Вкусный рецепт приготовления белой рыбы в духовке. Подготовка занимает мало времени, а рыба в духовке получается очень нежной, сочной и изысканной благодаря творожному сыру Hochland.
- 28 сентября 2023, 21:21
- 3072
Минтай под шапочкой с сырным соусом
Ингредиенты для «Минтай под шапочкой с сырным соусом»:
- Минтай — 400 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сыр творожный (Hochland) — 3 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Икра рыбная / Икра (у меня икра судака, можно и другую) — 40 г
- Базилик (сушёный) — 1 ч. л.
- Перец белый (молотый) — 1 щепот.
- Соль — 1 щепот.
- Помидор (небольшие сливовидные) — 2 шт
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
905.5 ккал
|
белки
77.1 г
|
жиры
55.1 г
|
углеводы
27.1 г
|Порции
|ккал
452.8 ккал
|белки
38.6 г
|жиры
27.6 г
|углеводы
13.6 г
|100 г блюда
|ккал
94.3 ккал
|белки
8 г
|жиры
5.7 г
|углеводы
2.8 г
Рецепт «Минтай под шапочкой с сырным соусом»:
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1. Подготовим продукты для приготовления.
Рыбу очищаем, промываем и нарезаем кусочками, кладем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги.
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2. Приготовим зажарку. Овощи очищаем и нарезаем: лук и помидор кубиками и трем на терке морковь.
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3. На разогретом растительном масле обжариваем лук.
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4. Затем добавляем морковь и тушим до готовности. Не солим!!!
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5. Приготовим вкусную шапочку, соус. Смешиваем творожный сыр со сметаной и икрой. Так как икра соленая, я не добавляла соль.
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6. В форму для запекания высыпаем маленькую щепотку соли...
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7... и выкладываем порционные кусочки рыбы. Посыпаем рыбу белым молотым перцем и сушеным базиликом.
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8. Выкладываем на кусочки рыбки 2/3 часть обжарки.
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9. Распределяем соус на зажарке.
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10. Украшаем блюдо зажаркой (1/3) и кубиками помидора. Запекаем в разогретой до 180 С духовке, минут 20-25.
Блюдо можно дополнить отварным рисом.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
30 сентября флайз #
30 сентября golubga # (автор рецепта)
29 сентября Аллочка-уралочка #
29 сентября golubga # (автор рецепта)
29 сентября yugai ludmila65 #
29 сентября golubga # (автор рецепта)
29 сентября iren0511 #
29 сентября golubga # (автор рецепта)
29 сентября мисс #
29 сентября golubga # (автор рецепта)
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