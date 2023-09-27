Эта закуска непременно удивит Ваших гостей. Если вы скажете им, что в ней нет мяса, они вам просто не поверят. Вкус очень насыщенный. Готовится не сложно. Вкусно, как в горячем, так и в холодном виде.
- 27 сентября 2023, 5:15
- 2741
Фаршированные баклажановые кольца
Ингредиенты для «Фаршированные баклажановые кольца»:
- Сыр плавленый (Хохланд сливочный плавленный сыр) — 80 г
- Баклажан — 1 шт
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Орехи грецкие (в дробленном виде) — 2 ст. л.
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Зелень (кинза, петрушка, укроп) — по вкусу
- Чеснок — 1 зуб.
- Сметана (йогурт, любой любимый соус - для подачи)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1048.5 ккал
|
белки
35.2 г
|
жиры
86.3 г
|
углеводы
183 г
|Порции
|ккал
262.1 ккал
|белки
8.8 г
|жиры
21.6 г
|углеводы
45.8 г
|100 г блюда
|ккал
171.9 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
14.1 г
|углеводы
30 г
Рецепт «Фаршированные баклажановые кольца»:
-
Для приготовления этой закуски лучше брать длинный баклажан среднего диаметра. Баклажан моем, режем кружками толщиной около 1,5 см. Далее из баклажановых кружков вырезаем середину. Это можно сделать ножом или вырубкой для печенья подходящего диаметра.
-
Мелкими кубиками режем вырезанные кружки. На этом этапе советую посыпать баклажаны солью, так они в дальнейшем, при жарке, будут впитывать меньше масла. Оставляем на 15 минут, смываем под проточной водой, промокаем полотенцем или салфеткой.
-
Лук чистим, режем мелкими кубиками.
-
На горячую сковороду наливаем ложку масла, кладём порезанные баклажаны и лук, обжариваем до мягкости 5 минут на среднем огне.
-
Снимаем с огня сковороду, добавляем к овощам плавленный сыр. У меня - Хохланд плавленный сыр сливочный. Перемешиваем.
-
Добавляем к начинке яйцо, рубленный чеснок, дробленые грецкие орехи, молотый чёрный перец, рубленую зелень (у меня - петрушка). Всё хорошо перемешиваем.
-
На сковороду наливаем масло, кладём кольца из баклажанов. В них ложкой кладём начинку, разравниваем. Делать это нужно по возможности быстро. Жарим на среднем огне около 5 минут.
-
Переворачиваем баклажаны, доводим до готовности на среднем огне при закрытой крышке ещё около 5 минут. У меня с одного баклажана получилось 12 штук. Подаём горячими или холодными с зеленью и любимыми соусом, у меня - сметана. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 час назад Ирина Пытько #
3 часа назад sveta yps #
4 часа назад miss sadaf #
4 часа назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 19:38 Silverina1 #
17 часов назад мисс # (автор рецепта)
вчера в 17:16 СкарлеттО #
вчера в 18:53 мисс # (автор рецепта)
вчера в 16:39 subsidii66 #
вчера в 18:52 мисс # (автор рецепта)
вчера в 13:23 yugai ludmila65 #
вчера в 13:25 мисс # (автор рецепта)
вчера в 10:24 Мария По #
вчера в 11:13 мисс # (автор рецепта)
вчера в 9:43 Лорхен #
вчера в 9:54 мисс # (автор рецепта)
вчера в 8:49 ИРепка #
вчера в 8:59 мисс # (автор рецепта)
вчера в 8:44 Okoolina #
вчера в 8:58 мисс # (автор рецепта)
вчера в 8:29 iren0511 #
вчера в 8:34 мисс # (автор рецепта)
вчера в 7:03 lamer #
вчера в 7:04 мисс # (автор рецепта)
вчера в 6:13 Людмила НК #
вчера в 6:46 мисс # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: