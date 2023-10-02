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  • 2 октября 2023, 8:02
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Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"

Рецепт: Яблочный чизкейк Бархатный сезон

Простой в приготовлении, изысканный на вкус, практически диетический и очень нежный чизкейк с большим количеством яблок и тестом без муки на творожном сыре ТМ Hochland. Идеальный осенний десерт для праздников или романтического ужина. Попробуйте!

Категория: Десерты Чизкейк Чизкейк с выпечкой

Ингредиенты для «Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1319.3 ккал 		белки
36.1 г 		жиры
58.7 г 		углеводы
147 г
Порции
ккал
164.9 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
18.4 г
100 г блюда
ккал
146.6 ккал		 белки
4 г		 жиры
6.5 г		 углеводы
16.3 г

Рецепт «Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"»:

  • Подготовьте продукты.

  • Яйцо соедините с 30 г коричневого сахара, щепоткой соли и ванилином.

  • Взбейте миксером до пышной массы. Всыпьте крахмал и порошок лайма (или цедру, можно заменить на лимонную).

  • Взбейте. Добавьте творожный сыр, молоко и ром.

  • Взбейте до однородности.

  • Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на 4 части, вырежьте сердцевину и очень тонко нарежьте (с помощью овощерезки, если есть). Яблоки сразу отправляйте в тесто, чтобы не потемнели.

  • Не пугайтесь, яблок будет много.

  • Выложите яблочно-творожную массу в форму (17-20 см диаметром), застеленную бумагой для выпечки, хорошо прижимая, чтобы не осталось пустот между яблоками. Сверху посыпьте оставшимся коричневым сахаром и миндальными лепестками.

  • Выпекайте чизкейк при 160*С около 50 минут. Остудите, не вынимая из формы, затем охладите в холодильнике не менее 8 часов или до подачи.

  • Чизкейк аккуратно выньте из формы.

Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.



Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Hochland. Десерты На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : День рождения На ужин : На десерт

Теги: десерт праздник праздничный обед полдник ужин романтический

Вкусы: яблочный нежный творожный сливочный изысканный

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Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"
Рецепт: Яблочный чизкейк Бархатный сезон

Простой в приготовлении, изысканный на вкус, практически диетический и очень нежный чизкейк с большим количеством яблок и тестом без муки на творожном сыре ТМ Hochland. Идеальный осенний десерт для праздников или романтического ужина. Попробуйте!

Ингредиенты для «Яблочный чизкейк "Бархатный сезон"»:
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Комментарии и отзывы

Как же это заманчиво! Выхода нет, надо готовить!
Спасибо большое, попробуйте!
Хоть кто нибудь приготовил?
Сегодня сделала, побольше сахара положила, самый удачный рецепт на сайте ( из невидимых пирогов)
Единственное,у меня пока остывал осел,но вкусный!
Без сомнения очень вкусно
Спасибо большое!
Отличный рецептик!!!
Большое спасибо!
Интересно как, творожный сыр стали в пакетиках выпускать. Рецепт сохраню и обязательно попробую. Обычно такой набор продуктов часто имеется. Кроме Рома. 😉
Спасибо большое! Можно и без рома попробовать, или заменить на коньяк
А какую роль тут исполняет ром? Для аромата?
Дополнительный оттенок вкуса и аромата для гурманов
Все приготовила , начинаю)
Желаю удачи!
Просто удивительно, как из такого минимального набора продуктов получается такой заманчивое чудо
С Рецептом дня и Поварёнком, Оля!
Спасибо большое, Елена!
Очень приятно
Восхитительный чизкейк , Ольга !
Нелли, спасибо огромное!
Роскошный чизкейк
Чем-то напомнил "Невидимый пирог"
С творожным сыром необычно
Маша, спасибо большое! Да, есть похожесть, там тоже много яблок и минимум теста, но этот более сливочный получается
Оля, ну ваще суперский чизкейк!!!
Люда, спасибо большое за высокую оценку!
Отличный рецепт!
Спасибо, Лариса!
Сочный, нежный, разрез шикарный
Спасибо большое, Маша!
Очень аппетитный ,красивый торт
Спасибо большое, Татьяна!
очень красивый чизкейк
Спасибо большое!
Нет слов. Хочу попробовать с сахзамом.
Спасибо, Света, конечно, попробуй!
Ольга, чудесный пирог!
Спасибо, Ирина!
Какая красота!
Спасибо большое!
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