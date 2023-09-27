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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179483/]Фаршированные баклажановые кольца[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179483/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2023sep/27/48/3072186_38083-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из овощей Эта закуска непременно удивит Ваших гостей. Если вы скажете им, что в ней нет мяса, они вам просто не поверят. Вкус очень насыщенный. Готовится не сложно. Вкусно, как в горячем, так и в холодном виде. Ингредиенты: Сыр плавленый, Баклажан, Лук репчатый, Яйцо куриное, Орехи грецкие, Масло растительное, Соль, Перец черный, Зелень, Чеснок, Сметана. Тэги: обед, ужин, закуска, праздник.