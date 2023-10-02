Простой в приготовлении, изысканный на вкус, практически диетический и очень нежный чизкейк с большим количеством яблок и тестом без муки на творожном сыре ТМ Hochland. Идеальный осенний десерт для праздников или романтического ужина. Попробуйте!
- 2 октября 2023, 8:02
- 4486
Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"
Ингредиенты для «Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"»:
- Сыр творожный (для кулинарии ТМ Hochland) — 200 г
- Яблоко (700 г) — 3 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Крахмал кукурузный — 50 г
- Сахар коричневый — 50 г
- Молоко — 10 мл
- Ром — 1 ст. л.
- Лайм (порошок или цедра) — 1 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
- Соль — 1/5 ч. л.
- Миндаль (лепестки) — 1,5 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1319.3 ккал
|
белки
36.1 г
|
жиры
58.7 г
|
углеводы
147 г
|Порции
|ккал
164.9 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
18.4 г
|100 г блюда
|ккал
146.6 ккал
|белки
4 г
|жиры
6.5 г
|углеводы
16.3 г
Рецепт «Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"»:
-
Подготовьте продукты.
-
Яйцо соедините с 30 г коричневого сахара, щепоткой соли и ванилином.
-
Взбейте миксером до пышной массы. Всыпьте крахмал и порошок лайма (или цедру, можно заменить на лимонную).
-
Взбейте. Добавьте творожный сыр, молоко и ром.
-
Взбейте до однородности.
-
Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на 4 части, вырежьте сердцевину и очень тонко нарежьте (с помощью овощерезки, если есть). Яблоки сразу отправляйте в тесто, чтобы не потемнели.
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Не пугайтесь, яблок будет много.
-
Выложите яблочно-творожную массу в форму (17-20 см диаметром), застеленную бумагой для выпечки, хорошо прижимая, чтобы не осталось пустот между яблоками. Сверху посыпьте оставшимся коричневым сахаром и миндальными лепестками.
-
Выпекайте чизкейк при 160*С около 50 минут. Остудите, не вынимая из формы, затем охладите в холодильнике не менее 8 часов или до подачи.
-
Чизкейк аккуратно выньте из формы.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера Kuss #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
3 октября taisia uf #
вчера в 20:44 v73 #
Единственное,у меня пока остывал осел,но вкусный!
3 октября Жужа-48 #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
3 октября kravchenkolad #
3 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
3 октября syaba #
3 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
позавчера v73 #
вчера в 8:25 СкарлеттО # (автор рецепта)
вчера в 10:03 v73 #
вчера в 11:49 СкарлеттО # (автор рецепта)
3 октября helena1961 #
С Рецептом дня и Поварёнком, Оля!
3 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
Очень приятно
2 октября nelliundco #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября leontina-2014 #
Чем-то напомнил "Невидимый пирог"
С творожным сыром необычно
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября Людмила НК #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября Лорхен #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября Мария По #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября tatabilga-2015 #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября gapcalova #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября мисс #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября ИРепка #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
2 октября iren0511 #
2 октября СкарлеттО # (автор рецепта)
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