 5 минут на среднем огне.

  • Снимаем с огня сковороду, добавляем к овощам плавленный сыр. У меня - Хохланд плавленный сыр сливочный. Перемешиваем.

  • Добавляем к начинке яйцо, рубленный чеснок, дробленые грецкие орехи, молотый чёрный перец, рубленую зелень (у меня - петрушка). Всё хорошо перемешиваем.

  • На сковороду наливаем масло, кладём кольца из баклажанов. В них ложкой кладём начинку, разравниваем. Делать это нужно по возможности быстро. Жарим на среднем огне около 5 минут.

  • Переворачиваем баклажаны, доводим до готовности на среднем огне при закрытой крышке ещё около 5 минут. У меня с одного баклажана получилось 12 штук. Подаём горячими или холодными с зеленью и любимыми соусом, у меня - сметана. Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Званый обед На обед : На закуску На праздничный стол : 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска праздник

Вкусы: баклажановый насыщенный овощной сырный нежный оригинальный

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Фаршированные баклажановые кольца
Рецепт: Фаршированные баклажановые кольца

Эта закуска непременно удивит Ваших гостей. Если вы скажете им, что в ней нет мяса, они вам просто не поверят. Вкус очень насыщенный. Готовится не сложно. Вкусно, как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты для «Фаршированные баклажановые кольца»:
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Комментарии и отзывы

Я, только что прочитала Ваш рецепт, очень заинтересовал. Постараюсь приготовить, .
СУПЕР!!! ОТличная идея. вырезать и внутрь начинку. всё чистенько. Благодарность!!! а то фаршируй, наполняй. Будем пробовать как у вас!!! Просто и оригинально!!!!
Супер 👍 срочно нужно сделать я загорелась.
Спасибо
Отличная закуска
Оригинальная закуска, Света!
Спасибо
Отличная закуска, Светлана! Оригинально и вкусно!
Спасибо
Вкусно и красиво! Класс!
Спасибо
Интересненько, не видела еще такого
Света, как всегда удивляешь! Отличная закуска!
Света, очень аппетитно и вкусно!
Очень красиво и аппетитно! Конечно вкусно!
Света, какой интересный рецепт, и исполнение прекрасное. Забрала. Спасибо огромное.
большое спасибо
Очень интересный рецепт,спасибо.
Отличная закуска!
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