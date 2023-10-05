Суп с грибами и плавленым сыром – идеальный вариант для осени. Нежный, сливочный и очень вкусный!
- 5 октября 2023, 14:29
- 2356
Сырный суп с грибами
Ингредиенты для «Сырный суп с грибами»:
- Вода — 2000 мл
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Картофель — 2 шт
- Шампиньоны — 300 г
- Сыр плавленый — 150 г
- Хлопья овсяные (длительной варки) — 50 г
- Соль — по вкусу
- Петрушка — 1/2 пуч.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1164.7 ккал
|
белки
64.6 г
|
жиры
57 г
|
углеводы
104.7 г
|100 г блюда
|ккал
39 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
1.9 г
|углеводы
3.5 г
Рецепт «Сырный суп с грибами»:
-
Лук нарезать на мелкие кубики, морковь натереть на крупной тёрке.
Грибы нарезать на небольшие кубики, картофель – чуть крупнее.
-
В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, выложить в него лук и спассеровать до прозрачности.
Затем добавить морковь, обжарить, помешивая, 1-2 минуты.
Добавить к зажарке грибы, обжаривать всё вместе ещё 3-4 минуты.
Затем выложить в кастрюлю картофель и овсяные хлопья.
-
Влить воду, посолить, довести до кипения и готовить на небольшом огне, под крышкой, 25 минут.
В готовый суп добавить плавленый сливочный сыр (у меня ТМ Хохланд), размешать до растворения и дать прокипеть ещё 2-3 минуты.
-
В кипящий суп всыпать мелко нарезанную петрушку, перемешать и снять кастрюлю с огня.
Комментарии и отзывы
12 часов назад 0703ovvLyusya #
вчера в 22:32 Akira Shinrei #
вчера в 0:32 Аллочка-уралочка #
вчера в 19:10 Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера gapcalova #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера Людмила НК #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
5 октября nelliundco #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
5 октября jannasimf #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
5 октября ирпенчанка #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
5 октября Сурик #
5 октября Silverina1 # (автор рецепта)
5 октября Okoolina #
5 октября Silverina1 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: