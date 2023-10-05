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  • 5 октября 2023, 14:29
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Сырный суп с грибами

Рецепт: Сырный суп с грибами

Суп с грибами и плавленым сыром – идеальный вариант для осени. Нежный, сливочный и очень вкусный!

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Сырный суп с грибами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1164.7 ккал 		белки
64.6 г 		жиры
57 г 		углеводы
104.7 г
100 г блюда
ккал
39 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
1.9 г		 углеводы
3.5 г

Рецепт «Сырный суп с грибами»:

  • Лук нарезать на мелкие кубики, морковь натереть на крупной тёрке.
    Грибы нарезать на небольшие кубики, картофель – чуть крупнее.

  • В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, выложить в него лук и спассеровать до прозрачности.
    Затем добавить морковь, обжарить, помешивая, 1-2 минуты.
    Добавить к зажарке грибы, обжаривать всё вместе ещё 3-4 минуты.
    Затем выложить в кастрюлю картофель и овсяные хлопья.

  • Влить воду, посолить, довести до кипения и готовить на небольшом огне, под крышкой, 25 минут.
    В готовый суп добавить плавленый сливочный сыр (у меня ТМ Хохланд), размешать до растворения и дать прокипеть ещё 2-3 минуты.

  • В кипящий суп всыпать мелко нарезанную петрушку, перемешать и снять кастрюлю с огня.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Hochland. Сытный ужин На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: обед ужин первое

Вкусы: сырный грибной приятный насыщенный нежный

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Сырный суп с грибами
Рецепт: Сырный суп с грибами

Суп с грибами и плавленым сыром – идеальный вариант для осени. Нежный, сливочный и очень вкусный!

Ингредиенты для «Сырный суп с грибами»:
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Комментарии и отзывы

Супец то что надо Обязательно сварим - все компоненты прекрасно поженятся в кастрюле! Браво!Спасибо за отличный уютный рецепт
И правда очень вкусный суп.
Очень аппетитный суп, Леночка! Люблю грибочки .
Аллочка, спасибо большое!
О, это про нас - мы такое любим. Овсянка здесь уместна, её и не заметно и вкус и густоту придаёт.
Правильно всё говоришь Мы любим густые супчики)
интересный рецепт с хлопьями, попробую приготовить, только без картошки
Тогда хлопьев и грибов можно побольше
Леночка, суп очень аппетитный! С овсянными хлопьями суп не варила. Интересно.
Спасибо, Ириша! Немногие с овсянкой супы готовят, хоть вкусно получается) Главное, чтобы она хорошо разварилась.
Я к таким супам очень даже не равнодушна. Отменный супец!
Спасибо большое, Людочка!
С грибами и сыром вкусно
Это точно!
Аппетитный супчик , Леночка! С овсянкой ещё грибной не готовила !
Спасибо, Нелличка!
Отличный супчик, Леночка! Сытный и вкусный!
Большое спасибо, Жанночка!
С грибами да сыром вкусно всё!
Не могу не согласится с Наташей! Уютный, нежный, очень аппетитный супчик!
Спасибо на добром слове, Наташенька!
Леночка! Интересный рецепт супчика, с овсянкой!
Благодарю, Людочка!
Конечно вкусно! С грибами да сыром вкусно всё!
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