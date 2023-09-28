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  • 28 сентября 2023, 21:21
  • 3072

Минтай под шапочкой с сырным соусом

Рецепт: Минтай под шапочкой с сырным соусом

Вкусный рецепт приготовления белой рыбы в духовке. Подготовка занимает мало времени, а рыба в духовке получается очень нежной, сочной и изысканной благодаря творожному сыру Hochland.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Минтай под шапочкой с сырным соусом»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
905.5 ккал 		белки
77.1 г 		жиры
55.1 г 		углеводы
27.1 г
Порции
ккал
452.8 ккал		 белки
38.6 г		 жиры
27.6 г		 углеводы
13.6 г
100 г блюда
ккал
94.3 ккал		 белки
8 г		 жиры
5.7 г		 углеводы
2.8 г

Рецепт «Минтай под шапочкой с сырным соусом»:

  • 1. Подготовим продукты для приготовления.
    Рыбу очищаем, промываем и нарезаем кусочками, кладем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги.

  • 2. Приготовим зажарку. Овощи очищаем и нарезаем: лук и помидор кубиками и трем на терке морковь.

  • 3. На разогретом растительном масле обжариваем лук.

  • 4. Затем добавляем морковь и тушим до готовности. Не солим!!!

  • 5. Приготовим вкусную шапочку, соус. Смешиваем творожный сыр со сметаной и икрой. Так как икра соленая, я не добавляла соль.

  • 6. В форму для запекания высыпаем маленькую щепотку соли...

  • 7... и выкладываем порционные кусочки рыбы. Посыпаем рыбу белым молотым перцем и сушеным базиликом.

  • 8. Выкладываем на кусочки рыбки 2/3 часть обжарки.

  • 9. Распределяем соус на зажарке.

  • 10. Украшаем блюдо зажаркой (1/3) и кубиками помидора. Запекаем в разогретой до 180 С духовке, минут 20-25.
    Блюдо можно дополнить отварным рисом.
    Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: горячее второе обед ужин

Вкусы: пряный нежный сырный

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Минтай под шапочкой с сырным соусом
Рецепт: Минтай под шапочкой с сырным соусом

Вкусный рецепт приготовления белой рыбы в духовке. Подготовка занимает мало времени, а рыба в духовке получается очень нежной, сочной и изысканной благодаря творожному сыру Hochland.

Ингредиенты для «Минтай под шапочкой с сырным соусом»:
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Комментарии и отзывы

отличное подробное описание и великолепные фотографии!
Большое спасибо!
Олечка, какой соблазнительный минтай! Вот люблю я блюда из минтая в любом виде: и под маринадом, и под соусом, и в пирогах.
Аллочка, спасибо!
Вкусная рыбка ! Сыр отлично вписался.
Спасибо!
Обожаю такую рыбку!
Спасибо!
Ах, подобное ещё мамочка делала
Спасибо!
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