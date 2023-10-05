Сырный суп с грибами

В кастрюле с толстым дном разогреть растительное масло, выложить в него лук и спассеровать до прозрачности.

Затем добавить морковь, обжарить, помешивая, 1-2 минуты.

Добавить к зажарке грибы, обжаривать всё вместе ещё 3-4 минуты.

Затем выложить в кастрюлю картофель и овсяные хлопья.